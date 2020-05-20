Добрые новости
20 мая,
2020
"ДИКИЙ ЗАПАД" НА ТОМСКОМ СЕВЕРЕ
ТВ2
Тут есть все: и местный Джек Воробей, и сюжет "Корсаров", и свинец, и реальные проблемы местного населения.
Население небольшой деревни на севере Томской области разделилось. Одни хотят остановить работу газоперекачивающей компании, которая, по их мнению, портит экологию и подвергает людей риску пожара, а другие стреляют, перекрывают реку и дороги, чтобы оставить в деревне компанию и свои рабочие места. Тут есть все: и местный Джек Воробей, и сюжет "Корсаров", и свинец, и реальные проблемы местного населения.
"Периферия конкретная"
Денис Попов и несколько его товарищей приехали из Томска в Мыльджино Каргасокского района на вахту. Компания "Регион Газ" отправила их на работу - убирать территорию своей базы. Вахты в районах области для них не в новинку, мотаются часто. В жизни вне работы они активисты томского движения "Защитим томскую тайгу", борются за сохранение лесов и природы.

Мыльджино, где оказались теперь, находится на севере Томской области. Перепись 2015 года насчитала здесь 377 человек. Добраться до деревни тяжело. Нужно сначала доехать до Каргаска - 370 км от Томска, дальше еще 220 километров по зимнику, а в теплое время придется пересесть на водный транспорт и проплыть по реке Нюролька три часа или 252 километра. Еще можно долететь вертолетом, это обойдется даже дешевле. На лодке доплывете за 5000 рублей, доставка вертолетом стоит на 500 рублей меньше. В деревне находится крупное газоконденсатное месторождение, разрабатывает его "Томскгазпром" (дочерняя компания "Востокгазпром"). Другие компании организуют тут "перекачки" - арендуют и оборудуют территорию, прилегающую к воде, устанавливают компрессор и трубы, через которые перекачивается газ. Сам газ и газоконденсат покупают на месторождении, после его закачивают на баржи и по речным каналам перевозят дальше на продажу.
Путь по реке Нюролька в Мыльджино. Название переводится с южноселькупского Ню́рэл кы как луговая река. Это правый приток Васюгана. Длина Нюрольки всего 339 км. В конце ноября она уже покрывается льдом, а освобождается от него в конце апреля - первой половине мая.
Путь по реке Нюролька в Мыльджино. Название переводится с южноселькупского Ню́рэл кы как луговая река. Это правый приток Васюгана. Длина Нюрольки всего 339 км. В конце ноября она уже покрывается льдом, а освобождается от него в конце апреля - первой половине мая.
Через две недели после приезда в Мыльджино к Денису и товарищам стали обращаться местные жители. Жаловались на деятельность компании "Ситэк", которая, по их словам, из года в год незаконно устанавливает перекачивающую базу и нарушает технику безопасности. "Это не только местных жителей мнение, там еще ведь несколько компаний занимаются перевозкой газа, тоже говорили. Просто в нарушение закона ставят и плевать им на все, потому что периферия конкретная. Власти туда особо не заглядывают, все делают, что хотят". Больше всего люди переживают за то, что однажды из-за нарушения техники безопасности компанией и работниками, округа полыхнет.

"Не дай бог пожар, там поселок газовый. Представляете, мы когда приехали туда, стоят дома. Обычно, когда топят печи, дым идет. А тут вообще ни дымка, ничего... Все на газу у них. Трубы идут вдоль всей этой деревни, каждый двор оборудован газом. Главный вопрос стоял в безопасности перекачки и экологической составляющей", — объясняет Денис Попов.
ООО "Ситэк", по данным системы Rusprofile (кликнуть):
Зарегистрировано в Москве в 2014 году. Основной вид деятельности компании — торговля жидким и газообразным топливом. Среднесписочная численность предприятия в 2019 году —45 сотрудников. Прибыль компании за 2018 год —19. 364 млн рублей. Директор "Ситека" — Денис Кришкевич. Он руководит или связан с еще 12 компаниям. Большинство из них профилируются на торговле топливом: газовым, моторным. Также Кришкевич является президентом Сибирской федерации Айкидо Айкикай. Компания имеет шесть контрактов на Госзакупках, в том числе с "Омскоблгазом" и "Томскоблгазом".
Хотя бить тревогу жители начали раньше. В прошлом году в Мыльджино даже образовалась инициативная группа из местных. Они писали жалобы в сельскую администрацию и прокуратуру.

"Страшно представить, что может произойти при воспламенении этой перекачки. Площадка в Мыльджино не очищена от деревьев, ветки свисают прямо над трубами, по которым течет газ, — говорила Оксана Семибратова из Мыльджино. — Объект никак не охраняется, перекачка идет в ночное время без освещения. Когда машины с газом летом стояли в поселке Мыльджино, берег реки и окружающая среда сильно загрязнились". Артем Лавришко, житель той же деревни рассказывал, что водители грузовых машин, из которых перекачивают газ, курят во время работы. Местные отмечали, как вода в Нюрольке и Оби (речка впадает в Объ - прим. ред) покрылась пленкой из мазута и нефтепродуктов, а рыбы в Каргасокском районе стало меньше, растительность по берегам реки гибнет.

Тогда жителям удалось привлечь внимание к проблеме. После обращение в региональный ОНФ прокуратура района проверила работу компании и нашла нарушения пожарной безопасности. Выяснилось еще, что участок земли в защитной полосе водоохранной зоны "Ситэк" занял самовольно. Несмотря на предписание освободить землю и приостановить работу, местные сообщали ТВ2, что перекачка в Мыльджино не работала лишь какое-то время, а после возобновилась. В этом году большинство местных жителей отказываются говорить на эту тему что-то в открытую, не хотят даже на условиях анонимности, — боятся последствий.
"Там вообще все конторы сбрасывают всякую гадость, да и не только в Мыльджино. Разговаривали с женщиной, которая работает в магазине. Там вверх по течению еще какие-то месторождения, видимо, нефтяные. Там тоже весь буттер в реку идет, никто не задумывается о какой-то экологии", - рассказывают активисты.
Как объясняет Денис Попов, заниматься транспортировкой газа летом выгоднее. Если по зимнику нужно отправить несколько машин, потратить деньги на топливо, то летом сразу несколько тонн и несколько тех же газовозов по объему поместятся в одну баржу. "Я, если честно, не знаю в чем причина не взять и не оборудовать там себе место под перекачку, соблюдая все нормы закона и пожарную безопасность. Может, что-то мешает им ("Ситэку" - прим. ред.) это сделать", — говорит активист.
Удивляют в этой ситуации и действия "Томскгазпрома": такая компания солидная, а ведут себя как барыги на рынке - неважно кому продать, главное продать
В этом году после обращений жителей Мыльджино Денис с товарищами решили поддержать их и не позволить компании начать работу. Как рассказывает активист, участок, который "Ситэк" взял по договору субаренды в свое распоряжение, не предназначен для оборудования "перекачки". Эти слова подтверждаются данными кадастровой карты на сайте Росреестра. В базах последнего арендованный земельный участок числится как земля населенного пункта и предназначен для размещения коммунальных и складских объектов, вдобавок территория указанного участка не прилегает к реке.

Кроме того, решение от 20 февраля 2020 года судьи Белянковой Черемушкинского района Москвы запрещает "Ситэку" работать в Каргасокском района. Оно было принято по ходатайству томского транспортного прокурора.

"Запретить ООО «СИТЭК» осуществлять погрузочно-разгрузочную деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте в Каргасокском районе Томской области до включения в лицензию № * года на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте <...> в Каргасокском районе Томской области", — говорится в решении суда (копия документа есть в распоряжении редакции).
Активисты знали, где "Ситэк" будет устанавливать оборудование. Чтобы не допустить работы компании, решили разбить на этом месте палатку, а к берегу у места подогнали свою рабочую баржу. Говорят, что делали все из собственной гражданской позиции. "Ну для чего тогда нам закон, если его можно спокойно нарушить?Прийти, бросить три компрессора, три трубы и баржу — и не надо ничего больше оборудовать, плевать на всех?", — говорит Попов
"Простые пули полетят, свинцовые"
Но в Мыльджино есть и другие жители. Они как бы на другом полюсе — несмотря на все, не готовы к тому, чтобы "Ситэк" остановил работу и ушел из поселка, а свое мнение готовы отстаивать.

"Ночью они даже с карабином приехали и давай палить. Там пятизарядные какие-то: пах-пах-пах! Потом слышим возле нас: раз повторилось, два. Ну, то есть намеки такие. Потом после второго раза приезжает начальник участка: "Мы вас тут завалим. Тайга, никто вас не найдет. Начал угрожать - дикий запад, короче".

Те из местных, кто работает в "Ситэке", не видят для себя возможности найти другую работу в Мыльджино. Говорят, что если не это, то лучшее, на что придется рассчитывать в месяц - шесть тысяч рублей. Поэтому в ночь, когда Денис с товарищами обосновались в палатке на арендованном участке "Ситэка", они пришли "поговорить" и попробовать освободить территорию.
Пах-пах-пах! Потом слышим возле нас: раз повторилось, два. Намеки такие. После второго раза приезжает начальник участка: "Мы вас тут завалим. Тайга, никто вас не найдет. Начал угрожать — дикий запад, короче".
"Мы теряем работу, ты понимаешь? Понимаешь, когда ты потеряешь работу, ты не найдешь ее. У вас там ладно в Томске х***к (взял) нашел. А мы тут живем на острове. Сидишь здесь и мою семью оставляешь без денег, — говорил местный житель и работник "Ситэка" в ночном разговоре. <...> Ты только лишишь местных работы. Мы пока против тебя ничего не предпринимаем. Потом простые пули полетят, свинцовые. Я вам скажу одно: сегодня мы терпим, завтра вы уезжаете" (аудиозапись есть в распоряжении редакции).

Денис Попов говорит, что отчасти понять этих людей может, "сторона дикая, работы нет, только месторождения и перевозки". Но, с другой стороны считает, что если уйдет одна компания, на ее месте появится другая, которая, возможно, будет соблюдать законы и следить за дисциплиной, иначе "напьется оператор, упадет с сигаретой на технику и все". Поэтому активисты все-таки решили остаться на месте. Ночью они обращались в полицию, "ноль эмоций". Утром работники "Ситэка" вернулись на территорию, чтобы начать ее огораживать и прокладывать трубы.
"Нас было семь человек. Они собрали человек 50, в том числе местных, накачали их водкой или чем. Они просто по нам чуть не прошлись. А баржу, где у нас стояла техника, они другими судами зацепили и утащили вниз по течению. Короче говоря, такие "Корсары". Делали, чтобы нас сдвинуть с места за баржей", — рассказывает Денис.

Спустя еще несколько дней противостояния и споров "Ситэк" все-таки огородил территорию и собрал трубы для перекачки. Активистам не удалось на месте отстоять территорию, а угрозы усиливались.

"Когда уже начали угрожать конкретно, мы решили свалить оттуда. Сели на корабль. В это время два корабля, которые в подряде у "Ситэка", перекрывают реку. Они подплывают к кораблю и говорят капитану: "Слышь, у тебя пассажиры есть, мы не пропустим, пока не высадите". А там капитан — ну, Джек Воробей, ему бы еще треуголку и шпагу, — рассказывает Денис. — Вся команда его в умат, пьяные, их там три человека, корабль "София" называется. Он к нам поворачивается и кричит: "Какие-то вы вообще, пацаны! Двести тысяч, и я прям на таран пройду". А они еще не знаю, что хотели доказать, перекрыли въезды, дороги машинами. Все остальные компании не могли выехать оттуда, из-за этого даже приостановили перекачку".
Трубы "Ситэка", по которым перекачивают газ
"Второй год с ними боремся"
В администрации Средневасюганского сельского поселения, куда входит Мыльджино, с проблемой знакомы и ее не отрицают. Сам глава поселения Андрей Русаков сейчас в отпуске, но отвечает по сотовому.

"Это все я направил в район, в прокуратуру. Мы второй год там с ними боремся, процесс идет уже. Да, работают незаконно. Там так получилось, что Каргасокская администрация выделила участок одной организации для строительства склада, "Ситэк" как субподрядная взяла вот эту территорию у них в аренду и начало перекачки. То есть незаконно. Я все это уже послал в район, они там этим делом занимаются. Письмом ответили, что обращение приняли, оно в работе", — говорит Русаков.

Дозвониться главе Каргасокского района Андрею Ащеулову журналисту ТВ2 не удалось, по рабочему номеру и в приемной никто не ответил. В томской транспортной прокуратуре подтвердили, что обращения по этому поводу поступали, сейчас проводится проверка.
"Это стихийная свалка, где перекачка. Все вахтовики скидывают, в самом поселке более-менее чисто, а вдоль дороги едешь и свалки", — комментируют фото активисты.
Редакция хотела услышать также позицию ООО "Ситэк", но контактных данных руководителей компании нет в открытом доступе. Также директора Дениса Кришкевича не удалось найти в соцсетях. Мы попытались связаться с ним через Сибирскую федерацию Айкидо Айкикай, в которой он является президентом. Журналист оставил представителю федерации свои контакты и объяснил причину, по которой хотел бы поговорить с Денисом Кришкевичем. В федерации ответили, что "контакты передали, если Денис Владимирович сочтет нужным, то перезвонит". Звонка не было.

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Выехать из Мыльджино Денису Попову и другим активистам все-таки удалось, сейчас они в Томске. Как рассказали им местные, после многочисленных обращений в полицию и прокуратуру, полиция опечатала территорию, огороженную "Ситэком", и изъяла оборудование. "Будем ждать развития событий. Говорят, они привезли новое оборудование. Полицейский ведь не будет там сидеть, охранять. Я не удивлюсь, если пока сейчас никого нет, они новое оборудование распакуют и будут перекачивать дальше", — заканчивает рассказ Денис.

К моменту, когда мы дописывали этот материал, стало известно, что в отношении брата Дениса Попова — Константина, который тоже был в Мыльджино в момент спора, возбудили уголовное дело за угрозы убийством.
Автор: Елена Бронникова

Фото и видео ТВ2 предоставил Денис Литвинов

Май, 2020

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