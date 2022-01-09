Выборы губернатора, ремонт Коммунального моста и QR-коды. Что мы ждем в 2022 году

Зимняя Олимпиада в Пекине, выборы президента во Франции, запуск нового лоукостер от S7. В 2022 году нас ждет множество всего. А чего ожидают и что ожидает жителей Томской области? Мы подготовили отдельный список.

Новая волна коронавируса

Давайте смотреть правде в глаза: новая волна ковида будет. Уже сейчас в большинстве стран растут темпы заболеваемости и начинает доминировать омикрон. Например, во Франции сейчас заболеваемость во Франции выше, чем когда-либо — так, на 5 января в стране выявили 332 тысячи заболевших коронавирусом. Такая же картина и в Англии, где еще две недели назад в больницы попадало 5,8 тысяч человек за неделю, а теперь — более 14 тысяч, США — во многих штатах число пациентов в реанимациях приближается к рекордному уровню по мере роста заболеваемости, вызванного омикроном. Если говорить о России, то в стране остается низким уровень вакцинации. Например, в Томской области к концу 2021 года вакцинировались от ковида 530 тысяч жителей. Это примерно половина населения региона. При этом, никто точно не знает, сколько пациентов заболели именно омикрон штампом. В декабре омикрон фиксировали в России как минимум в трех разных городах: Ростове-на-Дону, Москве и Санкт-Петербурге, а в январе уже обнаружили в Иркутской области. «Уже есть ранние признаки начала новой волны — и если это не флуктуация, уже в ближайшие неделю-две должно полыхнуть. Так или иначе, о том, что омикрон уже доминирует, мы узнаем постфактум, как это было ранее с дельтой, и поймем это по резкому росту заражений, госпитализаций и ковид-специфичных поисковых запросов (которые точно потребуется пересматривать)», — пишет аналитик данных Алексей Драган.

Открытие лицея № 8

История с лицеем № 8 тянется с 2019 года. Именно тогда за три дня до начала занятий приставы опечатали здание учебного заведения, ссылаясь на его аварийность. Проблему с ремонтом обещали решить быстро, но не получилось. К весне 2021 года завершился капитальный ремонт спортивного зала, который был пристроен к основному зданию школы в 1960-е годы. Строители выполнили здесь санитарно-технические работы, смонтировали новые инженерные системы, системы отопления, заменили окна, отштукатурили помещение. Осенью 2021 была завершена экспертиза проектно-сметной документации. Оказалось, что полная стоимость капремонта составляет 286 млн рублей, в бюджете города на проведение работ было заложено лишь 167 млн рублей. Стали искать деньги: 80 млн рублей выделил областной бюджет, город также увеличил финансирование. В итоге необходимая сумма была найдена, в начале 2022 года власти объявят аукцион на поиск подрядчика для проведения капремонта. Работы должны завершиться к сентябрю 2022 года. В настоящее время около 800 учеников временно распределены по близлежащим учебным заведениям. Первые классы учатся в гимназии № 6, старшеклассники — в Гуманитарном лицее. Остальные классы распределили между школами № 12 и «Перспектива».

Выборы

Срок полномочий губернатора Сергея Жвачкина истекает осенью 2022 года. Останется ли он на третий срок (как теперь можно), сказать сложно. Отставку томского губернатора прогнозировали еще осенью, однако ее так и не случилось. Более того, произошли события, играющие губернатору в плюс — это и проведение первой прямой линии, и презентация проекта Большого университета в Москве, и поддержка со стороны вице-премьера.... Поэтому сейчас точно можно сказать одно: губернаторские выборы будут.

Автор: пресс-служба обладминистрации Автор: пресс-служба обладминистрации

Помимо губернаторских выборов нас могут ждать и выборы мэра. Но тут все зависит от того, когда прекратятся полномочия Ивана Кляйна. Согласно уставу города, это происходит после вступления приговора суда в законную силу. Однако адвокаты Ивана Кляйна уже заявили, что планируют обжаловать приговор. По закону приговор суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении срока его обжалования в апелляционном порядке, если он не был обжалован сторонами. Если приговор будет обжалован, то в силу он вступит в день провозглашения вердикта в апелляционном суде. После этого, согласно Уставу Томска, новый градоначальник должен быть избран в течение шести месяцев.

Строительство кампуса

Областные власти планируют начать строительство межуниверситетского кампуса на томском левобережье в 2022 году. «Начало работ запланировано на лето 2022 года. Первая очередь строительства будет завершена в конце 2023 года, сейчас мы уточняем графики работ в правительстве», — говорил замгубернатора Андрей Антонов.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли, принадлежавший «Карьероуправлению», для строительства кампуса. При этом, так как проект был уже представлен и утвержден Правительством, строительство кампуса должно включать канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.

Транспортный вопрос

В 2022 году в Томске начнется ремонт путепровода на Кузовлевском тракте и капитальный ремонт Коммунального моста. Аварийный путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта протяженностью почти 90 погонных метров отремонтируют и откроют для движения транспорта в 2022 году. На его ремонт из федерального бюджета выделено 52 млн рублей. На объекте отремонтируют переходные плиты, дорожную одежду, ограждение, укрепят конусы. Путепровод сооружен в начале 1980-х годов и ни разу капитально не ремонтировался. В октябре 2020 года эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать сооружение даже для легкового транспорта.

Коммунальный мост через реку Томь капитально отремонтируют в 2022-2023 годах. На сооружении будут выполнены ремонт пролетного строения и мостового полотна, опор и конусов моста, переустройство инженерных коммуникаций, устройство дождевой канализации и локальных очистных сооружений. Стоимость капремонта составит 1,209 млрд рублей. Коммунальный мост введен в эксплуатацию в 1973 году. Последний его ремонт проводили в 2008 году. В 2017 году при обследовании объекта специалисты обнаружили дефекты в конструкции моста. Общая длина мостового перехода составляет 663,4 м.

Законопроект о QR-кодах