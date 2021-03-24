Денис Ярмош: Люди в мэрии засиделись

Истории

Независимый депутат Думы города Томска Денис Ярмош меньше всех потратил на свою избирательную кампанию. Его агитационные затраты на выборах по Лесному избирательному округу составили всего 7177 рублей. Его в Зеленых горках и без рекламы хорошо знают. Там он стал инициатором создания нескольких жилищных кооперативов. А еще прославился войной с управляющей компанией «Дом-Сервис ТДСК». О преимуществах ЖК перед УК, поликлинике в Зеленых горках и малом транспортном кольце мы поговорили с Денисом Ярмошем в инста-эфире ТВ2.

Фото: ТВ2

— Денис, давайте начнем с того, что вы расскажете немного о себе, о том, чем вы занимаетесь. На сайте Думы я узнала, что вы когда-то работали на кондитерской фабрике «Красная звезда», несколько лет в администрации Советского района, и вы инициатор создания нескольких жилищных кооперативов. Расскажите чуть подробнее об этом вашем опыте и есть ли у вас какое-то официальное место работы сейчас? — Моя трудовая деятельность началась в сфере торговли. После института я был торговым представителем, потом вырос до директора филиала. На «Красной звезде» я проработал недолго, потому что в тот период началась продажа фабрики КДВ и мне пришлось уволиться. Ушел в книжную сферу, стал директором филиала компании «Лабиринт». Шесть лет я там отработал, а потом решил попробовать свои силы на административной работе. В Советской администрации как раз открылась вакансия старшего специалиста в отделе ТОС (территориальное общественное самоуправление). Я прошел несколько собеседований, и меня взяли на эту должность. Через год меня перевели в жилищно-коммунальный отдел. Там я проработал еще год, и потом у меня уже началась депутатская деятельность.

— Сейчас вы нигде не работаете и занимаетесь только депутатской деятельностью? — Да. Параллельно я помогаю людям организовывать жилищные кооперативы. Ко мне люди обращаются за консультациями, и неважно, с моего они округа или нет. Так, недавно ко мне обратились жители дома по Вокзальной, 25.

— Одна из последних громких новостей – это сбор подписей за отставку заместителя мэра Алексея Макарова жителями микрорайона «Наука». «Наука» частично входит и в ваш округ, поэтому интересно ваше мнение по поводу этой акции. — Я только могу присоединиться к жителям микрорайона «Наука» и поставить свою подпись под требованием отставки заммэра Макарова. Я про Алексея Макарова все понял, когда он презентовал на Думе шестиполосную дорогу, которую хотят нам сделать в рамках малого транспортного кольца. Из-за этой дороги был отклонен проект парка «Звездный», теперь его у нас не будет никогда. Я считаю, что такие сотрудники, как Алексей Макаров, не должны работать в администрации Томска.

Фото: ТВ2

— Вы упомянули парк «Звездный». Он в рейтинге голосования за общественные места, которые необходимо благоустроить, занял 5-е место из 59. Почему его не будет? — Да, парк «Звездный» занял пятое место, должны были приступить к его созданию уже в этом году, но позже выяснилось, что через территорию парка должна пройти шестиполосная магистраль. Соответственно, произошла накладка, и, как нам сказал Макаров, создание парка откладывается на неопределенный срок, потому что там по генплану проходит дорога. Хотя документального подтверждения того, что эта дорога действительно существует в генплане, нет. Речь идет о малом транспортном кольце, которое разрезает Зеленые горки на две части. Мы за дорогу, но за нормальную дорогу, которая должна пройти от улицы Энтузиастов до 2-го микрорайона. За четырехполосную дорогу, а не за магистраль, которая пройдет на уровне 3-5 этажей нескольких домов по улице Крячкова и по Ковалева. Я думаю, что люди покупали квартиры в этих домах не для того, чтобы смотреть из окна на шестиполосную магистраль, по которой проносятся фуры. По словам заммэра, эта дорога нужна для разгрузки Комсомольского проспекта. Когда мы спросили, насколько это разгрузит Комсомольский, нам ответили, что всего на 15 процентов.

Мое мнение, нам не нужна шестиполосная дорога. Нам нужна обычная четырехполосная от 2-го микрорайона до Энтузиастов.

— Я смотрела презентацию проекта малого транспортного кольца. Вот его показали депутатам. А дальше что? — Что дальше, пока ни у кого понимания нет. Дальше нужно ждать федеральные деньги. Только на 2025 год запланировано создание проектно-сметной документации. А когда само строительство начнется, неизвестно, потому что на него нужны миллиарды. Т.е. парк «Звездный» мы отодвинули на неопределенный срок, а когда будут деньги на шестиполосную трассу и будут ли они вообще, неизвестно. И обычную дорогу до 2-го микрорайона не будут строить под этим же предлогом.

— Жители Науки очень активные, и уже сегодня с утра они прислали несколько вопросов для вас. Спрашивают, знаете ли вы, что за объект строится рядом с бассейном «Звездный»? — Да, конечно. Там идет строительство 17-этажной гостиницы. Пока говорят, что это будет парк-отель, но люди думают, что потом это будет переведено в обычное жилье. Есть такая практика у строителей, чтобы получить разрешение на застройку территории, предназначенной под административные здания, они говорят, что будут строить апартаменты или гостиницу, а потом, когда здание уже готово, они переводят его в обычный многоквартирник. Будет у нас еще одна семнадцатиэтажка. Потому что, сами подумайте, где взять туристов на семнадцать этажей в спальном районе города? Говорят, что в бассейне «Звездный» проходят соревнования и спортсменам будет удобно жить рядом со спорткомплексом. Но у нас масштабные соревнования два-три раза в год всего проходят. А в остальное время кто будет жить в гостинице?

— А там прямо уже идет полномасштабная стройка? — Да, как только мы начали собирать подписи за строительство поликлиники в Зеленых горках, то сразу началась эта стройка. При этом территория не огорожена, нет никакого информационного стенда, кто строит, что строит и когда планируют закончить строительство. Мы сделали запросы и в администрацию города и в прокуратуру. Потому что люди ходят мимо этой стройки, и это опасно. Правда, сейчас они сваи забили, навалили кучи песка и затихли, но все равно мимо этого котлована ведь и дети тоже ходят.

— Вы не знаете, кто застройщик? — Конечно, мы разузнали все. ТДСК строит 17-этажную гостиницу.

Фото: Дума города Томска

— Я не понимаю логической связи между вашим сбором подписей за поликлинику в Зеленых горках и началом строительства гостиницы. — Земля выделена под административные нужды. Пока ее не отдали под поликлинику, надо быстро начать на ней строить.

— Я видела, что вы инициировали сбор подписей за разработку проектно-сметной документации поликлиники в 2021-22 годах. Много ли подписей удалось собрать и есть ли надежда, что поликлиника появится в Зеленых горках раньше 2025 года. — Нам обещали построить поликлинику в Зеленых горках в 2013 году! Вроде даже начали строить здание под поликлинику, нам говорили, что вот-вот поликлиника у вас появится, а по факту ее до сих пор у нас нет. Там, где мы думали, что строится поликлиника, оказался магазин «Стройся». Потом нам говорили, что на первом этаже 17-этажного парк-отеля будет поликлиника, но по факту сейчас там просто отель строится. Пока наша поликлиника стоит в планах на 2025 год, но нет никаких гарантий, что это будет точно.

— А куда сейчас все жители Зеленых горок обращаются за медицинской помощью? — В поликлинику ТНЦ СО РАН в Академгородке. Она переполнена, и вы даже представить себе не можете, что там творится. С семи утра люди занимают очередь, потому что невозможно дозвониться до регистратуры. Нам говорят: потерпите, достроим поликлинику в Южных воротах, тогда к вам придем. Что там ничего рядом нет, а у Зеленых горок Академгородок под боком. Но у нас в Академгородок только один маршрут №14 идет. Людям с домов по Крячкова и Ковалева, чтобы дойти до остановки, нужно пройти более одного километра. Там прямой дороги нет, и люди вынуждены идти в обход на остановку. Я считаю, что это неправильно.

— А сколько вы подписей собрали? — В районе 700. И это мы только в супермаркете Интерспар собирали и еще по домам не ходили.

— И кому вы их передадите? — В администрацию президента и администрацию Томской области.

— На сайте Думы прочитала, что вы инициатор создания и организатор деятельности жилищных кооперативов «Дизайнеров 11», ЖК «Горки» (жена Светлана является председателем этого кооператива), ЖК «Томский». Создание ЖК – это ваш бизнес? Зачем вы этим занимаетесь, можете рассказать? — Некоторые люди пытаются представить создание кооперативов как какой-то выгодный бизнес. Жилищные кооперативы создают жители дома, которые недовольны работой управляющих компаний. Кооперативы создают, чтобы навести порядок в доме. Когда мы видим, что в доме ничего не делается на протяжении нескольких лет, когда мы смотрим в отчеты и не понимаем, куда уходят деньги, тогда возникает вопрос, почему так происходит.

Фото: Томск.ру

— Но ведь в жилищном кооперативе тоже должны быть и председатель, который не бесплатно работает, бухгалтер и т.д.? — Да, есть председатель на зарплате. Но ему неинтересно раздувать штат, потому что это средства дома. Лучше эти деньги пустить на благоустройство, на клумбы, а нужных специалистов можно на аутсорсинг нанять. Практика показывает, что у жилищных кооперативов больше денег остается на доме, чем у управляющих компаний.

— Вы прославились своей войной с УК «Дом-Сервис ТДСК». Вы рассказывали в прессе, что после того, как дома ушли от этой управляющей компании и создали свои кооперативы, в подъездах этих домов начали гадить. Удалось ли вам найти тех, кто это делал? — В доме, в котором я живу, на Болдырева, 9, нам гадили на протяжении двух лет. Правоохранительные органы нам сказали: за руку не пойман, значит, не вор. К сожалению, за руку поймать нам никого не удалось, но как-то так получается, что безобразия происходят в домах, которые ушли от УК. После того как о наших случаях рассказала пресса, то мне начали звонить люди из других домов, которые тоже ушли от «Дом-Сервиса» и у них в подъездах начали происходить разные безобразия. Я спросил есть ли у них фотографии с камер наблюдения, и они ответили, что есть. Мы сравнили, и получается, что делают это одни и те же люди. Как будто они по кругу объезжают эти дома.

— А другие дома – это какие? — В Южных воротах есть дом, который тоже ушел от управляющей компании ТДСК.

— А в чем смысл гадить в подъездах домов жилищных кооперативов? Просто месть за то, что ушли? Или чтобы люди одумались и вернулись к УК? — Я думаю, что месть. И расчет на то, что жители увидят, что как только от УК ушли, то все в доме плохо стало. Запах в лифтах, краской обливают подъезды и т.д. Но люди так не думают. Люди еще больше озлоблены на УК, и я не могу на камеру сказать то, что они мне говорят.

— В одном из комментариев под новостью об испорченных подъездах я видела предположение, что это сами ЖК портят имущество, чтобы потом заработать на ремонте подъезда. — Т.е. я пошел сам поливать краской свой подъезд, а потом сам бы все это закрашивал, чтобы заработать на этом? Смешно. Люди видят все отчеты по тратам на дом. Они могут посмотреть, что на краску, валик и перчатки потрачено полторы тысячи. Кстати, в нашем домовом чатике один из жителей спрашивал, сколько мы потратили на устранение надписей на стенах, я скинул ему все чеки.

— Я знаю, что «Дом-Сервис» на вас подал в суд. В какой стадии находится судебное разбирательство и уверены ли вы, что жители ЖК поддержат вас, если вы вдруг проиграете это дело? — Первое судебное заседание назначено на 31 марта. Иск ко мне и к моей супруге как председателю ЖК. Летом к нам приезжало издание Томск.ру, они снимали ролики о домах, которые ушли от управляющих компаний. Мы там рассказывали, что при управляющей компании у нас вывоз и уборка снега стоили нашему дому 108 тысяч рублей. На следующий год жилищный кооператив потратил на эти же работы в районе 35 тысяч рублей. Есть разница?

Или елочка, которая осталась нам от УК. За то, чтобы ее достать из подвала и установить во дворе, с нас брали деньги. В последний год, когда они уходили, мы просили: давайте сами елку поставим. Нам ответили, что у нас в подвал нет допуска. Сейчас сами выходим, списавшись в чатике. Ставим. Убираем. Бесплатно. Вот это я все перечислил в ролике. И они стали судиться.

— Что вам вменять пытаются? Ущерб деловой репутации? — Защита чести и достоинства.

— А сумма иска какая? — Требование – удалить ролик с Томск.ру, сделать опровержение и оплатить госпошлину.

— Видела в вашем Т-канале сообщение о том, что вы хотите помочь дому культуры «Перекресток» и намерены обсудить вопрос с заммэра Константином Чубенко. В чем там проблема? — С Чубенко пока не успел встретиться. А суть проблемы в том, что здание ДК «Перекресток» конца 60-х гг. Старое. Требуется не просто ремонт, а капитальный ремонт. Директором там сейчас молодой человек. И я увидел, что в последнее время как-то здание начало преображаться. Раньше там было вообще ощущение, что оно нерабочее. А сейчас и вывеска, и фасад. И я пообщался с директором. Тот говорит: все, что можем делать своими руками – делаем. Но капремонт нужен. Там даже есть места, где просто опасно ходить. Нужно порядка 120-130 млн. В ценах прошлого года. И надо как-то находить средства. Микрорайон большой. Это не только Зеленые горки. Бактин, Наука, Ивановского тоже…

— А вам легко как депутату достучаться до кого-то из замов мэра? Можете позвонить запросто и озвучить проблему? Или ждете заседания думы? — Если кто-то следит за заседаниями комитетов, то знает, что иные заместители мэров все в штыки воспринимают. И ведут себя не как исполнительная власть. Они должны вообще-то исполнять. А они в штыки…

— То есть трудно с диалогом? — Какой диалог? Задаешь вопрос, а человек его даже не понимает. Не ориентируется. Пишешь письма – просто приходят отписки.

— Все одинаково или с кем-то проще общаться? – Пока с Константином Чубенко можно более или менее диалог вести.

— Могли бы назвать топ-3 проблем вашего Лесного округа? — Самые большие проблемы: дороги, отсутствие поликлиники и благоустройство. Нам столько всего обещали. Поликлинику в 13-м году. Что маршрут будет проходить по Дизайнеров. А по факту получается – сдали микрорайон, а ГИБДД якобы не принимает дорогу, потому что по нормативам она должна быть шире. Вопрос к заместителям, которые курируют это направление. Я Макарова спрашивал по Радонежскому, почему при сдаче микрорайона не проектируется ширина дороги. Там надо-то, чтобы дорога была на метр шире. И из-за этого метра у нас лишены внутреннего проезда Радонежский и Зеленые горки.

— Спрашивают вот, когда снег вывезут. — Если наших чиновников послушать: у нас все хорошо. И снег вывозят, и дороги ремонтируют. Даже вопросы им не хочется задавать. Мне кажется, такие люди не должны в администрации работать. Вот взять улицу Ивановского. Кто ездит, тот знает. У нас там будто война была. После бомбежки. Там у нас дети ходят в школу пешком либо по дороге, либо по колено в снегу. Тропинок нет. Две остановки. Вопросы задавал по Ивановского. Мне отвечали, что дорогу там даже не планируют делать. А в 19-м нам обещали расширение дорог до 4-х полос в 21-м году. Сейчас говорят: нет денег. А зачем обещали? Этим людям надо уйти с этих мест. Слишком долго сидят. Когда долго сидишь – все приедается. Многого не замечаешь.

— Другая скандальная тема: проект гранитной набережной в Лагерном саду. Дорогу не делают – денег нет. А тут уже проект появился. Интересно было бы узнать его стоимость. Как вам это проект? А заодно хочу вопрос задать от моего коллеги Александра Сакалова: почему набережные делают в разных местах, но не возле администрации Томской области? Место популярное. Люди там гуляют. Можете как депутат выяснить, что с этим местом не так? Там уж после того, как Александр Шапошников видео свое снял, лестницу сделали, но остальное-то в ужасном виде. — Мое мнение: нужно, чтобы специалисты эти набережные проектировали, а не просто все в гранит закатывалось. Почему мнение урбанистов не спрашивают? Их у нас немало. Не знаю. Зато все время будут нас прославлять в новостях по всей России с нашими гранитными набережными. Думаю, что эти проекты надо как-то и с населением согласовывать. А не так, что втроем посидели и решили: здесь будет гранит. Время уже не то. А люди засиделись в мэрии.