Диагноз — рак: «Тот, кто боролся за свою жизнь, может помочь другому пройти по этому пути...»

Подруга Татьяны в то время занималась магазином-салоном специализированного белья для женщин после мастэктомии. Узкосегментированный рынок, сложное финансовое положение. Вскоре он закрылся.
— Я к ней пару раз в месяц забегала по пути на работу чай пить. Приходили женщины, разговаривали. И одну я хорошо запомнила — активная, шумная, она поделилась: «Надо было дожить до того момента, когда мне отрезали грудь, чтобы я начала задумываться о красивом белье и заботиться о себе». Тогда включился мой социальный проектировщик.
Татьяна Подкладова, преподаватель кафедры социальной работы ТГУ, с коллегой в 2015 году зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Ресурсный центр «Согласие»
. Но в Томске их больше знают как проект «Розовая лента»
. Название международного символа борьбы с раком молочной железы, который учредила ВОЗ, говорит само за себя. Все проекты томской организации объединены хэштегом #Розовая лента_Томск.