Должен ли мужчина платить за женщину? О мужском, женском и не только говорим с автором demoSlam Евгенией Сайко

Должен ли мужчина платить за женщину? А на маникюр он имеет право? В Томске прошел первый demoSlam, участники которого обсуждали социальные роли в современном обществе. Организатор #demoSlam и сооснователь #ScienceSlam в России, а в прошлом — наша коллега-журналист с СТС-Открытого ТВ Евгения Сайко стала гостем инста-эфира ТВ2, который провели Лариса Муравьева и Лидия Симакова. Поговорили о мужском и женском, российском и европейском, а также о том, как находить взаимопонимание по спорным темам — без обид и ругани.

Автор: Игорь Александров

— Лера: Мне всего 25. — Сакен: Тебе уже 25. — Л: Постоянно приходится слышать: «А чего еще не замужем? А дети когда? А может ты уже беременна?». Полгода назад закрыла ипотеку, хотела отпраздновать с коллективом, и вместо радости получила: «А с мужчиной платить за квартиру было бы проще...» — С: Коллеги, у которых больше жизненного опыта, пытаются сказать тебе, что не стоит ставить карьерную лестницу на передний план… Тоже часто приходится слышать фразы: «Когда женишься?А что ты можешь ей предложить — квартиру, машину?». Это — давление на тебя со стороны окружающих. Есть партнерские отношения — что-то вместе, что-то пополам, что-то по отдельности. Я бы хотел стать надежными руками. — Л: Кстати, о руках. Как ты относишься к мужскому маникюру — как к уходовому, так и к цветному? — С: Нормально. Ухаживать за ногтями — это хорошо. Как и за волосами, внешностью вообще… Но я против того, чтобы ногти красить. Шрамы украшают мужчину лучше, чем краски на ногтях... А еще хотел разбить стереотип, что мужчины думают только об одном. О сексе. К сожалению, из-за этого стереотипа девушки полагают, что так проще всего завлечь мужчину в отношения. И этим пользуются. Какой-то косяк — а давай сразу в постель... Мужчина — это не животное похотливое. Надо воспринимать нас как личностей. — Реплика из зала: Вроде боретесь со стереотипами, но сами их и производите — что шрамы украшают мужчину. Войны не популярны. С насилием боремся. Так что это миф устаревший. (фрагмент demoSlam «Мужское и Женское» в Томске)

— Женя, с Сайенс Слэмом все понятно: молодые ученые рассказывают о своих новых идеях понятным языком. Просвещают таким образом молодежь. А ДемоСлэм возник зачем? — ScienceSlam — это для ученых, чтобы им донести свои идеи простым человеческим языком до широкой публики. Есть еще, кстати, Poetry Slam для поэтов, которые тоже хотят делиться своим творчеством. DemoSlam я задумала как формат для всех. Для тех, кто хочет вести разговоры о важном, о том, что волнует. Но без агрессии, без накала, без конфронтации. То есть, это развлекательный, так же как в ScienceSlam, формат диалогов на спорные общественно-значимые темы. И также как на ScienceSlam участники говорят очень непринужденно, креативно, и рассказывают с юмором и самоиронией о том, что они думают. О серьезном — без звериной серьезности. — Спорные общественно значимые темы — это что? — Участники сами выбирают темы, которые их волнуют. У нас открытый набор. Мы спрашиваем участников, когда они подают заявки, о чем бы им хотелось поговорить. На demoSlam в отличие от ScienceSlam участники выступают не в одиночку, а парами. Одна пара — два человека, два разных мнения, и они должны подготовить одно совместное выступление, и в этом выступлении они должны отразить как различия, так и сходства своих взглядов на выбранную ими тему. На demoSlam в Томске была задана тема «Мужское и Женское». Ребята говорили о разных аспектах трансформации социальных ролей в современном обществе. Неделю назад проводили demoSlam в Хабаровске, там разброс тем был совершенно разный. Например, две молодые женщины (одна весом 50 кг, другая 90 кг) — размышляли, стоит ли идти у общества на поводу и сбрасывать вес, или стоит принять себя такой, какая есть? Другая пара на этом же слэме говорила о том, уехать или остаться на Дальнем Востоке? А третья пара — молодые ребята 19 и 21 года, выступали с презентацией «40 на двоих» — это был их ответ на упреки взрослого поколения в том, что дети сидят только в телефонах и инстаграмах, и ни о чем серьезном не думают. Они рассказывали, что у них там за заметки на философские, экзистенциальные темы накопились в телефоне.

— DemoSlam — это дебаты, дискуссия? В чем различие? — Нам часто говорят: «Это как дебаты…». Нет! Это совсем не как дебаты. Мы позиционируем себя как альтернативный дебатам формат. Диалоговый формат. Диалоговая площадка. В чем принципиальное отличие: в дебатах главное — убедить другого, перетащить на свою сторону, с помощью аргументов убедить в своей правоте. Мы на demoSlam не ставим перед собой такой задачи. Участники demoSlam никого не переубеждают. Они должны упаковать свое мнение так, чтобы человек с противоположными взглядами проявил любопытство: «А почему ты, собственно, так думаешь?». И может этот человек — так часто бывает — в обычной жизни махнул бы рукой: «О чем с тобой говорить, все равно толку не будет?», и вот этот толк они находят после участия в demoSlam. — DemoSlam — это не только российская история. С 2018 года слэмы проходят по очереди в городах Германии и России. Какие темы поднимаете? Чем темы, поднимаемые там, похожи или не похожи на темы, поднимаемые здесь? — Этот формат изначально задумывался как формат для межкультурного диалога. Между немцами и россиянами. Я последние несколько лет живу в Берлине. И было видно, что мы, россияне и немцы, используем одни и те же слова — такие сложные абстрактные термины как «демократия», «свобода», «толерантность», «патриотизм». И вкладываем в эти слова разное содержание. Немецкая газета «Die Zeit» как-то написала, что мы словно в какой-то словесной тюрьме, и у нас недопонимание на уровне каких-то базовых понятий. И для того, чтобы это прояснить — какой смысл вкладывает один и другой — я и задумала этот формат, эту методику. Я работала над ней целый год в инкубаторе социальных инноваций в Германии. Пример: встречается немец и русский на demoSlam. Тема любимая многими — патриотизм. И немец удивленно спрашивает русского — а ты что, патриот? И русский не менее удивленно — а ты что, нет? И вот тут начинается очень интересный разговор — а почему ты так думаешь? Почему для тебя это плохо? А почему для тебя быть патриотом хорошо? Мы очень быстро увидели, что этот формат делает с публикой. Где бы слэм ни проходил — в России или Германии очень быстро публика переходит на свои собственные темы. На собственные болевые точки.

Автор: Артем Билера

— Какие болевые точки у них, а какие — у нас? — Сразу скажу, что на demoSlam участники не дают ответы, они ставят вопросы. И ответы на эти вопросы у разных участников могут быть разными. И поэтому одни и те же темы всплывают часто — патриотизм очень популярная тема в германо-российском слэме. Как-то мы проводили мини-слэм, и две из семи пар взяли тему патриотизма. Еще участники говорят про ролевые модели в обществе. Роль женщин и мужчин, с какими установками вырастают девочки и мальчики. Говорим про свободу, про идентичность. Кто как себя определяет. В последнем офлайн-слэме перед пандемией, например, россиянка, томичка Любовь Терешина в паре с бранденбуржцем Робертом говорили про идентичность. Кто как себя идентифицирует. Она — как россиянка, томичка, и особенно — как сибирячка. А он — просто как европеец. Еще пример. На германо-российском слэме была пара — немецкая пацифистка-феминистка с представительницей «Молодой Гвардии Единой России». Они говорили про ценности. Немка в тот момент была на стажировке, училась в российском университете. И заметила, что часто разговор прерывается на теме — давай не будем об этом, все равно у нас разные ценности. И она пришла на demoSlam прояснить: а что, у нас правда такие разные ценности? И вот состоялся у них разговор про это. Одна говорила: безопасность для меня — когда нет армии. А другая наоборот: безопасность — когда есть сильная армия. И каждая объясняла, почему. И обе ушли довольными. Потому что сказали то, что было для них важно, и их услышали. Мы все вынуждены взаимодействовать, мы живем бок о бок друг с другом. Нам нужно учиться этому взаимопониманию. — Тематика demoSlam корректируется естественным образом? Или же с учетом политических нюансов? Почему спрашиваю. Два года назад в Екатеринбурге проходил demoSlam и его тематика была связана с европейскими ценностями — демократией, свободой и так далее. Сейчас говорим о гендере… — Конечно, мы берем темы, на которые у участников есть запрос. А почему выбрали тему «Мужское и Женское» в Томске — мы всероссийский demoSlam организуем в начале ноября в Красноярске в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры КРЯКК. И там тоже будет тема Мужского и Женского — она приурочена к теме ярмарки. И поэтому мы хотели уже начать об этом говорить. Что касается ограничений, то нам важно оставаться в легитимном поле. Если есть какие-то ограничения законодательные там, где выступаем — мы эти темы не берем. И второе правило — нельзя переходить на личности.

Автор: Игорь Александров

— Запретные темы — какие? — Допустим, мы не берем в России тему толерантности. Хотя участники хотели бы говорить. Но мы понимаем ситуацию. — Под «толерантностью» имеются в виду ЛГБТ-сообщество? — В том числе. В Германии это… — Там все хорошо? — Там тоже не все хорошо, там поляризация в обществе — не меньше, чем здесь. И накал страстей не меньше, чем здесь. У нас был demoSlam в Саксонии — это та земля, в которой очень популярна правая партия «Альтернатива для Германии». И нам было важно, чтобы один из участников в Саксонии был представителем этих взглядов. Иначе не получилась бы площадка, где встречаются разные мнения. Мы нашли такого участника, пригласили — у нас были представители взглядов с левого края до правого. Собрали слэмеров на подготовительный воркшоп — это пространство, где участники встречаются сначала за закрытыми дверями и проговаривают, что они хотят друг другу сказать. Разные позиции, происходит много чего интересно, и потом, через какое-то время, упаковывают уже переработанный материал в 10-минутное выступление, и с ним выходят на публику.

Автор: Артем Билера

Так вот, в Саксонии участники в первый вечер подготовительного воркшопа сказали: «Минуточку, дорогие организаторы, мы должны еще подумать — а хотим ли вообще стоять с представителями этой партии на одной сцене». Тогда у нас воркшоп пошел не по сценарию, мы стали долго об этом говорить, все вместе, нашим небольшим кругом. И на следующее утро приходит Бьерн — представитель левой партии — лево-зеленый, очень боевой. И говорит: «Я все-таки хочу выступать в паре с ним». На что тот ему отвечает: «А я думал, что ты сегодня не придешь». А Бьорн парирует: «Такого триумфа я бы тебе не позволил». «А почему ты думаешь, что это был бы для меня триумф?..».

Почему я об этом подробно рассказываю — именно тему культуры разговора они взяли как тему своего выступления. Потому что в Германии считается, что представители этого крыла и другого не разговаривают друг с другом. Это не «комильфо», это то, что в России называется — «нерукопожатные». И вот они эту тему взяли, несмотря на то, что у них еще куча тем — от кризиса миграции до абортов. У них куча разногласий. Но вот с этой темой они вышли. И когда они закончили свое 10-минутное выступление, где они сказали все, что хотели, в зале была просто гробовая тишина. Хотя в зале было больше 100 человек. А потом раздались продолжительные аплодисменты. И не было никаких нападок, к которым мы готовились. И с одного, и с другого крыла. И только одна рука поднимается, и человек говорит: «Спасибо вам, что вы вышли на эту сцену, что разговор состоялся. Потому что мы уже отчаялись. Это дало нам надежду, что разговор в принципе еще возможен». Как позже оказалось, сказал эти слова представитель третьей партии, который ничего общего с выступающими не имеет. Скорее даже — идеологический противник.

Автор: Артем Билера

— Продолжая тему «Альтернативы для Германии», есть те люди, представители таких движений, которых вы никогда к себе не позовете? — Наверное, это те организации, которые находятся вне легитимного поля. — Как проходит отбор участников для слэмов? И насколько охотно люди идут, особенно те, у кого есть идейные разногласия? — Это идеальный вариант, когда у нас разные позиции слэмеров. Как охотно они идут? Не скажу, что бегут, потому что должно быть доверие. Потому что это должна быть действительно площадка, где ни одного, ни другого не закидают помидорами. Это доверие сначала нужно выработать. И когда мы говорим: ребята, вы действительно можете тут говорить то, что думаете. Даже если это не в мейнстриме, и даже, если другие думают по-другому. Если ваши высказывания в легитимном поле, вы можете это сказать. На что другой может вам сказать — а я думаю совершенно по-другому, я с этим категорически не согласен. Нельзя сказать: «Твое мнение неправильное». Надо сказать: «Я с тобой категорически не согласен». Вот так мы выдерживаем разность друг друга. И это большое напряжение. И участники потом говорят, что это был уникальный опыт — вот эту разность допустить, увидеть. И практиковать. Это то, чего нам сейчас всем не хватает.

Автор: Артем Билера

— Что важнее: высказать и донести до других свою позицию, какая бы она ни была (на demoSlam прозвучала фраза: «понять, не значит согласиться»), или договориться о каком-то общем целеполагании? Вы после первого Демослэма пришли к какому-то общему знаменателю — должен ли платить мужчина за женщину в ресторане? Красить ногти? Плакать? — Мы не ставим такой задачи — прийти к общему знаменателю или найти истину. «Понять, не значит согласиться» — это не мы придумали. Это основной принцип медиации, когда две стороны сближаются хотя бы на чуть-чуть. Единственная цель диалога — выйти из диалога в точке Б, чуть больше понимая друг друга, чем при встрече в точке А. Что происходит с участниками и зрителями? Это интересный момент. У диалога отложенный эффект. И этот эффект проявляется не через 10 минут или на следующее утро. Он может проявится через полгода. Мои коллеги и друзья, которые приходили на demoSlam, потом три вечера подряд обсуждали — нужно ли мужчине платить или нет. Иногда мы проводим в компаниях тимбилдинги, и люди говорят: я работаю с этим человеком 10 лет и мы никогда об этом не говорили. Он открылся для меня совершенно с другой стороны. Поэтому главное — вопросы, на которые люди потом ищут ответы. Как-то мы проводили demoSlam в Екатеринбурге и Дрездене, а потом решили этих же ребят с самыми яркими презентациями во Франкфурт пригласить. А они приезжают и говорят: а мы больше не можем этого повторить. Потому что я не могу больше сказать, что я этого не понимаю. Я делаю все так же, но я теперь понимаю, почему он или она так думает. Некоторые даже шутили, что если мы в третий раз встретимся, то поменяемся лагерями.

Автор: Игорь Александров

— Алиса: Если бы мой отец познакомился со мной раньше — а мы встретились в моем 9-летнем возрасте, я была бы немного более счастлива. Я бы заполнила свои гештальты. И он, наверное, тоже был бы немного более счастлив. Потому что он бы почувствовал эту любовь от меня. — Алексей: Не могу поставить себя на твое место — у меня не было такого опыта. Но если представить, что отец остается в семье только из чувства долга? Ну не хотел он этого ребенка... Он уходит из семьи, чтобы развиваться самостоятельно, периодически навещает и помогает — это один вопрос. Но если он остается только из чувства долга — он начинает отравлять сам себя. Не реализуясь, обвиняя семью, что не дает ему развиваться. И отравляет жизнь себе, семье и ребенку... Кстати, бармен, а можно счет? — Бармен: А вам общий или раздельный? — Алексей: Нам как? — Алиса: Я думала, что ты заплатишь. Я считаю, что платить за девушку — это мужская социальная роль. То есть, у тебя есть ряд обязательств, которые ты должен делать перед женщиной — платить по счету, делать первый шаг. Потому что мне банально неловко. Я не привыкла быть в активной роли, общество меня осудит. — Алексей: А почему ты так уверена, что мужчинам комфортно делать первый шаг? Мне тоже тяжело признаться в чувствах. Тут вопрос внутреннего восприятия. Это ты дала себе такие установки — что мне откроют дверь, заплатят в баре или еще что-то. А когда этого не происходит, ты обижаешься. Но обида спровоцирована твоей собственной системой. Ты придумала эту предустановку, что так должно быть... (фрагмент demoSlam «Мужское и Женское» в Томске)

— По поводу изменения точки зрения и социальных ролей мужчины и женщины. Если в России происходит какая-то ситуация с детьми, куча негатива обрушивается именно на женщину, мать, не на отца. Как можно повлиять на эту ситуацию? Больше подобных мероприятий проводить? И как на подобные вещи реагируют в Германии? — Как реагируют в Германии, я быстро не отвечу. Ну а насчет того, что делать — я убеждена, что конструктивный и настоящий диалог в Сети практически невозможен. Потому что это вербальная коммуникация, а вербалика дает меньше десяти процентов в эмпатии. Поэтому важен зрительный контакт — даже в онлайн-сессиях. Нам всем нужно учиться проговаривать, говорить, взаимодействовать. И выдерживать этот накал, который есть в обществе. Кто-то сказал из медиаторов: допустить конфликт, это, в том числе, значит его и разрешить, проработать. Мы очень многого боимся. Мы боимся этих конфликтов. Мы боимся накала страстей. Мы часто говорим, касаясь проблемной темы, ой, давайте не будем. Давайте только факты. Как раз на уровне этих фактов мы и бьемся часто. Конфликт на этом уровне очень сложно разрешить. Нужно спускаться на глубину. Туда, где наши эмоции, потребности, чувства, страхи. Все то, чему на demoSlam даем выход. Это как раз тот формат, где мы эти эмоции можем конструктивно упаковать и дать им выход. Причем и негативный — и гнев, и страхи. И это у нас неплохо получается. — Вернемся к теме европейских ценностей. Пару лет назад на demoSlam в Екатеринбурге ты процитировала одного из местных российских политиков. Который сказал, что, мол, России не нужны европейские ценности и у России свой путь. На твой взгляд, какие европейские ценности в России приживаются с трудом? И по какой причине? — Моя любимая тема — ценности. Европейские, универсальные, традиционные. Как раз из этого вопроса: нужны или не нужны они, и вырос в свое время demoSlam. И мой вывод: раскол идет на риторическом уровне. Разногласия идут на риторическом уровне. Если посмотреть исследования, то россияне не так уж и отличаются от европейцев. Согласно Всемирному исследованию ценностей, которое проводится с 80-х годов, а в России — с 90-х, россияне также считают демократию лучшей формой правления, также нацелены на достижения благосостояния, безопасности, свободы. Расхождения есть по гендерному вопросу. Но я бы сказала так. Для того, чтобы нам говорить про ценности — нужны они или не нужны — нам нужно разобраться, что это такое. Как раз поэтому demoSlam в германо-российском ключе и начали проводить. Чтобы разобраться — «А что я под этим подразумеваю? Что нам нужно, а что нет?». Чтобы понимать.

Автор: Игорь Александров