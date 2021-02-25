Депутаты Госдумы от Томской области. Кто они и как голосуют

Истории

Госдума в окончательном чтении приняла закон, ужесточающий наказание за нарушения деятельности НКО, общественных объединений и физлиц, признанных иностранными агентами. Также наши парламентарии за последнее время ужесточили ответственность за разглашение сведений о силовиках и усилили ответственность за «незаконную» предвыборную агитацию.

Фото: Госдума РФ

После принятия законов председатель Думы Вячеслав Володин призвал ускорить работу над оставшимися на рассмотрении законопроектами. На сегодняшний день в законодательном портфеле Государственной Думы 1229 законопроектов, из которых 289 приняты в первом чтении. Законотворческая активность российских парламентариев в части ужесточения законодательства и ограничения прав и свобод, все еще зафиксированных в Конституции РФ, давно закрепила за Думой прозвище «бешеный принтер». Проекты законов, так или иначе поддерживаемые Кремлем, неизменно поддерживаются и большинством депутатов. Однако, как показывает анализ, не всегда и не всеми. Поэтому изучение голосований по наиболее одиозным законам дает небесполезную информацию о тех депутатах, которых мы выбирали.

Очередные выборы депутатов Госдумы пройдут в сентябре 2020 года. Томскую область в Думе представляют 13 депутатов, избранных не только по округам, но и по спискам. Давайте, проанализируем их деятельность за последние пять лет.

Кто эти люди?

Напрямую жители Томской области выбирают двух депутатов по 181 и 182 округу. Сейчас в Госдуме эти округа представляют Алексей Диденко и Татьяна Соломатина.

Алексей Диденко родился 30 марта 1983 года в селе Почапинцы Черкасской области УССР. Жил в Томске. В 2005 году, окончив Томский государственный университет, стал координатором Томского регионального отделения ЛДПР. С 2007 по 2010 год был депутатом думы Томской области, а в 2010 году стал депутатом Томской городской думы. Был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Овсянникова и помощником вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского. В декабре 2011 года Диденко был избран в Госдуму в составе федерального списка ЛДПР, в 2016 году — переизбран в Госдуму по одномандатному округу.

В 2017 году баллотировался в губернаторы Томской области: за него проголосовали 19,38% избирателей (при явке в 25%).

Татьяна Соломатина родилась 21 апреля 1956 года в Томской области. В 1979 году окончила Томский медицинский институт. В 1979-1997 годах была доктором, заведующей отделением, главным врачом поликлиники профилактических осмотров.

В 1997 открыла частную клинику «Здоровье», директором которой была до избрания в Госдуму. На базе клиники был реализован социальный проект «Плавучая поликлиника», целью которого было заявлено создание мобильных бригад врачей из узких специалистов для тех, кто живет в отдаленных поселениях на севере Томской области.

В 2013 году избрана депутатом Законодательной думы Томской области V созыва. Стала председателем постоянной комиссии думы по здравоохранению и членом комитета по труду и социальной политике. Позже стала сопредседателем томского регионального отделения ОНФ. 18 сентября 2016 избрана депутатом Государственной думы VII созыва.

Кроме них 11 депутатов представляют Томскую область по спискам. То есть, томичи голосуют напрямую не за них, а за партию, которая и формирует список кандидатов. Число депутатов-списочников зависит от размера региональной группы. Томская область входит в три такие группы — в шестую (наряду с Республикой Алтай, Алтайским Краем и Кемеровской областью), 29 (Красноярский край, Томская и Кемеровская области), 30 (Новосибирская и Томская области).

По итогам прошедших выборов в Госдуму прошли девять-единороссов, справедливоросс Николай Рыжак и коммунистка Вера Ганзя.

Наибольшей известностью из таких депутатов пользуется, пожалуй, коммунистка Вера Ганзя. Родилась 28 апреля 1959 года. Высшее образование получила в Новосибирском государственном педагогическом институте по специальности «учитель истории и обществоведения». Работала Директором средней школы № 92 Барабинска. В 2005 и 2010 годах избиралась депутатом Законодательного собрания Новосибирской области от КПРФ. В Госдуме с VI созыва, получила мандат после того, как ее однопартиец Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска. В 2016 года вновь избрана депутатом Государственной думы седьмого созыва.

А вот кратко про других депутатов.

Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в селе Верх-Суетка Благовещенского района Алтайского края. В 1973 году окончил Алтайский медицинский институт по специальности «хирургия». До 1990 года работал по специальности, дослужившись до должности главного хирурга Алтайского края. С 1990 по 1995 год — руководитель комитета по здравоохранению администрации Алтайского края. С 1992 по 1996 год возглавлял межрегиональную ассоциацию «Здравоохранение Сибири», объединяющую руководителей органов здравоохранения 19 территорий Сибири.

В 2000 году организовал и возглавил кафедру (в последствии — департамент) основ законодательства в здравоохранении в Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова. Николай Герасименко является членом Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». В 2002 году стал академиком Российской академии медицинских наук (РАМН). С 2013 года — действительный член Российской академии наук (РАН), член бюро отделения медицинских наук РАН. Вице-президент Общества врачей России. Избирается в Госдуму с 1992 года, в последний раз по спискам от ЕР.

Антон Горелкин родился 22 января 1982 года в городе Кемерово. В 2004 году окончил Кемеровский государственный университет, аспирантуру в том же университете в 2007 году. С середины двухтысячных работал корреспондентом и обозревателем по экономическим вопросам в кемеровской газете «Кузнецкий край», впоследствии — собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС по Кемеровской области.

В 2011 году перешел в администрацию Кемеровской области, работал заместителем губернатора по экономике и региональному развитию. В августе 2011 года назначен на должность начальника главного управления по работе со СМИ региональной администрации. По итогам голосования в 2016 году в Госдуму не прошел, 28 сентября 2016 года получил мандат Евгения Чойнзонова из Томской области. Член ЕР.

Олег Быков родился 21 сентября 1983 года в Алтайском крае. Окончил Алтайский государственный университет. Работал замдиректора в некоммерческой организации «Алтайский экспертно-правовой центр». Возглавляет алтайское отделение «Молодежного союза юристов», которое оказывает бесплатную юридическую помощь сельским жителям. Занимался практической деятельностью правого характера, проходил службу в органах прокуратуры, работал в торгово-промышленной палате, в краевом Законодательном собрании Алтайского края. До декабря 2011 года был помощником ректора АлтГУ Сергея Землюкова, когда тот являлся депутатом краевого Заксобрания.

В 2016 году участвовал в праймериз в Госдуму от «Единой России», чтобы попасть в партийный список, но по результатам голосования в Госдуму не прошел. Получил мандат после скоропостижной смерти действующего депутата Госдумы томички Ирины Евтушенко.

Николай Рыжак родился 5 июля 1945 г. в Хабаровске. Детство провел в Германии, в юношеские годы жил на Украине. В 1968 г. окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО, в 1972 г. — школу КГБ №311 в Новосибирске, в 1986 г. — Высшую школу КГБ СССР (Академия ФСБ России). В 1972–1991 гг. работал в структурах КГБ в Москве, на Украине, в Белоруссии, в Новосибирске, в Архангельске, в ГДР. Занимал должность замначальника 3-го Главного управления КГБ (военная контрразведка). В конце 1991 г. вышел на пенсию.

Принимал участие в создании Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), был начальником департамента кадрового обеспечения ФСКН, в 2005-2008 гг. — член коллегии ФСКН. 18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной думы РФ по списку партии «Справедливая Россия». Генерал-лейтенант полиции. Действительный член и профессор Академии военных наук РФ. Член союза писателей России.

Иван Белеков родился 20 марта 1953 года в селе Сальдяр Онгудайского района Республики Алтай. Журналист по образованию. Работал в областной газете, был министром культуры и кино Республики Алтай. Был председателем Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай четвертого созыва. Секретарь республиканского отделения политической партии «Единая Россия» с 2006 года. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва в составе списка кандидатов от ЕР. Председатель Алтайского регионального отделения Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Член Союза писателей России.

Валерий Елыкомов родился 25 мая 1959 года в Краснодарском крае. В 1982 году окончил Алтайский государственный медицинский институт, в 1998 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт. В 1998 году получил степень доктора медицинских наук, в 1999 году — ученое звание профессора. Продолжил обучение в клинической ординатуре на кафедре внутренних болезней. Работал в Барнаульской городской больнице №8. Работал главным терапевтом комитета Администрации Алтайского края по здравоохранению, главным врачом краевой станции переливания крови.

С ноября 2005 года по март 2010 года руководил здравоохранением Алтайского края, в начале в должности председателя комитета администрации Алтайского края по здравоохранению, а с 2007 года — начальника Главного управления региона по здравоохранению и фармацевтической деятельности. 12 марта 2010 года был отправлен в отставку в связи с гибелью роженицы в роддоме Ключевской центральной районной больницы. В 2010 году был назначен главным врачом краевого кардиологического диспансера, а с марта 2012 года по сентябрь 2016 года был главным врачом Краевой клинической больницы. В 2014-2016 годы был депутатом Алтайского краевого Законодательного собрания VI созыва. С 2016 года — депутат Госдумы VII созыва от партии ЕР. Руководитель Экспертного совета комитета Госдумы по охране здоровья.

Александр Фокин родился 24 октября 1954 года в Алтайском крае. Окончил Барнаульский государственный педагогический институт (1977), Российскую академию государственной службы при президенте РФ (2004). Кандидат психологических наук (2010).

С 1987 года находился на дипломатической работе, второй секретарь посольства СССР в Канаде, руководитель представительства Союза советских обществ и культурной связи с зарубежными странами в Канаде. В 1992-2003 годах — генеральный продюсер передачи «Клуб путешественников» (телеканал ОРТ), генеральный директор Московского агентства путешествий и туризма.

С 2003 года — депутат Государственной думы, член ЕР. Профессор Кемеровского государственного университета, соавтор учебника «Военная экология». Председатель секции «Экологическая безопасность (в том числе ядерная и радиационная)» Высшего экологического совета Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Владимир Мельник родился 3 января 1963 года в Украинской ССР. В 1982 году окончил Киевский индустриальный техникум. В 1981 году работал учеником слесаря Полтавского областного ПО стройматериалов в Украине. С 1984 по 1986 год работал в Междуреченском химлесхозе Иркутской области.

С середины 1980-х годов занят в горнодобывающей отрасли. Вместе со своей бригадой в 2006 году впервые в истории угледобывающей отрасли России добыл за год из одного забоя более 4 млн тонн угля. В 2007 году бригада Мельника стала рекордсменом по годовой добыче — 4 млн 414 тыс. тонн. В 2013-2016 годы — депутат Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва. С 2016 года — депутат Государственной думы седьмого созыва от ЕР.

Наталья Кувшинова родилась 3 июня 1986 года в городе Заринск Алтайского края. Окончила Алтайский государственный университет (2008). Во время учебы в вузе была избрана депутатом Молодежного парламента Барнаула, впоследствии стала депутатом Молодежного парламента Алтайского края. Была помощником депутата-единоросса Алтайского краевого Законодательного собрания Всеволода Кондратьева. С середины 2000-х годов работала юристом в различных компаниях. С 2011 года по 2016 год была помощником директора по социальным вопросам ОАО «СПП «Стройгаз». С 2016 года — депутат Государственной думы седьмого созыва.

Евгений Косяненко родился 29 августа 1963 года в селе Большая Косуль Боготольского района Красноярского края. Окончил Кемеровский государственный медицинский институт (1986), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (2006). С 1987 по 1994 годы работал хирургом, заведующим хирургическим отделением Территориального медицинского отделения №4 в городе Кемерово. В 1994-2002 годы служил в Министерстве внутренних дел РФ старшим оперуполномоченным управления по борьбе с организованной преступностью УВД Кемеровской области. В 2002 году стал генеральным директором госпредприятия Кемеровской области «Кузбассфарма» (Кемерово). В 2007-2013 годы руководил Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. Избирался депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области III (2008) и IV (2013) созывов. В 2013-2016 годах - председатель Совета народных депутатов IV созыва. С 2016 года депутат Госдумы седьмого созыва. Подполковник милиции (в отставке).

Как они голосовали

Мы проанализировали результаты голосования по наиболее резонансным законопроектам, которые активно обсуждались в медиа. Вот, что получилось.

А вот, что говорят депутаты про законы, которые принимают:

«Когда идет прямое оскорбление исполнительной, законодательной власти, нужны аргументы. СМИ сегодня — вторая-третья, а иногда и первая власть по донесению информационного материала до населения. Расшатать лодку очень просто», — комментировала Татьяна Соломатина закон об оскорблении власти vtomske.ru.

«Мы считаем, что принятию подобной меры должна была предшествовать широкая дискуссия. Связисты, информационщики должны были аргументировать свою позицию, рассказать о возможности невмешательства в волеизъявление граждан. Особенно это касается голосования по почте. Мы ведь знаем, что и письма пропадают, и их вскрывают, и меньше возможности идентифицировать отправителя. То есть вопросов много, но с учетом формата получить ответы на них не было возможности. Я думаю, что даже если была бы эта возможность, то вряд ли бы нам кто-то ответил», — Алексей Диденко о законе, позволяющим голосовать по почте и через Интернет.

«Речь идет о том, чтобы сохранить информационную связность государства в экстраординарных условиях. Очевидно, пользователи в результате такой внешней принудительной суверенизации будут ограничены в своих возможностях интернет-серфинга. Насколько — сказать сложно. Мы, все же, говорим о гипотетическом событии, которое еще ни разу не происходило и, надеюсь, никогда не произойдет. Но если такое случится, государство обязано иметь работающий план. Полагаю, подобный план действий есть во всех развитых странах. Так же, как планы на случай ядерной войны, эпидемии или стихийных бедствий», — Антон Горелкин о «суверенном интернете».

«На территории нашей страны иностранные сети должны соблюдать наши законы. Мы как раз к этому и стремимся — чтобы они играли по нашим правилам. Мы же соблюдаем их законы, находясь у них. Недопустимо, когда свобода подменяется произволом и, тем более, когда происходит вмешательство в наши внутренние дела. Мы сами разберемся со своими проблемами», — Николай Рыжак.

«Конституция – главный документ страны. Предложенные поправки переносят на конституционный уровень ряд важных положений, которые сейчас закреплены в законах. Это нужно, прежде всего, для обеспечения устойчивости и стабильности востребованных обществом законодательных положений. Очень важно, что многие из внесенных поправок имеют социальный характер. Это касается норм об индексации пенсий, социальных пособий, адресной социальной поддержки, развития института семейных ценностей. Конституция дополняется нормами, которые заключают в себе идеи и взгляды нашего общества на путь развития страны. В этом отношении особый порядок принятия поправок в Конституцию через процедуру общероссийского голосования – это открытый диалог с каждым, исторический момент народной воли», — Олег Быков о поправках в Конституцию.

«Перед выборами идет тотальное, масштабное запугивание населения. Усилена ответственность за сопротивление полиции — пресловутый пластиковый стаканчик может обернуться серьезной уголовной статьей. Встречи депутатов с населением приравняли к митингам, ввели чудовищные штрафы за «клевету» в интернете, — сказала Ганзя на отчетно-выборной конференции обкома КПРФ. — А что такое «клевета»? Как правило, это несогласие с действиями власти. Последний закон — запрет агитации в интернете, за нарушение запрета — блокировка сайта и штраф», — Вера Ганзя, назвавшая Госдуму «органом общественного порицания».

Что они предлагали?

Основная деятельность депутатов законотворческая. На картинке ниже — ее краткие итоги.

У Веры Ганзи за пять лет, проведенных в Госдуме, не был принят ни один законопроект. Она является соавтором ряда законопроектов, направленных на социальную защиту граждан, которые были внесены совместно с группой депутатов фракции КПРФ. Например, о безусловном доходе в размере 15 тысяч рублей, а для детей до 18 лет — в половине суммы.

Также выступила соавтором законодательной инициативы о возвращении права государственным и муниципальным служащим участвовать в управлении профсоюзами на безвозмездной основе, говорила про национализацию недр. Сейчас активно поддерживает развитие малой авиации.

Татьяна Соломатина выступила соавтором законопроектов об освобождении муниципальных депутатов от ежегодной подачи декларации о доходах их и их супругов в случае осуществления полномочий на непостоянной основе, законопроекта о регулировании сбора пожертвований с использованием ящиков, законопроекта о налоговых послаблениях для предприятий Крайнего Севера и приравненных к ним территориям. Стала инициатором законопроекта, касающегося регулирования организации отдыха и оздоровления детей.

Поддерживает законопроекты, касающиеся медицинской сферы, в частности государственных закупок медицинскими организациями и предельного возраста для руководителей медицинских организаций и их заместителей. Кроме того стала инициатором законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность за препятствование работе сотрудников скорой помощи и деятельности медицинских работников.

Алексей Диденко в Думе шестого созыва выступал с законодательными инициативами по изменению избирательного законодательства, предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной рассмотреть вопрос о выпуске банкноты номиналом 10 000 рублей с видами Крыма и Севастополя, выступил с инициативой о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности вместо Дня святого Валентина.

В Госдуме VII созыва он призывал отменить «день тишины», открепительные удостоверения и досрочное голосование; запретить отказывать в регистрации спискам партий, если из него выбыли кандидаты. Был соавтором проектов двух федеральных законов об охране атмосферного воздуха и о качестве питьевой воды. В соавторстве внес законопроекты о 100% возврате застрахованных вкладов в случае отзыва у банка лицензии; об увеличении пособия по уходу за ребенком.

Николай Герасименко поддержал инициативу о продаже алкогольных напитков с 21 года, выступал за ограничение продажи вейпов, а также за запрет курить кальяны в общественных местах.

Стал автором поправок в законопроект о государственных закупках в части закупок у единственного поставщика. Герасименко предложил распространить норму предельной суммы контракта в 400 тысяч рублей с одним поставщиком без проведения торгов на государственные и муниципальные медицинские организации

Николай Рыжак вносит законопроекты в интересах силовых структур, такие как расширение социальных гарантий сотрудникам спецслужб и введение различных ограничений в интернете (например, внес законопроект, ограничивающий доступ к интернет-ресурсам и устанавливающий административную ответственность за неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Напомним: он генерал-лейтенантом полиции, был у истоков создания службы ФСКН.

Антон Горелкин — еще один борец с иностранными IT-компаниями. Так, он сначала внес законопроект о значимых Интернет-ресурсах. предлагалось считать страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, которые находятся на территории РФ. А затем предложил ограничить долю иностранного участия в них (с критикой законопроекта выступили Яндекс, Майл и Рамблер).

Кроме того он поддержал законопроект о введении ответных санкций против США, об усилении ответственности за вербовку в террористические организации.

После прошедших митингов в поддержку Навального предложил поставить под госучет всех блогеров, «чтобы облегчить им возможность зарабатывать».

Олег Быков был одним из депутатов, которые выступили за ужесточение закона о митингах. Накануне именно этот закон подписал президент Владимир Путин.

Александр Фокин выступает автором и инициатором законопроектов, регулирующий угольную, лесную и рыболовную отрасли. Соавтор законопроекта об усилении уголовной ответственности за педофилию, за распространение порнографии в интернете и за укрывательство преступления такого характера, законопроекта о патриотическом воспитании. Фокин также соавтор законопроектов об освобождении от уплаты НДФЛ физических лиц, реализующих макулатуру, об устранении излишних административных процедур при проведении экспертизы проектной документации при подготовке к строительству.