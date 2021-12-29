Чудо для особенной Веры

Два месяца назад Вера с мамой летали на консультацию в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова. Там сказали, что нужно как можно быстрее оперироваться. Дали направление на квоту, очередь расписана на два года. Как только подойдет очередь, Вере нужно будет с мамой лететь в Москву, сначала носить специальное оборудование на спине, потом нужна будет операция и восстановление.



«Нам нужно будет провести в Москве около двух месяцев. Если не ждать квоту и делать операцию в частном порядке, понадобится около 500 тысяч рублей, не считая проживания в Москве и билетов на самолёт. Пока нет точной даты операции, мы не обращаемся в благотворительные фонды. Сложно побороть психологическое состояние Веры, что ее фотография будет везде мелькать с просьбой собрать деньги. Я часто пишу в инстаграме, чтобы известные блогеры помогли Вере прорекламировать ее выпечку. Не могу у людей просить деньги. Мы работаем и стараемся не просить деньги, а зарабатывать. У нас всегда был выбор, прооперироваться или остаться Вере такой навсегда. Но мы настроились на операцию» .

