«Даже лысой, без ресниц, бровей и груди можно быть женственной…»

Истории

В первые дни марта в Томске традиционно проходит благотворительный фотомарафон «Мы можем. Я могу». Его герои – люди с онкологией – на несколько часов становятся фотомоделями и позируют перед камерой. О том, как проходит фотосессия, кто «колдует» над моделями и почему люди хотят делать добрые дела, мы поговорили с организаторами, участниками и волонтерами проекта.

Секунду за секундой фотоаппарат фиксирует улыбки девушек. Они улыбаются искренне, хотя многим за последнее время пришлось пережить немало всего во время лечения рака. Кто-то до сих пор в процессе борьбы. Галина Владиславская, например, пришла в фотостудию на третий день после химиотерапии, которая никому не дается легко.

— Мне сказали, когда будет проходить фотосессия, я посчитала и подумала: ой, наверное, не справлюсь… Будет тошнить и слабость дикая, — вспоминает Галина Владиславская. — А потом решила: это же последняя, восьмая химия! Надо как-то это дело отметить. У меня будет хорошее настроение только от того, что все закончилось, а тут еще такой позитив, движняк. Учитывая, что за последние полгода энергии было мало, проект станет символичным началом выхода в люди после лечения. Собралась с силами, и все получилось. Вечером пришла домой и, конечно, упала сразу. Но оно того стоило.

Модели на эту фотосессию набираются очень быстро, несмотря на все комплексы и стеснение, которые часто испытывают онкобольные. Организаторы в Томске обычно принимают до 10 человек. Каждый год стараются собирать новых участников, чтобы как можно больше людей с онкодиагнозом получили положительные эмоции.

Главная цель проекта «Мы можем. Я могу» – привлечь внимание к теме онкологии, напомнить, что надо следить за собой и вовремя посещать врачей, а не сидеть дома, думая, что тогда это вас не коснется.

– Тема онкологии все еще табуирована в нашем обществе. Вокруг нее много страхов и стереотипов. Диагноз «рак» все еще ассоциируется со смертью. Некоторые даже думают, что он заразен, из-за этого люди, болеющие раком, могут подвергаться дискриминации, — говорит координатор проекта в Томске Анна Гришкина. — Международный фотомарафон #мыможемямогу – проект благотворительного фонда «Я люблю жизнь», который ломает стереотипы о том, как должен выглядеть человек с раком. Мы хотим показать, что человек важнее диагноза и, несмотря на сложное лечение, он может радоваться, мечтать, строить планы, он хочет и может жить.

Координатор международного фотомарафона в Томске Анна Гришкина сама боролась с раком. Во время лечения познакомилась с Оксаной Андриенко из Москвы, которая организовывала первую фотосессию для онкобольных.

– Когда я лечилась от рака, попала на собрание группы взаимопомощи, где люди обсуждали медицинские процедуры, с какими проблемами и страхами они сталкиваются в процессе. Такой формат, безусловно, полезен и нужен для многих, но не для меня, — рассказала ТВ2 организатор фотомарафона и директор БФ «Я люблю жизнь» Оксана Андриенко. — Мне вообще не хотелось тогда говорить про болезнь. Я хотела как-то абстрагироваться, организовать встречи, где на тебя не будут смотреть косо из-за лысой головы. Хотелось праздника. И формат фотосессии давал такую возможность. Цель была поддержать тех, кто сейчас проходит лечение, показать женщинам, что даже с лысой головой, без ресниц и бровей, без груди или какими-то шрамами все равно можно оставаться красивой, женственной, сексуальной. Я хотела доказать, что красота не во внешнем виде, а в глазах, в поведении, в голосе, в ощущении. А фотографы и визажисты могут подчеркнуть твою индивидуальность, помогут устроить день заботы о себе.

Фото: группа фонда "Я люблю жизнь" ВКонтакте

Постепенно интерес к проекту Оксаны вырос. К ней стали поступать запросы на проведение благотворительных фотосессий из других городов. Сначала она организовывала все онлайн. Позже написала методичку для тех, кто хочет провести такое мероприятие в своем городе. И за два года фотомарафон для онкобольных облетел 46 городов в России и Украине, Казахстане и Беларуси. На сегодняшний момент в нем приняло участие больше 400 человек с онкологическим диагнозом.

Фотографии — группа фонда «Я люблю жизнь» ВКонтакте



– В Москве у человека с онкологией есть много возможностей найти поддержу: в бассейн люди бесплатно ходят, на танцы и другие занятия, фотопроекты разные есть. А в регионах этого не хватает, — говорит директор фонда. — Одна из первых моих фотосессий — в Белгороде — помогла мне это понять. Там женщины со слезами на глазах благодарили, что про них вспомнили, говорили, как для них это важно.

Чуть больше года назад проект Оксаны Андриенко перерос в благотворительный фонд под названием «Я люблю жизнь». Фотомарафон, как и другие проекты фонда, помогает людям с онкологией психологически справиться с болезнью. Все держится на волонтерских началах и вере в добрых людей. Таких очень много и в Томске, уверена Анна Гришкина. На организацию фотомарафона в нашем городе не потратили ни рубля. Люди хотят помогать просто так, от души.

– Люди сами хотят помочь, их не нужно уговаривать. Через соцсети мы нашли флористов и видеографов. Одна девушка испекла нам шикарные воздушные зефирки к чаю, чтобы время сборов прошло быстрее. Другая – какие-то печенья с пожеланиями. Третья сделала мыло ручной работы в подарок участницам. А с визажистами вообще интересная история вышла. Я случайно выиграла в инстаграме бесплатный макияж. Пришла в студию, познакомилась с ее хозяйкой. Между делом рассказала про то, что в этом году снова планирую провести фотомарафон. И она сказала: «Какое совпадение! Я как раз в этом году наметила себе цель – провести подобное благотворительное мероприятие».

– Я каждую новогоднюю ночь пишу список из 100 желаний. Верю, что они сбываются. И вот доказательство, — говорит директор студии красоты «Бьюти мама» Юлия Анищенко. — Я хотела организовать фотосессию для онкобольных женщин, потому что все чаще в последнее время сталкиваюсь с клиентами, у которых рак. Мне кажется, сегодня нет человека, которого бы этот диагноз никак не коснулся. Или родные, или друзья, или знакомые болеют. Им также а, может, даже еще больше хочется чувствовать себя красивыми. Я знаю женщин, которые сильно стесняются себя после лечения. Некоторые даже не могут выйти из дома без парика. У них появляются большие комплексы. И хочется верить, что мы помогаем побороть их, стать увереннее в себе.

Девочки из моей студии и еще одного салона красоты с удовольствием поддержали меня, все вместе мы сделали участниц фотомарафона красивыми. Это хорошее, доброе дело. Поэтому приятно не только тем, для кого оно делается, но и тем, кто делает.

Снимал девушек в этом году известный томский фотограф Дмитрий Кузьменков. О том, что чувствуют люди с диагнозом «рак», он знает по себе. Сам второй год борется с лимфомой.

С девочками у нас очень легко идет работа. Все улыбаются, много смеются. От них исходит какая-то жизненная энергия. Они просто радуются этому дню, как и большинство тех, кто столкнулся с онкологией. Поэтому удовольствие от съемок получают и модели, и я.

Фото: Участницы фотомарафона #мыможемямогу в Томске, 2021