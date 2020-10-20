Анатолию и Александру нравится вспоминать, какой была Петропавловка раньше. Потягивая сигарету, они долго перечисляют достоинства прежней жизни.



"В нашем детстве тут очень много людей жили, ходил прямой автобус из Северска, совхоз был, все работали. Приезжали по тысяче человек работать. Скотину держали. И совхоз скотину держал. Асфальтовая дорога была у нас хорошая, - вспоминает Александр. - Коровник был, да причем так не зайдешь, надо переобуваться сначала и халат надевать. Сеяли зерно здесь же, - перечисляют братья. - Да что говорить, когда я работал на Химкомбинате (Северский ХК - прим. ред.) раньше, получал 400-500 рублей, когда сюда приехал - 750 рублей за месяц".



Тогда же в Петропавловке работали цеха - колбасный и молочный. Во времена совхоза младший Александр Елизаров был в селе управляющим - это должность, параллельная директору совхоза. Управляющий занимался проблемами деревни. Говорит, что тогда любые бытовые проблемы решить было проще - обращаешься к директору совхоза, он выделяет нужные ресурсы либо передает заявку дальше от своего имени. Сейчас альтернатива - деревенская староста, которая должна держать связь с администрацией. Но, по словам Александра, этот способ коммуникации не очень эффективен. "Я только позавчера узнал, кто у нас староста. Просто приедут, наверху соберутся, и люди даже не знают, что приезжали", - говорит он. Тем более что администрация - Наумовское сельское поселение - находится в Наумовке, а это в 30 километрах от села.



Из прежнего здесь полуразобранное деревянное здание бывшей школы-интерната, покосившаяся остановка, недействующая водонапорная башня и остатки дорог.

