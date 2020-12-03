Диагноз — рак: «Тот, кто боролся за свою жизнь, может помочь другому пройти по этому пути...»

Важных тем, о которых можно говорить на встречах, множество. Но не на все можно сразу решишься, — признается Татьяна Подкладова. В этом году она впервые решила поднять тему секса. Предварительно провела опрос среди участниц проекта, который показал, что женщины готовы и им есть, о чем спросить. Сложной задачей было – найти того специалиста, который бы вызвал у аудитории доверие, а не смущение.



— Я стала искать сексолога в Томске. В инстаграме мне попадались на глаза молодые длинноногие девушки или молодые люди с идеальной укладкой гелем. Я поняла, что если даже они профессионалы высокого класса, я мало чего добьюсь с таким сексологом в моей аудитории от 30 до 80 лет. Подруга посоветовала мне Павла СергеевчаГынгазова — это культовое имя для Томска 90-х-начала 2000-х годов, первый в нашем городе сексолог, психотерапевт, бывший акушер-гинеколог. Я ему позвонила просто так, с улицы, и он согласился. Он уже в зрелом возрасте. Прекрасный эрудированный человек. Тема секса среди тех, кто пережил онкологию, обычно не поднимается. «Выжил – и молодец». Я боялась, как отреагируют. Но Павел Сергеевич с ними говорил так душевно, как отец с дочерьми, соблюдая баланс между физиологией и психологией. Интимная жизнь – это нормально. И мы часто недооцениваем мужей, переживаем, что они нас не примут такими, какие мы есть. Об этом надо говорить.



Многое в этом проекте держится на людях, — считает Татьяна. Некоторые сами предлагают помощь. Так в «Розовой ленте» появились йога и медитации. Пришла Наталья Чередько и предложила вести занятия, которые сейчас стараются не пропускать участницы проекта. Примерно также родилась литературная гостиная.

