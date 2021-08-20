Что изменилось за год после отравления Навального

В августе 2020 года политик Алексей Навальный приехал в рабочую командировку. 14 — в Новосибирск, 17 августа — в Томск. Целью поездки была поддержка независимых кандидатов на осенних муниципальных выборах, организация «умного голосования», а также съемки фильма-расследования о местных депутатах от «Единой России». Но домой тогда главный оппозиционный политик страны так и не вернулся. 20 августа 2020 года его отравили, почти месяц он провел в коме, а через полгода — посадили. Вспоминаем о событиях, рассказываем, как изменилась Россия за год и чем занимаются экстремисты и нежелательные организации.

Цепочка случайностей

Утром 20 августа 2020 года пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш написала в своем Твиттере, что в самолете, когда политик возвращался из Томска в Москву, ему стало плохо. Позднее в сетях появилось видео, снятое пассажиром — томичом Павлом Лебедевым.

Борт экстренно сел в Омске. Врачи скорой помощи, оценив состояние Навального, сразу ввели антидот. Его госпитализировали в больницу и подключили к ИВЛ. Однако результаты анализов политика его близким не сообщали, точный диагноз не ставили, жену Юлию и лечащего врача Алексея Анастасию Васильеву — не допускали. Утром 21 августа 2020 года Кира Ярмыш сообщила, что врачи запретили перевозить Навального в какую-либо другую клинику, поскольку он нестабилен и «нетранспортабелен». Но в Омск уже прибыл самолет из Германии, на котором политика собирались доставить в клинику «Шарите». Вечером неожиданно руководство больницы дает разрешение на перевозку Алексея, но об отравлении врачи уже не говорят, заявляя теперь, что состояние Навального вызвано «нарушением углеводного баланса».

Отель в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный

22 августа Навального в состоянии комы доставляют в Берлин. Вскоре врачи из клиники «Шарите» заявляют, что политика все-таки отравили, и это нервно-паралитическое вещество «Новичок». В 2019 году в приложение к Конвенции о запрещении химического оружия были внесены четыре новые формулы химических соединений. Три из них — относятся к группе «Новичок». Это предполагает, что ни одна, подписавшая Конвенцию страна, в том числе и Россия, не может производить, накапливать или передавать эти вещества. 7 сентября 2020 года врачи «Шарите» вывели Навального из медицинской комы.

«Я знаю всех, кто пытался меня убить»

Несмотря на то, что сам Алексей находился в коме, а потом на реабилитации, ФБК* продолжил свою работу. И выпустил в том числе фильм, который Навальный и его команда снимали в Томске перед отравлением. 31 августа на YouTube-канале политика был опубликован фильм «Кто захватил столицу Сибири и как ее освободить» о новосибирских депутатах. А 2 сентября — о томских. В фильме «Томск в плену у депутатской мафии» рассказывается о депутатах-единороссах, которые связаны с коммунальными компаниями.

Параллельно с ФБК* над расследованиями работали The Insider***, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel во главе с расследователем Христо Грозевым. Но они разбирались конкретно в отравлении Навального. 14 декабря 2020 года об этом расследовании рассказывает сам политик — «Дело раскрыто. Я знаю всех, кто пытался меня убить». На данный момент это видео посмотрели более 26 миллионов раз. Расследователи утверждают, что покушение на Навального было совершено в Томске группой из восьми оперативников ФСБ. С 2017 года они летали за Алексеем по всей России. Позднее президент России Владимир Путин это подтвердил, сказав, что они просто следили за Навальным, поскольку тот «пользуется поддержкой спецслужб США».

«Сказали работать по трусам, по внутренней части»

21 декабря оппозиционный политик выпустил ролик, в котором поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым — одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении. По словам Навального, он позвонил Кудрявцеву утром 14 декабря, за несколько часов до публикации расследования о собственном отравлении. С помощью программы для пранков политик поставил вместо своего номера номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ звонят коллегам, и представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

Константин Кудрявцев рассказал, что максимальная концентрация яда была на синих трусах оппозиционера, назвал имена других участников операции и пояснил, как позже очищал изъятую одежду политика от следов «Новичка». Заявление с требованием возбудить дело было подано в Следственный комитет еще 20 августа. Но в возбуждении уголовного дела отказали.

«Путин, похоже, просто бьется в истерике»

28 декабря 2020 года ФСИН по Москве пригрозила обратиться в суд с просьбой заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, если он не явится в филиал ведомства в 9 часов утра 29 декабря. Но так как до января 2021 года политик находился на реабилитации в Германии, являться для отметки во ФСИН он физически не мог.

Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020

29 декабря Навального объявили в федеральный розыск, а 30-го — Следственный комитет возбудил против него новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По мнению следователей, политик потратил на свои нужды более 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований и предназначались исключительно на цели ФБК*. 12 января 2021 года ФСИН просит суд заменить Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Политик заявляет, что вернется в Москву 17 января.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня», — написал Алексей Навальный в своем Инстаграме.

Автор: Мстислав Чернов. Алексей Навальный в самолете в день возвращения в Москву

17 января Навальный прилетел в Россию. МВД, ФСБ и Росгвардию привели в состояние повышенной готовности, в аэропорт приехало более сотни полицейских, согнали автозаки. Оппозиционера задержали при прохождении паспортного контроля. 18 января прямо в отделении полиции состоялся суд по избранию меры пресечения. Алексея Навального задержали на 30 суток и отправили в СИЗО «Матросская тишина». Это вызвало большой резонанс, соратники политика сообщили, что штабы Навального** «немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января». После задержания Алексея Навального представители многих западных стран потребовали немедленно его освободить. Российские музыканты, литераторы, кинематографисты, медийные личности, актеры и общественные деятели записали видеообращения в поддержку политика. За несколько дней до заявленных митингов 23 января полиция пришла с обысками в штабы Навального** по всей России и начала выдавать предостережения соратникам политика и журналистам. 23 января в 93 городах России, а также в Австралии, Германии, Австрии, Чехии, Великобритании, США, Черногории и других странах прошли акции в поддержку Алексея Навального. В России все митинги власть не согласовала, но несмотря на это протесты стали крупнейшими за многие годы. По оценке соратника Навального Леонида Волкова, участие в них приняло около 300 тысяч человек. На шествии в Томске по разным оценкам было от трех до пяти тысяч человек.

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После протестов 23 января было возбуждено «Санитарное дело». Это обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил предъявили тем, кто, по мнению следствия, призывал к участию в протестах. Суды еще идут, сейчас по «Санитарному делу» проходят как минимум 11 человек. Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш 16 августа 2021 года суд приговорил к полутора годам ограничения свободы. Экс-координатору штаба Навального** в Москве Олегу Степанову приговор огласят 20 августа. Любовь Соболь 3 августа 2021 года приговорили к полутора годам ограничения свободы. 9 августа Соболь покинула Россию. Брату Алексея Навального Олегу Навальному и экс-сотруднику ФБК* Николаю Ляскину назначили по году лишения свободы условно. 31 января 2021 года по всей России прошла еще одна акция протеста. По данным «ОВД-Инфо» в этот день задержали больше пяти тысяч человек. Полиция активно применяла силу и электрошокеры. В Томске все прошло спокойно. Задержали 26 человек, а организаторам Ксении Фадеевой и Андрею Фатееву выписали штрафы по 20 тысяч рублей. Но позже число оштрафованных, скорее всего, выросло, так как полиция начала составлять протоколы об участии в несогласованной акции протеста на тех, кого вычислили по видеозаписям.

Автор: Антон Ваганов. Шествие в Санкт-Петербурге. 31 января 2021 года

Иноагенты, нежелательные, экстремисты и другие…

2 октября 2020 года главный редактор нижегородского издания «KozaPress» Ирина Славина совершила акт самосожжения у здания МВД Нижнего Новгорода. Журналистке было 47 лет. Перед смертью Славина написала пост в фейсбуке, в котором попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию. Семья Славиной, ее друзья и коллеги уверены, что на такой шаг она пошла из-за постоянного давления власти. За последний год в России резко усилилось давление на журналистов и правозащитников. Внесудебно организации и физлица признаются нежелательными организациями, иностранными агентами и экстремистами. 3 марта 2021 года Минюст России включил межрегиональный профсоюз «Альянс врачей» в реестр «иностранных агентов». До этого — 29 декабря — туда же внесли центр помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет». 23 апреля в реестр «иностранных агентов» попало издание «Медуза», а также «Первое антикоррупционное СМИ», 14 мая — «VTimes».

Автор: Михаил Солунин. Дети Ирины Славиной Вячеслав и Маргарита во время ее похорон

15 июля генпрокуратура России объявила нежелательной организацией издание «Проект». Более того, главный редактор издания Роман Баданин был внесен в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Также в реестр попали журналисты издания Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Мария Железнова и Петр Маняхин. В реестр «иностранных агентов» включили и журналистов, не работающих в «Проекте», — Максима Гликина и Юлию Ярош, а также Елизавету Маетную. 23 июля в иноагенты внесли издание «The Insider» и журналистов Михаила Рубина, Софью Гройсман, Илью Рождественского, Юлию Апухтину и Алексея Постернака. 4 августа первый апелляционный суд утвердил постановление Мосгорсуда, который в июне 2021 года признал ФБК* Алексея Навального, его юрлицо «Фонд защиты прав граждан»* и движение «Штабы Навального»** экстремистскими организациями и запретил их деятельность на территории России. Глава штабов** Леонид Волков объявил об их закрытии. 5 августа Роскомнадзор заблокировал доступ с территории России к сайтам «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащита Открытки». Издания уже заявили о своем закрытии, а «Правозащита Открытки» — о роспуске. Сайты были заблокированы по требованию Генпрокуратуры.

Автор: взято из личного аккаунта Романа Баданина. Журналисты «Проекта»

18 августа стало известно, что Минюст внес движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр «иностранных агентов», куда попадают организации, не имеющие юридического лица в России. Движение стало первой организацией, внесенной туда. И понятно, что они будут не последними.

За активную гражданскую позицию

2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН по требованию заменить Алексею Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на реальное. Три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, за вычетом срока, проведенного под домашним арестом. Плюс 20 февраля Навальному назначают штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на участника Великой Отечественной Игната Артеменко, который в 2020 году появился в агитационном ролике «RT» в поддержку поправок к Конституции.

Алексея отправляют отбывать срок в Покров, 24 марта появляется информация об ухудшении его здоровья. Но ФСИН утверждала, что Навальный находится в удовлетворительном состоянии. И 31 марта Алексей начинает голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. 21 апреля по всей России в третий раз проходят акции солидарности. Участие в томском митинге приняло около 600 человек. 23 апреля Навальный вышел из голодовки. Против соратников оппозиционера возбуждаются новые уголовные дела. Против Волкова — о вовлечении подростков в протесты. Против Навального, Жданова и Волкова — о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Отец Ивана Жданова и экс-оператор ФБК* Павел Зеленский — сидят в тюрьме. Любови Соболь грозит колония. Больше половины бывших руководителей штабов Навального** находятся под следствием или уехали из России.

«Политическая жизнь вокруг нас не останавливается»

«Есть такое клише: жизнь разделилась на до и после. Часто это просто оборот речи и преувеличение. Но для меня именно отравление Алексея Навального стало такой точкой невозврата, — мы говорим с независимым депутатом Думы Томска, экс-координатором штаба Навального** в Томске, Ксенией Фадеевой. — До это казалось, что да, авторитарное государство, оппозицию на важные федеральные выборы не всегда пускают, есть политзаключенные».

Ксения отметила, что расследование про попытку убийства Навального шокировало ее больше, чем все антикоррупционные расследования про дворцы.

«По их планам Алексей должен был погибнуть в самолете. Судмедэксперты сказали бы, что он просто вовремя не съел рафаэлку и перепил самогона в Кафтанчиково. Еще бы какие-нибудь наркотики приплели. Повезло, что Навальный выжил. И я думаю, что, когда он принял решение вернуться в Россию, силовики во главе с президентом решили: вернулся, значит, мы тебя посадим, сидеть ты будешь до тех пор, пока мы у власти, а все твои структуры разгромим», — отмечает Фадеева. — Я не верю, что Алексей выйдет на свободу до того, как Путин уйдет из власти. Как мы видим, на Навального могут повесить любое дело, а под его команду специально переписывают законы. Кроме того, увеличились штрафы за участие в митингах, росгвардейцы стали вести себя намного жестче. Растет цена протестов и цена оппозиционной политики. Из-за этого абсурда есть постоянное ощущение нереальности происходящего».

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Со слов другого независимого депутата Думы Томска, Андрея Фатеева, раньше было сложно представить, что подобное может происходить в реальном мире.

«Теперь это наши реалии. И мы как-то пытаемся существовать, хотя изменилось практически все. Раньше у нас были штабы**, и мы занимались антикоррупционными расследованиями. Сейчас их признали экстремистскими организациями. Но мы стали депутатами и теперь занимаемся этой деятельностью. Конечно, совсем другой формат, но это наша единственная возможность заниматься политикой в России», — рассказал Фатеев.

Еще весной у Ксении Фадеевой и Андрея Фатеева были планы участвовать в грядущих осенних выборах. Но когда в апреле появилось дело об экстремизме, решили даже не пытаться — все равно бы не допустили.

Сейчас с выборов снимают всех, кто или имел отношение к ФБК*, или просто поддерживал Алексея Навального. Потому что «закон против ФБК*», который Владимир Путин подписал 4 июня, лишает пассивного избирательного права за причастность к деятельности экстремистской организации. Это первый пример закона, имеющего обратную силу. Недавно мы сообщали, что депутату городской Думы Максиму Забелину отказали в регистрации кандидатом в областную Думу за участие в митинге 31 января.