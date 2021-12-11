«Давно я думал вести дневник»: воспоминания сельского учителя о жизни в Нарыме в 50-е годы

Николай Порфирьевич Медведев родился 1 августа 1924 года в деревне Чинета Чарышского района Алтайского края в крестьянской семье. В 1930 году по обвинению в участии в крестьянском восстании был арестован его отец Порфирий Елисеевич Медведев. Его осудили на десять лет и отправили строить Беломоро-Балтийский канал. Николая, которому на тот момент было всего шесть лет, вместе с мамой и сестрой выслали в Нарымский край. В 1933 году вместе с матерью он совершил попытку побега из ссылки на родину, но в дороге мать от истощения умерла, а мальчик попал сначала в детприемник в поселке Широково, затем был определен в детский дом, размещавшийся в деревне Гришкино Чаинского района Нарымского края и находился там до 1937 года. В 1937 из лагеря досрочно освободился его отец, приехал в Нарымский край и забрал сына. Они стали жить вместе. В 1942 году его вызвали в военкомат и отправили в стройбат в город Сталинск (сейчас Новокузнецк). Весной 1943 года он добился перевода на фронт и воевал на Первом Украинском наводчиком и командиром расчета миномётной батареи. Прошел путь от Курской дуги до города Эгера в Венгрии. В 1947 окончил Киевское военное артиллеристское училище, после чего вышел в запас и уехал в Томскую область к месту ссылки своих родных и близких. Стал учительствовать, заочно закончил Колпашевское педагогическое училище. Женился на спецпереселенке, в браке родилось четверо детей. Тридцать лет (с 1947 по 1979 годы) проработал учителем начальных классов в селе Саровка Колпашевского района Томской области. Учил также детей новой волны спецпереселенцев: немцев, прибалтов, других репрессированных народов. В 1954 году «за панибратство с высланными немцам и скрытие своего социального происхождения» на бюро райкома партии получил строгий выговор с занесением в учетную карточку. Умер Николай Порфирьевич Медведев в 1996 году. На сайте музея «Следственная тюрьма НКВД» выложен кусок его дневника, о периоде с 19 января по 1 мая 1953 года. Оригинал дневника хранится у дочери Ольги. Дневник описывает деревенскую жизнь: подготовку к районным выборам, смерть Сталина и отношение к спецпереселенцам.

Автор: nkvd.tomsk.ru Николай Порфирьевич Медведев Автор: nkvd.tomsk.ru Николай Порфирьевич Медведев

19 января

Давно я думал начать вести дневник, куда бы записывать коротко все те незначительные обыденные события о себе, своей работе, детях. Решил, было начать с 1 января 1953 года, но по различным причинам, а частью и по лености своей, не мог начать в срок. Да за этот период никаких событий в жизни, работе моей не случилось. За это время важно отметить лишь то, что Оля, Аня и Коля (дети Николая Медведева — прим. ред.) болели. Началось с Ольги, потом заболели Коля и Аня. Болезнь выразилась в рвоте параллельно с поносом, с потерей всякого аппетита и жаждой на воду. У Оли эти симптомы прошли примерно через сутки, у Коли эти приступы длились дольше, а Аня особенно страдала от рвоты. Второй день, как хорошо себя чувствуют Аня и Коля, но слабы и резко заметна бледность их лиц и ввалились глазенки. Сегодня немало было слез: дети просились на улицу погулять. Мать не пустила. На улице был ветер. Когда пишу я эти строки, за окном бушует метель. Дорогу к дому перемело. Час назад мы с Марией брели по снегу, увязая по колени на дороге. Сегодня провели родительское собрание. Родители были не все, почти все были матери. До открытия собрания говорили о цыганах (детей постоянно пугали цыганами. Цыганки ходили по дворам с ведром через левую руку и просили милостыню. Бабушка отрезала им куски хлеба, и сразу выпроваживала. Все жили бедно, мы тоже. - везде прим. дочери Ольги), припоминая различные случаи, когда они своими приемами ворожбы опутывали неопытных одиноких женщин. Сегодня в Саровку их прибыло целый «табор» на одной лошаденке и, кажется, на пяти или шести бычках. У одной цыганки девять детей, причем младшему три месяца. Что за жизнь? Зимой, полураздетые дети в коробушках на худеньких санишках мерзнут, привыкая к кочевой жизни. Будут ли они вообще жить оседло? По-моему жили бы, если вся масса народу отказалась бы верить их ворожбе — «пророчеству». Но пока еще много людей, которые дают им приют, верят в их предсказания. Я помню два случая, когда они завезли в Саровку сначала корь, а потом скарлатину. Возможно, есть и честным путем зарабатывающие себе на жизнь, но я что-то не встречал таких. Ночь. Дети спокойно спят. Мария проверяет тетради. На улице шумит ветер, буран продолжается.

20 января. Встал довольно поздно. Занятия прошли сегодня не совсем хорошо. Учащиеся нашли мою слабую сторону. Семейственность с учащимися снизила их поведение на уроках и ответственность за качество выполнения работы, что особенно наблюдается у лентяев. Думаю больше предъявить требовательности к учащимся с требовательностью к себе. Много вожусь я после уроков с детьми. Эта почти постоянная мера воздействия на нерадивых потеряла в их глазах свое значение. Ровно час назад вернулся из Тискино, где было предвыборное собрание представителей населенных пунктов по выборам в районный Совет. Ездили трое представителей — я, Шорохов П.А. и Терентьев А.И. Собрание было намечено начать в восемь часов вечера, а началось в начале десятого. Должно быть около 90 представителей, а собралось едва больше половины. После вступительного слова председателя Ставского И.С. слово для доклада предоставили Макарову Я.А., которого не оказалось. Получилась заминка. Минут через пять он явился, сделал небольшой доклад по вопросу. При заключительном призыве-здравнице в честь товарища Иосифа Сталина крикнул: «Великому Сталину Слава! Ура!», но «Ура» почти не последовало. Раздалось несколько разрозненных вполголоса единичных восклицаний. Когда перешли к выступлениям, то здесь вовсе бросилась в глаза неподготовленность к ним, о чем нас никто не предупреждал. Опять довольно длительное молчание, после чего выступил Ставский и опять молчание. Выступило человек восемь, и после каждого выступления приходилось председателю упрашивать: «Давайте,... кто следующий?... поторапливайтесь». После чего были приняты зачитанные готовые обращения к избирателям. По второму вопросу избрали доверенных лиц. Общее впечатление о собрании: чувствуется неподготовленность к нему. После собрания должна была быть сессия сельсовета. Слышал, что бывший председатель сельсовета Мурзин С.Е. передает на ней свои обязанности другому. А сам, якобы, направляется в Зайкино секретарем сельсовета, как сказал Денисенко. В клубе был буфет, но в кармане не было денег.

Автор: nkvd.tomsk.ru Автор: nkvd.tomsk.ru

21 января День прошел незаметно. Встал рано. Надел лыжи и пошел по сугробам в проулке в школу, где закончил план занятий на сегодня, недописанный вчера по случаю выезда на собрание. На обратном пути протаптывал дорогу-тропку. Придя в школу, получил почту и фотографии детишек от А.Я. Базанова, который сфотографировал их 4 января, когда приезжал для переписи скота. На память дети сфотографированы все трое на фоне новогодней семейной детской елки. Лучше вышли на фото, заснятые за столом. До обеда был занят письмом лозунгов к выборам. Написал четыре лозунга. Учащиеся из Тискино (5-6 классы) пришли и сообщили, что завтра не занимаемся. (Ученики старших классов каждый день ходили зимой из Саровки в Тискино за реку Обь в школу, это примерно 5 километров). Черниговские дети пришли отпрашиваться домой, так как за ними прибыла лошадь. Отпустил. Заниматься завтра не будем. (Черниговка – лесной поселок в 8 км от Саровки в сторону Колпашева. Сейчас его нет). Сегодня я вновь анализировал причины недостаточной успеваемости и пришел к выводу, что я больше учу детей вообще, но меньше приучаю их учиться. С этого дня нужно больше их «учить учиться», исходя из чего, предъявлять им требования. Сегодня температура воздуха по С - 10º- 13º. Переменно. Ветер юго-западный, слабый до умеренного. Слабая метель. Доходит двенадцатый час ночи. Аня еще не спит. То зовет меня, то жалуется, что я совсем прикрыл дверь в комнату, где темно. По-видимому, выспалась днем. Пробовала слазить с кровати и идти к огню, ко мне. Мать не пустила, и я пригрозил «нельзя». Она стала допытываться: «А почему?». Надо завтра сводить их погулять, пожалуй. Засиделись они в избе, бледные. Я для них сегодня утрамбовал под окном горку, на сугробе у стены для катания на санках.



22 января В школе не занимались. Провел беседу и с частью учащихся стал писать лозунги на полотне. После обеда занимался с А.И. украшением агитпункта. Пришла туда как раз обиженная Е.М., к которой зашел днем пьяный Ф., а его жена разбила у Е. окна, а самого тоже, как говорят, «измеряла» палкой. Пришли списки избирателей. Уже обнаружено, что двое избирателей в списки не включены. Для расходов по выборам на избирательный участок, обслуживающий шесть населенных пунктов сельсовет выделил ...110 рублей. Сегодня был снег, к вечеру ветер без снега. К ночи тихо, ясно. Температура до -15º мороза.



23 января Я встал, одел Аню и Колю. Пошел в школу, по пути зайдя в магазин, где отдал деньги за ранее взятые зубные порошки для лозунгов. Последним уроком в школе проводил физкультуру на улице. Не у всех были лыжи и санки. Потом читали книгу о жизни Горького. День был переменный, температура до -15º, ветер юго-западный, слабый.



24 января В этот день ничего примечательного в моей жизни не случилось. Привезли воз сена, заемный из ЛПХ. Вечером был в бане. Вновь читал «Сорочинскую ярмарку» Гоголя, читанную мною давным-давно. День был ясный. tº до 12º.



25 января Утром в 9 часов пошел в Тискино на почту получить зарплату. Получил. Позавтракал у Григория Петровича, который к завтраку купил «мерзавчик». Узнал, что Мандракову Антонину увезли в больницу. Диагноз – умопомешательство. К 12 часам вернулся домой, где меня уже ожидал новый председатель сельсовета – Резонов Н.С., по национальности татарин. Нужно было проводить собрание по выдвижению кандидатов в депутаты местного совета, доверенных лиц на этих кандидатов, собрание по сбору самообложения. С часу дня занялся подготовкой протоколов, а Резонов, Самборский и Лузин (председатель райфо) вели разъяснительную работу с гражданкой Угловой, чтобы она подписалась на облигации займа 1952 года. Ей установили контрольную цифру 125 рублей, а она соглашалась лишь на 50 рублей. Несколько раз приводили ей примеры, куда идут эти средства. Разъясняли ей статьи ее дохода (ягоды, грибы и т.п.), т.к. она домохозяйка. После чего она ушла, не дав согласия подписаться более чем на 50 рублей. Назначили проводить собрание с трех часов. Люди собрались к 4:30. Собрание открывал я. После этого председатель Клепов предоставил мне слово по повестке дня, после чего началось выдвижение кандидатов, вернее, утверждение, так как они были намечены ранее, без ведома местной партийной организации и, как заверил Резонов, утверждены райисполкомом. Резонов предложил (так мы договорились ранее) кандидатуру Марии Щетниковой, а Самборский — Резонова Н.С., кандидатуры были приняты при молчаливом согласии присутствующих и единогласно при голосовании. Мария не рада такому «почёту», так как, будучи одним местным депутатом по посёлку, станет разбирать все дрязги и жалобы населения, вернее, некоторых лиц населения. После чего было собрание о проведении самообложения. Часть хозяев (инвалиды, старики и пр. – всего 13 хозяйств) были освобождены от уплаты. Список читал я и спрашивал мнения присутствующих. Собрание закончилось в седьмом часу. Протоколы оформлял до 9 часов. Вечером до часу ночи читал «Вечера на хуторе близ Диканьки» — читать больше нечего. Утром было до 20º мороза. Ясно. Тихо.



26 января День прошел спокойно. tº до -15º. Ветер слабый, юго-восточный. Ясно. Составил список дежурств по агитпункту. Остальное все обыденное. У Коли сегодня опять понос. В обеденный перерыв Оле и Ане сделал деревянные лопатки, и они гребли снег на улице. Сделал им «печи» — норки в сугробе, куда они садили «хлебы» – комки снега. Всего в этот день детям посвятил не более получаса.



27 января Погода стоит пока хорошая. Утром начал было падать лёгкий редкий снег, но днем опять прояснилось. В три часа, возвращаясь из школы, были встречены выбежавшими из ворот Олей и Аней. После обеда я ушел, а Мария с Ольгой вскоре тоже пришли в магазин, где я был. Взял, прямо-таки случайно, 2 кг столярного клею, необходим будет для поделки парт, а также кое-какой мебели. Оля ушла со мной в школу, потом каталась с детьми на улице. Наконец ее привели с окоченевшими руками, когда стало уже темнеть. До 9 часов толкалась с нами в школе. А вечером, после ужина, играя на кровати, Оля с Колей так стукнулись лбами, что оба пролили немало слез. Пытался как-нибудь привести в порядок радиоприемник — нет ламп. В основном не хватает одной, но все же попытался вставить на ее место одну из старых ламп, в которой почему-то получается какое-то замыкание или сопротивление — накал дает, иногда действует 1-3 минуты и потом внезапно замыкает.



28 января Пока погода стоит хорошая. Полнолуние. Ночи светлые. Вчера вечером я несколько минут, выйдя на улицу, любовался сверканием снега при лунном свете. Стоишь неподвижно и смотришь на белую скатерть снега у своих ног, а на ней горят сотни крошечных огоньков – электрических лампочек. Стоит начать наклоняться на бок, как в глазах твоих гаснут эти огоньки в одном месте и вспыхивают сотни других рядом на бело-голубоватой пелене снега. Долго стоял я, покачиваясь из стороны в сторону, следя за игрой этих огоньков. Сегодня А.И. известил меня, что получил вызов на семинар председателей и секретарей избирательных участков, который состоится в райисполкоме в 7 часов вечера 30 января. Ехать я отказался, так как он выезжает рано завтра, а мне терять три учебных дня нет смысла. Кроме того, необходимый инструктаж он получит. Сегодня смотрели словацкую кинокартину «Плотина», причем первый раз на картину водил Ольгу. Высидела до половины двенадцатого, то есть до конца сеанса. Пришла домой, делилась впечатлениями о картине: «Там дяди дрались, дрались, а один упал в воду. Страшно. Чуть не утонул.» и добавляла «его чуть лягушка за ногу не поймала». А сейчас она спит глубоким сном. Уснула, едва очутившись в кроватке.

Отец Николая Медведева Порфирий 1960-е гг. Отец Николая Медведева Порфирий 1960-е гг.

29 января. Вчера в клубе во время ожидания кинокартины Мария слышала от Черемичкиной А. следующую побасенку, которую я постараюсь записать подробнее, как слышал. «Недавно в Колпашево был такой случай: сторож белого магазина (якобы магазин № 1 Колпашевторга) ночью услышал(а) в закрытом магазине плачь ребенка. Он(а) подумал(а), что это просто ему(ей) показалось. Но детский плач слышался все явственнее. (Будем сторожа считать женщиной, так как рассказывающий точно не знал, кто сторож, но, кажется, женщина). Сторож позвонила в милицию. Прибыл наряд милиции. Прислушались. Плач ребенка слышался явственно. Тогда милиция вызвала продавцов магазина. Магазин был вскрыт, и все увидели среди магазина на полу сидящую женщину с ребенком под белым покрывалом. Вошедшие приблизились к ней и спросили, кто она такая и откуда. Она ответила: я буду разговаривать только с женщинами. (Все продавцы женщины). Милиционеры (мужчины) отошли в сторону. Незнакомка сказала женщинам: «Я Богородица. Когда мужчины матерились, то я ещё терпела, но когда стали материться женщины, я не могла больше терпеть и явилась к вам. В прошлом году много умирало мужчин. В этом году будут больше умирать женщины. В 1956 году будет великое кровопролитие». В это время подошли милиционеры и попросили ее освободить магазин, возможно, и для следования в милицию. «Посторонитесь!» – сказала она, и голос ее заставил всех посторониться, и в то же время её не стало. Она исчезла». Вот и все. Но я этому не верю. Интересно спросить бы об этом у продавцов и сторожа магазина. Может случиться, что они об этом не слыхали. Я думаю, что Богородица могла бы с этой целью явиться в другое место, где бы находилось больше женщин, внимающих ей. Подобное «явление Богородицы» я слышал в 1942 в конце или в начале 1943 года на станции Дупленке. Подробности я сейчас не помню, но примерно рассказывали так: «В Новосибирске есть церковь, которая уже несколько лет была заколочена, и никакой службы в ней не велось. Ночной сторож церкви или какого-то примыкающего объекта (сейчас не помню) услышал в 12 часов ночи в церкви рыдания женщины. На следующую ночь повторилось то же. Он сообщил милиции. И вот, ровно в 12 часов ночи они услышали в церкви рыдания. Дверь открыли и сторожившие вошли в церковь. Они увидели женщину, вероятно, в традиционном одеянии, которая рыдала около трех гробов разных размеров. Когда подошли ближе, то увидели, что один гроб наполнен до краев кровью, другой несколько не полный, третий – до половины. Вошедшие узнали в рыдавшей женщине Богородицу. Ее спросили: “Что означают эти гробы и кровь в них?” Она ответила: «В этих гробах, в одном кровь детей, и он уже полон. В другом - кровь женщин, он еще наполняется, в третьем – кровь мужчин. Когда эти гробы наполнятся через край кровью, тогда закончится война». После этого, кажется, видение исчезло. С тех пор все присутствующие при этом уверились в существовании Бога и стали верующими. А церковь была вскоре открыта для служения. Это «явление» чем-то напоминает первое, то есть недавнее. Но нигде я тогда не слышал подтверждающих фактов, да и не интересовался этим и вскоре об этом забыл, как забыл десятки других предсказаний о конце войны всяких провидцев. Никто из них, как я знаю, не назвал точной даты конца войны. Сейчас для интереса решил записать это. Сегодня ездил протаптывать дорогу к сену на озеро «Фёдора Ивановича» или Федороиваново, как его называют. Снег местами был до гужей. Лошадь все время шла в упор, порою самому приходилось идти впереди лошади, по грудь проваливаясь в снег. На озере наледь в одном месте до 30 и более см, местами подстывшая, но тяжесть лошади она не выдерживала. Лошадь, проваливаясь, падала на колени, ломая коленями корку льда на наледи. Привез все-таки с копну сена. Пока ясная погода, надо вывезти сено.

Страница из дневника Николая Медведева Страница из дневника Николая Медведева

30 января Утром было ясно, но к вечеру подул холодный восточный ветер, повалил мелкий снег, похожий на песок. С утра сеновоз леспромхоза, еще не было 9 часов, уехал по сено мне, но вот уже стало темнеть, а его нет. Пришлось идти встречать. В километре от деревни встретил его. Он вез один воз сена, а две других лошади вел в поводу. Два воза сена бросил из-за наледи на озере. Пимы у него покрыты коркой льда – бродил по наледи. День прошел почти как всегда. До трех часов был в школе на занятиях и дополнительных занятиях с отстающими. Потом обед и снова школа – проверка тетрадей, подготовка к следующему дню занятий. Вечером было кино. Привезли две картины: «Оборона Царицына» и «Колония под землей». Ставили обе в один вечер. Тяжело сидеть «без выпрягу», как говорит отец и посмотреть в вечер две картины, не связанные сколько-либо содержанием. Ольгу с собой не брали. Домой вернулись поздно. Вчера вечером, часов в 11, возвращаясь из школы, у кузницы я увидел, что мастер и завхоз ЛЗУ что-то ищут в снегу, тыча железной лопатой поочередно. Здесь же стояла подвода, как я узнал, из Черниговки. Был тут же Захаров – бывший мастер ЛПХ «Мясомолснаба». Поздоровавшись, я спросил его, что они ищут. Он ответил, что ищут одну небольшую часть от машины, которую отковали здесь, и которую кто-то утащил с саней. Я заметил, что он был выпивши. Как раз из своей квартиры рядом с кузницей вышел кузнец Артемьев, прозванный «базаром», который свое удовлетворение всегда выражал словом «базар», без нательной рубашки. Я ушел домой. Сегодня я узнал, что Захаров поставил кузнецам водки, чтобы они сковали какую-то ось, весом она до 30 или более килограммов. Заказ был выполнен, получен и уложен в сани. Пока Захаров ходил по соседству на квартиру к Чер., часть эта из саней потерялась. (Захаров хватился уже за деревней и вернулся). Подозрение пало на Артемьева, который якобы в целях еще «подзаработать», припрятал ее. Захаров, вернувшись, крепко измял Артемьева, забрав его под мышку, как котёнка. Артемьев потянулся было за ножом, но был выволочен босиком и без рубашки на улицу, где еще получил «на память». Жена вынесла ему пимы, но он запустил в нее пимом, и она поспешила прыгнуть за дверь. Вновь сделали эту часть, но уже сам Захаров наш мастер, кажется завхоз, поломал все зубила. 31 января Утром вынужден был, поручив занятия Марии, отправиться с сеновозом Штекляйном за оставшимися в наледи возами сена. Ветер дул восточный, снега не было, дорогу во многих местах перемело. Отбавили с каждого воза на третьи сани сено, проваливаясь в снег, под которым была наледь, перевернули оставшиеся воза и обили намерзший лед и снег. После чего я ушел домой, придя на третий урок занятий, а он скоро приехал с сеном. После обеда встретил Терентьева А.И., вернувшегося из Колпашево с инструктажа, зашли в столярку. Вопрос зашел о Полине — полоумной немке. Включать ли ее в списки избирателей? Мы решили включить ее, так как на руках у нее нет врачебного заключения об ее умопомешательстве. А не включить ее в списки избирателей, ее не скоро выпроводишь из избирательного участка. Кроме того, она честна, никогда ничего чужого не возьмет, однажды возвратила владельцу потерянные им деньги, которые она нашла на улице. Не просит милостыни – довольствуется тем, что подадут люди сами или дадут ей за мелкие услуги (за мытье пола, за подноску воды, дров и т.п.). Выяснилось, что она записана у коменданта с 1914 года рождения, но столяр Дейтер, одной с ней местности, утверждал, что она с 1905 года рождения. Он рассказал о ее прошлом вот что. Она осталась рано сиротой и жила в чужих людях батрачкой. Была на редкость трудолюбивой и чистоплотной девушкой. Потом вышла замуж. Муж ее тоже такой же бедняк был, но старательный парень. А помешательство началось у ней с 1930 года из-за таких, как Маркс Роман, которые ходили по дворам и описывали имущество богатых в период коллективизации. По злу, или как, никто не мог понять, у них описали и забрали все почти до последней тряпки, все в деревне были удивлены, так как много, большинство крестьян жили гораздо лучше, чем они, но которых не коснулась опись. Они даже не были, пожалуй, середняками. А к этому времени у нее родилось два сына-близнеца, а муж вскоре умер. Она была в отчаянии. Вскоре один сын умер, и его похоронили народом (она уже была не в своем уме). Когда умер другой сын, то она уже не отпускала его от себя мертвого и хранила, и берегла его больше недели, никого не подпуская к нему близко. Через неделю, когда она ушла из избы, по-видимому, достать себе кусок хлеба, ребенок был взят и похоронен сельсоветом. С тех пор у нее не стало крова. Больше 20 лет она живет жизнью умалишенной.



1 февраля Встал поздно, когда уже почти рассветало. Дошил до завтрака черочки Оле. С 12 часов дня должен был начаться концерт агитбригады РДК. Зашел в школу, там было прохладно. Решил было кое-чем заняться, но работа не клеилась. Ушел в клуб, взял билет и стал ожидать начала выступлений агитбригады. Перед началом выступлений был прочитан доклад представителем РК ВЛКСМ Тихоновой М.Т., которая попросила меня объявить тему доклада «Советская система – самая демократическая система в мире». После доклада пришлось мне же заполнить ей соответствующую анкету о прочитанном докладе и сделать докладу оценку. Доклад прочитан был хорошо. Более двух часов шла программа выступлений агитбригады без декораций, грима и костюмов. Основное содержание номеров — тема борьбы за мир. Выступавшие любители со всей добросовестностью исполняли свои роли. Концерт прошел хорошо. Публика осталась довольна. Конечно, один концерт любителей в год это еще хорошо для населения нашей деревни. «На безрыбье и рак рыба», как гласит мудрость народная. Вечером позанимался в школе и вернулся домой к 11 часам вечера. Поужинав, сел за эти записи. Сегодня было холодно. Ветер северо-восточный, температура до –30, а то и более градусов.

Автор: агитбригада во времена СССР Автор: агитбригада во времена СССР

2 февраля Ветер северо-восточный. Холодно. Ясно. С девяти до трех дня был на занятии. После обеда проверил тетради, составил рабочий план на завтра. Вечером составили план мероприятий по подготовке к выборам и их проведению. Сегодня сдали кожи в «заготживсырье». 3 февраля Сегодня было тепло, примерно -15º. Ветер слабый, юго-восточный. Встал рано, пошел в хомуталку ЛПХ. Не было там ещё рабочих, ожидающих разнарядки на работу. Дали звонок на работу в 7:30, как всегда. Договорился взять лошадей для вывозки сена. Лошади эти были пригнаны из другого ЛПХ. Общая их оценка - «кожа да кости». Они используются пока на всякого рода «затычки». Ездил по сено Кривошеин Н.Ф. Привез две «волочуги». С обеда собираюсь с комендантом (председателем участковой избирательной комиссии) ехать в Тискино. Зашел к нему в комендатуру узнать о поездке. Поездка не состоялась – председатель сельсовета сам должен был прибыть в Саровку. В комендатуре был как раз проверяющий следователь МГБ Родиков. Туда же зашел приехавший на ЛПУ директор ЛПХ Мухачев. Родиков обращал его внимание на отсутствие техники безопасности на ЛЗУ и на то, что негде ему снимать допросы на Цыганке (плотбище), нет отдельной комнаты. Особо отметил, что кассир-девушка ездит без сопровождения. Привел пример, когда в одном из ЛПХ области был убит кассир и у него взято 45 тысяч рублей. Убил спецпоселенец. Напомнил, что также в прошлом году был убит учитель из Могочина с целью ограбления. Ни в коем случае не должны сопровождать кассира немцы, так как они могут убить кассира и с этими деньгами на лошади сбежать. Конечно, бдительность — их долг. Вечером снова зашел туда же. Там был Лапин, и.о. секретаря парторганизации ЛПУ. Терентьев решил с ним провести беседу, так как мы числимся членами группы содействия по борьбе с побегами, сказал, что мы ничего не делаем. Я сказал, что этого лучше никогда не делать и уточнил смысл сказанного: нет побегов — нет работы, а не будет их, тем лучше. Конечно, не надо доверять ни одному высланцу. Нет у нас побегов, есть в другом месте. Они могут двигаться через нашу деревню. Нужно интересоваться каждым прохожим. За задержание дают денежное вознаграждение, представляют к награде медалью и орденами. Примеры: один поселенец убежал от сопровождающего его до Каргаска из Колпашево. Он скрывался в Томске. Его выследили надзиратели из отдела, им дали по 300 рублей. Прошлый год убежал один украинский националист Лев Сохатский 1929 года рождения, образование среднее. Его задержали в Томске и дали 20 лет каторжных работ. А родителей взяли в лагерь для спецпоселенцев, это за колючей проволокой с часовыми в Верх-Кетском районе и т.п. После этих слов я подумал «Свято место не бывает пусто», это, кажется истинно русская пословица. После внес председателю самообложение. Справился по некоторым вопросам о подготовке к выборам. 9 февраля О занятии в школе думал, но не было возможности пойти. Пролежал до 10 часов. Встал, оделся теплее и сколько возможно решил проводить время на ногах. Несколько раз полоскал горло марганцевым раствором, утром выпил кальцекса таблетку, в час дня – таблетку верадону. Пил навар ягоды черной смородины — прогревал горло. О 6, 7, 8, 9 февраля пишу 9 февраля. Вчера утром было -40º мороза, сегодня более. Днём до – 32 (вчера было). 10 февраля Вчера к вечеру стало лучше. Утром пошел на занятия. С горем пополам отзанимался. Ничего не могу есть – нет никакого аппетита. После обеда пошел было в школу, но по дороге был зазван в контору, где с секретарем сельсовета уточняли состав рабочих списков избирателей и прочие предвыборные дела, где пробыл до 9 часов вечера, после чего работал в школе до 11 часов вечера. 11 февраля Утром встал со слабостью, но чувствовал себя лучше – не было температуры, горло болеть тоже меньше стало. Сегодня тепло было. Днем дети кувыркались по снегу в одних рубашках, вернее без пальто, но это шалуны. Было примерно –10,º -8º.



12 февраля Погода ясная, ночью морозная, днем до –10-12º. Коля два раза ходил гулять. Трудно его заманивать обратно. Без слез не обходится. Оля на своей горке под окном разбила нос. Одна Аня без слез домой вернулась. Вечером сходил в кино, ставили «Свет в Коордии» — эстонская жизнь послевоенного периода, об организации колхозов. Об этом рассказывал Караулов, бывший комендант в Саровке, который ранее работал там, в органах МГБ. 13 февраля Этот день ничем не примечателен. Сегодня взамен упавшей трубы на школе поставили жестяную, сделанную отцом.

Автор: nkvd.tomsk.ru Сдача хлеба государству. Начало 1930-х годов Автор: nkvd.tomsk.ru Сдача хлеба государству. Начало 1930-х годов

14 февраля С сегодняшнего дня начали заниматься с 9 часов утра. Для этого день уже достаточно прибыл. Вернулся из школы в 3 часа дня, пообедал, лег отдохнуть и за одним усыпить Аню. Аня не уснула, а потихоньку ушла от меня, а я задремал. В это время приехал Анатолий Базанов за дровами Сергееву (самого его нет дома) и захватил с собой фотоаппарат. Пошли в школу. В магазине выпили по стопке. Он сфотографировал у Приходько Вали мальчика и уехал за срезкой, а я остался в школе. Потом пришел почтальон Ваня и принес газеты, которые я стал просматривать, потом он вернулся с сообщением, что звал комендант. Пошел к Терентьеву. Там узнал, что кто-то умер из членов правительства, как он сообщил, ссылаясь на сообщение радио. Прочитали ноту нашего правительства правительству Израиля «о прекращении дипломатических связей в связи с взрывом бомбы в здании миссии СССР в Израиле 9 февраля». Он привез телеграмму о необходимости послать проверочную телеграмму о количестве избирателей с целью проверки готовности ко дню выборов завтра. Потом попробовали у него брагу, он только что вернулся из Колпашево с женой. Сегодня дома была стирка. Баню не топили. 15 февраля Встал рано. Пошел на конный двор похлопотать насчет подвозки сена, потом пошел в школу, где занимался почти до 10 часов, после чего пришел посыльный от А.И., и я отправился в клуб, где приступили к вывешиванию лозунгов сначала на улице, написанных на досках, потом в клубе. Управились уже в двенадцатом часу, после чего пошёл завтракать. На улице было довольно холодно, градусов до –30, кроме того, дул восточный ветер. После завтрака разбирал полученную библиотеку из Тискинского клуба. Прислали им ненужное. Стал читать повесть Чехова «Дуэль». В три часа дня вновь пришел посыльный, надо ехать в Тискино: в 12 ночи подача телеграммы по проверке готовности к информации в день выборов. Сдал авансовый отчет, уточнили кое-какие неясные вопросы, сдали телеграмму и к 9 часам вечера вернулись домой. В сельсовете почувствовал ноющую боль в левом боку, в области желудка, которая не прекращалась до вечера. Все-таки с желудком у меня не все в порядке.



16 февраля. День прошел как всегда: занятия в школе, работа с отстающими, обед, опять работа в школе. Дома сегодня белили. Дети на улицу не ходили. Коля спал днём два раза и вот сейчас уже 12 часов ночи, а он всё еще не спит. Сегодня подготовил бланки телеграмм ко дню выборов и начал писать рабочие списки избирателей ко дню выборов. 17 февраля За этот день следует отметить лишь то, что смотрели кинокартину «Живой труп», две серии. Картина поставлена так скверно была, что у меня отбило всю охоту ходить на следующие картины. Ленты часто рвались и в продолжении всей картины я понял не более 20 слов, а остальное – шепелявость, треск, порою совершенное отсутствие звука. Иной раз звук слышался почти на полминуты позднее, чем нужно по картине. Вернулись домой в час ночи. 18 февраля. Сегодня докончил переписывание чистовой (рабочих) список избирателей. Установили елки у школы «для красоты» к выборам. Оля и Аня сегодня гуляли у школы на улице. Сначала где-то бегала одна Оля, а Аня сидела в школе, разламывая детский диафильм, смотрела журналы. Но потом мать обнаружила своих дочерей на речке у проруби, после чего отвела их домой.

Запас слов у Коли увеличивается. Вот его словарь в полтора года от роду: мама, папа, дедя, баба, няня, дай, на. Много у него своих слов: «кыня» - книга, «кы» - открыть, развязать, распечатать и т.п., «вава» - собака и вообще все животные, «няй» - взять на руки, «титя» - соска, «каку» - оправляться. Заметно, что у детишек наших на первых порах больше фигурирует звук «К». По сравнению с девочками у него больше живости и какой-то упрямой настойчивости. Что задумает, будет просить и реветь до тех пор, пока не исполнят его желание. 27 февраля С 19 февраля я не вел никаких записей. Не то что ничего за это время не случилось, но из-за недостатка времени. Необходимо было вести занятия, проверять тетради, готовиться к урокам, заниматься с отстающими, готовиться к проведению выборов. 20 февраля один ставил каркас для кабин для голосования и готовил телеграммы по схеме о результатах голосования, оставляя лишь места для числа голосующих и проголосовавших, прибирал в порядок наглядные пособия. В школе проводилась подбелка стен. 21 февраля было взято в магазине 65 метров материи (черная на кабины, синяя на двери, красная для бровки над кабинами) под сохранную расписку председателя участковой комиссии Терентьева. Украсили класс, обтянули кабины, установили радиоприемник. В 10 часов вечера провели совещание с членами комиссии и активом. Поужинав, я пришел проводить ночь на избирательном участке, где думал вздремнуть, но всю ночь так и не уснул. К 6 часам утра в помещение избирательного участка собралось больше десятка избирателей, разбуженных проехавшими по деревне с двумя гармониями. К двум часам дня голосование закончилось, последним пришел продавец из буфета. Отправив к 17 часам телеграмму, я пошел отдохнуть, но к восьми часам был разбужен, но с час все же успел уснуть. Придя на избирательный участок, застал там спорящего избирателя Волкова (из Колпашево) который требовал хлеба на избирательном участке, что де магазин не торгует. Как мне разъяснил Алексей Т., то якобы он поносил всяко избирательную комиссию. Я решил увести его с избирательного участка и по возможности обеспечить его хлебом. Ходили к продавцу. От него, его жена пошла к пекарю, от пекаря в пекарню, где он уже не захотел брать ржаной хлеб, а потребовал белого булку, потом две и дошел до четырех, видя, что гирь нет, и женщина по ошибке насчитала вес булки 900 грамм. Выдав себя за весового мастера-инспектора, Волков стал браковать весы и гири, обещаясь жаловаться и прочее. С великим трудом сдерживая себя, мне наконец удалось выдворить его из пекарни и он пошел рассчитываться к продавцу. Председатель на него составил акт и обещал, что ему «будет лет 10 – 15». К 01:30 мы уже управились с подсчётом голосов и составлением протоколов. Потные выехали с Терентьевым А. Ин. сразу в Тискино. Там еще вовсю шла работа комиссии. Сдав документы, к 4 часам вернулись домой. Слишком устал я нравственно и физически. Перед глазами прыгали черные круги, голова кружилась. Но были довольны, что вся тяжесть, заботы остались позади. Из 400 избирателей один вычеркнул фамилию кандидата в сельсовет. Как там выяснилось, с отчетностью наш участок был впереди остальных. В день выборов была где-то драка, резня, но я так и не знаю до сих пор. Не интересуюсь. Об этом заботился председатель, это по его службе.

23 февраля школа не работала. Была уборка помещения, надо было и отдохнуть, ведь это день Советской Армии. В этот день – день рождения Ольги. Встал в 10 часов, сходил в школу, кое-что прибрал. Потом к 12 часам решили пойти к медработнику ЛЗУ на семейный вечер, куда были приглашены ещё 21 февраля. Оттуда всей компанией пришли к нам на вечер в честь рождения Ольги. Выпили изрядно, уснули. Потом приехали гости из Тискино (Григорий Петрович, тётя Лиза, Анатолий и Полина Базановы и тетя Мотя) и продолжали веселиться часов до 11 вечера. Вечер прошел хорошо, весело. 24 февраля занятия прошли хорошо, но только чувствовал хмель в голове. С 20 до 24 февраля стояла на редкость теплая погода. 24 февраля снег стал липкий и дети катали «колобки». Коля, долго пробыв на улице, остыл и стал сильно кашлять. 5 я убирал лозунги, портрет с арки, вывески. Мария облила чернилами 13,5 метров взятого для выборов материала. Пришлось так ли иначе решить брать его на себя. 26.02 встал вроде бодрым, но к концу занятий в школе почувствовал страшную усталость, умственную и душевную. Что-то очень ослабло здоровье мое и теряется, чувствую, душевное равновесие. Надо, однако, бросить курить. 27.02. Жена ходила в Тискино. Получила зарплату, но до дома не принесла и половины. Взяла Кате туфли, взяла нельму, взяла сукна для сарафана или платья по 70 руб. м., взяла 8 м. материи, облитой чернилами на выборах в 17 руб. 60 коп. м. и 9 руб. 30 коп. И осталась 1/3 наших с ней зарплат на остальной месяц. Сегодня было холодно. Утром было более -35º. В ночь поднялся буран-снегопад. Дети на улицу не ходили. Коля стал еще говорить несколько слов нечетких по звукам, но похожих: «няйльки» – на руки, «типти» – щипцы и более четко «тетя Катя».



28 февраля Последний день февраля. В этот день ничего особенного не случилось. Купил и привез на санках из магазина мешок пшеничной муки. На улице ветер, метель, порою днём снегопад перемежался с прояснениями. 1 марта. Воскресение. Встал позднее, чем всегда. Последнее время не занимался никаким физическим трудом и чувствую физическую слабость с душевным неравновесием и умственной слабостью. Решил сходить прогуляться в лес. Оделся легко, встал на лыжи и отправился на школьную лесосеку – место, где заготавливали для школы дрова в надежде найти там еще дров, так как дома топить уже почти нечем и присмотреть лес для заготовки дров в этом году. Вышел в 9 часов, нашел с воз дров и решил просмотреть новую лесосеку, вернее наметить. С этой целью бродил в окрестностях деревни более часа, перебрался за речку, но подходящего, соответствующему моему плану участка, не нашел. Возвращаясь, увидел табун косачей с десяток, может более, а был без ружья. Пока сходил домой за ружьем и вновь стал подходить к ним – они улетели. Завтракал в 11 часу. После этого упаковывал рыбу в посылку Кате. Нельмам пришлось обрезать хвосты (отпилить), выпотрошить, Потом решил продолжать вязку сети. Сидя за этим делом, наблюдал за играми детей, предупреждал возможные чьи-либо слезы. Долго по очереди дети катали друг друга в сиделке-тележке. Сначала Коля, потом Аня и после Оля, а потом все вместе и по одному толкали ее пустую. Оле вздумалось покатать пупсика. Она послала к бабушке в шкаф Аню. У Ани пупсика вызволил криком Коля и решил сам его катать, но все успокоились, положив его в тележку: так как цель всех была достигнута. Вдруг Аня увидела промокашку и стала просить у меня карандаш, то же стало нужно и Оле. Пока я достал три карандаша и подстрагивал их, они были обгрызаны, подлетел Коля с криком: «дяй, дяй, дяй» – пришлось отдать ему один, опять крик – отдал другой, а третий заранее поймала Оля, а Аня так и осталась без карандаша. Правда, ей вскоре отдала свой Ольга. После этого Оле захотелось есть. Она стала просить картошки с рыбьим жиром. Дал им, всем троим то и другое, нарезав картошку в мундирах пластиками, потом очистил ее как колбасу, наполнил блюдечко рыбьим жиром собственного летнего производства. Накормив детей, я ушел в школу, где составил рабочий план. Вернулся домой с Марией в 10 часов вечера. Дети спали. Отец рассказал, что Коля чуть не вывихнул руку, валяясь на полу, накатил он себе на ручонку тележку и придавил руку. Маленько поревел, после чего уснул. На улице буран. Дорогу перемело. Пора спать.



2 марта Кончив занятия в школе, пообедали и в пятом часу дня отправились в Тискино на политзанятия в школе. Дорогой узнал от Приходько Н.М., что он получил письмо из РПК на имя секретаря парторганизации, в котором от него требуют партийную характеристику на офицеров запаса к 15 марта. В Тискино купил черки с целью использовать их голенища для сапог. Черки лежали в сельпо для отоваривания различных заготовок, но заготовки не поступают и их решили пустить в продажу. За сданные ранее две кожи — свинину и выпойка — получил отоваривание: две пары стелек, причем еще 30 копеек оказался в переборе. Услышал там, что Денисенко А.М. – директора школы, исключили на партсобрании из партии. По-видимому, за его склочничество, за организацию попойки 21 февраля, перед выборами и, как заявлял председатель сельсовета Резонов, за антиагитацию в отношении кандидата в депутаты сельского совета товарища Макарова. Слышал, якобы где-то, кажется в Чаинском районе, убили коменданта выстрелом в затылок навылет. Документы оказались при нем, но оружия не оказалось. Вылетел самолет на место происшествия, на борту которого были представители соответствующих органов с собакой-ищейкой. Еще слышал, тоже, якобы, в Подгорном одна из учительниц-евреев удалила одного ученика из класса. Ученик спрятался в вешалке. В середине урока эта учительница вышла, якобы, из класса и высыпала в бак с водой какой-то порошок. Ученик сообщил директору или там кому следовало. Пригласили врача, приехавшего из Томска, тоже еврея. Он при анализе воды ничего подозрительного не обнаружил. Был приглашен другой врач, тоже из Томска, который обнаружил в воде бациллы бруцеллеза. Насколько это верно, я не знаю. Но знаю, что это сообщение или слух не из первых уст попал в Тискино. Так что может здесь правды меньше, чем воображения. Но все-таки это может быть. Политучеба прошла на недостаточном уровне: Денисенко больше читал доклад Маленкова и расплывчато разъяснял задачи, выдвинутые в нем. Чувствовалась расстроенность его: назавтра уезжает в Колпашево на бюро райкома. На улице дул довольно сильный южный ветер. Слабо светила луна. Мы возвращались домой. В первом часу ночи были дома. Ночью спать пришлось мало. Коля часто просыпался, хныкал. Его мучает понос. Аня с 2 ночи до утра просила то молока, то воды. Она тоже что-то металась в жару. У детишек понос. 3 марта Теплый был день. Снег несколько отмяк: лип к лыжам, когда я вышел выстрелить по косачам, сидевшим за квартирой в три часа дня, когда я только вернулся из школы. Выстрелил три раза. Результат – два подранка. Один упал где-то в кустах, а другой улетел, хотя с трудом с табуном. Искать не стал: еще не обедал, да и лыжи не скользили по снегу. Коле несколько лучше. 4 марта Выйдя поутру на улицу, я увидел, что за ночь выпал снег до 5 см и продолжал еще идти, но шёл довольно мелкий и редкий. Было тепло. Часов с 10 утра повалил густой снег, не крупными осенними лопухами, но очень частый и мокрый. Температура была примерно 0º. Целый день при полном безветрии валил снег. Его выпало так много, что всю землю покрыл ровным слоем, пожалуй что см на 40-50. К вечеру подул северный ветер, но снег не переставал. Вечером, когда я шёл из школы часов в 19, то брел по снегу дорогой. Снег засыпался за голенища валенок. Пожалуй, в эту весну будет большая вода. Сегодня пришли учащиеся из Тискино. Капа Никитюк пришла в школу, и от нее я услышал, что, как им объявляли на линейке, Иосиф Сталин болен тяжело. Признаться, я не ожидал такого известия. Рабочий, или десятник ли он, лесхоза ходил в колхозные поселки на левобережье купить поросенка. Обошел семь деревень, прежде чем купил у частного (колхозника). За это время у него два раза проверяли документы в связи с поисками убийцы, который убил кого-то из милиции или МГБ в Чаинском районе перед выборами. Дети сегодня не гуляли на улице, так как Аня и Коля прихварывают, да и снегу навалило столько, что не пробрести. Коля вечером долго ревел, так как ему не дали ручку и чернильницу. Мать пыталась успокоить его и дать требуемое после его длительного крика, но я запротестовал: давать, так надо было сразу, а если не дали, так до конца не давать. Если сейчас он добьется чернильницы после 10 минут плача, то в следующий раз он будет просить невозможного получасовым плачем. Едва успокоившись, потный, он почти мгновенно уснул. Аня уже спала. А Оля пристает с вопросами: почему? где? кто? Например, где спят сороки? И по подобию этого вопроса перебрала всех известных ей птиц. Потом стала листать учебник естествознания, и каждый рисунок сопровождала вопросом: это кто? А сейчас уже минуты две надоедает мне: «Папа, читай! папа, прочитай», а сама открыла учебник естествознания четвертого класса на разделе «Как добывают золото». Начинаю читать ей. Почитал. Собирается идти спать. Довольна. 5 марта Сегодня был золотой день, достойный описания поэта и художника. Полная утренняя тишь при совершенно чистом небе, край которого позолочен лучами восходящего солнца. После вчерашнего снегопада сосенки, окружающие наш дом полукольцом, почти совсем засыпаны снегом. Днем, куда ни глянь, каждый предмет на улице был покрыт толстым покрывалом белого снега, который искрился на солнце, особенно ярком на фоне сплошной белизны свежего снега. В этот день выпущена стенгазета, налажен уголок «Умелые руки». Дети сегодня гуляли. 6 марта День был ясный, утром морозный, днём на солнце слегка капало с крыш, а в тени было –7-8º. Еще не кончились в школе занятия, как пришли учащиеся из Тискино и сообщили, что умер Сталин. При получении такой скорбной вести занятия после двух уроков в Тискинской школе прекратились. Получил от председателя сельсовета записку, чтобы вывесить траурные флаги в поселке и на плотбищах, провести траурный митинг. Траурных флагов не оказалось. Один флаг обшили чёрным сатином работники магазина сельпо, продавцу которого посоветовал истратить метр сатина. Нам пришлось пока на свои деньги взять 2 метра сатина, обшить имеющийся у нас флаг и оформить траурной лентой портрет Сталина. Вечером был траурный митинг. С 10-15 - минутной траурной речью-сообщением выступил я – больше некому было. После этого демонстрировалась кинокартина «Клятва».

7 марта Учащиеся Тискинской школы в школу не пошли, якобы там не занимаются. Мы провели все уроки, исключая пение, на котором была проведена беседа о Иосифе Сталине и дне 8 марта. После обеда ездил в лес по дрова, собирал оставшиеся оденки под снегом. Вызвался мне помогать Анисимов Н.И. Ездили на быке. Набрался хороший воз. Вечером сходил в баню,потом читал газеты, которых пришло несколько экземпляров. Например, «Правды» – 4 номера, «Литературной газеты» –2., «Учительской»- 2 номера, «Молодой ленинец», «Советский Север». «Пионерская правда». Безусловно, все в них и вообще все их в вечер не прочитаешь. Последние номера за 4 марта. В ней сообщалось лишь о болезни и диагноз болезни Сталина.



8 марта До обеда составил план занятий в школе на 9 марта. Копался с радиоприемником, но ничего не вышло. Одна лампочка не действует. После обеда вновь ходил на лесосеку школы, собирал, выгребал из-под снега оставшиеся оденки. Дров набрал с небольшой воз, надо на днях привезти. Потом был на собрании – траурном, которое проводил директор ЛПХ, приехавший из Колпашева. Он зачитал письмо ЦК ВКП (б) и Президиума Верховного Совета СССР ко всем члена партии и гражданам СССР. Предупредил, что 9 марта в день похорон Сталина, рабочий день. В школах проводить занятия. Вечером же мы из Тискино получили письмо от секретаря территориальной парторганизации товарища Макарова Я.А., который сообщил, что в школе 9 марта занятий не проводить, организовать 5 минутный траур в 12 часов по московскому времени – время похорон Сталина. Так я и не понял, заниматься завтра или нет. Кому верить? 8 марта в школе не занимались. Провел с учащимися маленькую беседу о времени похорон Сталина. Полистал книгу, обменял учащимся библиотечные книги, просмотрел рисунки ученика Шипилова Коли. Дал кое-какие указания. Для образца нарисовал ему простенький пейзажик «Утро на Оби». Показал, как раскрашивать различные части и элементы в пейзаже цветными карандашами. Он более склонен к портретизму. Если ему побольше работать над собой, из него выйдет неплохой художник. В 4 часа дня все домохозяйки собрались в клубе для слушания радиопередачи о похоронах И.В.Сталина. Я ездил по дрова на быке, к сроку не вернулся — пропурхался в снегу с быком. Оля и Аня с бабушкой и матерью ходили слушать радио, я сшил Коле черочки, пользуясь свободным временем. Мария задержалась в клубе: вручала повестки на суд (10 повесток!). Больше за то, что рабочие эти, вернее домохозяйки, не сохранили голодный колхозный скот два года назад распределенный колхозом среди граждан Саровки для прокормления. Некоторые до такой степени были слабы, что еле держались на ногах сразу, обессиленные и заморенные. У некоторых граждан скот пал от истощения. Кто сохранил, тому за труд и сено ничего не было оплачено, и вот прошло почти ровно два года, а людей привлекают к ответственности, не считая того, что в самом колхозе в иные сутки пропадало по 20 голов скота. Мы тоже кормили одну еле живую корову, приходилось подкармливать картошкой. 8-13 марта В эти дни ничего особенного в жизни моей и в работе не случилось. Дни стоят больше солнечные, холодные (10 марта было переменно, падал снег с периодическим прояснением). Днем не таяло. Вечером шил черки Марии — осваивал премудрости простого сапожного ремесла. Вчера и сегодня Ольга убегала из ограды дома, куда ее пускали погулять, на гору-катушку к школе, где каталась с детишками на санках. Вчера ее подшибли санками, сегодня бегала по льду подстывшей (после вскрытия) речки после потепления. Речкародниковая, чуть потеплеет погода, и лед на ней изъедает, подморозит: вновь покрывается тонким льдом. Возвращаясь из школы, уводил ее домой. Сегодня проезжал председатель сельпо, я смог у него заверить счета на взятые на свои деньги керосин, сатин, клей для школы. 14 марта После занятий в школе ходил в Тискино сдать в сельсовет авансовый отчет и получить в сельсовете деньги, так как я истратил более 100 рублей личных на нужды школы. Деньги не получил, нет их. Отдал сшить сапоги. Хотел взять денег у Григория Петровича, а его не было. Оказалось, что почти полдеревни уехали в Старокороткино на суд за нарушение устава сельхозартели. Год или два назад колхоз выделил рабочим, служащим, инвадидам, пенсионерам сеноугодья за плату, вдобавок за бесплатно-обязательную помощь колхозу на сеноуборке, а теперь оказалось, что все они (кто косил сено на колхозной земле, а не кто разрешил) являются нарушителями устава сельхозартели и всем им пришли повестки в суд в качестве обвиняемых. Вспомнилось, как дядя Гриша один год несколько дней метал в колхозе сено, и при расчете оказалось, что он должен колхозу, так как он получал на покосе обед (завтракал и ужинал дома).



15 марта В этот день хотел вплотную позаниматься с неоконченными делами к концу четверти (сводки, смета, отчеты), но почти ничего не делал. Сначала получил известие о смерти Климента Готвальда — президента Чехословацкой республики. Сообщил об этом стоявшим у магазина, вывесил флаг. Потом беседовал с директором ЛПХ о текущих вопросах хозяйства ЛЗУ, школы.

Перед обедом (часа в два) явился, как с неба свалился завРОНО, инспектировавший школы перед предстоящим ремонтом. Подготовил литературу для подготовки доклада на совещании КМО учителей «О педагогическом такте». 16 марта Приехал из Томска комендант. К концу занятий пришел в школу. Интересовался новостями за период его отсутствия. Новостей у меня никаких не оказалось. Я с удивлением отметил, что он знает больше и подробнее все, что было за время его отсутствия в нашей деревне. Пригласил сходить «посмотреть рыбу», то есть поискать места на «живцах» – на ключах в старице, нет ли где рыбы. Места он не знал. Ходили трое. За предводителя мастер ЛЗУ – рыбак хороший. Умучились по снегу. Добыли килограмма по три-четыре мелочи. Вода ещё в старице не запортилась, рыба не дохнет. Вечером занимался до часа ночи. 17 марта День прошел без особых новостей. Вернувшись домой из школы, обнаружил дома гостей. Родственница Марии из Черниговки пришла приглашать на семейный вечер в субботу. Не отказался прямо, а сказал надвое. Во-первых, далеко, во-вторых, в этот день у нас совещание КМО. Еще был незнакомый человек, просил лампу от приемника, услыхав от знакомого продавца, что у меня есть приемник. Нужной лампы не оказалось. Вернулись уезжавшие на суд. Всем тискинским рабочим и служащим, в том числе и учителям, присудили платить за сеноугодья, которыми они

пользовались два года назад с согласия колхоза. Стоимость от 1200 до 200 рублей. Граждан нашей деревни, которые допустили падеж колхозного скота, оправдали. На улице бушует метель. Заканчиваю. Время первый час ночи. 18 марта Было холодно, Дул северо-западный ветер. Температура была утром более -20º, да и днем не менее. Сегодня совсем не пахло весной. Стали известны результаты суда над так называемыми нарушителями устава сельхозартели. Например, Рыболову В., колхознику присудили уплатить 8000 рублей за утонувшую кобылу «не более кошки», как выразилась его жена, приходившая просить взаймы денег для оформления дела на пересуд. Мать дала им из своего пособия 220 рублей. (Он один ухаживал и следил за 47 головами лошадей). Ряду колхозников за потраву колхозного сена колхозным скотом от 2 тысяч до 500 рублей. Старику Ищуку Савелию, колхознику, за самовольный поруб леса иск на 2 тысяч рублей от лесхоза. Отапливаясь зиму, он не брал лесобилета на дрова. Старухе-пенсионерке Клименко Марье за покос на колхозной земле где-то в кочках, 400 рублей. Скавронской — за аборт 500 руб. и т.п. Всего на суде участвовало только из Тискино более 70 человек. Сейчас закончил доклад писать к совещанию КМО учителей. Ехать же на него, наверное не придется, так как комендант сообщил, что в субботу необходимо ехать в Черниговку, проводить партийное собрание. Он выяснил, что в дни траура (наверное 8 марта) коммунисты в Черниговке пьянствовали, устроили пьянку под гармонь и тому подобное. Он собрал об этом ряд докладных.

Мне не хотелось бы ехать, так как тогда может сорваться учительское совещание. Да и зря пропадет труд, потраченный на подготовку доклада. 19 марта Сегодня было холодно. Солнце не пригревало. Погода переменная. Дул северный и северо-западный холодный ветер, порою со снегом. Оля разбила губу на катке, прокатившись лёжа на санках с горы. Сегодня привезли нам поросенка – свинку весом в 13 кг. За 220 рублей. В клубе идёт кино. Мы не пошли – нет денег. Сегодня составлял четвертной отчёт. Завтра заканчиваем третью четверть.

Автор: kolplib.ru сельская библиотека в Большой Саровке Автор: kolplib.ru сельская библиотека в Большой Саровке

С 20 марта до 27 марта Эти дни были насыщены наиболее интересными событиями личной жизни, чем я описывал ранее, но не мог их описать (сразу). Описываю коротко основное содержание. Заключительные, но обычные, как всегда занятия в школе (итоговые за четверть). Вечером закончил все отчеты за четверть, ибо этим днем кончились занятия за Ш четверть в школе. В ночь на 21 марта был буран небывалой силы. Нам необходимо было ехать на кустовое совещание, которое было назначено в деревне Касагасово, что стоит от нашего села на 10-11км. Встав рано, когда едва брезжил рассвет, я едва пробрел по снегу на конный двор, где «хлопотал» о лошади для поездки на совещание. Дорогу-тропинку у дома совершенно замело, и я брел около 100 метров, проваливаясь в снег выше колена. Лошадь была обещана. В начале 10 утра мы с Марией выехали. У речки Саровки намело с противоположной стороны снега выше дуги лошади. Благо, что вперёд выехал один из стариков – рабочих ЛЗУ на «путной» лошади. Лошадь не пробилась через карниз наноса снега. Распрягши лошадь, мы вывели её на гору по предварительно растоптанной дороге за ранее вытащенными с трудом санями. На совещание мы успели. Слушали мой доклад на тему «О педагогическом такте учителя». Вроде, прослушали с интересом даже хорошо знающие друг друга четверо учителей. На вопросы ответил. После всего руководитель школы Торопова пригласила нас «на стакан чаю». Она готовила к этому дню брагу, по примеру, данному нами, когда у нас было совещание. Вечером комендант позвал нас «допить брагу». Выпили. Он со мной запанибрата, возможно, со своей целью, следственной целью. 22 марта выехали в Черниговку на партсобрание. В этот день мать встречала своих родственников пришедших навестить родню за 50-60 км. Из Тогура. Она готовилась к этому дню с нашей помощью. Мне, по случаю выезда на партсобрание в Черниговку не пришлось быть на этом семейном вечере. На партсобрании вынесли резкий «приговор» трем коммунистам, по настоянию коменданта, за выпивку в дни траура по случаю кончины Сталина. Он настаивал, а его поддержали большинство, передать дело на рассмотрение и следствие Райкома. Но в конце голосовали за мое предложение с учётом просьбы виновных, «выпивших с горя» вынести самим наказание. Вынесли строгий выговор с занесением в личное дело. Вернувшись вечером домой, выпил с гостями, оставшимися ночевать. Утром 23 марта пошли в Тискино, выпили там. Вернулся утром 24 марта, отдав 50 руб. матери «на пропой с гостями». Хотел уехать в Колпашево на совещание. Лошади не добился. 25 марта уехал на «кобыленке» в Колпашево на совещание. 50 км добирался 8 часов. На совещание 25 марта немного опоздал, но в основном на всех вопросах совещания участвовал. 26 марта до 11-12 часов был на совещании. После этого сходил в книготорг, столовую. В Колпашево успел сменить свидетельство о рождении сына о переводе его на мою фамилию, поприсутствовать на остатке совещания, отремонтировать часы. В начале третьего часа дня, захватив женщину из больницы (немку) и часть запасных частей к мотору ЛПХ я прибыл к ночи (в 10 часов вечера) домой, с подарками, встреченный уже спящими детьми.



27 марта Этот день роковой в переломе судьбы в жизни моей. Я уже ожидаю его с волнением не один год. Почему-то день этот своей роковой решительностью врезался в судьбу и память мою. Как помнится мне, в этот мартовский день умерла 20 лет назад мать моя. В этот день отец разыскал меня в детдоме. В этот день был получен приказ о демобилизации из армии. 27 марта форсировал Прут и случайностью отстал в ночной тьме от своей части без оружия, даже без перочинного ножа, шагая ночь по чужой земле. Перед утром встретился со своими.В этот день с утра я побыл в школе, потом в лесу участвовал с Николаем Игнатьевичем в отводе лесосеки для школы, сбрасывал снег с крыши. Под вечер к нам пришел знакомый отца и мой первый учитель, когда мне было 5-6 лет. Вечером выпили. Он рассказал, как случайно нашел отца моего еще до войны по пешне и топору, которые он увидел в Баранаково у прохожего, который занес пешню в избу. Узнав фамилию кузнеца, он направился в Тискино, где и встретил отца. 28 марта В этот день слушали по радио указ Президиума Верховного Совета СССР об амнистии. Он произвел на меня благоприятное впечатление. Освободили не менее миллиона человек. В этот день почти ничего не делал, вернее не делал то, что надо, а то, что приходилось. Вечером сходил в кино (привозили «Тарзан – 1-я серия и «Далеко от Москвы» – просмотрел –1-ю, вторую – я видел). Поставлена картина скверно: рваная и рвалась раз лишь первая часть. 29 марта – 1 апреля 29 марта таяло плохо. Ничего особенного в этот день не случилось. 30 марта. Начало занятий в школе. Занятия прошли хорошо. Под вечер Мария ушла на сессию сельисполкома, а я допоздна был в школе. За мной пришел отец, сообщив, что к нам приехали двое, оказалось, что это зав РОНО с инспектором. Пришлось брать (в полудолг) водки. Он ехал дальше, с собою вез под пломбой в мешке документацию о снижении розничных цен на товары в Кузуровское сельпо (Указа еще не было). Утром они уехали в восемь часов. 30 марта Ольга убежала с утра на улицу в ботиках, штанишках до колен, легоньком платьишке. В 4 часа дня, когда я уже пообедав, пришел в школу, мать нашла ее где-то, привела в школу. Пришлось наказать ее. Назавтра запретил ходить на улицу. Не ходила до прихода матери из школы. Мать пришла и отпустила ее погулять в оградку. Но из оградки она никуда не ушла. Комендант Терентьевым звал порыбачить – поботать. Я отказался за неимением времени: у меня в школе был намечен пионерский сбор и посадка семянцветов для рассады. Утром 1 апреля объявили о снижении государственных розничных цен на промышленные товары. В магазине со вчерашнего дня (заранее) шла ревизия — снятие остатка. После обеда с Терентьевым ходили ботать. Речка родниковая вскрылась, а по берегам на 1-1,5 м лежит слой снега. Поставив мотню (матку), мы стали ботать (булькать). Результат: я явился домой мокрый до пояса, так как пришлось брести по речке (благо, что глубина ее редко где выше колен.) Добыли хороших ельцов и щурёнок- шургалок. Женщины, приходя по воду, бранились, так как речушку мы так смутили, что даже коровы не пили. Перед уходом я занозил ладонь левой руки. Острая щепка ушла в глубь до 1,5 см. Начал вытаскивать – она обломилась. Вечером долго пытался ее вытащить, разрезал ранку ножом, но вытащить не смог. Медфельдшер посоветовала залить (закапать) ранку воском. Закапал. Слушаю радио сейчас. Ольга, нежась, заснула у матери на коленях. Анна спокойно, помаргивая, лежит в кроватке. Коля спит. 2 апреля Ночью температура снижалась до –5-7º. Днём было тепло, ясно, tº до +5º. Ветер южный слабый. День прошел без особенностей. Снег садится еще плохо. Лишь в одном месте на бугре показался из-под снега клочек земли – проталина. 3 апреля Сегодня утром по насту сбегал в лесосеку, осмотрелся. Цель похода – утренняя прогулка. Первое утро, как я нынче услышал голоса тетеревов, призывающих на ток пальнушек (тетерок).Сегодня утром дети из Малой Саровки пришли в школу рано. Они, отогнув неплотно прикрытую тесовую дверь, побросали в сени сумки, а потом несколько учеников умудрились влезть сами. Один из учащихся грубил уборщице. Со всеми побеседовал. Нагрубивший извинился. Пришлось воздействовать на его волю и храбрость через самолюбие. Сегодня посадил помидоры пятилетней давности. Как на зло, где-то затеряли семена помидор трех сортов, собранных мною прошлый год. Сегодня проводили родительское собрание. Народу: родителей было мало. 4 – 10 апреля Ничего особенного в эти дни не случилось. 5 апреля старики справляли пасху, было воскресенье. В деревне была свадьба. В этот день я весь день был дома, вечером посидели, выпили. Услышал об освобождении врачей-вредителей. 6 апреля погода менялась раз 10. Был ветер, снег, дождь, ясно, тихо. А к вечеру завернул с сильным северным ветром зимний мороз. 7 апреля был сильный холодный северный ветер. Ночью температура на ветру достигала до -30º. 8 апреля. Было холодно, но днём все же подтаяло немного, ветер сменился за какой-нибудь час постепенно с северного на северо-восточный, на восточный и юго-восточный, южный и юго-западный. Ходил в Тискино. 9 апреля. Было тихо, тепло. Днём таяло хорошо. Все дети долго были на улице, особенно Ольга обежала полдеревни. 10 апреля отцу нездоровилось. День был особенно теплый. Дети были долго на улице. С обеда Ольга с Анной ушли в деревню с матерью, а мы с сыном “раскидывали” снег из сугробов в ограде. 8 апреля. День был теплый, ясный. Дети (дочери) много были на улице. Сегодня суббота. На сегодня был объявлен воскресник по заготовке дров школе и медпункту. Вышли на воскресник только двое рабочих, да мы своим коллективом в составе трех человек. Мы трое до двух часов заготовили 3,5 кубометров. Снег ещё глубокий. Средняя глубина до 70-80 см, а местами более метра. Сегодня была свадьба у Горн П. Его приемная дочь вышла замуж за Стонакина. В прошлое воскресение была свадьба-попойка у родителей жениха, где «на пирог» гости преподнесли 400 руб., а сегодня – 500 руб. 8 апреля. Понедельник. После занятий сходил в Тискино в надежде сдать авансовый отчет в сельсовет по которому я должен получить около 200 руб., истраченных на нужды школы. Деньги не получил, нет председателя, а секретарь в декретном отпуске. На почте со сберкнижки взял имевшиеся там деньги –400 рублей, которые придется тянуть до начала навигации, то есть до получения зарплаты за апрель по почтовому переводу. Туда я прошел еще хорошо, а обратно много хуже. На лед выступила вода. Местами дорога снежная провалились до льда. 9 апреля Тепло. Снег сходит быстро, но проталин еще мало. Сегодня Аня в палисадничке под окнами завязла в грязи ногами в борозде между прошлогодними клумбами. Дедушка вытащил ее, а сапоги остались. После этого вытащил сапоги, «думал, что оторвутся голенища» – так рассказывал он. Едва Аню водворили в избу, как Ольга быстренько обернувшись, побежала на то же место из избы, где только что была Аня и для интереса влезла на тоже место. Ее тоже пришлось выручать.

Николай Порфирьевич Медведев Николай Порфирьевич Медведев

15 апреля Было пасмурно, прохладно, но таяло. Дул северный ветер. Сегодня Ольга чуть не утонула в речке. Подойдя к берегу, стала на прибрежную снежную глыбу, которая обломилась. С 15 апреля по 30 апреля За эти дни ничего не писал. Не было времени, к тому же сказалось и отсутствие должного распорядка дня. Весна наступала быстро. Дни стояли ясные, теплые. Ночью подмораживало. Все свободное время занимался починкой сетей. 20 апреля уже добыл частушкой первую рыбу (ельцы, чебаки). 22 апреля рыбы добыл вполне достаточно для себя, даже с избытком. Правда, одну старую частушку сорвало льдом. Из оставшегося обрывка выкроил метров 7 (из 24 м). Поставил 4 фитиля. В первую же ночь добыл 4 щуки. С тех пор каждый раз привозил домой не менее 4 щук, правда, некрупных. Однажды в один фитиль попало 9 щук и окунь. Это хороший улов для такого рыбака как я и такими фитилями, как у меня (я их купил прошлым летом на базаре по 10 руб. за штуку). Утрами ездил на рыбалку налегке, в фуражке, и остудил голову. 29 апреля после двух-трех дней недомогания слег в жару. Страшные боли в висках, каких у меня ещё не бывало и температура, по-видимому, достаточно высокая, доводили меня почти до беспамятства. Не помогало никакое лекарство от головной боли, ни горячие компрессы к вискам. Лишь горячая водка с медом несколько ослабили боль. К вечеру температура спала. Утром через силу пошел на занятия. Вечером же 30 апреля пришлось руководить проведением концерта детской художественной самодеятельности после торжественного доклада ко дню 1 мая, от чтения которого я на этот раз избавился. 27 апреля пришел первый пароход. 28 апреля был первый дождь. В лесу еще лежит, хотя и кругами, много снега. 1 мая Праздник. Встал часов в восемь. Сегодня свадьба в деревне. Нас приглашали на свадьбу, но я из-за некоторых соображений, особенно нужно отметить и болезнь, решил не ходить на эту попойку. На эту свадьбу мать дала помидор, кабачков, капусты, дала посуду напрокат. Ехать утром на рыбалку было нельзя. За ночь так подморозило, что вся водная поверхность на речке и лужи на земле покрылись льдом в палец толщиной – «канаска», как называют здесь. Пришлось сначала сходить в школьную лесосеку принять дрова, заготовленные после воскресника. Вернувшись из леса, позавтракал и уехал на рыбалку. В сети попало килограммов 3-4 ельцов и чебаков, а в одном из фитилей добыл 4 щуки. Из них две язёвые, одна икряная. Вернувшись, слушал по радио трансляцию парада с Красной площади. После обеда ходил в школу, где проверил тетради и составил план на следующий рабочий день. На свадьбе у невесты не обошлось без драки. Звали на свадьбу (попойку) к жениху – тоже отказался.