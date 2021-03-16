Добыча золота в Томской области. Начнется или нет?

Многие не знают, но 30-е годы XIX века Сибирь пережила настоящую золотую лихорадку.



По данным историков, первым человеком, обнаружившим томское золото, был Федот Иванович Попов. Он воспользовался тем, что в 1826 году правительство разрешило вести поиски и разработку золота в Сибири частным лицам, и в течение двух лет вел разведочные работы в непролазной глухой тайге. Летом 1829 года ему улыбнулась удача: на речке Бирикюль (правый приток реки Кии в Мариинском округе Томской губернии) он обнаружил золотосодержащую россыпь.



В следующем году на золото наткнулась уже целая компания искателей, которая открыла Кундустуюльский ключ, приток Кундата, также впадающий в Кию. После этого золото стали обнаруживать по берегам Кии, Шалтыря, Кожуха, Кундата, Суеты, Тисюля, Золотого Кандата, Тайдона, Мурюка, Талаюла, Бобровой; золотодобыча составляла более чем 45 пудов в год.



Только в окрестностях Томска было официально добыто только 2,8 кг золота, еще несколько килограммов предположительно не были учтены.



В 20 веке тема золотодобычи вернулась в регион. Золотой песок в Томске обнаружили в середине 80-х в гравии, который добывали с реки Томи. Тогда геологи пытались начать серьезные поисковые работы в окрестностях Томска, но грянула перестройка и всем стало не до золотодобычи.



В середине-конце 90-х геологи вновь стали искать золото и заявляли о том, что его запасы на территории Томской области не исчерпаны. В 2005 году руководитель территориального агентства по недропользованию Томской области Александр Комаров предложил Москве проект по добыче твердых полезных ископаемых на реке Ушайке. Программа была одобрена. Из федерального бюджета Томску выделили 35 миллионов рублей. На Ушайке велись исследовательские работы, но золота так и не нашли.



Следующий заход был в 2007 году. Тогда Томскнедра заказали «Геосфере» проведение геохимических поисков рудного золота в пределах Ушайской площади, расположенной по соседству с Колбихинской.



Промышленная добыча требовала дополнительных вложений. И 2008 году Москва вновь выделила Томску деньги. Геологоразведочная компания «Геосфера» получила 50 млн рублей на поиск в бассейне Ушайки рудного золота. Но дальше разведки тогда дело не пошло.

