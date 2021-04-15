Диана Смолякова: В нашем лицее 2119 учеников, а должно быть 1055

Истории

Депутата Думы города Томска Диану Смолякову хорошо знают на Каштачном округе, потому что почти 15 лет она работает в лицее №7, восемь из которых в должности директора. Лицей Дианы Смоляковой считается в городе инновационным, поэтому мы поговорили с ней о фасилитаторах, новых подходах в обучении и современных учениках. Поговорили, конечно, и о политике — обсудили со сторонницей партии «Единая Россия» не засиделся ли в президентах Владимир Путин.

Фото: из личного архива Дианы Смоляковой

— Диана Викторовна, для начала давайте, знакомиться. Вы математик, закончили томский педагогический университет. Через десять лет вы закончили магистратуру «Психологическая безопасность в социальном взаимодействии». Поясните, пожалуйста, почему вы, математик, заинтересовались психологией? — На самом деле, действительно, педагогический университет – это мой университет. С самого детства я хотела быть учителем, интересовалась именно учительской, педагогической работой, ну и, конечно же, с назначением меня на должность директора, у меня через год-два после того, как я стала директором, возникла потребность в психологии. Почему? Во-первых, это взаимодействие, это коммуникация. Бывали моменты такие, когда не знаешь, каким образом взаимодействовать, какой подход применить, какой метод, и появилась такая возможность – открываю сайт педагогического университета и появляется впервые такая специальность. Она меня привлекла, заинтересовала и я сразу же, не раздумывая, пошла обучаться именно на социальное взаимодействие. Психологическая безопасность, социальное взаимодействие – это то, что мне необходимо было в работе, как потребность.

— Психологическая безопасность – это, как я понимаю, защита от того, что на тебя кто-то психологически давил, или тобой манипулировал. Приходилось ли сталкиваться в жизни вам лично, что вами кто-то пытался манипулировать, или психологически давить? Можете дать совет, как бороться с этим? — Я думаю, что каждый человек сталкивается именно с манипуляцией, здесь надо выбрать правильные подходы, правильный метод, потому что большой поток родителей идет в школу, и приходится взаимодействовать, большой поток учителей со своими проблемами, какие-то задачи необходимо вместе решать…

— А Вы можете сходу определить «так, так, кажется, мной пытаются манипулировать сейчас»? — Сейчас, через несколько лет работая директором, да, конечно, мне в большинстве случаев удается понять, что же хочет этот человек, где пытается манипулировать, а где действительно ему необходима помощь.

— На сайте Думы в графе увлечения вы указали: «Проведение семинаров, мастер-классов, мастер-сессий, фасилитационных сессий, чтение книг». Сначала, поясните, пожалуйста, что такое фасилитационные сессии и можете привести пример, чему вы учите учителей на этих сессиях. — Вообще с таким понятием как фасилитация я познакомилась два года назад – это не директивный метод взаимодействия с людьми, в частности, с педагогами, с родителями. Это когда результата добиваемся именно от коллектива, от родителей. Не от меня, как от директора, идет какая-то инициатива, а больше я поддерживаю. От учителей исходит инициатива и потом уже доходит до меня, где мы можем, в соответствии с целями, как-то откорректировать. Что такое фасилитационная сессия? Это такое событие, начинающееся с эмоционального настроя, когда мы понимаем, что эмоциональный настой, когда мы все на одной волне с точки зрения психологии, тогда получается, что у нас одинаковая энергия, и мы можем взаимодействовать более продуктивно, более эффективно. Так вот, одно из событий фасилитационной сессии – это такой настрой. Есть много разных приемов. Следующий, как раз, это настрой содержательный – когда мы ставим какой-то ключевой вопрос…

— Ну, например? Вот последняя какая-то сессия. Чтобы людям было понятно. — Например, какие есть эффективные приемы взаимодействия с людьми!

— И, какие есть эффективные приемы взаимодействия с людьми? — Вот! Мы начинаем взаимодействовать по группам, работать в коллективах. И наши коллеги выписывают на бумаге, рассказывают, какие приемы для них сейчас являются актуальными.

— Например, какие бывают взаимодействия с людьми, я вот не знаю?! — Это вот как раз новые формы, иное взаимодействие… Ну, так, наверное, просто не расскажешь, это надо показывать, я практик, и мне больше надо показать. Хорошо, есть разные приемы мотивации: внутренняя, внешняя. Я сейчас просто обычный прием расскажу, наверняка, это известно всем – это разные формы поощрения. Формы поощрения бывают разные – не просто, например, грамота или поощрение, а, что хочется педагогам? Например, курсы повышения квалификации, как награда за что-то.

— Т.е. отправить куда-то на учебу? — Да, да, а это стажировка, это новое общение, это, действительно, новые знания и т.д. Т.е. такую цепочку выстраиваем. Это другой совершенно подход, взаимодействие с людьми. Это, например, если я говорю про педагогический коллектив, это внутренне взаимодействие – когда дается возможность нашим коллегам, может быть в рамках частного профессионального роста, показать себя, это самореализация, это совершенно иные подходы, скажем так, может они у нас еще не распространены в школах, но, тем не менее, мы стараемся брать это из бизнеса. Потому что бизнес процветает, и мы сейчас, школы, берем немного для себя и адаптируем для себя, для общения с детьми. И вот эти фасилитационные сессии мы проводим с детьми. Т.е. что же все-таки хочется детям? И они нам, в рамках вот этой сессия, показывают, чего хотят, что же нового в школе, с их точки зрения, необходимо ввести.

— Получается диалог. — Да, да! Это свободный диалог, это использование интересных методов, когда мы слышим человека… ну, прием такой есть «me-we-us», в переводе с английского «mе» - это когда слышат меня, т.е. я лично об этом говорю, «we» - это работа в группе, «us» - это какая-то общая позиция для всего коллектива. Поэтому вот такие вот приемы интересные, фасилитационные мы используем в своей школе, и сейчас в педагогическом коллективе.

Фото: из личного архива Дианы Смоляковой

— А вы в принципе любитель иностранных слов? Вам нравятся стейкхолдеры, фасилитаторы, нетворкинги и воркшопы? — Нет, я не скажу, что я это люблю. Но я стараюсь быть в тренде, потому что если эти слова звучат, то понятно, что я, как директор школы, как человек, которые любит развиваться, мне необходимо понимать значение этих слов. Я практически эти слова не употребляю в своей речи, но я понимаю, что это означает, и стараюсь перевести на русский язык наш, чтобы все понимали.

— Давайте поговорим о зарплате учителей. Ваш коллега по Думе Владимир Чолахян поднимал вопрос о том, что учителя у нас мало получают. У нас в прямом эфире он говорил: «Одна ставка с премиями в районе 18 тысяч. Одна из моих собеседниц по этой теме рассказала, что работает на две с половиной ставки, плюс президентские 5 тысяч. Работает допоздна. Дома еще проверяет тетради и готовится к занятиям. Ложится не раньше 11-12. С утра на работу. Так каждый день. За все это получает не больше 50 тысяч рублей. Я считаю, что это каторга. Так дешево учитель свое здоровье продавать не должен». Насколько все он верно описал, я хотела у Вас спросить? Как дела с оплатой труда учителей вообще и конкретно в вашем лицее сколько получают? Можете назвать минимальную и максимальную зарплаты? — Я не скажу, что это совсем так, есть некоторые моменты… я не снимаю ответственности с нас, с директоров, что учителя загружены. Есть определенная категория учителей, которая, действительно имеет огромное количество часов – это учителя математики, иностранного языка, русского языка. Я говорю о тех учителях, где вакансии… по этим специальностям есть огромное количество вакансий у нас в городе. Эти учителя, конечно же, ведут огромное количество часов. На одну ставку… я не скажу, что это будет 18, например, тысяч. Нет! Молодой специалист может спокойно получать 25 тысяч, ну, по крайней мере, 22-25, у нас в лицее так. Хотя, средняя зарплата учителей 34-35 тысяч.

— Все равно меньше, чем средняя, получается, по региону. — Мы где-то на уровне.

— Но у нас средняя 40 тысяч была, даже по-моему сейчас уже больше средняя зарплата по Томской области. Нет разве? — Ну, у педагогов примерно 35 тысяч, плюс-минус. Но здесь, кроме часов, есть соответствующие доплаты – доплаты за проверку тетрадей, доплаты за проведение различных консультаций, индивидуальная работа. Т.е. это все оплачивается в рамках дополнительной работы. Ну, я не скажу, что дополнительной, но консультации считаются все равно как дополнительные. Поэтому… проверка письменных работ требует дополнительных затрат. Затрат временных, сначала я скажу, затрат энергетических от человека, от педагога. Но если переводить в зарплату, то, конечно, хочется чего-то иного, чего-то побольше. Но, это возможность еще и школы. Т.е. проверка письменных работ – это составляющая положения о стимулировании работников. И там мы сами, вместе с коллективом, можем определить, какая это будет стоимость. Это может быть 100 рублей, может быть 500 рублей, т.е. это в зависимости от нашего фонда. Есть большой фонд у нас, который мы распределяем внутри – есть базовая часть (это часы) и есть те стимулирующие выплаты, о которых мы с вами говорим. Поэтому определить сумму может школа.

— Понятно. А насколько это воля директора в этих стимулирующих? Насколько учитель зависим от вас, как от директора? Вы можете одному такие стимулирующие, другому другие? Или это совет школы решает? Как это все происходит? — Ой, ни в коем случае от меня это не зависит! Потому что у нас есть определенная структура, некая модель стимулирования. Что это? Это обязательно карта стимулирования. Это показатели, которые тоже разрабатываются в школе, вместе с коллективом согласовываются в школе, как раз в рамках фасилитационной сессии можно эти показатели выявить, какие актуальные сейчас, за что люди хотят получать деньги. Но, конечно, чтобы они коррелировались с целями нашими лицейскими и с национальными целями, государственными. Разрабатывая эти модели, педагоги знают, какие показатели укчитываются. В течение месяца учителя работают, заполняют эти карты, проводят самоанализ. Затем работает комиссия. Есть экспертные комиссии по направлениям – математическая, и т.д.

— Как все сложно! — Да, это действительно не просто. Деньги – это не просто! И затем комиссия смотрит - совпадают ли баллы педагога с мнением комиссии, потому что каждый балл необходимо подтвердить: это сертификат, либо грамота и т.д. Затем педагог либо соглашается, либо нет, ставит подпись в своем листе с мнением комиссии, только после этого эти баллы попадают в большую комиссию по распределению стимулирующего фонда…

— Ничего себе! Сколько времени-то уходит на это?! — Сколько… Бывает, что несколько дней уходит на это. Так вот, комиссия рассматривает. Только после того, как комиссия рассмотрела, есть сводная табличка с количеством баллов, и мы смотрим, какая сумма у нас в этом месяце, соответственно сумма делится на количество баллов, получается стоимость одного балла, и педагог потом получает. Я издаю только приказ. Приказ на основании этих протоколов комиссии.

— Могли бы Вы назвать минимальную и максимальную зарплату в Вашем лицее? — Минимально, если взять с точки зрения 18 часов, потому что у нас есть педагоги, которые ведут, например, 12 часов, в силу возраста, в силу здоровья… Если берем 18 часов, то это 18 тысяч, а максимальная у учителя – это 43.

— Ну, тоже до 100 не дотягивает. Я думала, что если кто-то очень много работает… — Нет.

— Вот тут спрашивает Алексей Глухов: «Работа директора школы и депутатская деятельность совместимы? Вам хватает времени на Ваше основное занятие?» Депутатство))) Что считаете основным? — Конечно, после выборов, после того, как я стала депутатом, мне пришлось перестроить свою систему внутреннюю. Прежде всего, это организация времени. Это управления энергией своей, управление временем. Я это отдельно изучаю, поэтому к себе сразу применяю. Понятно, что увеличивается количество часов рабочих…

— Тайм-менеджмент применяете, в общем? — Конечно, для себя тайм-менеджмент, и для коллектива в целом. Поэтому есть своевременное делегирование полномочий – понятно, что у директора какие полномочия – делегирование. Потом необходимо осуществить контроль, конечно. Это все, на данный момент пока получается совмещать. Я думаю, что одно другому не будет мешать. Оно даже будет помогать.

— Тут еще спрашивают: «Завалены ли учителя бумажной работой? Есть ли у них время учить детей?» Видимо, вот, Вы рассказывали про комиссии, про баллы и поэтому люди спрашивают. — На самом деле, я не скажу, что сейчас учителя завалены бумагой. Мы стараемся минимизировать это, по крайней мере, в нашем лицее, и еще перевести это в цифровой формат. Например, если такой есть отчет, все равно он обязательный, по окончании четверти педагоги смотрят, сколько хорошистов, сколько отличников, кому необходима помощь и т.д. Если раньше все это мы писали в бумажном варианте, то сейчас это просто гугл-форма. Педагог может в любое время (едет он в транспорте)…

— Все педагоги умеют с гугл-формами работать? — Все! Мы их обучили. Были определенные семинары, когда мы внедряли это, т.е. теперь каждый это знает и умеет. Т.е. педагогу достаточно просто нажать на кнопочки – это в 3-4, а то и в 5 раз быстрее, чем заполнять бумажный вариант. На самом деле, отчетов не много – это только окончание четверти, это что делалось в рамках воспитательной деятельности… практически, мы стараемся минимизировать. Не так много.

— Посыпались вопросы. У нас есть постоянный зритель Абдуллаев, он спрашивает: «Как Вы относитесь к повышению пенсионного возраста? Одобряете ли Вы это решение? И готовы ли сами уйти в 60 лет на пенсию?» — На самом деле, вопрос спорный. Я, как человек, скажу, наверное, что я не одобряю повышение пенсионного возраста по многим причинам. Если даже мы говорим про педагогов, просто эта сфера мне ближе, —мы понимаем, что современному ребенку нужен современный педагог. А современный педагог должен развиваться. Для этого существует свой возраст для развития. А есть возраст – просто опыт. Поэтому я бы, наверное, не хотела уходить в 60-65 лет. Ну, как сама, так, наверное, и педагоги. Гораздо, все-таки раньше, с точки зрения биологических процессов…

— Т.е. Вы все-таки думаете, что раньше нужно уходить? — По идее, да! Но мир развивается, наверное, есть научно обоснованные факты, почему пенсионный возраст повышается. Я не говорю про финансы, а именно с точки зрения биологии и психологии.

— На протяжении многих лет приходится слышать, что молодежь не идет работать в школу. Что вот уйдут старые кадры и некому будет учить наших детей. Действительно, все так плохо? — Нехватка кадров однозначно есть! Действительно, есть. Большая часть пенсионеры, это опытные педагоги. Я не скажу, что много у нас среднего звена, которые как раз… те, что сейчас максимально многое могут дать детям. Но и вопрос с привлечением кадров сейчас решается. Если говорить по собственному опыту, опыту лицея №7, у нас уже 5 лет действует инновационный проект, мы с педагогическим университетом работаем. И этот проект мы расширяем дальше – не только лицей и университет, но и другие школы – на подготовку кадров для города и области. Несколько ключевых позиций скажу – это, прежде всего, адаптация студентов (еще пока они студенты) в школе. Они приходят к нам в школу, мы взаимодействуем, студенты наши участвуют во всех мероприятиях, событиях, которые проходят в школе, и с детьми и с педагогами, т.е. идет ранняя адаптация. И через год-два, когда студент уже выпускается, он точно понимает школа – это его или не его. Потому что бывают случаи, когда адаптация проходит, и через три месяца мы остаемся без молодого педагога. Внедрили этот проект — такая проблема у нас ушла. Сразу люди понимают, хотят они заниматься педагогической деятельностью, либо нет. И тем самым, период адаптации, закрепления достаточно быстро проходит. Плюс, мы предоставляем все возможности для развития педагогов: это и самореализации, и стажировки, даже молодой специалист может спокойно поехать на курсы. Т.е. мы вот такие моменты… не обязательно в рамках Томска, но и в рамках других городов, наших партнеров и т.д. Вот такой один из приемов можно использовать спокойно. Мы, конечно, используем – тесное взаимодействие с педагогическим университетом. Если говорить про программы…

— Помогает как-то? Стало больше молодежи приходить в школу? — Конечно, стало больше приходить! Да, да! Если говорить о нас, то это 38 человек из 136. Я считаю, что это нормально.

— А молодые – это до 35? — Да, да. Тут и до 35, и практически все остаются.

— А вот, все-таки, основная причина, что не так много, как хотелось бы, молодых людей идут в школу, это какая? Финансовая? Как вы считаете? — Ну, наверное, все-таки финансовая. Да. Остаются в основном те, которые горят педагогической деятельностью. Любят взаимодействовать с людьми…

— Могли бы Вы описать портрет современной молодежи? Вы каждый день работаете с детьми. Могли бы описать нынешнюю молодежь, какая она? — Ну, какие? Конечно, дети сейчас меняются. И сейчас, если мы говорим про 10-11 класс, это дети, которые хотят индивидуального подхода. Это персонализация образования, по сути дела, что сейчас и происходит в системе российской. Это когда ребенок имеет возможность выбора. Что нужно современному ребенку? Ему нужен выбор. Выбор предмета профильного, непрофильного, например. Выбор дополнительного образования. И плюс, сейчас дети креативные, поэтому педагогам надо быстро-быстро адаптироваться под современных детей – это креативность, это коммуникация, другая коммуникация. Понятно, что с внедрением разных телефонов, смартфонов и т.д. наши дети сейчас вот такие, очень быстрые, мобильные, ну, я бы, наверное, сказала, что современному ребенку, все-таки, нужна фундаментальность. Прежде всего, фундаментальность. Потому, что родители приходят и говорят: «А что же у вас в системе образования, какова содержательность?» И то же самое в 10х-11х классах, потому что они уже делают осознанный выбор предпрофиля, профиля, и, тем самым, поступления в ВУЗ. Я бы сказала, что современный молодой человек – это человек, который умеет делать выбор.