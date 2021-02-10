Несмотря на противодействие, суды над нацистскими преступниками шли всю вторую половину ХХ века и продолжаются до сих пор. Так, в 2011 году мюнхенский суд приговорил 91-летнего бывшего охранника Собибора Ивана Демьянюка, который «являлся частью нацистского аппарата и сознательно принимал участие в уничтожении евреев», к 5 годам тюремного заключения. Демьянюк скончался до вынесения решения по апелляции. В 2015 году суд в Люнебурге признал 94-летнего бухгалтера из концлагеря Освенцим Оскара Гренинга
причастным к убийству 300 тысяч евреев и приговорил к 3,5 годам лишения свободы. Гренинг скончался до вступления приговора в действие. Летом 2020 в Гамбурге вынесли приговор 93-летнему охраннику концлагеря Штуттгоф Бруно Дею
. Его признали виновным в пособничестве убийству более 5000 человек и осудили на два года условно.
И пока верстался этот материал, 9 февраля 2021 года, в Германии предъявили обвинение 100-летнему бывшему надзирателю Заксенхаузена
. Предполагается, что он был соучастником более 3500 преступлений в концлагере с 1942 по 1945. Обвинение полагает, что подсудимый сможет участвовать в процессе, несмотря на возраст.