«Дело шито белыми нитками»: адвокаты прокомментировали обвинение, предъявленное Ивану Кляйну

Адвокаты Ивана Кляйна в своем Телеграм-канале выложили текст обвинения , которое предъявили мэру Томска. В посте они написали, что считают данное уголовное дело сфабрикованным, и еще раз подчеркнули, что Иван Кляйн невиновен и всегда действовал в интересах жителей города.

Следствие обвиняет Ивана Кляйна в том, что он в 2016 году, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, в своих интересах и интересах «Томского пива», дал «заведомо незаконное указание» своей подчиненной, начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города Томска Анне Подгорной, которую в прошлом году приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы условно за незаконное выделение земельного участка своей матери, внести «недостоверные сведения» о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта по адресу ул. Мокрушина, 9, принадлежащего ОАО «Томское пиво».





По версии следствия, Кляйн сделал это, чтобы отказать собственнику земельного участка по ул. Мокрушина, 11/1 Аминову в переводе его земли из «зоны производственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности» в «зону общественно-жилого назначения» и не дать построить жилые дома.





В январе 2017 года мэр, действуя опять же «умышленно, из корыстных побуждений…, достоверно зная, что в отношении участка по ул. Мокрушина, 9 санитарно-защитная зона не устанавливалась, в отсутствие заключения Роспотребнадзора по Томской области», подписал постановление, согласно которому заявление Р.Х. Аминова о переводе земельного участка из одной категории в другую было отклонено, чем последнему был причинен «существенный вред».