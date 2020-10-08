Давид Аветян: Наша тактика — иметь ввиду их подковерную борьбу, но действовать открыто

Истории

После первого заседания вновь избранной Думы города Томска мы пригласили в прямой эфир Инстаграма ТВ2 независимого депутата Давида Аветяна. Редакция ТВ2 решила, что будет знакомить томичей с теми, кто представляет их интересы в городском парламенте. Далее мы приводим расшифровку эфира.

Фото: ТВ2

Как пришел в политику и стал депутатом

— Мне 25 лет. Я томич. Закончил магистратуру в ТПУ, там продолжаю учиться в аспирантуре. Биотехнолог по образованию, сейчас больше занимаюсь химией. Также преподаю химию в СибГМУ.

Я считаю, что в нашем мире без политики жить нельзя, потому что именно она влияет на качество нашей жизни. Пять месяцев назад в Томск пришли «Городские проекты» Илья Варламова и Максима Каца. Я решил попробовать себя там. Меня выбрали председателем томского отделения общественной организации «Городские проекты». Главная цель этого проекта —содействие развитию городской среды. Начинались «Горпроекты» с Москвы, а весной открыли несколько отделений в городах, в том числе и в Томске.

Летом мне организаторы «Городских проектов» предложили помощь на муниципальных выборах. Я думаю, что процентов на 40% оказался депутатом Думы, благодаря их содействию. Шел по 18 Каштачному округу. В прошлом созыве там был победителем от «Единой России» Игорь Морозов. В итоге он занял третье место, а кандидат от КПРФ Алексей Емельянов — второе.

О первом заседании и выборах спикера

— Какие-то движения по выблору председателя Думы начались сразу после того, как объявили результаты выборов. Мы встречались несколько раз независимыми кандидатами. Пару раз к нам приходили представители КПРФ, ЛДПР. Пытались обсудить, какие есть варианты и как голосовать.

Накануне перед заседанием, вечером 5 сентября, узнали, что КПРФ не будут выдвигать своего кандидата Андрея Петрова на пост спикера. Поэтому прямо перед самим заседание пришлось думать, что нам делать.

Один раз мне позвонил человек и сказал, что он из администрации города, хотел встретиться. Я сказал, что не готов сейчас встречаться. И больше мне никто не звонил.

Когда я узнал, что Андрей Петров не будет выдвигаться на пост спикера, у меня было ощущение 50/50. Либо проголосуют за Акатаева, либо проголосуют за Ксению. У меня ощущение, что так и вышло. Но четких раскладов я не назову. У меня в голове есть калькулятор, который говорит, что маловероятно, что ни один кандидат от КПРФ не проголосовал за Акатаева. Иначе цифры просто не сходятся. Так что какие-то договоренности или разногласия в партии КПРФ точно есть.

Что говорить, опыта в подковерных играх у ЕР и заместителя губернатора, который отвечает за внутреннюю политику Сергея Ильиных, больше. Я не думаю, что подобные игры — это наша тактика. Наша тактика — иметь ввиду их подковерную борьбу, но действовать открыто, пытаться искать другие возможности, идти на диалог, но не под ковром.

Об удаленном голосовании Владимира Самокиша

— Дебаты были не за то, имеет ли Самокиш право голоса. Дебаты касались регламента. Так как регламент Думы действительно не предусматривает возможности голосовать на выезде. Об этом сказал и прокурор, и представители областной и Государственной думы РФ. В частности этот вопрос всем разъяснил Алексей Диденко и провел аналогию с регламентом Госдумы.

Дело не в Самокише. Он имеет право на голос. Его выбрали люди, он такой же депутат, как и я.

Но я считаю, что эта ситуация еще раз показала, что «Единая Россия» и все, кто проголосовал за голосование на выезде плевали на законы. Скажем прямо. Они сами этот регламент принимали, и теперь вертятим, как хотят. Также и с Конституцией: приняли, а теперь меняют в угоду президенту.

— Об Алексее Навальном

— Я считаю, что он лицо российской оппозиции. У него и его команды есть сильный потенциал, который можно развивать и добиваться изменений в стране. Не буду скрывать, я не всегда согласен с Алексеем. Например, его идея об обдноэтажной России. Я урбанист и понимаю, что это у нас не сработает.

— О благоустройстве набережной

— То, что Чингис Акатаев публично раскритиковал благоустройство, возможно проявление каких-то более тонких подковерных игр. Они же тоже в курсе, что рейтинг губернатора Сергея Жвачкина падает, его позиция ослабевает, и теперь можно его немного покусать. Поэтому Чингис Акатаев говорит то, что хотят слышать люди. Возможно, у него есть желание пойти в губернаторы. Это такие тонкие материи…

Одна из наших позиций, что площадь сделали не для людей. Фраза Акатаева, что он не сталкивался с фонарями как раз подтверждает нашу идею. Люди ею не пользовались, они сами ею не пользуются и не будут пользоваться. И чтобы они не говорили, эта площадь не для томичефй. В контексте думы эта фраза звучала, конечно, забавно.

«Городские проекты» отправляли письма в администрацию Томска по поводу установки фонарей. Да, партия ответов была написана под копирку. Эта была откровенная отписка, которую дал заммэра по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков. (Его позднее задержали по обвинению в получении взятки). В ответе было написано, что все выполнено нормально, согласно нормативам. Хотя мы просили пересмотреть проект, а не нормативы. Мы направили в ответ возмущение, что вы отвечаете не по существу. На что получили, что ничего другого мы ответить не можем, так как это делает Газпром за свои деньги, и что вы вообще волнуетесь. А если хотите посмотреть экспертизу, то спрашивайте область. Как видим, адекватного ответа не последовало…

Мы, кстати, предлагали перенести фонари в те места, где нет освещения, где они не будут закрывать фасады. И обратите внимание, многие из них до сих пор стоят без ламп и ничего не освещают..​

Фото: ТВ2

Да, губернатор говорил, что набережная — это подарок, что дареному коню в зубы не смотрят. Но эту фразу скажите троянцам. А вообще, если вам тухлятину в красивую коробочку завернут, и вы ее откроете, вам тоже это понравится? Я не знаю, для кого эта поговорка. Это ненормальное отношение к подаркам. Мы же не можем набережную кому-то другому подарить. Это просто безвкусица. Там архитектора-то не было в проекте. Это не интересно, это скучно. Ребенок должен смотреть на воду, если он ее увидит, сквозь решетки. Человек на инвалидной коляске тоже не подъедет к воде. Это не нормальное отношение к людям.

О благоустройстве

— Честно, оценить многое я не успел. Я частично видел то, что происходит на проспекте Фрунзе. Не могу сказать, хорошо это или плохо. Больше нравится то, что делает «Живая лаборатория» возле МКЦ ТПУ. Там все выглядит культурно и аккуратно.

Кстати, Пушкинский сквер мне понравилось, как сделали. Посмотрим, выдержит ли он испытание зимой, так как у скверов на Белинского — Усова и Театрального после зимы были небольшие потери .

И так как работаю в ТПУ, то, конечно, заметил благоустройство на пересечении Кирова — Ленина, где Аллея геологов. Там очень много вопросов. Например, пандус сделан ниже уровня газона. Я на обсуждении пытался донести мысль, что нужно сделать так, чтобы вода не стекала на тротуар, но меня не услышали. По факту, во время дождя вода будет там скатываться, придется ходить по ручьям. То есть, как было не очень приятно ходить по этому участку, так и будет.