Долги, просроченная ипотека и письма Путину: как ждут зарплату бастовавшие в Красноярске вахтовики

Истории

C момента забастовки, которую начали вахтовики Тагульского месторождения на севере Сибири, прошло 15 дней. 10 декабря, на следующий день после отказа выйти на работу, бастовавших сотрудников отправили домой и пообещали выплатить зарплату. По данным прокуратуры, три организации задолжали 117 своим работникам более 7,5 миллионов рублей зарплаты за сентябрь и октябрь. Сами вахтовики говорят, что работу им не оплачивают с августа и речь идет о больших суммах.

Евгений поехал на северную вахту, чтобы закрыть ипотечный кредит. Заключил на полгода договор с «МК Групп» и поехал работать на Тагульское нефтегазовое месторождение водителем погрузчика. Тагульское месторождение находится в 1700 километрах на север от Красноярска, за полярным кругом. Принадлежит оно «РН-Ванкор», дочерней компании «Роснефти», но деньги вахтовикам должны три подрядные организации: «Главэнергомонтаж», «Газхиммонтаж» и «МК Групп».

На месторождение Евгений попал 24 июня, а работать начал после обязательного карантина. Деньги за июль и август водителю выплатили, а вот зарплату за сентябрь, октябрь и ноябрь он ждет до сих пор. Всего Евгению должны чуть более 200 тысяч рублей.

Фото: «РН-Ванкор»

Тем, кто бастовал, начали выплачивать деньги, и то какие-то копейки. Но это всего 40-50 человек, а остальные на межвахте сидят, то есть дома, – объясняет вахтовик. – Мы все в разных городах, в разных уголках страны. В общем чате общаемся, но сделать ничего не можем. Обратились и в прокуратуру города Игарки, и на сайт президента, и в питерскую прокуратуру. В прокуратуре вроде обещают помочь. А в «МК Групп» звонишь – обещают, что завтра выплатят зарплату. Но это просто обещания, которые долго уже не исполняются.

Из-за задержки по зарплате Евгений просрочил четыре ипотечных платежа. Чтобы частично покрыть долги, ему пришлось взять кредит и устроиться на другую работу, также связанную с разъездами. Дома его ждут жена и четырехлетний ребенок.

«У меня там уже конкретные проблемы: каждый день приходят судебные приставы и спрашивают, когда будет выплата, – сетует Евгений. – Пока не выселяют, дали срок до конца года. Что-нибудь решайте, говорят, а иначе будет опись имущества и остальные процедуры по закону».

Другой вахтовик Александр в забастовке участвовал, но за все месяцы работы зарплату не получил. Говорит, что за октябрь, ноябрь и декабрь «МК Групп» должны ему 150 тысяч рублей.

Александр вспоминает, что при заключении договора обещали не задерживать зарплату дольше, чем на 2-2,5 недели и до осени платили исправно, но с сентября зарплату выдавать перестали. Когда в декабре недовольные вахтовики обратились к представителю «МК Групп», тот ответил, что «денег в конторе нет, платить нечем и зарплата будет в следующем году». С этого и началась забастовка.

Он чеку выдернул, и пошло-поехало. А сколько можно было ждать? – говорит мужчина. – Но бастовали недолго: нам сказали, что либо мы все увольняемся, либо едем домой без денег. Они начали еще на закон давить: «Сколько-то дней вы можете сидеть, а потом опять надо будет выйти на работу». Сейчас на этой вахте вообще никого не осталось. Нас всех просто вывезли, а на вопрос о деньгах каждый раз отвечают, что выплатят завтра-послезавтра.

Фото: «РН-Ванкор»

Участникам забастовки «МК Групп» купило билеты на поезд. Александр возвращался в Уфу с тремя пересадками, а все койки, по словам вахтовика, были верхние боковые: «Самые дешевые билеты выбрали, чтобы поскорее нас с месторождения отправить». Обещанных после забастовки зарплат Александр и его коллеги также не получили. В групповом чате вахтовики Тагульского месторождения обсуждают, что кому перевели восемь тысяч, кому семь, а кому не перечислили ни рубля.



«Спрашиваем их, что это за восемь, а они нам говорят, что потихоньку начали рассчитываться. А что эти восемь, куда их? – возмущается Александр. — У нас вот экскаваторщик работал с сентября и в декабре с пустыми карманами поехал домой. Я вот отправил Путину письмо, его в Минтруд перенаправили, еще куда. В прокуратуру еще обращался, так говорят, что звонят в «МК Групп» и ждут, когда вопрос решится. Вот лишь бы они на самом деле шевелились!».

Фото: Мария Григорьян с мужем Максимом

Муж Марии Григорьян Максим поехал на тагульскую вахту впервые. В декабре, когда рабочие начали забастовку, он уже был в межвахтовом отпуске. С Красноярского севера в Краснодарский край Максим вернулся без зарплаты – за сентябрь и октябрь ему не заплатили, всего 180 тысяч рублей. Деньги дали лишь за август, который мужчина провел в обсерваторе перед вахтой, но не 90, а 50 тысяч рублей.

Без зарплаты мужа не живем, а выживаем. У нас в крае тяжело с работой, как и почти во всех регионах. У нас двое детей, школьники маленькие. Уже пришлось влезть в долги, причем в большие — жить ведь надо на что-то. Кредитов пока нет, к счастью, только у знакомых назанимали. Звонили в бухгалтерию «МК Групп», они уже который месяц обещают. Кормят нас завтраками, а мы от них не сыты и не обуты, – сетует Мария. – К финансовым долгам еще и коммунальные добавились, потому что нечем закрывать платежи. У нашей семьи хотя бы кредитов нет, а люди еще и с кредитами и ипотекой ждут зарплату, их чуть ли не выселяют.

Мария также написала обращение к Владимиру Путину. Писала от себя лично, но указала, что «компания не выплатила деньги никому», и попросила передать жалобу в Генпрокуратуру и трудовую инспекцию.

Журналист ТВ2 связывался с представителем одной из компаний-должников Алексеем Сафоновым. По словам Алексея, задержка с выплатой зарплат возникла из-за увеличения себестоимости работ в связи с пандемией коронавируса.



«Фактически затраты на фонд оплаты труда выросли на треть, – прокомментировал Сафонов. – При этом контрактная цена у нас не поменялась. На треть выросло, потому что и нам, и привлеченным нами подрядчикам приходится месяц за свой счет держать людей в обсерваторе. При этом мы должны платить им заработную плату, не имея с этого никакой выработки».

Фото: «РН-Ванкор»