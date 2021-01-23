«Долой дворцы», «Свободу»: в Томске начался митинг в поддержку Алексея Навального. Онлайн
В центре Томска на площади Ново-Соборной начался митинг в поддержку Алексея Навального. Участники акции кричат «Путин — вор», «Долой дворцы», «Свободу».
Данная акция не согласована. Накануне полиция предупреждала ее возможных участников об ответственности. К часу дня на площади были поставлены ограждения, дежурят сотрудники правоохранительных органов.
Накануне руководитель томского штаба Ксения Фадеева объясняла, почему для акции была выбрана именно это дата.
«Я работаю в штабе Навального с марта 2017. За всё время нам согласовали только две федеральных акции — первую 27 марта и вторую 12 июня 2017 года. Все. После этого согласовали только один митинг против пенсионной реформы (проводил только наш штаб, акция не была общероссийской). Я знаю, что такое согласование акций. Мы сидели с 5 утра у мэрии, чтобы быть первыми в подаче и все равно оказывалось, что кто-то уже "занял" все места в городе до нас. Когда власть не хочет согласовывать акцию — она находит любые предлоги», — подчеркнула она.
Алексей Навальный был арестован 17 января.
«Мы посчитали, что реагировать нужно быстро и запланировали акцию на ближайшие выходные. Да, мы не попали в срок, но все равно отнесли уведомление в мэрию, чтобы чиновники и полиция были в курсе наших планов. Участникам акции в постах и при личном общении мы сообщаем, что власти считают ее несогласованной. Российское законодательство о митингах чудовищно, а в последнее время стало еще хуже. Норма о том, что уведомлять о проведении шествия или митинга нужно за 10-15 дней оторвана от реальности. Иногда на происходящее вокруг нужно реагировать гораздо быстрее», — считает Ксения.
17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.
В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки. Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.
Читайте также:
Задержали на митинге. Что делать?
Полиция предостерегла томских активистов от выхода на митинг в поддержку Навального
Томская полиция угрожает привлечь к ответственности за участие в акции 23 января
Мы рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?