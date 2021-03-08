Директор «Эврики» Людмила Долгова: Главное — дать людям выбор

Истории

Людмила Михайловна Долгова – человек в Томске известный. Три десятка лет назад она вместе со своей коллегой Татьяной Ковалевой создала экспериментальную школу «Эврика – развитие». И все эти годы Людмила Михайловна была директором, растила свое детище. Нас связывают личные отношения. Многие твдвашники водили в «Эврику» своих детей, и эта школа была у нас всегда на слуху. Сын Людмилы Михайловны, Алексей Урсу, был телевизионным ведущим программы «Обстоятельства» на телеканале СТС-Открытое ТВ, который входил в Томскую медиа группу. Позже телеканал трансформировался в продакшн-студию «Крупным планом», и Алексей вел одноименную программу уже на ТВ2. У Людмилы Михайловны в эти дни – резкий поворот в судьбе. Она оставляет место директора в школе, которую создавала. Об этом и о том, какими были эти тридцать лет для «Эврики» и что значит воспитывать детей в условиях свободы и диалога – сегодняшний наш разговор с ней.

— Людмила Михайловна, в юбилейный для знаменитой томской школы «Эврика-развитие» год вы покидаете пост директора, который занимали 30 лет подряд. Почему? — Это хорошее время для ухода, когда все на подъеме, когда праздник. На самом деле тут две причины. Первая – это то, что после того, как я перенесла COVID-19, у меня возникли проблемы со здоровьем. После болезни я бодренькая вышла на работу, и вроде все ничего, а потом вдруг начала болеть голова. Отправилась по врачам – терапевт, невролог... Лекарства подобрали, головные боли прошли, но при этом осталось высокое давление и появилось новое ощущение. Не знаю, стоит об этом рассказывать или нет, но теперь я все время слышу шум крови в голове. И сердцебиение. И это, конечно, меня тревожит. Я поняла, что нужно понаблюдать за новым состоянием и научиться как-то с этим жить. Это очень сложно сочетать с той большой нагрузкой, которая есть у директора школы. Врачи говорят, надо исключить стрессовые ситуации, напряжение. А как их можно исключить в школе?

Сначала меня подтолкнуло здоровье, а потом я осмыслила и вторую вещь – я уже 30 лет как работаю директором! Жизнь наша была непростой, эмоциональной, мы спорили с властями, отстаивали свой проект. Всякое было. Когда были молоды, на все хватало сил. А со временем понимаешь, что энтузиазма стало меньше и надо уступать дорогу. Передавать дело тем, у кого энергии и сил много. Команда у нас хорошая, у меня восемь заместителей, потому что у нас много направлений, и мы постарались, чтобы все они были за кем-то закреплены. Например, у нас есть заместитель по инклюзивному образованию – в нашей школе учатся дети, у которых есть проблемы со здоровьем. В нашей модели эти дети включаются и в основные классы. Да, для таких детей у нас есть специальные ресурсные зоны, где они могут и одни побыть со своими тьюторами и учителями, и выйти в обычный класс. Это очень важно, потому что это социализация, потому что от этого будет зависеть, как ребенок будет расти и развиваться. Мы можем только создавать условия. Чем лучше эти условия, тем больше шансов, что ребенок продвинется вперед. И нас есть уже результаты. Обычно дети с расстройством аутистического спектра (РАС) сидят в первом классе по два-три года. У нас же есть случаи, когда такие дети уже через год переходят в следующий класс.

— Раз вы уже сами заговорили на эту тему, то давайте немного продолжим. Есть родители, которые против инклюзии. Они говорят, что учителя тратят много времени на особенных детей и поэтому меньше уделяют времени обычным. Есть такая проблема? — Да, есть две крайности. Первая – это создание специальных классов для детей, нуждающихся в коррекции: отправляем туда всех детей с определенным диагнозом, и учительница с ними работает. Это привычная модель, которая использовалась еще в СССР. Вторая крайность – это поместить особенных детей в обычный класс на равных условиях, и тогда действительно мы получаем то, на что жалуются родители. У нас третий вариант инклюзии. У нас есть специальные места – мы называем их ресурсные базы, куда эти дети могут уйти и заниматься там со своими тьюторами отдельно или в паре. Но когда дети овладели каким-то новым навыком, то им очень важно выйти в класс и показать себя, получить подтверждение того, что у них все получилось. Маленькие дети не отличают ребят с какими-то проблемками от себя. Они их тормошат, зовут играть, общаются. Да, какую-то часть уроков этих детей не было, но потом они возвращаются и все им рады. В подростковом возрасте, наверное, уже будет посложнее, у нас пока нет такого опыта, но вот этот старт в начальной школе, опыт общения со сверстниками, он очень важен. И эта модель хороша и для, как мы говорим, нормотипичных детей, она позволяет принимать особенных детей такими, какие они есть. Мы все относительно нормотипичные и относительно не типичные люди. Все индивидуальны. Поэтому важно для всего общества уметь принимать разных людей.

Мы много делаем для особенных детей. У них есть своя зона релаксации, куда они могут просто уйти и отдохнуть. Если ребенок раскапризничался и мешает другим, то можно с ним уйти в индивидуальную зону, где можно просто поваляться, попрыгать на батуте или посидеть в тишине.

У нас очень большой спрос на эти классы, люди специально переезжают в наш район, чтобы дети ходили в нашу школу, кто-то даже специально покупает прописку, чтобы была возможность возить детей к нам. Только с РАС у нас сейчас учится 19 человек. У каждого ребенка свой тьютор – это уже 19 человек. И с другими диагнозами к нам идут, потому что знают, что у нас очень хорошие педагоги.

— А как вам дался переезд в такую огромную школу? «Эврика-развитие» всегда считалась очень уютной, домашней школой. А тут такие пространства, такие масштабы. И зачем вам это? Разве не могли вы остаться в старом здании в центре Томска? – Чтобы ответить на этот вопрос, надо уйти на 30 лет назад и вспомнить всю историю школы.

— Юбилей «Эврики» – прекрасный для этого повод… – 30 лет назад у нас была школа, в которой было 50 учеников, 12 сотрудников и собака Жулька. Жили мы в арендуемом помещении. Этот проект затеяли родители и педагоги Академгородка. Все были люди интеллектуальные, интересные, и когда появилась в 90-годы такая возможность, решили создать что-нибудь новенькое. Мы начинали с Татьяной Ковалевой в школе №9 Григория Псахье, сейчас это Академлицей. Татьяна Ковалева – моя коллега, мы работали с ней в параллельных классах. Татьяна была москвичкой, вышла замуж за томича и так оказалась в нашем городе. Но у нее остались хорошие связи в педагогическом мире Москвы. А в 90-годы в России в образовании очень много всего интересного происходило – авторские школы развивались, в Красноярском университете на психолого-педагогическом факультете было очень много интересных направлений, для нас открылась вся европейская культура со своими педагогиками. Мы во всем этом стали вариться и узнавать про новые методики обучения.

Фото: из личного архива Людмилы Долговой

Первая идея, на которой базировалась наша новая школа – это многообразие. С Татьяной Ковалевой мы решили не строить что-то одно, а дать людям выбор. Мы хотели дистанцироваться от советской школы. Она не была плохой, я люблю своих учителей и вспоминаю о них с теплом, но нам хотелось чего-то нового. Нам хотелось дать то, чего не хватало советским людям – выбора, открытости. В Советском Союзе мы все жили одинаково – одежда, мебель, квартиры, еда... И тут мы увидели, что мы сами можем устроить многообразие, которого нам не хватало. В результате у нас в школе несколько образовательных систем – Монтессори педагогика, Вальдорфская школа, развивающее обучение, свободная педагогика. С переездом в Зеленые горки у нас добавились традиционные классы «универсум». Вторая идея, которая воплотилась в законе об образовании – это идея индивидуализации. Мы исходили из того, что все люди разные. Кто этого не знает? Все знают, что мы разные. Но почему-то считалось, что ты должен подстраиваться под школу, а не школа под тебя. Никто не учитывал интересов родителей. И вот тогда возникла идея индивидуального тьюторского сопровождения.

— А когда к вам пришла идея многообразия в педагогике, насколько ее было легко внедрить в существующую систему образования? Были же всегда всякие министерства образования, областные и городские структуры. — Татьяна Ковалева получила разрешение на создание школы у самого министра образования Эдуарда Днепрова. Был такой в конце 80-х годов. Она встретилась с ним на одном из семинаров в Москве и рассказала ему, что мы в Томске хотим создать альтернативную частную школу. Он сказал «хорошо» и даже дал нам какую-то разрешительную бумажку. Она была подписана 1 февраля 1991 года. И поэтому мы празднуем день рождения «Эврики» 1 февраля.

С этой бумажкой мы арендовали помещение в одном из институтов Академгородка. Два месяца наша школа существовала как частная. Родители были готовы нам помогать материально, но, кроме зарплаты педагогам, надо ведь было еще платить за свет, за воду, за аренду помещений. Поэтому через месяц нам стало понятно, что вариант частной школы с альтернативной педагогикой нам не потянуть. И мы отправились с Татьяной Ковалевой к тогдашнему мэру Александру Сергеевичу Макарову. Стали рассказывать о своих проблемах: что надо нам и мебель купить, и библиотеку свою создать, и много чего еще, чтобы соответствовать всем требованиям. Он нам достал деньги из кармана пиджака, не из стола или сейфа какого-то, а прямо из кармана и сказал: берите и идите покупайте мебель. Потом позовете меня и расскажете, что у вас получилось.

Фото: из личного архива Людмилы Долговой

Потом он на каком-то официальном совещании сказал, что надо поддержать инициативных учителей в Академгородке. И 31 октября Городской совет, Гончар, кажется, тогда руководил им, подписал постановление об открытии школы «Эврика-развитие». Поэтому у нас два дня рождения – 1 февраля, когда нас благословил министр образования, и 31 октября, когда было принято решение в Томске. И, конечно, нам очень помогла Зоя Георгиевна Барышева, которая тогда возглавляла областное управление образования. Она услышала Татьяну Ковалеву и сказала: да, времена меняются и нам нужно разное образование.

Леонид Глок, который сменил Барышеву, отнесся к нам очень настороженно. Когда он стал начальником облоно, он никак не мог понять, что это за школа такая. Он приходил к нам, сидел на уроках, видел, что дети ведут себя как-то свободно, в классах детей мало, условия неприспособленные, и это все как-то не нравилось ему. На каком-то совещании в Красноярске он напрямую спросил у Исаака Давидовича Фрумина, сейчас он научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ и член Международной академии образования, а тогда он был директором экспериментальной красноярской школы: а вот в Томске у нас Ковалева какую-то школу затеяла, вы как относитесь к этому? Фрумин ему ответил, что да, это очень интересно и надо ее поддерживать. Недовольный Глок сказал Фрумину, что тот говорит это неискренне.

Потом у нас с ним уже отношения как-то наладились. Когда все учителя бастовали из-за задержки зарплаты, наша школа была единственной, которая в этом не участвовала. Даже не став частной школой, мы всегда получали поддержку родителей. Тогда еще не было таких гонений за сбор средств с родителей, как сейчас. У нас был свой общественный совет, который помогал нам и защищал нас всегда.

Фото: из личного архива Людмилы Долговой

— И больше с того времени у власти к вам вопросов не было, что это за особенная свободная школа? — Были. С областным начальством в образовании мы как-то нашли общий язык, но у нас сменилось городское – пришел Игорь Ильич Хуторянский. С его предшественником Робертом Капитоновичем Ларичевым у нас проблем не было, он нас поддерживал. И не только морально, но и финансово. А потом денег стало становиться все меньше и меньше. И Хуторянский начал нам говорить, мол, зачем открыли вашу школу, что если бы он стал раньше начальником, то никогда бы этого не допустил и т.д. Он постоянно говорил, что мы для города обуза, что нужно платить деньги за аренду помещений для школы и что мы никому не нужны. Мы решили, что надо как-то доказать, что не такие уж и большие деньги город за нас платит и что мы нужны городу. Решили подключить нашу общественность и собрали родительский совет, в который вошло достаточно много известных в городе людей. Это и профессор ТГУ Элеонора Львовна Львова, и директор Томгипротранса Алексей Ванюнин, и актриса Валентина Бекетова, Яна и Григорий Мошкины с ТВ2 и много других. Родители собрались и посчитали, во сколько школа обходится городу в год. Во-первых, школу не строили, т.е. на здание не было потрачено ни единого рубля. Первые 14 лет мы жили в Институте мониторинга климатических условий, арендуя там площади. Во-вторых, родители посчитали, сколько мы платим за коммунальные услуги, за аренду, сопоставили с деньгами, которые тратятся на среднестатистическую школу. После этого пригласили на встречу в школу Хуторянского, выложили ему все эти расчеты, и оказалось, что наша школа – одна из самых дешевых в городе. У Хуторянского не осталось больше аргументов, и он временно от нас отстал.

Фото: из личного архива Людмилы Долговой

Потом он все же, чтобы не платить за нас аренду, пытался нас куда-нибудь пристроить. То предлагал переехать в школу с туалетом на улице в Аникино, то объединиться с 49 школой. В последнем случае пришлось идти к Александру Сергеевичу Макарову, чтобы он как-то урезонил своего подчиненного. Тогда уже Татьяна Ковалева жила в Москве, но она специально приехала в Томск, чтобы помочь отбиваться от нападок на школу. Мы с ней вместе пошли к Макарову, и он нас сразу принял. Очень доступный был мэр. Мы попросили его найти какой-то адекватный вариант для нашей школы, чтобы мы могли расти и развиваться. Да, можно решить сиюминутную задачу, как предлагает Хуторянский, и сэкономить копейку, но потерять новые разработки в системе образования, которые можно было бы масштабировать и на другие школы. Он нас услышал. Мы ему очень благодарны за это. В итоге мы узнали, что 12 школа открывается после капремонта, дети уже разошлись учиться по другим школам и не хотят в нее возвращаться, и мы попросили нас перевести туда. У 12 школы было два здания. В арендуемых помещениях в Академгородке мы просто уже не помещались. И Александр Макаров подписал распоряжение, чтобы одно здание отдали под нашу школу. И мы переехали. На открытие на новом месте мы пригласили Александра Сергеевича, и он написал на доске мелом: Школа открыта! И когда он уже был в заключении, то на сайте гороно еще долгое время висела эта фотография со школьной доской и рукой бывшего мэра. Вторые 14 лет «Эврика-развитие» прожила в здании в переулке Юрточном. Интересная у нас нумерология. И вот спустя 28 лет мы переехали в Зеленые горки.

— А как вы оказались в Зеленых горках? Вам стало не хватать места в старой школе? — Все началось с 2011 года. Высшая школа экономики и Сколково объявили конкурс на лучшую инновационную школу. Не секрет, что в последнее время у нас школы строились мало и каких-то новых идей в образовании никто не реализовывал. У нас была встреча в Москве с тогдашним министром образования Андреем Фурсенко. Он озвучил цифру, что в России всего 2% инновационных школ, в которые вошла и наша «Эврика». Предложил, чтобы мы свой опыт попробовали как-то тиражировать. И когда Сколково объявило конкурс на лучшую инновационную школу, то мы стали в нем участвовать. Надежда Муха (в начале 90-х на ТВ2 Надежда вела популярную программу «Английский для малышей» – прим. ред.), которой я передаю сейчас пост директора и которая с нами с младых ногтей, она занялась этим проектом. Для участия в конкурсе нужно было предложить и архитектурное решение здания новой школы, и чем оно будет наполнено, и описать, как, собственно, будет работать эта школа. Мы пригласили родителей, архитекторов, обсудили с педагогами полисистемную схему образования, запланировали атриум и зимний сад. Мы подробно описали свою мечту. И даже с помощью родителей сделали макет этой мечты.

— И насколько школа, в которую вы переехали, соответствует тому проекту мечты? — Чуть-чуть соответствует. Здесь есть атриум. В итоге построили типовую школу. Но тогда наш проект стал одним из победителей конкурса Сколково. Деньги на проект должны были дать федеральный и региональный бюджеты. Деньги немалые. И, естественно, их не смогли найти. Но потом было какое-то совещание с директорами школ, где мы показывали свой проект инновационной школы и директор департамента образования Томска Ольга Васильева пообещала, что как только будут выделены деньги на новую школу, то ее отдадут победителю конкурса Сколково.

А дальше с нашим проектом начались чудеса. Сначала долго не могли найти площадку под новую школу. Затем томский департамент архитектуры и строительства никак не утверждал наш архитектурный проект. Мы на этом потеряли много времени. В итоге ТДСК был разработан типовой проект и построили новую школу в Зеленых горках на улице Дизайнеров. Ее решили отдать Академлицею. Почему так произошло, не знаю, но в глубине души была, конечно, обида, что нам новую школу не доверили. Хотя нам ее обещали, и мы ее ждали. Да, мы боялись переезжать в большую школу, да, мы переживали, но мы хотели новое здание. В старой школе нам катастрофически не хватало помещений. Для старших классов нужны были современные кабинеты физики и химии, а у нас таких возможностей там не было. Но первую школу нам не доверили. Потом построили еще одну школу в центре города, «Перспективу». Мне начальник департамента образования Ольга Васильева говорит, вот, мы сделали опрос родителей, которые поведут туда своих детей, и они высказались против «Эврики». Что им не нужны никакие Монтессори и другие нестандартные подходы, а нужна стандартная образовательная школа. Так нам опять не дали новую школу.

Но в итоге мы-таки дождались и нам дали школу в Зеленых горках на Петра Федоровского. Кстати, когда мы победили в конкурсе Сколково, то нам и обещали дать школу на Федоровского. Просто получилось, что ее построили не первой.

Фото: ТВ2

— Вернемся к вопросу, с которого и начинали наш разговор – как вы пережили трансформацию из маленькой экспериментальной школы в огромное учреждение, в котором теперь большую часть составляет типовое образование? — Не без проблем. При переезде наши учителя говорили, что мы растворимся, что нас затопчут, что мы не сможем сохранить свою атмосферу. И я предложила, давайте мы сделаем какое-то послание нашим новым учителям, которых будет много. Мы знали, что у нас будет только первоклассников 10 классов, т.е. это как минимум к нам придет 10 новых учителей. И мы решили, что надо знакомиться, надо всем сплачиваться, надо что-то делать, чтобы мы все перемешались. И мы на педсоветах пили вместе чай, устраивали какие-то игры, рассказывали о себе. В первый год у нас порядка 30 новых педагогов появилось. И наших 40 человек было. Поэтому первая задача была объединить коллектив.

Мы когда изначально придумывали нашу школу, мы провозглашали не только принцип многообразия. Мы считали, в этом многообразии должен быть диалог педагогических культур. И это помогло нам в общении и сейчас.

Фото: ТВ2