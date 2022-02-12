«Девственность под ключ»: что такое гименопластика и зачем женщины ее делают

«Если вдруг вы не знаете, чем удивить или что подарить вашему любимому мужчине, можете воспользоваться нашим уникальным предложением» — восстановить свою девственность, результат — под ключ. В начале февраля по пабликам и телеграм-каналам разлетелась новость об акции в томском медицинском центре «Генелли» — «Подари мужу девственность». В фиксированный прайс — 30 тысяч рублей — входила сама гименопластика, местная анестезия, дневной стационар и комплекс необходимых для процедуры анализов. Разбираемся, что такое гименопластика, чем именно возмутила многих томичей реклама от «Генелли» и зачем вообще восстанавливать свою девственность.

Автор: Густав Климт. Девственницы. 1913 год Автор: Густав Климт. Девственницы. 1913 год

Укрепление потребительского отношения со стороны мужчин

После того, как о «Генелли» узнали за пределами Томска, а девственность под ключ — стала почти интернет-мемом, акция с сайта и из социальных сетей медицинского центра исчезла. Произошло это, как считает томичка Юля Хандогина, из-за общественного резонанса, который она запустила. Сначала девушка постила сторис в Инстаграме, отмечала аккаунты «Генелли» и спрашивала, что думают об этой акции сотрудницы центра и почему в 2022 году они поддерживают «разрушительные установки о женском теле». На это, как рассказывает Юля, ей отвечали: «Если вам что-то не нравится, просто не смотрите».

«Они, конечно, пристально следили за моими действиями, всегда среди первых просматривали сторис. Но я поняла, что «Генелли» не будут отвечать на мои вопросы. Я решила, что нужно оформить пост с требованием удалить эту позорную рекламу и попросила своих подписчиков меня поддержать. Параллельно с этим я запрашивала юридические консультации — мне подсказали обратиться в ФАС и Роспотребнадзор», — рассказывает Хандогина.

Юля написала жалобу на «Генелли» в Федеральную антимонопольную службу, думала, что воздействие на центр произойдет именно оттуда. Но в ФАС не успели рассмотреть заявление, акция была удалена отовсюду. Обратиться в Роспотребнадзор девушка не смогла по этой же причине. «Сразу скажу, что к самому существованию такой операции претензий не имею, она может спасти некоторым женщинам жизнь. Меня крайне возмутил именно посыл этой рекламы. Потому что я не понаслышке знаю, как такие с виду безобидные высказывания могут навредить отношению женщины к своему телу и укрепляют потребительское отношение к нему со стороны мужчин, — объясняет Юля. — В «Генелли» считают что черный пиар — это тоже пиар. Вот только они забывают, что после черного пиара никакая операция не поможет поднять свою репутацию с колен».

Журналист ТВ2 пыталась связаться с «Генелли» через социальные сети, телефоны, напрямую с докторами и сотрудниками, чтобы получить комментарий по поводу ситуации, но ответила только одна из сотрудниц: «Мы видели ваше письмо на всех аккаунтах. С журналистами мы не обсуждаем эту операцию. Спецпредложение закончилось». Сейчас гименопластика осталась в перечне услуг центра, сама операция стоит 19 тысяч рублей. Цена на комплекс — с учетом подготовительных анализов, анестезии, стационара — складывается индивидуально. Как сообщила другому журналисту ТВ2 администратор «Генелли», максимальная цена за все в сумме — 40-45 тысяч.

«Нелепо, мерзко, предельно сексистки, но — заметят стопроцентно»

Такая реклама, по мнению креативного директора томского рекламного агентства Дмитрия Беляева, «феерично сочетает жуткую патриархальность и современную технологичность». Он считает, что подобная услуга была бы логична где-нибудь в Юго-Восточной Азии, где традиционно консервативные стили жизни вполне себе уживаются рядом с передовыми технологиями. «С этической точки зрения, это, конечно, цинизм и помойка высшей пробы. Но умопомрачительно смешно — если рассматривать факт культурологически. Что касается маркетинга: я бы спросил у авторов этой клинической идеи, как они себе видят представителя целевой аудитории данной услуги? Не в тех терминах, которые они транслируют в публичном пространстве, а по-простому: сколько девушке лет, какие у нее доходы, какое образование и вид деятельности».

Дмитрий предлагает спроецировать ответы, исходя из условного образа пары, где невеста хочет сделать такой подарок жениху. Ответ на вопрос о возрасте поставит все на свои места: современной молодежи зачастую все равно на наличие или отсутствие девственной плевы, а потратить 30 тысяч девушка может на что-то более весомое для себя.

«Россияне в очередной раз показали метафизичность своего отношения к реалиям современной жизни. А то, что это выдали на свет божий именно у нас в Сибири — отдельная тема для обсуждения. Думаю, здесь сказалась особая наша сибирская «пограничность сознания». А почему в Томске? Ответ очевиден: есть база и руки, ну и — «креатив»… на это место». Дмитрий Беляев

Если все-таки это и правда такой заранее продуманный способ пиара, то ход — довольно сильный: «Да, нелепо, мерзко, предельно сексистки, но — заметят стопроцентно. С этой точки зрения прогнозирую рост обращений в эту клинику», — считает Беляев.

Просто инструмент для повышения качества жизни

Есть мнение, что «девственность» — исключительно социальная, культурная и религиозная концепция, которая отражает гендерную дискриминацию в отношении женщин. Более того, учреждения ООН призывают запретить тестирование на девственность школьниц, уверяя, что гинеколог не может достоверно определить, имела ли ее пациентка половой контакт, а сама процедура проверки — не имеет никакой научной значимости.

Автор: Рамиль Рахматуллин. Не девственница. 1987 год Автор: Рамиль Рахматуллин. Не девственница. 1987 год

Мы поговорили подробнее об гименопластике и о девственности вообще с практикующим гинекологом-эндокринологом, кандидатом медицинских наук Еленой Эль Акад. Она объяснила, что гимен — точно есть: «Девственная плева — это определенный барьер, который препятствует проникновению микробов и паразитов во влагалище. Для меня она имеет место быть и есть. Но ее разрыв — это не всегда кровь и боль, как принято думать. Да, такое, чтобы девственная плева вообще отсутствовала с рождения, бывает очень редко. Однако случаются особенности коллагенов, в связи с чем при половом контакте девственная плева не рвется, а растягивается. И она будет всегда, у некоторых — даже после родов. А есть пациентки, у которых девственная плева аж лепесточками становится — так она разрывается», — объясняет Елена. Гименопластика — это восстановление девственной плевы, несложная пластическая процедура, которую проводит гинеколог исключительно тогда, когда женщина сама хочет. Иных показаний к ней нет.

«Желание пациентки восстановить свою, так называемую, невинность — единственное показание для данной операции, — говорит Эль Акад. — Например, у нас сейчас очень актуальны духовный рост и развитие, поэтому некоторые девушки, даже когда они уже успели родить и развестись, хотят начать жизнь с чистого листа. Они идут и восстанавливают девственную плеву». Есть два вида гименопластики — краткосрочная и долгосрочная. В первом случае восстановление девственной плевы происходит из тех тканей, которые остались после естественной дефлорации. То есть врач просто сшивает саморассасывающимися нитями оставшиеся части слизистой. Эффект от такой операции будет держатся от недели до десяти дней. Время на восстановление и реабилитация, объясняет Елена, не требуются. И несмотря на то, что у пациентки была операция, половой контакт сразу после — не опасен.

«У мужчин в головах есть понимание «чистота», «невинность», «девственность», у некоторых — есть такой запрос. Сейчас же у нас все люди прогрессивные и современные, все хотят испытать что-то новое. Данная процедура — может помочь внести разнообразия в сексуальную жизнь. Поэтому цель краткосрочной операции может быть, например, такой. Противопоказаний и ограничений для краткосрочной гименопластики нет. Количество раз, сколько ее можно сделать, тоже не ограничено».

Кровотечение, рубцы, деформация влагалища

Однако если женщина не занялась сексом за эти семь-десять дней, тонкая слизистая рассосется в прежнее состояние. Поэтому если пациентке важен эффект надолго, необходим второй вид операции — долгосрочная. «Мы понимаем, некоторым людям важно наличие девственной плевы у девушек — как религиозный аспект, допустим. Ну, или восстановление девственности для психологического состояния женщины и ощущения новой жизни. В таком случае необходим долгосрочный вариант гименопластики, когда девственная плева собирается не из кусочков, а из слизистых оболочек, взятых из влагалища». Процедура более сложная, но в то же время — и более надежная. Ничего не рассосется ни через год, ни через десять, ни через пятьдесят лет.

«Никто не запрещает, но такой вариант процедуры не рекомендуется делать больше одного раза, так как могут возникнуть осложнения. Сначала подготовка к операции, чтобы исключить все воспалительные процессы. Затем более сложная, чем в первом варианте, операция. А потом — длительный процесс реабилитации, месяц-полтора. Пока все не восстановится, о сексе говорить нельзя», — уточняет Елена.

Во время дефлорации после долгосрочной гименопластики, а также после повторной операции возможны воспалительные процессы, кровотечение, рубцы и даже деформация влагалища. Но это — личный выбор каждой, который женщина сама принимает. Противопоказаний к такой гименопластике нет и делать ее, как говорит Эль Акад, можно в любом возрасте. «Я занимаюсь эстетической гинекологией. Моя задача — сделать так, чтобы пациентке было комфортно, чтобы ее эмоциональное и психологическое состояние оставалось здоровым. Поэтому я не вижу в гименопластике ничего плохого, это просто инструмент для достижения удовольствия в жизни».

Автор: @elakadelena.doc Елена Эль Акад Автор: @elakadelena.doc Елена Эль Акад

В отзывах женщин, сделавших гименопластику, популярно мнение, что после операции — у женщины повышается чувствительность во время полового акта. Это объясняется, как поясняет Елена, тем, что все — идет из головы. «Я смотрю на это шире. Мы прекрасно понимаем — в СССР секса не было, только откуда-то были дети. Нас никто не просвещал, поэтому женщины и не знают, что на самом деле — все в голове. В том числе чувствительность и оргазм. Да, снова дефлорация — это неприятно, но факт, что это новые ощущения, которые приятны партнеру, которые вносят в вашу сексуальную жизнь разнообразие, — это уже другое, это психология. Мы можем восстановить девственность, сделать аугментацию точки G или клитора, добавить узость или восстановить формы. После этого девушка начинает чувствовать себя лучше, раскрепощеннее, комфортнее. Конечно, улучшается качество секса и появляется удовольствие. Все в голове».

«Восстановление мифической пленочки»

Гименопластика — все-таки тема спорная. Например, правительство Великобритании планирует вообще запретить гименопластику и сделать эту операцию уголовно наказуемым преступлением. Равно как и процедуру проверки на девственность, так как это является формой оскорбления чести. Замминистра здравоохранения Великобритании Джиллиан Киган заявила, что таким образом правительство хочет защитить уязвимых женщин и девочек.

Несколько дней назад мы провели опрос, что думают томичи по поводу гименопластики. Все опрошенные высказались или против операции, посчитав ее ненужной (тем более в подарок мужчине и за 30 тысяч), или уточнили, что девственность для них значения не имеет. Чтобы узнать из первых уст о причинах такого шага и ощущениях после, мы пытались найти женщин, которые сделали гименопластику, но никто не решился рассказать свою историю. Зато под опросом в комментариях в нашем Инстаграме (несмотря на то, что название клиники мы не называли) нашлись люди, которые поняли, с чем связан наш опрос и имели опыт обращения в «Генелли». «В этой клинике даже бесплатно 1000 раз подумать надо ,чтобы потом не бегать по судам. Уж очень многим томичкам они испортили физическое и душевное здоровье. И судятся с ними очень многие дамы», — написала одна из подписчиц ТВ2. Под ее комментарием собралось 12 лайков. Но никто из пользователей не согласился рассказать подробнее, почему судятся томички и как было испорчено их состояние. Вопрос останется открытым, как и тот, почему отзывы на «Генелли» иной раз пишут сами их сотрудники.