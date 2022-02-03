«У меня нет веры, что в ближайшие тридцать лет здесь что-то поменяется, а у нее есть»

Вечером второго февраля друзья и единомышленники пришли под окна депутата гордумы Ксении Фадеевой, чтобы поздравить ее с 30-летием. Дни рождения она привыкла встречать с друзьями, но сейчас поздравления пришлось принимать с балкона. Молча. Экс-главу томского штаба Навального* обвиняют в организации экстремистского сообщества и создании НКО, посягающей на права граждан. Уже больше месяца ей запрещено разговаривать с кем-то кроме родителей, адвоката и следователя из-за меры пресечения по двум уголовным делам.

«Если приехали из Москвы, то с пустыми руками не уедут»

«Как и на Новый год, через родителей, видимо, буду поздравлять. Я даже не знаю, могу ли заказать ей букет в доставке», — говорит лучшая подруга Фадеевой Юлия Протопопова. Поздравить подругу вместе со всеми Юлия не смогла — буквально на днях они с мужем уехали из России. По ее словам, эмиграция была запланирована еще до обысков, но следственные мероприятия «разбили все оставшиеся вопросы и сомнения». Утром 28 декабря прошлого года на дачу, куда девушки уехали на выходные, приехали сотрудники ОМОНа. Юлия вспоминает, как проснулась от «адского грохота», а через несколько минут вошедшие потребовали сесть, положить телефоны на стол и подготовиться к обыску. Со словами «не нервничайте, все хорошо, позвоним позже, сидите, пожалуйста, спокойно» Ксении Фадеевой не давали связаться с адвокатом. После обысков у Юлии Протопоповой и ее мужа изъяли всю технику, оставив только телевизор, робот-пылесос и графический планшет (последний пришлось «отвоевывать» у силовиков, объясняя, что на нем нельзя хранить данные). Позже всех троих отвезли на допрос в Следственный комитет. Юлия с мужем все еще проходят по делу свидетелями, несмотря на то, что никогда не имели отношения к работе Штаба*. «Муж пошел [на допрос] первым, следователь ему сказал, что за ней приехали из Москвы, — рассказывает Юлия Протопопова. — Я тогда поняла: все — они не уезжают с пустыми руками. Пыталась успокоиться в коридоре, но зашла к следователю, и меня порвало. Следователь наш, томский так перепугался, бедный, такими ошарашенными глазами смотрел. А я просто, по сути, с ней прощалась. Никто же не знал, что ее оставят в городе».

Ксения Фадеева на суде по избранию меры пресечения 28 декабря Ксения Фадеева на суде по избранию меры пресечения 28 декабря

Политикой Ксения Фадеева, по словам ее подруги, начала интересоваться еще в подростковом возрасте — когда политическая жизнь в стране «еще была сильно интереснее и разнообразнее». Но более-менее широкую известность в городе активистка получила в середине нулевых, в том числе — после пикетов в поддержку ТВ2 в январе 2015 года. Ксения Фадеева выходила на пикеты сама и в соцсетях призывала жителей города поддержать телекомпанию. После этого суд оштрафовал ее и журналистку ТВ2 Викторию Мучник на 20 тысяч за организацию несогласованного мероприятия. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал, что Виктория Мучник была незаконно обвинена в административном правонарушении и заставил государство вернуть ей 20 тысяч рублей и выплатитькомпенсацию морального вреда в размере 5200 Евро. Ксения тогда не захотела возиться с бумажками и в ЕСПЧ не обратилась Летом того же года Ксения Фадеева стала координатором томского регионального отделения «Голоса» — организации, занимавшейся защитой прав избирателей и наблюдением на выборах. Уже тогда на «Голос» давили: Минюст сначала включил ассоциацию в список НКО-«иноагентов», а затем потребовал ликвидировать. Когда в Томске во время предвыборной кампании Алексея Навального появился региональный штаб* политика, Ксения Фадеева сначала стала заместителем координатора штаба*, а потом и его главой. В день открытия штаба неизвестные залили дверь в квартиру Фадеевой монтажной пеной, а также проткнули шины ее автомобиля и залили его краской. Штаб все-таки открыли, но тем же вечером, во время встречи Алексея Навального с волонтерами его кампании, в помещение пришли полицейские, заявившие, что в здании заложили бомбу. Приезды Алексея Навального в Томск никогда не оставались без внимания. Так, в 2020 году, за два месяца до его визита в местном штабе нашли подслушивающее устройство. Навальный тогда приехал в город, чтобы записать фильм-расследование и поддержать кандидатов от штаба на выборах в Думу Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.

Именно во время своего последнего визита в Томск в августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен, предположительно — нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В то время как Навальный восстанавливался от отравления в Германии, оба кандидата в гордуму от его томского штаба* с большим отрывом победили на своих округах. Поддержанные стратегией «Умного голосования» самовыдвиженцы и представители системной оппозиции выиграли 19 мандатов из 27, а «Единая Россия» потеряла абсолютное большинство в городском парламенте. «Еще полтора года назад, до отравления Навального, мы занимались легальной политикой, участвовали в выборах, и представить, что нас объявят экстремистами и будут заводить уголовные дела, было сложно», — говорит коллега Ксении Фадеевой по Думе Томска и штабу Навального* Андрей Фатеев Он узнал о задержании Ксении Фадеевой из новостей — к тому моменту депутат уже покинул Россию. По словам Фатеева, он понял, что оставаться в стране опасно, еще после признания сети региональных штабов экстремистской организацией. Но уехал депутат гордумы только в начале ноября — после ареста координатора уфимского штаба* Лилии Чанышевой. В последний раз Андрей Фатеев встречался с Ксенией Фадеевой перед своим отъездом. «Я спросил, не думает ли она тоже уехать, посмотреть, как будет развиваться уголовное дело. Она сказала, что очень не хочет уезжать», — рассказывает Фатеев.

Он уверен, что тоже является фигурантом этого дела, поскольку его вместе с Ксенией Фадеевой включили в список экстремистов и террористов. Росфинмониторинг вносит в этот список не только осужденных, но и подозреваемых по экстремистским статьям. Внесение в такой реестр означает невозможность тратить больше 10 тысяч в месяц со счетов, вступать в наследство и оформлять доверенность у нотариуса. «Мы не первые и, думаю, к сожалению, не последние, кто говорит о полном беззаконии включения в такой перечень. Чтобы в этом перечне оказаться, достаточно быть подозреваемым по делу экстремистской направленности. Процедура обжалования включения в этот список законом не предусмотрена. Есть предъявленное обвинение — есть и основание для включения в список», — объясняет адвокат Ксении Фадеевой Константин Мухаметкалиев.

«Борьба эмоционального и рационального»

Уехать экс-главе томского штаба Навального* предлагал не только Андрей Фатеев. «Ее все отправляли [в эмиграцию], но она до упора не хотела. Это была такая борьба эмоционального и рационального: она понимала, что надо ехать, потому что, очевидно, к чему все идет. Но не хотела, потому что здесь семья, Дума, ответственность перед избирателями, пыталась себя заставить уехать», — говорит Юлия Протопопова. В день ареста Ксении Фадеевой экс-глава региональной сети штабов Навального* Леонид Волков рассказывал, что после дела Лилии Чанышевой всем бывшим координаторам предлагали помочь с переездом. «Ксения наотрез отказалась: писала, что ей страшно, но у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность». При этом, по словам Юлии Протопоповой, в последнее время Ксения Фадеева все-таки склонялась к решению об отъезде, но помешали проблемы с документами. Сама Ксения на суде по мере пресечения говорила, что срок действия ее загранпаспорта истек за день до задержания. Оформление нового паспорта затянулось из-за того, что штраф в 300 тысяч за апрельский митинг в поддержку Навального, на котором Ксения Фадеева даже не присутствовала, почему-то числился как неоплаченный. Депутат Думы Томска Максим Забелин утверждает, что, наоборот, никогда не уговаривал свою коллегу по Думе на эмиграцию — они просто много шутили на эту тему. Забелин подтверждает, что Ксения Фадеева просто не хотела уезжать, несмотря на то, что у нее были для этого возможности. Максим Забелин не боится публично поддерживать Ксению Фадееву: именно он в день задержания начал собирать подписи городских депутатов под ее характеристикой. При этом Забелин у власти явно ассоциируется со сторонниками Навального: вместе с активистами томского штаба* его несколько раз задерживали на митингах, а в прошлом году не пустили на выборы из-за причастности к деятельности штабов*. Несмотря на это, сам он также не планирует уезжать из страны. «Когда человек попадает в такую ситуацию, ему нужна какая-то поддержка, в том числе массовая. А если ее не будут поддерживать коллеги-депутаты, которые все-таки являются лидерами мнений... Понятно, что кто-то должен организовывать эту поддержку», — говорит депутат.

После дела Чанышевой Юлия Протопопова начала серьезно переживать за подругу. До ареста главы уфимского штаба* ей казалось, что все утихло, штабы разгромлены, а значит, главная цель власти достигнута. После того, как Чанышеву отправили в СИЗО, логика «перестала работать, сложно было уместить в логическую цепочку, почему за ней пришли». Не то чтобы раньше поводов для беспокойства не было: что Ксению могут посадить, Юлия Протопопова «понимала всегда». Но все-таки принимала выбор подруги, для которой политика была единственным, «чем она готова заниматься круглосуточно и бесплатно». «История России очень грустная, и у меня, например, нет веры, что в ближайшие лет 30 что-то кардинально может поменяться, а у нее есть. Наверное, она всегда считала, что надо делать хоть что-то, может хотя бы какой-то маленький винтик сдвинется, и это уже будет классно. Для нее нормально отсидеть несколько лет, чтобы здесь что-то поменялось», — так Юлия Протопопова объясняет причины, по которым ее подруга осталась в России и российской политике.

«Нельзя останавливаться»

Сейчас Ксения Фадеева, по словам адвоката, «делает то, что ей не запрещено»: читает книги, гуляет, общается с родителями, изучает имеющиеся материалы дела и готовит вместе с защитой возражения на обвинения — они «довольно объемные и весомые». Это все, что Константин Мухаметкалиев может рассказать сейчас о деталях дела — еще в конце декабря он вместе с подзащитной дал подписку о неразглашении. В то, что разрешено Ксении Фадеевой, не входит работа в Думе. Из-за запрета на общение с неограниченным кругом лиц она фактически не может исполнять обязанности городского депутата, но работа с обращениями граждан на ее округе продолжается. «Ксюша является депутатом, ее помощница выполняет свои функции, и, в принципе, если какая-то помощь нужна, она обращается к нам, мы помогаем», — рассказывает Максим Забелин. После включения Ксении Фадеевой и Андрея Фатеева в список экстремистов и террористов в гордуме начали изучать правовые последствия этого решения. Адвокат Ксении Фадеевой уверен, что никаких оснований для исключения из числа депутатов включение в такой список за собой не влечет. Но добавляет: из-за того, что «весь процесс носит отчетливый политизированный характер, предугадать или спрогнозировать, как будут развиваться события сложно».