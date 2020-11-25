«Дело шито белыми нитками»: адвокаты прокомментировали обвинение, предъявленное Ивану Кляйну
Адвокаты Ивана Кляйна в своем Телеграм-канале выложили текст обвинения, которое предъявили мэру Томска. В посте они написали, что считают данное уголовное дело сфабрикованным, и еще раз подчеркнули, что Иван Кляйн невиновен и всегда действовал в интересах жителей города.
Что считает следствие?
Следствие обвиняет Ивана Кляйна в том, что он в 2016 году, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах «Томского пива», дал «заведомо незаконное указание» своей подчиненной, начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска Анне Подгорной, которую в прошлом году приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы условно за незаконное выделение земельного участка своей матери, внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта по адресу ул. Мокрушина, 9, принадлежащего ОАО «Томское пиво».
По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы отказать собственнику земельного участка по ул. Мокрушина, 11/1 Аминову в переводе его земли из «зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности» в «зону общественно-жилого назначения» и не дать построить жилые дома.
В январе 2017 года мэр, действуя опять же «умышленно, из корыстных побуждений…, достоверно зная, что в отношении участка по ул. Мокрушина, 9 санитарно-защитная зона не устанавливалась, в отсутствие заключения Роспотребнадзора по Томской области», подписал постановление, согласно которому заявление Р.Х. Аминова о переводе земельного участка из одной категории в другую было отклонено, чем последнему был причинен «существенный вред».
Какие аргументы приводят адвокаты?
Защита Ивана Кляйна считает обвинение юридически несостоятельным.
Адвокаты объясняют: в переводе земель было отказано из-за нерешенного транспортного вопроса.
«Появление новых многоквартирных домов на Мокрушина неминуемо привело бы к «пробкам» и другим транспортным проблемам не только на территории самого микрорайона, расположенного за железной дорогой, но и прилегающей территории – площади Южной с выездом на Богашевский тракт, площади Транспортной, улицах Нахимова, Елизарова, Красноармейской. Ни один градоначальник, находясь в здравом уме и трезво оценивая возможные последствия, не разрешил бы подобное.
Были у мэра и другие основания для отказа. Например, несоблюдение застройщиком социальных норм (социальных объектов, парковочных мест и т.д.), а также наличие на указанном земельном участке санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Томского радиотехнического завода. Да, самого завода давно нет, но зона есть. И господин Аминов прекрасно осведомлен об этом, поскольку в течение последних нескольких лет неоднократно обращался в суды различных инстанций с заявлениями о том, чтобы СЗЗ радиотехнического завода была отменена. С заявлениями об отмене санитарно-защитной зоны объекта по ул. Мокрушина, 9, принадлежащего ОАО «Томское пиво» (там расположен транспортный цех предприятия), Аминов не обращался, – отмечают адвокаты.
При этом, по словам адвокатов, завод «Томское пиво» также заинтересован в уменьшении размеров санитарной зоны.
Предприятие на протяжении трех последних лет билось с управлением Роспотребнадзора за то, чтобы СЗЗ была сокращена хотя бы до 100 метров. Доказательством чему служит обширная переписка с указанным ведомством по этому вопросу. Еще в марте 2017 года генеральный директор ОАО «Томское пиво» получила представление, подписанное заместителем главного санитарного врача по Томской области Олегом Маракулиным, о том, что в нарушении СанПиН в 300-метровой санитарно-защитной зоне промышленной площадки завода, размещенной на ул. Мокрушина, 9, расположена жилая застройка (ближайший дом по ул. Мокрушина, 1 расположен на расстоянии 150 метров от объекта). Роспотребнадзор обязал предприятие «принять меры по устранению причин и следствий, способствующих совершению административного правонарушения». И «Томское пиво» самостоятельно с даты проверки и получения представления добивалось от Роспотребнадзора уменьшения размера СЗЗ, и добилось этого только в январе 2019 года (санитарно-защитная зона уменьшена до 100 метров). Таким образом, краеугольный камень обвинения мэра Томска о его, якобы, корыстной заинтересованности в этой пресловутой 300-метровой зоне рассыпается в пух и прах, поскольку, если и была заинтересованность, то в обратном, в том, чтобы СЗЗ была значительно уменьшена, – подчеркивают адвокаты.
Иван Кляйн не признает свою вину. Адвокаты также говорят, что он «очевидно невиновен».
Статья 286 УК РФ, по которой обвиняют И.Г. Кляйна, гласит: «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». В тексте постановления о привлечении И.Г. Кляйна в качестве обвиняемого заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Томской области майор юстиции К.В. Филипповская предпочла вторую часть формулировки этой статьи, где говорится об интересах общества и государства. То есть следствие уже на этом этапе признает, что прав и интересов граждан мэр Томска Иван Григорьевич Кляйн не нарушал. И это действительно так. А вот личный интерес господина Аминова увеличить прибыль за счет экономии на инфраструктуре, в ущерб интересам жителей Томска преподнесен следствием как существенное нарушение интересов общества и государства. Согласиться с таким подходом невозможно, – резюмируют адвокаты.
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