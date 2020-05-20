"ДИКИЙ ЗАПАД" НА ТОМСКОМ СЕВЕРЕ

"Нас было семь человек. Они собрали человек 50, в том числе местных, накачали их водкой или чем. Они просто по нам чуть не прошлись. А баржу, где у нас стояла техника, они другими судами зацепили и утащили вниз по течению. Короче говоря, такие "Корсары". Делали, чтобы нас сдвинуть с места за баржей", — рассказывает Денис.



Спустя еще несколько дней противостояния и споров "Ситэк" все-таки огородил территорию и собрал трубы для перекачки. Активистам не удалось на месте отстоять территорию, а угрозы усиливались.



"Когда уже начали угрожать конкретно, мы решили свалить оттуда. Сели на корабль. В это время два корабля, которые в подряде у "Ситэка", перекрывают реку. Они подплывают к кораблю и говорят капитану: "Слышь, у тебя пассажиры есть, мы не пропустим, пока не высадите". А там капитан — ну, Джек Воробей, ему бы еще треуголку и шпагу, — рассказывает Денис. — Вся команда его в умат, пьяные, их там три человека, корабль "София" называется. Он к нам поворачивается и кричит: "Какие-то вы вообще, пацаны! Двести тысяч, и я прям на таран пройду". А они еще не знаю, что хотели доказать, перекрыли въезды, дороги машинами. Все остальные компании не могли выехать оттуда, из-за этого даже приостановили перекачку".

