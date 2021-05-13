«Cтарость в России – это бедность, болезнь и одиночество»

Истории

15% семей пенсионеров, проживающих в Томской области, оценивают состояние своего жилья как «плохое» и «очень плохое». Каждая десятая семья пенсионеров проживает в доме, который был построен до 1956 года, еще 25% в домах, которые были построены в 1957 —1970 годах. 8% семей томских пенсионеров проживают в домах официально признанных аварийными. Такие данные содержатся в исследовании фонда «Если быть точным».

Проект «Если быть точным» (создан фондом «Нужна помощь») провел исследование старости в России и составил рейтинг регионов по благополучию старшего поколения за 2019 год. В качестве пожилого населения в исследовании учитывались в первую очередь люди в возрасте старше трудоспособного: мужчины 60+ лет и женщины 55+ лет.

В мечтах о теплом туалете

«Сегодня старость в России – это бедность, болезнь и одиночество, — комментирует аналитик проекта «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь», Дарья Просянюк. — Такие характеристики разделяют и сами пожилые, и молодые люди, которых спрашивают об их восприятии старости. Эксперты добавляют к этому устаревшую идеологию помощи, государственный патернализм, то есть сугубо опекающую позицию властей в социальной политике, стигматизацию старости, низкий уровень самосознания пожилых людей как отдельной социальной группы».

При этом, Дарья говорит, что происходят и позитивные изменения.

«Они происходят медленно, едва заметно, но все же происходят. И здесь можно отметить переход от «либерализации от старения» (т.е. понимания старости как продолжающейся молодости) к «либерализации старения» (где старость трактуется как абсолютно уникальный период в жизни человека с собственной ценностью и возможностями) – отсюда все инициативы в области активного долголетия, продолжения образования и прочее».

По данным исследования, самыми благополучными регионами для жизни старшего поколения оказались Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Калужская область и Камчатский край. Самая неблагополучная ситуация — в Республике Алтай, Забайкальском крае, Чечне, Саратовской области, Алтайском крае и Оренбургской области. Во всех этих регионах очень низкая занятость пенсионеров (в Саратовской области самая плохая ситуация в России), высокая бедность (Забайкальский край и Чечня — антилидеры по бедности) и минимальная социальная активность. В Республике Алтай зафиксирована самая короткая ожидаемая продолжительность здоровой жизни.

Согласно данным исследователей в Томской области старики живут хуже, чем в среднем по России: доля бедных выше медианного показателя, ситуация с жильем хуже. Впрочем, при этом средняя ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности больше (19,4 vs 18).

В частности, исследование показало, что 43% семей пенсионеров Томской области требуется увеличение площади, переезд в более комфортабельный, удобный дом, район. 40% семей хотели бы провести ремонт или перепланировку жилья.

Только 5% домов, в которых проживают семьи пенсионеров, оборудованы лифтом для инвалидных колясок. У каждой десятой семьи пенсионеров отсутствует водопровод. 16% семей пенсионеров жалуются на качество воды из наиболее доступного источника водоснабжения. У 16% семей пенсионеров до сих пор печное отопление. У 21% семей пенсионеров туалет располагается в местах общего пользования или в дворовой постройке, а у 5,6% отсутствует вовсе. У 19% семей пенсионеров отсутствует система канализации, 7% используют выгребные ямы.

«Сегодня, в XXI веке, многие пожилые в нашей стране (как, впрочем, и люди других возрастов) нуждаются в том, чтобы их обеспечили хотя бы минимальными человеческими условиями жизни: чтобы они перестали топить дома печным отоплением, чтобы им провели газ и свет, чтобы их обеспечили водоснабжением, чтобы, в конце концов, канализации типа «выгребная яма» ушли в прошлое», — говорит Дарья Просянюк.

Эти показатели соотносят с данными по России. Исследователи отмечают, что каждый пятый пожилой человек (21,9%) не имеет базовых условий проживания. Самая плохая ситуация — в Тыве (60,9% не имеют базовых условий проживания) и Забайкальском крае (59,4%), лучше, чем у других, дела обстоят на Чукотке и в Ингушетии (там все пожилые обеспечены необходимыми условиями), в Мурманской и Владимирской областях (только 7,1% и 9,9% соответственно не имеют необходимых условий).

Если посмотреть на доход пожилого человека в расчете на одного члена домохозяйства, в котором он проживает, то по самым актуальным доступным данным — за 2018 год, доля пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума составит 2,8% в среднем по России.

Больше всего малоимущих пожилых на Кавказе (Кабардино-Балкария — 23,7%, Чечня — 23%, Дагестан — 18,6%, Ингушетия — 18,4%, Карачаево-Черкесия — 11,3%, Северная Осетия — 10,6%), а также в экономически неблагополучных Тыве (11,8%) и Республике Алтай (9,6%). Нет или практически нет бедных пожилых на Чукотке (0%), в Санкт-Петербурге (0,1%), Ямало-Ненецком автономном округе (0,2%) и Москве (0,2%).

Ситуация с бедностью среди старшего поколения становится более ощутимой, если спросить у человека, на что ему не хватает денег: в 2019 году в 38 регионах России жили пенсионеры, которым не хватало даже на еду. В среднем по стране это 0,7% населения в возрасте старше трудоспособного, также как и по всем возрастам. Если прибавить к этой беднейшей категории тех, кто может купить еду, но на одежду и услуги ЖКХ им не хватает, то таких людей становится 18% в среднем по всей России или почти каждый пятый пожилой человек. Больше всего бедных пожилых людей — в Башкортостане (47,1% людей в возрасте старше трудоспособного), Саратовской (44,3%), Томской (38,3%), Брянской (38,4%), Омской (36,4%) и Рязанской (36%) областях. Лучше других регионов ситуация в Татарстане (0,14%) и Белгородской области (0,5%).

Дома престарелых и приемные семьи для пожилых

Сейчас в России 517 психоневрологических интернатов (ПНИ) и 544 домов-интернатов общего типа. В них проживают свыше 235 тысяч человек. Эксперты говорят, что домов-интернатов не хватает. Кроме того, сейчас активно обсуждается необходимость изменений проживания в ПНИ.

ПНИ — это учреждения, где живут люди с хроническими психическими расстройствами, которых признали нуждающимися в постоянном обслуживании. Люди, которые проживают там, отрезаны от внешнего мира и подчиняются строгому регламенту — они не могут помыться и поесть, когда сами этого захотят; самостоятельная готовка и стирка тоже запрещены.

«Хотя в ПНИ проживает население, сравнимое с населением города Пятигорска, зачастую туда попадают одинокие люди, две трети из них признаны недееспособными. Этим людям сложно представлять свои интересы самостоятельно, а голоса немногих волонтеров и общественников о необходимости изменений игнорировать легче, — отмечает Дарья Просянюк.— Вторая причина заключается в конфликте интересов у администраций ПНИ: во-первых, общий бюджет интерната напрямую зависит от количества проживающих, во-вторых, чем больше подопечных, тем больше средств интернат получает от каждого из них (75% пенсии по закону причитаются интернату), в-третьих, опекун (чаще всего директор ПНИ) распоряжается не только пенсией недееспособных людей, но и всем их имуществом вообще. Администрациям сейчас гораздо выгоднее иметь как можно больше проживающих, а реформа, заключающаяся в том, чтобы постепенно вывести из интернатов всех, кто способен жить самостоятельно, противоречит этой выгоде». ​

Другая форма устройства пожилого человека — это приемные семьи. Обладминистрация сообщила, что две первые такие семьи появились в Томской области. Семья из Томска взяла на себя заботу об инвалиде второй группы, труженике тыла, а в Первомайском районе в семье будет жить одинокая женщина-инвалид, ветеран труда. Возраст пенсионеров от 86 до 92 лет.

«Приемная семья для пожилого человека является одной из инновационных форм так называемых стационарозамещаемых технологий, то есть способом предоставления социальных услуг людям, которые нуждаются в стационарной форме обслуживания, вне стационаров, — комментирует аналитик проекта «Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь», Дарья Просянюк. — В Докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год Минтруда России указано, что в 20 субъектах Российской Федерации развивается социальная технология «приемная семья». По нашим данным на сегодняшний день в 30 регионах приняты нормативные правовые акты, регулирующие организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов».

Досуг на пенсии

Старшее поколение в России реже посещает публичные мероприятия по сравнению с населением других возрастов. Чаще всего пожилые люди посещают религиозные организации (32,5%), реже — кафе и рестораны (20,4%), концерты (18,7%) и театр (14,8%). Самые непопулярные виды досуга у пожилых — это кино (10,7%) и спортивные события (5,9%). Только светские культурно-развлекательные события хотя бы раз в год посещает в среднем 38% пенсионеров.

«Зачастую причинами низкой социальной активности являются скромное финансовое положение и плохое состояние здоровье, но также имеют значение и другие факторы. Например, сложившиеся стереотипы и представления об образе жизни пожилого человека (в том числе и самих пожилых) как о немощном человеке, человеке без интересов, который «уже пожил», — отмечает эксперт.

Среди прочих факторов Дарья называет недоверие к различным факторам социальной политики, отсутствие свободного времени у пожилых, а также низкий уровень самосознания пожилых людей, которые зачастую не рассматривают себя как особую социальную группу с собственными интересами, правами и обязанностями.​

В Томской области уже несколько реализуется проект «Академии активного долголетия». В рамках проекта пожилые люди могут посещать курсы в университетах, заниматься спортом. Однако из-за ковида часть занятий перешла в онлайн.

«Жители городов оказались запертыми в своих квартирах, одной из самых главных проблем карантинного периода пожилые горожане считают невозможность ходить на прогулки, да и просто «подышать воздухом». Это ведет к ухудшению физического состояния, а в старшем возрасте человеку сложно восстановить физическую активность после долгого бездействия, иногда сложно даже просто выйти на улицу», — комментирует Дарья.

А что ковид?

«Пока невозможно сделать какие-то количественные оценки, но уже можно говорить о случаях влияния пандемии на привычный уклад и качество жизни пожилых, причем огромное значение имеет как непосредственно заболеваемость, так и социальная изоляция, которой подверглось старшее поколения в период карантина», — комментирует аналитик проекта «Если быть точным» Дарья Просянюк.



Она отмечает, что многие пожилые люди столкнулись с проблемами получения медицинской помощи – из-за перепрофилирования больниц было сложно (иногда даже невозможно) получить лекарства, приходилось отменять плановые операции и обследования.

«Для жителей сельской местности и отдаленных районов большой проблемой было получение медицинского обслуживания, прохождение обследований, даже покупка необходимых лекарств, поскольку зачастую в селах есть только небольшие аптеки с ограниченным ассортиментом. Из-за отключения электроэнергии и коммунальных аварий в селах были проблемы с доступом в Интернет, это лишило пенсионеров последней связи с внешним миром. В селах и отдаленных районах очень ограничены услуги волонтеров, которые обеспечивают старшее поколение едой и лекарствами», — продолжает Дарья.

По словам Дарьи, были и позитивные изменения. Например, некоторые пенсионеры говорили, что внуки стали более внимательными и заботливыми. Многие пожилые люди освоили современные технологии, стали пользоваться Интернетом.

По данным исследований Ipsos, восприятие старости в России весьма пессимистично. Самые частые характеристики для описания пожилых людей — «бедные» и «одинокие». Думая о старости, россияне, в первую очередь, беспокоятся о том, что не будет хватать денег.

«Такое сумрачное восприятие старости в России как «возраста дожития» во многом обусловлено сильнейшей финансовой зависимостью пенсионеров от государства, невозможностью защитить пенсионные накопления. Всего 29% взрослого населения России считают, что могут подготовиться к старости (64% по всем странам), что ещё раз подтверждает высокую социальную значимость темы старения для России», — резюмируется в исследовании.