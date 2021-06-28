«Делали все, чтобы не подставить мэра»: депутаты и сотрудники мэрии дают показания по делу Ивана Кляйна

В Советском суде Томска продолжаются заседания по делу мэра города Ивана Кляйна. Очередное заседание назначено на 1 июля. На прошедшем заседании показания давали сотрудники мэрии, а также депутаты Думы Томска.

Автор: Дмитрий Карбышев

«Смотрели через лупу»

Одним из первых сотрудников мэрии, выступивших в суде, стал начальник департамента правового обеспечения администрации города Дмитрий Журов. Он подробно рассказал о том, как администрация города подходит к вопросу изменения зоны. «Вся процедура начинается с момента поступления заявления от гражданина, юридического лица. Затем оно рассматривается департаментом архитектуры и градостроительства, а также комиссией по землепользованию и застройке. Проект рассматривается, исходя из тех документов, которые направляются на согласование. Какая-то дополнительная информация моими сотрудниками, мной не собирается», — отметил Дмитрий Журов. Он подчеркнул, что по проекту Аминова было подготовлено отрицательное заключение. «На мой взгляд, основанием послужили замечания, которые, впрочем, носили устранимый технический характер. К проекту не были приложены графические материалы, например». При этом Журов подчеркнул, что Иван Кляйн будучи мэром города всегда внимательно прочитывал документы. «Часто он меня вызывал, чтобы выяснить, почему в документе так, а не иначе. Когда-то удавалось убедить мэра, а когда-то, наоборот, он обнаруживал неточность, ляп, который необходимо было устранить», — сказал он. Отвечая на вопрос Ивана Кляйна о том, давал ли он какие-то указания, которые касались бы его семьи, Дмитрий Журов сказал следующее:

«Главная задача, которая стоит передо мной как перед начальником департамента — обеспечить правовое сопровождение деятельности администрации в целом и мэра города в частности. Первый руководитель подписывает очень много документов. И если эти документы ненадлежащего качества, тем более незаконные, то в первую очередь это удар для меня как для профессионала. Поэтому на все, что касалось сложных ситуаций, особенно предприятия «Томское пиво», мы смотрели буквально «через лупу». Отслеживали в особом режиме, можно сказать. Делали все, чтобы не подставить мэра, чтобы ни у кого не возникло подозрений о преференциях мэрии этому предприятию. И чтобы, не дай Бог, в последующем не было обвинений в коррупции».

Депутатский вопрос

Были вызваны в качестве свидетелей и депутаты Думы Томска: Андрей Петров и Виктор Носов. В рамках прошлого созыва оба депутата входили в комиссию по землепользованию и застройки, которой одной из первых решала судьбу участка на Мокрушина. Ринат Аминов хотел, чтобы зону на Мокрушина 11/1 изменили с производственной на общественно-жилую. Мнения депутатов на этот счет были противоположными.

Так председатель комиссии по градостроительству Андрей Петров в ходе суда рассказал, что проголосовал против по вопросу изменения зоны. При этом, он подчеркнул, что решения комиссии носят рекомендательный характер, а вопрос о санитарно-защитной зоне земельного участка на комиссии не обсуждался. «Это моя личная позиция, — объяснил Андрей Петров. — Я увидел, что в результате реализации проекта застройки на ул. Мокрушина производство из города постепенно уходит, людям становится негде работать… Еще я считал, что есть вопросы, связанные со сложной транспортной инфраструктурой микрорайона. Эту же позицию я озвучил на заседании комиссии по землепользованию. Помню, что свою озабоченность по развитию микрорайона в части транспортной доступности высказывала и депутат Сорокова Лариса Анатольевна. И вопрос развязки на Мокрушинском переезде нами обсуждался. Сколько мы видим подобных ситуаций! Например, когда в Зеленых горках построили большой микрорайон, но нет социальной инфраструктуры, и в результате люди страдают».

Лариса Сорокова действительно высказывалась против появления данного микрорайона. В ходе собрания Думы Томска 1 ноября 2016 года она попросила мэра города Ивана Кляйна взять этот вопрос на контроль.

«Я хотела бы обратить ваше внимание на проблему, которой еще нет, но она может быть и может быть очень серьезной. Эта проблема пришла ко мне во время приема жителей микрорайона Мокрушинский. Заключается она в активной застройки территории за переездом. Я сейчас говорю о готовящейся активной территории бывшего радиотехнического завода. <...> Конечно, я понимаю, что развитие города остановить нельзя, но прежде, чем продолжать развитие, нужно обеспечить транспортную доступность. А на сегодняшний день это очень проблематично. Просто ради интереса подъедете как-нибудь к Мокрушинскому переезду в районе 8-9 утра, и вы увидите, что там творится. От того небольшого облегчения, достигнутого в свое время четырехполосицей, сейчас ничего не осталось. Ведь очень активно ведется застройка Степановки, Южных Ворот, Нефтяной. Это дало свой осадок на переезд. Сейчас там машины проезжают сквозь жилую зону, что угрожает, конечно, жизни пешеходов и в первую очередь, детей».

Также Лариса Сорокова в ходе своего выступления отметила, что помимо жилья, нужно помнить и о социальной сфере. «Ко мне попал эскизный проект данной застройки. Я, конечно, не строитель и не могу давать оценки, но меня очень насторожил сам факт плотности этой застройки. Там практически не предусмотрено парковок. Конечно, есть подземные паркинги, но я так понимаю, что они будут платными и доступны не всем. Также я обращаю внимание на то, что в микрорайоне одна школа. Я не говорю уже про детский сад, который сейчас просто переполнен. Правда, на этом эскизном проекте этот детский сад нарисован, но кто его будет и за какие деньги — не ясно. Там и школа нарисована, но за границами участка. И, по-моему, я, конечно, не берусь судить, но по-моему она нарисована для того, чтобы успокоить общественное мнение», — говорила депутат.

При этом, в декабре 2020 года Дума Томска все-таки одобрила изменение зоны в микрорайоне Мокрушинский. «Я и в 2020 году голосовал против, — ответил Андрей Петров. — Одно дело — прибыль, капитализм, а другое — интересы людей».

И вопрос строительный

Другой, уже бывший депутат, Виктор Носов является опытным строителем. Он возглавляет одно из подразделений ТДСК — АО «Томдом». Многим жителям города оно особенно запомнилось в начале 2020 года, когда жители Академгородка и микрорайона «Наука» выступили категорически против изменений зоны О-4 (научно-производственная и технико-внедренческая территория) под многоэтажную застройку. Иван Кляйн в ходе заседания тоже вспомнил эту историю и спросил у Виктора Носова, почему компания не стала опротестовывать это решение в суде? «Мы посчитали отказ аргументированным и не сочли возможным опротестовать его. Просто решили, что надо работать дальше», — ответил Виктор Носов. В ходе опроса адвокат мэра Марина Вихлянцева решила уточнить, почему при наличии санитарно-защитной зоны промышленную зону нельзя переводить в зону общественно-жилую. Виктор Носов стал объяснять на конкретном примере:

«Вот мы сейчас переводим зону на Нижне-Луговой, 85. Раньше там была производственная площадка, она находилась в санитарно-защитной зоне. А потом наше предприятие стало владельцем этого участка, и мы около двух лет занимались снятием санитарно-защитной зоны. Заодно сняли санитарно-защитную зону и у соседнего участка. И только после этого — со всеми исследованиями, с Роспотребнадзором — зашли в администрацию города, в комиссию по землепользованию. Потом прошли обсуждение на комитете Думы. А дальше этот вопрос будут решать депутаты на собрании Думы. Таковы правила».

Один из ключевых вопросов задал судья Николай Хабаров. — В жизни все бывает. Представим: есть жилая зона, но есть и санитарно-защитная зона в 300 метров. Можно ли там дом построить? Виктор Носов в ответ на вопрос, решил уточнить, прошел ли данный проект экспертизу, но судья переформулировал вопрос: «Пройдет ли данный экспертизу, если там есть санитарно-защитная зона?». «Это на усмотрение государственного эксперта. <...> Но если каким-то чудом экспертизу, то все — уже ничто не остановит стройку», — подчеркнул Виктор Носов.

По словам адвоката Марины Вихлянцевой, показания свидетелей подтверждают, что Иван Кляйн действовал в рамках своих служебных полномочий.