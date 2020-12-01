«Дочь боится идти после школы в музыкалку»: как и зачем жители Мельниково добиваются первой смены для своих детей

Истории

«Моя дочка-второклассница учится до 18:10 и потом боится до музыкальной школы дойти, потому что темно, – возмущалась Галина Остолбова возле здания мельниковской школы. – Я ей говорю: «Яна, ну как же темно, здесь же светло». А она: «Мама, ты не представляешь, как темно и страшно, когда собаки за тобой бегут».

Вместе с Галиной возмущенно говорили, перебивая друг друга, пять матерей второклашек. И.о. директора, представительница администрации и глава отдела образования стояли напротив и слушали. Время от времени пытались успокоить: мол, мы на вашей стороне, женщины, проблему решим.

Учащихся начальных классов школы в Мельниково пришлось перевести во вторую смены из-за нехватки помещений. У школы есть три здания, но одно из них занимают сторонние организации. Администрация передала им помещения в 2006 году: детей тогда было меньше и здание пустовало. Сейчас классов не хватает, однако вернуть корпус школе местные власти не могут.

«Три мамашки взбунтовались»

Впервые родители второклассников заговорили о проблеме в августе, перед самым началом учебного года. «Наши дети еще маленькие, возвращаться домой после второй смены им поздно, особенно зимой, когда в это время на улицах становится темно», – писали родители в письме директору школы Татьяне Сазоновой. В обращении также говорилось, что школьники не смогут посещать дополнительные занятия, потому что у многих они начинаются после 16 часов, а родители не смогут следить за тем, как школьники выполняют домашнюю работу.

Татьяна Сазонова тогда ответила, что один из корпусов школы занимают сторонние организации: библиотека, отдел образования Шегарского района, бухгалтерия и мировой суд. Еще семь кабинетов занимают пять групп детского сада. К тому же сейчас коронавирус, и классы нужно развести. Директор говорила, что перевести второклассников в первую смену можно будет в третьей четверти, когда в Мельниково построят здание детсада и дошколята освободят семь кабинетов. «Также рекомендую поддержать школу и организовать родителей обратиться к главе администрации Шегарского района с ходатайством об освобождении здания школы от сторонних организаций в целях перевода режима работы всей школы в одну смену», – заканчивался ответ.

После этого родители обратились к главе Шегарского района Александру Михкельсону от имени совета школы, который возродили специально для решения проблемы. Михкельсон подтвердил, что большую часть одного из корпусов занимают сторонние организации, но переместить их в другое здание, по словам главы, нельзя – «в муниципальной казне отсутствуют свободные помещения».

Мы дважды писали, и нам ответили до смешного одинаково. Скопировали ответ Татьяны Алексеевны, запятая в запятую, и подписали – «Богданов». Это такое, извините, неуважение! – возмущалась Наталья Черникова, одна из мам. – Или вы думаете, что тут три мамашки взбунтовались? Вчера еще и выяснилось, что глава поселения вообще не видел эту бумажку. Под чем он тогда, спрашивается, подписался? Если бы нам позвонили и попросили подождать немного, был бы другой разговор. Но нам, я считаю, дважды в грубой форме сказали: «До свидания, вы для нас ничего не значите».

После разозленные родители обратились в прокуратуру, но ответа от ведомства пока не получили. Решили написать и в редакцию ТВ2, договорились встретиться с журналистом у здания школы. Кроме них, пришли исполняющий обязанности директора Николай Якименко, замглавы Шегарского района Татьяна Зверева и глава местного отдела образования Валентина Плешкунова.

Валентина Плешкунова возражала родителям, что на момент запроса глава поселения был в отпуске, поэтому и прочел письмо совета школы только сейчас. Чиновница также упрекала женщин, что они сразу «пошли по верхам», а с отделом образования связаться не попытались. Те отмахивались: «Все равно никакого толку».

«Вы писали в прокуратуру, прокуратура направила обращение в комитет по контролю и надзору образования. Это самый важный орган, который контролирует деятельность образовательных организаций, – говорила Плешкунова. – Нарушений он не усмотрел, потому что по закону переводить второклассников во вторую смену можно».

Родители в один голос возразили, что никаких вопросов к работе школы у них нет и все претензии – к администрации Шегарского района. Директор, говорили они, тоже на стороне совета школы, потому что число учащихся с каждым годом растет и школу нужно расширять. С обсуждения проблем второклассников собравшиеся постепенно перешли к проблемам всего Мельниково.

В селе половины фонарей нет. Мы бабушку вечером встречаем с фонариком – ну это же смешно! – восклицала Галина Остолбова. – Собаки эти без конца бегают, автобусов нет. Когда я училась, нас до школы возили, а теперь даже по Мельниково пешком ходить приходится!

У некоторых младших школьников, говорили собравшиеся родители, уроки кончаются только в 19 часов. Еще в прошлом году дети могли уехать в школу и обратно на автобусе, но сейчас он ходит в другое время и реже. Временно исполняющий обязанности директора школы Николай Якименко объяснял, что организовать подвоз сейчас невозможно: в 7 часов автобус выезжает за детьми в Нащеково и Старую Шегарку, по Мельниково школьников собрать не успевает. Оплатить еще один автобус школа не может – дорого.



«Конечно, цель администрации – перейти в одну смену, – говорил Якименко. – Не только ваши дети мучаются, но и мы работаем с 8 утра до 20 вечера. Представляете, как директору тяжело? Цель общая, мы к этому идем. Надеюсь, что к февралю все детсад построят, помещения освободятся и второклассники будут учиться с первой смены».



На вопрос журналиста о том, какие пути решения проблемы нехватки помещений для школы есть у местной администрации, замглавы Шегарского района Татьяна Зверева ответить не смогла. Сказала, что она на этой должности новый человек и «не может оценивать ранее принятые решения». Чиновница предложила подождать результатов встречи совета школы с главой района. Собравшиеся с ней согласились, и на этом разговор у школы закончился.

На следующий день члены совета школы встретились с Александром Михкельсоном, главой Шегарского района. Чиновник извинился перед женщинами, обсудил волнующие их вопросы и пообещал в ближайшее время постараться их решить.

На месте глав Шегарского района я только год, и раньше эти вопросы мне не задавали, – прокомментировал Александр Михкельсон. – Мы обсудили все, проговорили. Я им объяснил, что даже если сейчас уберу сторонние организации из корпуса школы, помещения нельзя будет в этом году переоборудовать под классы. Это когда я учился, можно было занести парты в любой освободившийся кабинет и заниматься. Сегодня помещения проверяет несколько ведомств. У нас есть мысль, куда перенести организации, администрация по суду сейчас делит одно помещение с собственником. Не в этом, так в начале следующего года мы эти суды закончим. Но у нас будет задача не только отремонтировать их, но и пролицензировать. А других помещений сейчас нет.

Матери второклассников из школьного совета тоже говорят, что им удалось договориться с главой района. «Александр Карлович пообещал решить проблему с автобусом, освещением и второй сменой, попросил нас два месяца подождать, – говорит Людмила Полякова. – Мы решили проверить ему и сказали, что через два месяца опять придем, если он не выполнит свои обещания».