«Долой дворцы», «Свободу»: в Томске начался митинг в поддержку Алексея Навального. Онлайн

Истории

В центре Томска на площади Ново-Соборной начался митинг в поддержку Алексея Навального. Участники акции кричат «Путин — вор», «Долой дворцы», «Свободу».

Данная акция не согласована. Накануне полиция предупреждала ее возможных участников об ответственности. К часу дня на площади были поставлены ограждения, дежурят сотрудники правоохранительных органов.