«У меня нет веры, что в ближайшие тридцать лет здесь что-то поменяется, а у нее есть»

Вечером второго февраля друзья и единомышленники пришли под окна депутата гордумы Ксении Фадеевой, чтобы поздравить ее с 30-летием. Дни рождения она привыкла встречать с друзьями, но сейчас поздравления пришлось принимать с балкона. Молча.
Экс-главу томского штаба Навального* обвиняют в организации экстремистского сообщества и создании НКО, посягающей на права граждан. Уже больше месяца ей запрещено разговаривать с кем-то кроме родителей, адвоката и следователя из-за меры пресечения по двум уголовным делам.
«Если приехали из Москвы, то с пустыми руками не уедут»
«Как и на Новый год, через родителей, видимо, буду поздравлять. Я даже не знаю, могу ли заказать ей букет в доставке», — говорит лучшая подруга Фадеевой Юлия Протопопова. Поздравить подругу вместе со всеми Юлия не смогла — буквально на днях они с мужем уехали из России. По ее словам, эмиграция была запланирована еще до обысков, но следственные мероприятия «разбили все оставшиеся вопросы и сомнения».
Утром 28 декабря прошлого года на дачу, куда девушки уехали на выходные, приехали сотрудники ОМОНа. Юлия вспоминает, как проснулась от «адского грохота», а через несколько минут вошедшие потребовали сесть, положить телефоны на стол и подготовиться к обыску. Со словами «не нервничайте, все хорошо, позвоним позже, сидите, пожалуйста, спокойно» Ксении Фадеевой не давали связаться с адвокатом.
После обысков у Юлии Протопоповой и ее мужа изъяли всю технику, оставив только телевизор, робот-пылесос и графический планшет (последний пришлось «отвоевывать» у силовиков, объясняя, что на нем нельзя хранить данные). Позже всех троих отвезли на допрос в Следственный комитет. Юлия с мужем все еще проходят по делу свидетелями, несмотря на то, что никогда не имели отношения к работе Штаба*.
«Муж пошел [на допрос] первым, следователь ему сказал, что за ней приехали из Москвы, — рассказывает Юлия Протопопова. — Я тогда поняла: все — они не уезжают с пустыми руками. Пыталась успокоиться в коридоре, но зашла к следователю, и меня порвало. Следователь наш, томский так перепугался, бедный, такими ошарашенными глазами смотрел. А я просто, по сути, с ней прощалась. Никто же не знал, что ее оставят в городе».
Политикой Ксения Фадеева, по словам ее подруги, начала интересоваться еще в подростковом возрасте — когда политическая жизнь в стране «еще была сильно интереснее и разнообразнее». Но более-менее широкую известность в городе активистка получила в середине нулевых, в том числе — после пикетов в поддержку ТВ2 в январе 2015 года. Ксения Фадеева выходила на пикеты сама и в соцсетях призывала жителей города поддержать телекомпанию. После этого суд оштрафовал ее и журналистку ТВ2 Викторию Мучник на 20 тысяч за организацию несогласованного мероприятия. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал, что Виктория Мучник была незаконно обвинена в административном правонарушении и заставил государство вернуть ей 20 тысяч рублей и выплатитькомпенсацию морального вреда в размере 5200 Евро. Ксения тогда не захотела возиться с бумажками и в ЕСПЧ не обратилась
Летом того же года Ксения Фадеева стала координатором томского регионального отделения «Голоса» — организации, занимавшейся защитой прав избирателей и наблюдением на выборах. Уже тогда на «Голос» давили: Минюст сначала включил ассоциацию в список НКО-«иноагентов», а затем потребовал ликвидировать.
Когда в Томске во время предвыборной кампании Алексея Навального появился региональный штаб* политика, Ксения Фадеева сначала стала заместителем координатора штаба*, а потом и его главой. В день открытия штаба неизвестные залили дверь в квартиру Фадеевой монтажной пеной, а также проткнули шины ее автомобиля и залили его краской. Штаб все-таки открыли, но тем же вечером, во время встречи Алексея Навального с волонтерами его кампании, в помещение пришли полицейские, заявившие, что в здании заложили бомбу.
Приезды Алексея Навального в Томск никогда не оставались без внимания. Так, в 2020 году, за два месяца до его визита в местном штабе нашли подслушивающее устройство. Навальный тогда приехал в город, чтобы записать фильм-расследование и поддержать кандидатов от штаба на выборах в Думу Томска Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.
Именно во время своего последнего визита в Томск в августе 2020 года Алексей Навальный был отравлен, предположительно — нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В то время как Навальный восстанавливался от отравления в Германии, оба кандидата в гордуму от его томского штаба* с большим отрывом победили на своих округах. Поддержанные стратегией «Умного голосования» самовыдвиженцы и представители системной оппозиции выиграли 19 мандатов из 27, а «Единая Россия» потеряла абсолютное большинство в городском парламенте.
«Еще полтора года назад, до отравления Навального, мы занимались легальной политикой, участвовали в выборах, и представить, что нас объявят экстремистами и будут заводить уголовные дела, было сложно», — говорит коллега Ксении Фадеевой по Думе Томска и штабу Навального* Андрей Фатеев
Он узнал о задержании Ксении Фадеевой из новостей — к тому моменту депутат уже покинул Россию. По словам Фатеева, он понял, что оставаться в стране опасно, еще после признания сети региональных штабов экстремистской организацией. Но уехал депутат гордумы только в начале ноября — после ареста координатора уфимского штаба* Лилии Чанышевой.
В последний раз Андрей Фатеев встречался с Ксенией Фадеевой перед своим отъездом. «Я спросил, не думает ли она тоже уехать, посмотреть, как будет развиваться уголовное дело. Она сказала, что очень не хочет уезжать», — рассказывает Фатеев.
Он уверен, что тоже является фигурантом этого дела, поскольку его вместе с Ксенией Фадеевой включили в список экстремистов и террористов. Росфинмониторинг вносит в этот список не только осужденных, но и подозреваемых по экстремистским статьям. Внесение в такой реестр означает невозможность тратить больше 10 тысяч в месяц со счетов, вступать в наследство и оформлять доверенность у нотариуса.
«Мы не первые и, думаю, к сожалению, не последние, кто говорит о полном беззаконии включения в такой перечень. Чтобы в этом перечне оказаться, достаточно быть подозреваемым по делу экстремистской направленности. Процедура обжалования включения в этот список законом не предусмотрена. Есть предъявленное обвинение — есть и основание для включения в список», — объясняет адвокат Ксении Фадеевой Константин Мухаметкалиев.
«Борьба эмоционального и рационального»
Уехать экс-главе томского штаба Навального* предлагал не только Андрей Фатеев. «Ее все отправляли [в эмиграцию], но она до упора не хотела. Это была такая борьба эмоционального и рационального: она понимала, что надо ехать, потому что, очевидно, к чему все идет. Но не хотела, потому что здесь семья, Дума, ответственность перед избирателями, пыталась себя заставить уехать», — говорит Юлия Протопопова.
В день ареста Ксении Фадеевой экс-глава региональной сети штабов Навального* Леонид Волков рассказывал, что после дела Лилии Чанышевой всем бывшим координаторам предлагали помочь с переездом. «Ксения наотрез отказалась: писала, что ей страшно, но у нее избиратели, у нее округ, у нее ответственность».
При этом, по словам Юлии Протопоповой, в последнее время Ксения Фадеева все-таки склонялась к решению об отъезде, но помешали проблемы с документами. Сама Ксения на суде по мере пресечения говорила, что срок действия ее загранпаспорта истек за день до задержания. Оформление нового паспорта затянулось из-за того, что штраф в 300 тысяч за апрельский митинг в поддержку Навального, на котором Ксения Фадеева даже не присутствовала, почему-то числился как неоплаченный.
Депутат Думы Томска Максим Забелин утверждает, что, наоборот, никогда не уговаривал свою коллегу по Думе на эмиграцию — они просто много шутили на эту тему. Забелин подтверждает, что Ксения Фадеева просто не хотела уезжать, несмотря на то, что у нее были для этого возможности.
Максим Забелин не боится публично поддерживать Ксению Фадееву: именно он в день задержания начал собирать подписи городских депутатов под ее характеристикой. При этом Забелин у власти явно ассоциируется со сторонниками Навального: вместе с активистами томского штаба* его несколько раз задерживали на митингах, а в прошлом году не пустили на выборы из-за причастности к деятельности штабов*. Несмотря на это, сам он также не планирует уезжать из страны.
«Когда человек попадает в такую ситуацию, ему нужна какая-то поддержка, в том числе массовая. А если ее не будут поддерживать коллеги-депутаты, которые все-таки являются лидерами мнений... Понятно, что кто-то должен организовывать эту поддержку», — говорит депутат.
После дела Чанышевой Юлия Протопопова начала серьезно переживать за подругу. До ареста главы уфимского штаба* ей казалось, что все утихло, штабы разгромлены, а значит, главная цель власти достигнута. После того, как Чанышеву отправили в СИЗО, логика «перестала работать, сложно было уместить в логическую цепочку, почему за ней пришли».
Не то чтобы раньше поводов для беспокойства не было: что Ксению могут посадить, Юлия Протопопова «понимала всегда». Но все-таки принимала выбор подруги, для которой политика была единственным, «чем она готова заниматься круглосуточно и бесплатно».
«История России очень грустная, и у меня, например, нет веры, что в ближайшие лет 30 что-то кардинально может поменяться, а у нее есть. Наверное, она всегда считала, что надо делать хоть что-то, может хотя бы какой-то маленький винтик сдвинется, и это уже будет классно. Для нее нормально отсидеть несколько лет, чтобы здесь что-то поменялось», — так Юлия Протопопова объясняет причины, по которым ее подруга осталась в России и российской политике.
«Нельзя останавливаться»
Сейчас Ксения Фадеева, по словам адвоката, «делает то, что ей не запрещено»: читает книги, гуляет, общается с родителями, изучает имеющиеся материалы дела и готовит вместе с защитой возражения на обвинения — они «довольно объемные и весомые». Это все, что Константин Мухаметкалиев может рассказать сейчас о деталях дела — еще в конце декабря он вместе с подзащитной дал подписку о неразглашении.
В то, что разрешено Ксении Фадеевой, не входит работа в Думе. Из-за запрета на общение с неограниченным кругом лиц она фактически не может исполнять обязанности городского депутата, но работа с обращениями граждан на ее округе продолжается. «Ксюша является депутатом, ее помощница выполняет свои функции, и, в принципе, если какая-то помощь нужна, она обращается к нам, мы помогаем», — рассказывает Максим Забелин.
После включения Ксении Фадеевой и Андрея Фатеева в список экстремистов и террористов в гордуме начали изучать правовые последствия этого решения. Адвокат Ксении Фадеевой уверен, что никаких оснований для исключения из числа депутатов включение в такой список за собой не влечет. Но добавляет: из-за того, что «весь процесс носит отчетливый политизированный характер, предугадать или спрогнозировать, как будут развиваться события сложно».
Несмотря на политизированность процесса, Константин Мухаметкалиев уверен, что смысл доказывать невиновность человека есть всегда. «Как минимум эта внутренняя установка — показатель того, что человек готов бороться, отстаивать свою точку зрения и доказывать свою невиновность. Поэтому все предусмотренные юридические механизмы, которые помогут добиться справедливости, должны быть использованы. Нельзя останавливаться».
Никто из собеседников ТВ2 не берется прогнозировать исход процесса. Андрей Фатеев считает, что «искать логику в действиях судебных и правоохранительных органов не имеет смысла», а дело могут как завершить через несколько месяцев, так и затянуть на годы.
«Надежд немного, — говорит Юлия Протопопова. — Естественно, хочется, чтобы мы снова могли ездить на дачу, кататься на великах, съездить наконец-то в путешествие. У меня даже нет в голове того, что может быть дальше. Я как будто пытаюсь себя оберегать [от мыслей о будущем]. Как будто это работает. Конечно, это так не работает, все равно это будет больно».
*Региональная сеть штабов Навального признана экстремистской организацией и запрещена в России
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