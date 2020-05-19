Долг в 2 млн: как УК «Академическое» задолжало деньги за вывоз мусора, хотя жильцы платили

Истории

Александр проживает на улице Сибирской. Говорит, что по всем коммунальным платежкам платил исправно, долгов не было. Но в апреле этого года ему, как и остальным жителям домов, которые обслуживает УК «Академическое», пришла квитанция с просьбой повторно оплатить вывоз мусора. Почему это произошло? Разбираемся.

«Очень сложно понять, что происходит. Пришел счет, в котором долгом выставлен счет за вывоз мусора с июля прошлого года. Это почти 1900 рублей. Плюс 1200 за ЖКУ. Получается, 3 тысячи вынь да положь», — рассказывает Александр.

Александр говорит, что уже написал жалобу в прокуратуру. Он не хочет тратить свое время и писать заявление, чтобы ему вернули или пересчитали деньги.

«Тут же еще возникает вопрос, не придет ли мне новая квитанция. И что значит вернуть? Если они незаконно пользовались моими деньгами, то пусть возвращают со штрафными санкциями. А пока крайними получаемся мы, простые люди».

Я предполагаю, что так как Томский расчетный центр — не управляющая компания, то никто не несет коллективную ответственность. То есть если кто-то был неплательщиком, то региональный оператор эти деньги не получал. И для того чтобы эти деньги вытащить, был сделан такой ход конем.

Фото: ТВ2

Заместитель директора по развитию САХ Михаил Курилов рассказывает, что в произошедшем вины регионального оператора нет.

«Людям надо пойти в управляющую компанию, и пусть им там четко объяснят, что произошло. Это долгая история. УК «Академическое» не хотела с нами заключать договор. Я не буду сейчас рассказывать подробности, так как это долго. Но мы со своей стороны сейчас все наконец-то выровняли, заключили договор, и они наконец-то стали следовать закону. Мы выстроили отношения, которые в итоге должны привести к тому, что жители этой УК стали платить нам напрямую. Но за разъяснениями надо обратиться в управляющую компанию. Пусть они вам расскажут, как так вышло», — рассказал Михаил Курилов.

Он подчеркнул, что это проблема управляющей компании и абсолютно частный случай.

Конкретная управляющая компания слишком долго играла в игры и не хотела соблюдать закон. Сейчас они пришли к тому, к чему и должны были. Мы о том, что этим все закончится, предупреждали еще в сентябре прошлого года. А сейчас жители… Я знаю эту ситуацию. Втянули в это жителей, чего делать были не должны. Пусть теперь сами с ними разбираются», — отметил Михаил Курилов.

Фото: ТВ2

Директор управляющей компании «Академическое» Мария Мартынова рассказывает, что случилось. В июле прошлого года, когда «Спецавтохозяйство» стало исполнять функции регионального оператора, в УК никаких официальных писем и уведомлений не поступало.

За июль мы начислили плату своим жителям за вывоз мусора, а в августе получили шквал звонков, так как им одновременно начислил плату региональный оператор. Мы обратились к региональному оператору, чтобы узнать, на каком основании. Нам ответили, что это их деньги и они имеют право их собирать. Мы сказали, хорошо, и списали эту плату у себя. Сами понимаете: мы начисляем 100 рублей, собираем 90, а еще десять кладем из своего кармана, — говорит Мария Мартынова.

Однако в феврале уже этого года управляющая компания получила претензию от САХа. В документе говорилось, что «Академическая» задолжала больше 2 млн рублей за вывоз мусора с июля по февраль.

«Мы спросили, почему так: ведь вы начисляете плату, собираете деньги и выставляете нам претензию. Нам ответили, что по Жилищному кодексу начислять плату за вывоз ТБО имеет право управляющая компания либо региональный оператор при наличии протокола общего голосования собственников. То есть, если собственники проголосовали за прямые договорные отношения с региональным оператором, то он имеет право начислять платежи. Если такого документа нет, то начислять не имеет права», — объясняет Мария Мартынова.

Фото: ТВ2

По словам Мартыновой, в УК старались минимизировать неудобство граждан. На встрече с Михаилом Куриловым предлагалось не касаться уже прошедших месяцев, а начислять плату с марту. Но законных оснований так сделать не нашли.

«Пришлось сделать начисление. В квитанциях мы указали, что жильцы имеют право обратиться за перерасчетом. Там можно не только вернуть, но и зачислить эти деньги в счет оплаты на воду. Расчетный центр заявления принимает, деньги возвращаются. Не было ни одного заявления, что деньги не вернулись», — отмечает Мария.

При этом она сомневается, что эта ситуация частная и затронула только УК «Академическое».

Я думаю, что такая проблема может возникнуть не с одной управляющей компанией. Все остальные управляющие компании якобы предоставили протоколы голосования о том, что собственники проголосовали за прямые договорные отношения. Но я уже шестой год работаю руководителем УК и поверить в то, что в городе 100 % многоквартирных домов взяли и собрались в один день и проголосовали, не могу. Мы даже начали у себя эту работу, но на сегодняшний день у меня таких протоколов три. Чтобы провести общее собрание, нужно оббежать каждую квартиру. Единицы собственников приносят бланки решений в УК, все остальные кидают их в мусор. Поэтому я думаю, что ситуация началась с нас, а дальше наверняка будут еще какие-то проверки контролирующих органов. Просто я не стала делать, как все, и писать эти протоколы на коленке, — подчеркнула Мария Мартынова.