«До сих пор у меня перед глазами стоит большой подвал с трупами»

Истории

Валентин Карлович Штыри был еще ребенком, когда ему довелось впервые пообщаться с заключенными ГУЛАГа. Валентин жил в том время в деревне Милютино Кемеровской области, между двумя лагерными пунктами Сиблага. Он вспоминает, как был свидетелем жестокого обращения лагерных охранников с заключенными женщинами. И как помогал им добиться наказания для самых жестоких охранников.

Фото: foto-memorial.org

В 1990 году он написал письмо кемеровскому журналисту Л.С. Ковалеву который снимал репортаж о сталинских репрессиях и рассказал о тех событиях, свидетелем которых он стал. Позже письмо журналист передал сотруднику томского отделения «Мемориал» Сергею Девянину. Письмо публикуется в рамках совместного с музеем «Следственная тюрьма НКВД» проекта «ХХ век. Очевидцы».

«Уважаемый товарищ Ковалев, вы, конечно, меня не знаете, и я вас не знаю тоже. На днях я видел вашу сьемку, которую вы делали в совхозе «Заозерный» по поводу заключенных в сталинское время. Я хочу много что рассказать вам. Я сначала жил в деревне Милютино. Она находилась среди двух лагерей: 1-й лагпункт и 2-й лагпункт. В 1943 году, когда мне исполнилось семь лет, я жил постоянно среди заключенных. Свободно к ним не пускали, но я в укромном месте вырою яму под оградой и нырял к ним в бараки. У каждого заключенного дома оставался кто-нибудь, и они плакали, смотрели на меня, на мое нищенство. Кормили и одевали сообща, кто чем мог.

Был один случай, хотя их миллион. Как-то зимой 42-го года, я и еще несколько ребят были очень голодные и решили пойти к заключенным. Нас было шесть человек, мы ночью подошли к складу, а раньше склады были деревянные и стояли на сваях или тумбах, на 80-100 сантиметров от земли. Мы не знали, что на складе, мы проковыряли дырочку и на наше счастье на голову посыпался чистый горох. Все ребята набрали, кто сколько мог, я был меньше всех, тоже набрал ведро, а может и меньше. Смотрю, никого ребят моих нет, и тут меня схватил дяденька и кричит на меня.

Я ему объяснил, кто я и зачем я, но он повел меня на проходную лагеря, там кому-то позвонил, долго разговаривал. Тут же стояла избушка, он меня туда пихнул, там было очень темно. Окон не было. Через некоторое время я стал ползать и щупать вокруг себя руками. Вдруг я нащупал голое тело, потом еще одно, еще и еще. Нащупал три трупа, все были женщинами. Я, конечно, поплакал, отошел в другой угол и сел на корточки. Просидел я там очень долго. Когда я опомнился, то меня за волоком вытащили на улицу и дали пинка: убирайся, мол, отсюда, хулиган!

Но я испугался, зная, что должен понести наказание за украденный горох. Я остался стоять и наблюдать. Один дяденька вышел и к большому пальцу правой ноги трупа привязал деревянную бирку и большим молотком по разу ударил по лбу, где потом осталась большая вмятина. Я почему вам и пишу, говорили, что тела прокалывали штыком, но я этого не видел.

Прошло много лет, может 5, и мы с пацанами пошли собирать ранетки в лесозащитные полосы 1-го лагпункта. Мы наелись, хотя они кислые, набрали в карманы, и идем домой. Вдруг, смотрим, на земле лежит большая дверь, примерно шесть на шесть метров, а в ней маленькая дверь. Нас было трое, открыли мы эту дверь, заглянули, а там в яме полно трупов. Сложены один на другой.

Мы перепугались, бросили, убежали домой. На следующий день мы решили сходить и посмотреть еще раз, но договорились на этот раз не пугаться. Мы пришли и подняли маленькую дверь. Вокруг ямы и в яме было много хлорки или извести, уже точно не помню. Я и еще один парень залезли, я надеялся почему-то найти свою мать, хотя тут она не могла быть, но я почему-то надеялся. Когда у нас прошел испуг, мы стали хорошо видеть, то увидели страшное. Прошло около 40 лет, а у меня перед глазами до сих пор стоит большой подвал с трупами. В основном, женскими. У каждой на ноге бирка. Я уже мог читать, и мы с другом стали читать каждую бирку. На ней было: ФИО, срок заключения, статья, национальность, откуда и по какой болезни наступила смерть. Некоторые трупы были завернуты в белые простыни. Мы много раз ходили туда смотреть. Однажды мы нашли знакомую тетеньку, она часто меня кормила. Я забрал бирку домой, показал тете Соне, у которой жил, она сказала, что надо эту бирку отправить на Украину родным, но так и не отправили. А потом не знаю, куда делась бирка. Вот такие дела.

Фото: funeralportal.ru