Чудо для особенной Веры
16-летняя девушка из Томска печет торты и рисует, чтобы заработать себе на операцию
Вера Попкова печет торты и имбирные пряники, рисует картины в стиле дрим-арт. Большую часть жизни девушка провела в железных корсетах, жила несколько лет в интернате для детей больных сколиозом. В ноябре этого года врачи подтвердили, что девушке нужна срочная операция на позвоночнике в Москве. Но квоту смогут дать только через два года. Операцию можно сделать платно, но таких денег в семье Веры нет. Вера помогает своей семье заработать средства на операцию.
Вера Попкова
Вера встречает нас с ароматными имбирными пряниками ручной работы. Большую коробку пряников для новогодних подарков девушка сделала накануне.
«Я пеку имбирные пряники, торты и шоколадные бомбочки, чтобы помочь родителям собрать деньги на операцию и порадовать людей новогодними подарками».
«Я пеку имбирные пряники, торты и шоколадные бомбочки, чтобы помочь родителям собрать деньги на операцию и порадовать людей новогодними подарками».
До шести лет Вера росла обычным ребенком. С семьей они жили в городе Асино и никаких проблем врачи в развитии девочки не замечали.
«В шесть лет я начала ходить во сне, – рассказывает Вера. – Мама обратилась в поликлинику. Доктор ничего не обнаружила и отправила на консультацию в Томск».
37-летняя мама Веры, домохозяйка Ирина Засядкина, вспоминает, что врач в Томске сразу определила, что у дочки сколиоз. Начались обследования. Уже через год Вера пошла в специализированную школу-интернат для больных сколиозом детей в Новосибирске и пробыла там три года. Девочка приезжала домой только на выходные, остальное время занималась реабилитацией: массажи, лечебная физкультура, бассейн. Круглосуточно ходила в корсете.
– В школе-интернате было очень тяжело без родителей, я много плакала. Хотелось домашнего уюта.
В 9 лет Вере предложили операцию, но родители отказались по совету врача по корсетотерапии. Ждали, когда Вера подрастет. В интернате без операции Вере уже ничем не могли помочь.
«В шесть лет я начала ходить во сне, – рассказывает Вера. – Мама обратилась в поликлинику. Доктор ничего не обнаружила и отправила на консультацию в Томск».
37-летняя мама Веры, домохозяйка Ирина Засядкина, вспоминает, что врач в Томске сразу определила, что у дочки сколиоз. Начались обследования. Уже через год Вера пошла в специализированную школу-интернат для больных сколиозом детей в Новосибирске и пробыла там три года. Девочка приезжала домой только на выходные, остальное время занималась реабилитацией: массажи, лечебная физкультура, бассейн. Круглосуточно ходила в корсете.
– В школе-интернате было очень тяжело без родителей, я много плакала. Хотелось домашнего уюта.
В 9 лет Вере предложили операцию, но родители отказались по совету врача по корсетотерапии. Ждали, когда Вера подрастет. В интернате без операции Вере уже ничем не могли помочь.
Вера вернулась в Томск, перешла на домашнее обучение и каждый месяц ездила с мамой в Новосибирск, где ей фиксировали корсет. Восьмой класс школы Вера уже училась вместе с одноклассниками.
«Никто из врачей не говорит о причинах появления сколиоза и как его излечить, – рассказывает Ирина. – Сколиоз прогрессировал у Веры с 4 по 7 класс. Сейчас болезнь перестала прогрессировать, область поражения позвоночника больше 95 градусов. Вера была закована в железном корсете. Но даже он не выдержал. Как нам сказал остеопат, Вера перенесла в три года пневмонию и легкое могло сократиться. Это повлияло на искривление позвоночника».
«Никто из врачей не говорит о причинах появления сколиоза и как его излечить, – рассказывает Ирина. – Сколиоз прогрессировал у Веры с 4 по 7 класс. Сейчас болезнь перестала прогрессировать, область поражения позвоночника больше 95 градусов. Вера была закована в железном корсете. Но даже он не выдержал. Как нам сказал остеопат, Вера перенесла в три года пневмонию и легкое могло сократиться. Это повлияло на искривление позвоночника».
Семья Веры получает пенсию по инвалидности и уходу за ребенком. В месяц выходит около 30 тысяч рублей. Ирина официально не работает, занимается Верой и младшим сыном от второго брака. С отцом Веры Ирина не поддерживает отношения после развода.
«Вера может передвигаться самостоятельно, но когда была маленькая, мы ее везде сопровождали, – говорит Ирина. – Сейчас отпускаем, она может и на маршрутке проехать. Однако она быстро устает и не может долго ходить. Вере даже в машине тяжело сидеть, ей нужно лежать. У нее самый классный матрас в нашем доме.
Сейчас Вера учится в экономико-промышленном колледже в Томске на бухгалтера, печет на заказ и рисует портреты.
«Вера может передвигаться самостоятельно, но когда была маленькая, мы ее везде сопровождали, – говорит Ирина. – Сейчас отпускаем, она может и на маршрутке проехать. Однако она быстро устает и не может долго ходить. Вере даже в машине тяжело сидеть, ей нужно лежать. У нее самый классный матрас в нашем доме.
Сейчас Вера учится в экономико-промышленном колледже в Томске на бухгалтера, печет на заказ и рисует портреты.
Впервые Вера начала помогать семье зарабатывать деньги в 14 лет, когда увлеклась изготовлением игрушек-лизунов антистресс, продавала слаймы на день города. Потом занималась мобильной фотографией.
В 15 лет она окончила кондитерские курсы, торты стали пользоваться популярностью среди друзей семьи, потом появились первые клиенты. За несколько лет Вера заработала больше пятидесяти тысяч рублей. Заработанное Вера откладывает на операцию.
Торты и подарочные наборы с имбирными пряниками у Веры заказывают через инстаграм. Сначала выпечку Веры распробовали друзья семьи и стали писать отзывы, томские блогеры начали упоминать аккаунт девушки, появились первые заказы. Для детей Вера печет торты с вареной сгущенкой и сырным кремом. Есть торты с начинкой сникерс и ягодами. На подготовку торта у Веры уходит два дня. Сначала она стряпает бисквит, уходит на учебу в колледж, а вечером делает крем. Потом она тщательно выравнивает коржи и крем, работает над украшением. Цена такого торта 1100 рублей за килограмм.
В 15 лет она окончила кондитерские курсы, торты стали пользоваться популярностью среди друзей семьи, потом появились первые клиенты. За несколько лет Вера заработала больше пятидесяти тысяч рублей. Заработанное Вера откладывает на операцию.
Торты и подарочные наборы с имбирными пряниками у Веры заказывают через инстаграм. Сначала выпечку Веры распробовали друзья семьи и стали писать отзывы, томские блогеры начали упоминать аккаунт девушки, появились первые заказы. Для детей Вера печет торты с вареной сгущенкой и сырным кремом. Есть торты с начинкой сникерс и ягодами. На подготовку торта у Веры уходит два дня. Сначала она стряпает бисквит, уходит на учебу в колледж, а вечером делает крем. Потом она тщательно выравнивает коржи и крем, работает над украшением. Цена такого торта 1100 рублей за килограмм.
«Сейчас так сильно поднялись цены на продукты и в кондитерском магазине, что себестоимость торта большая», – переживает Вера.
Вера делает капкейки и кейк-попсы, пряники и шоколадные бомбочки из какао и маршмеллоу для горячего молока. Мечтает открыть свою кондитерскую и быть здоровой.
«Мне нравится моя жизнь, я занимаюсь любимым делом, – говорит Вера, – Я себя не считаю больной. Я привыкла к такому образу жизни и сверстники меня поддерживают. В соцсетях мне пишут иногда гадости, но их очень мало. Люди часто смотрят на мою спину, но ничего не говорят. Делать операцию страшно. Но для меня это заветная мечта».
Вера делает капкейки и кейк-попсы, пряники и шоколадные бомбочки из какао и маршмеллоу для горячего молока. Мечтает открыть свою кондитерскую и быть здоровой.
«Мне нравится моя жизнь, я занимаюсь любимым делом, – говорит Вера, – Я себя не считаю больной. Я привыкла к такому образу жизни и сверстники меня поддерживают. В соцсетях мне пишут иногда гадости, но их очень мало. Люди часто смотрят на мою спину, но ничего не говорят. Делать операцию страшно. Но для меня это заветная мечта».
На день рождения мамы Вера заказала портрет в стиле дрим-арт. За подарок отдала свои заработанные три тысячи рублей. Позже мама купила Вере курс по дрим-арту. На телефоне через специальную программу Вера прорисовывает портреты людей по фотографии.
Раньше на создание портрета уходило два дня, сейчас девушка делает такую картину за день. Рисует на переменах в колледже. Распечатывает их через типографию.
Просить деньги на операцию Вера не хочет. Хочет заработать.
По словам мамы Ирины, в Новосибирске Веру тоже могут прооперировать, но в Москве другая технология. Вставляют в позвоночник гибкий штифт, и человек чувствует себя полноценно, его движения не ограничены.
Раньше на создание портрета уходило два дня, сейчас девушка делает такую картину за день. Рисует на переменах в колледже. Распечатывает их через типографию.
Просить деньги на операцию Вера не хочет. Хочет заработать.
По словам мамы Ирины, в Новосибирске Веру тоже могут прооперировать, но в Москве другая технология. Вставляют в позвоночник гибкий штифт, и человек чувствует себя полноценно, его движения не ограничены.
Два месяца назад Вера с мамой летали на консультацию в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Там сказали, что нужно как можно быстрее оперироваться. Дали направление на квоту, очередь расписана на два года. Как только подойдет очередь, Вере нужно будет с мамой лететь в Москву, сначала носить специальное оборудование на спине, потом нужна будет операция и восстановление.
«Нам нужно будет провести в Москве около двух месяцев. Если не ждать квоту и делать операцию в частном порядке, понадобится около 500 тысяч рублей, не считая проживания в Москве и билетов на самолёт. Пока нет точной даты операции, мы не обращаемся в благотворительные фонды. Сложно побороть психологическое состояние Веры, что ее фотография будет везде мелькать с просьбой собрать деньги. Я часто пишу в инстаграме, чтобы известные блогеры помогли Вере прорекламировать ее выпечку. Не могу у людей просить деньги. Мы работаем и стараемся не просить деньги, а зарабатывать. У нас всегда был выбор, прооперироваться или остаться Вере такой навсегда. Но мы настроились на операцию» .
«Нам нужно будет провести в Москве около двух месяцев. Если не ждать квоту и делать операцию в частном порядке, понадобится около 500 тысяч рублей, не считая проживания в Москве и билетов на самолёт. Пока нет точной даты операции, мы не обращаемся в благотворительные фонды. Сложно побороть психологическое состояние Веры, что ее фотография будет везде мелькать с просьбой собрать деньги. Я часто пишу в инстаграме, чтобы известные блогеры помогли Вере прорекламировать ее выпечку. Не могу у людей просить деньги. Мы работаем и стараемся не просить деньги, а зарабатывать. У нас всегда был выбор, прооперироваться или остаться Вере такой навсегда. Но мы настроились на операцию» .
Последние две недели Вера печет перед колледжем подарочные наборы к Новому году, снимает на видео и выкладывает в инстаграм. В подарок в набор можно получить бесплатную эко-игрушку из бересты на елку.
Помочь Вере можно по ссылке
Юлия ФАЛЛЕР, декабрь 2021
Помочь Вере можно по ссылке
Юлия ФАЛЛЕР, декабрь 2021