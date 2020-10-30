Диагноз - рак. Как жить дальше?

— Насколько обязательный этап в лечении получение психологических консультаций?



— По моему скромному убеждению, это необходимо. Представляете, человек узнал о своем заболевании. Для него это, мягко говоря, стресс. Ведь как устроены человеческие механизмы — происходит с человеком что-то, он реагирует определенным образом и восстанавливает свое душевное состояние. Здесь это не работает. Это иное состояние, при котором очень трудно восстановиться. А еще в 1920 году было доказано, что некоторые эмоции могут способствовать развитию заболеваний. Соответственно, другие эмоции могут лечить или помогать в излечении, потому что завязка положительных или отрицательных эмоций сказывается на иммунной системе.



И просто представьте. Человек узнал, что у него болезнь. У него это все в организме развивается, он плохо себя чувствует в психологическом плане, иммунитет снижается. Происходит порочный круг, из которого человек не может выбраться самостоятельно. Я считаю, что разовая консультация нужна всем пациентам. Тем, кому сложнее принять болезнь, нужна курсовая терапия. В редких случаях необходимо принимать лекарственные средства — антидепрессанты, препараты, снимающие тревогу.



Замечено, что люди, которые наблюдаются у онкопсихолога, выздоравливают лучше. У меня есть пациенты, которые на моих глазах проходили весь комплекс лечения, прописанный онкологом. Знаете, они лучше реагируют на все виды лечения, лучше переносят химиотерапию, и рубцы у них быстрее заживают. Ведь когда узнаешь диагноз, то душевное равновесие становится очень слабым. Чуть что, то пациенты могут скатываться в тревогу или депрессивные какие-то вещи. Но если помочь им сохранить равновесие, то выздоравливают они быстрее, ремиссия длится дольше, а прогноз у них лучше.



— Но сейчас консультации с психологом необязательны?



— Да, сейчас в России они закреплены в качестве дополнительной помощи. Ко мне пациенты попадают через врачей. Я им оставляю памятки, в которых перечислены признаки, на что нужно среагировать. Но знаете, у врачей-онкологов так мало времени, ему бы посмотреть пациента, понять, что с ним, назначить лечение, объяснить, как принимать препараты.



— В идеале, в какой момент нужно обращаться к психологу?



— Я думаю, что твердых обозначенных требований нет. Человек все равно чувствует себя определенным образом. Он понимает, что может справиться или нет. Определенные симптомы, при которых необходима консультация, есть. Например, есть диагноз «срыв адаптации». Как правило, пациенты испытывают тревогу, их настроение меняется от нормального до никакого, может быть заторможенность, эмоциональная нестабильность — слезы или наоборот агрессия. Могут быть соматические вещи, например, потеря аппетита. У человека навязчивые мысли о болезни, он не принимает пищу, а потому теряет весе. Другой симптом — бессонница. Люди тревожатся, плохо спят, а на следующий день чувствуют себя еще хуже — появляются проблемы с концентрацией, памятью. Бывает, что повышается давление или сердцебиение по типу панических атак. Потом это проходит, но это все неприятно. Таким людям обязательно нужна помощь.



Еще несколько лет назад было странно подумать, что такое направление станет развиваться в России. Слава Богу, что сейчас это возможно.

