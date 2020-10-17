Добрые новости
17 октября,
2020
Цирк одного клоуна
Больничный клоун Марина Мырина у себя на даче в Корнилове веселит детей. Детей с ДЦП, аутизмом и онкологией. В 2013 году Марина сама победила рак крови. Дом в прошлом году они вместе мужем приобрели в ипотеку. Они сразу решили, что это будет дом для особенных детей.
За два года на даче Марины Мыриной побывало больше ста детей. Родители с детьми приезжают, могут здесь ночевать. Все бесплатно. Больничным клоуном Марина стала 15 лет назад. Ей позвонил муж их сын оказался в реанимации. В тот день Марина работала аниматором и была в клоунском костюме. Так больничный клоун Лепа Сосискин впервые побывал в детской больнице.
– Я в клоунском костюме залетаю в приемное отделение больницы, а по краям везде сидят ребятишки и у всех радость в глазах: «Клоун! Клоун!». Тогда я поняла, что не могу здесь плакать, мне надо пройти по этому коридору и уделить каждому ребенку внимание, поздороваться, пикнуть носом, похихикать... Тогда я поняла, что моя профессия нужна не только на праздниках, выпускных, но и в больнице, и здесь я нужна больше всего.

Марина Мырина – аниматор, проводит детских праздниках. Также она постоянно работает в отделении детской онкологии ОКБ от фонда Алены Петровой.
Когда-то Марина Мырина была просто Лепой, пока однажды ребенок не крикнул: «Ты Лепа Сосискин!». В тот день Марина выступала с «хохотательной сосиской».
Сейчас на даче продолжается ремонт. Ремонт идет медленно, у аниматора Марины и ее мужа — фотографа из-за пандемии мало заказов. Сделан первый этаж с игровыми, спальнями и кухней, а также двор с качелями и беседками. На втором этаже Марина планирует сделать студию для социальных фотосессий и установить тренажеры.

Этот дом мы купили для особенных ребятишек, чтобы было какое-то место, куда они могут приехать и отдохнуть, рассказывает Марина Мырина. Когда ребенок в четырех стенах, это все-равно гнетет. Любой ребенок любит разнообразие. В это место они могут приехать, как к себе домой. Для меня все ребятишки как родственники. Это те же дети… просто они ни по-другому радуются, по-другому играют.

Около ста детей у нас уже побывало. Приезжали даже из Череповца три семьи с детишкам, у которых ДЦП. Они здесь жили пару дней, в Томск прилетали на реабилитацию. Сказали, что следующим летом приедут снова, понравилось.
На фоне деревянных зверушек дети любят фотографироваться. Деревянную мини-мельницу для дачи ей подарила многодетная мама из Колпашева.
Кроме гостей из Череповца, на дачу приезжали дети из Молчановского района. Но в основном гостят томичи.

– Праздники я сама организую, переодеваюсь в клоуна, приглашаю своих друзей-клоунов. Летом мы приглашали сюда цирк, было представление с обезьянкой.

У самой Марины на даче живет кролик. А в городе есть дрессированные крысы, ящерицы, африканский ежик и черепахи. На дачу она привозит их по мере необходимости.
В этот раз на территорию добра к Марии Мыриной приехали ребятишки с аутизмом и их мамы. На дачу приехали вместе с первым снегом, поэтому праздник для детей устроили в доме.
К детям у Марины разный подход, на дачу приезжают ребятишки с разными способностями.

– Где-то бывает по слогам говоришь. Даешь зайчика, например, на руки погладить, и говоришь по слогам: «Это Зай-чик! Это Со-ба-ка!». У ребенка уже совсем другая мотивация, он начинает говорить. Одно дело на картинке увидеть, другое дело – вживую.

В этот раз Марина Мырина устроила для детей «дискотеку с блестяшками». Дети вместе с родителями играли на детских музыкальных инструментах, пели. Самым популярный инструмент барабан, так что со временем в нем даже появились дырки. Сейчас Марина задумывается о покупке настоящей ударной установки.
– Мы купили этот дом в марте прошлого года. Гнилой забор, дом в черновой отделке и больше ничего. Первое что мы сделали – новый забор для безопасности и оформили детскую площадку. Уже с июля стали проводить здесь праздники, пикники.

В ближайших планах у Марины – установить на первом этаже проектор, чтобы дети могли смотреть мультики. Но денег на это пока нет.

Первый этаж территории добра помог сделать томский бизнесмен Роман Шарыпов, вместе с друзьями он собирал деньги в Instagram. Помогали люди со всей России и из других стран, в том числе США. От государства Марина помощи не получает.

– Очень сложно в период пандемии, когда совершено нет работы. У меня такая работа, которая зависит от мероприятий, а они все перекрыты. Муж фотограф – тоже все перекрыто. Я на инвалидности – сколько за месяц получу – покупаем, приобретаем, делаем. Я сама перенесла онкологию и знаю, как для детей важно отдохнуть на свежем воздухе.
– Ребятишки и родители постоянно мне дарят клоунов. Одна девочка вот такого клоуна для меня сделала.
В этот раз Марину родители тоже не оставили без сюрприза. Распечатали для Лепы Сосискина фотографии с разных праздников. Лепа Сосискин – сценический псевдоним Марины. Она так к нему привыкла, что как видит детей – сразу меняет свой голос.
– С Мариной мы познакомились больше года назад, она организовала здесь день рождения для моего Саши.

Елена Щепина вместе с сыном приезжает на территорию добра уже десятый раз.

– Ребенок у нас сложный, неговорящий, не реагирует ни на детей, ни на животных совсем, а Марина сумела вовлечь в игру, нашла к нему подход. Мне другие родители рассказали, что есть дача для таких ребятишек, и мы выезжать сюда очень часто. У Марины была идея, и она сумела воплотить ее в жизнь. Получился, как в крокодиле Гене – домик для друзей. Дети здесь себя комфортно чувствуют, а у мамочек хоть на время уходит гиперопека и тревога, мамы здесь отдыхают.
Когда у ребенка хорошее настроение – он быстрее идет на поправку. Однажды был случай, когда в больнице на Олега Кошевого ребенок лежал после аварии в шоке, неделю не разговаривал. Помню, мы тогда с морковкой и кроликом ходили по палатам, а ребятишки кормили кролика. Нас сразу предупредили, что у этого ребенка стресс, он после аварии, и к нему можно не подходить... Другие дети кормили кролика, и этот ребенок на нас смотрел, а потом вдруг спросил: «Можно я тоже покормлю зайчика?..»
До карантина Марина обучала новых клоунов – больницы нуждались в них. Вместе с новыми клоунами Марина успела побывать в нескольких больницах, но затем был «один карантин, второй, а потом все прекратилось».
Часто праздники на «территории добра» Лепе Сосискину помогают проводить воспитанники православного реабилитационного центра для наркозависимых в Зеледеево (Кемеровская область).

– Мы их приглашали, они тоже одевались в клоунов и веселили ребятишек, – рассказывает Марина Мырина. – На плечах катали, с кем-то в мячик играли. У батюшки девочка болеет лейкозом, мы с ним познакомились в детской онкологии. Он тогда предложил: может мы летом повеселим ваших ребятишек... Для воспитанников реабилитационного центра это будет путь через милосердие... Однажды мы к ним в Кемеровскую область ездили, они для нас тоже делали праздник. В Зеледеево у них свое хозяйство, зверушки всякие, козочки, получился такой мини контактный зоопарк.
Фото со страницы Марины Мыриной в социальной сети "Вконтакте"
В этом году на «территории добра» Марина организовала праздник и для мам.

– Мамы приехали такие красивые, с прическами, мы приглашали диджея, ведущего, танцевали, жарили шашлыки. Потом у мам была фотосессия. Родители 24 часа в сутки с ребенком, а им тоже нужен отдых. Им тоже нужно место, куда они могу приехать и отдохнуть, пообщаться, обсудить какие-то проблемы.

Для взрослых на территории добра Марина планирует сделать баню.
Валентина Тамаева приехала на дачу с двумя сыновьями: Никитой и Денисом.
– Я участвовала в проекте для мам особенных детей, который назывался «Другая я», и там организатор предложила мне познакомиться с Мариной, – вспоминает Валентина. – Я приехала сюда, когда здесь еще не был сделан ремонт, и предложила свою помощь. Мы с Мариной вместе организовали первый праздник, решили пригласить на пикник особенных ребятишек, я помогла собрать людей.
Двор усадьбы до сих пор помнит лето: везде лежат игрушки, стоят батут и качельки, настольный хоккей. Нет сейчас только мини-озера, где дети летом ловили рыбу. Зато зимой во дворе появится горка.
Самое интересное, что в детстве я всегда мечтала быть педагогом, артистом и доктором. Не могла выбрать, мне все нравилось. И тут жизнь распорядилась так, что я стала три в одном – больничным клоуном.
– Самое сложное, когда работаешь с тяжелобольными ребятишками, например, в паллиативном отделении на Московском тракте, когда приезжаешь туда и знаешь, что в отделении лежат дети, у которых нет шансов выздороветь. У них просто остается какой-то промежуток времени. Приезжаешь, веселишь ребенка, а потом приезжаешь снова, а его уже нет. Тебе отправляют смску, что Анечка умерла сегодня ночью. Ты прокручиваешь в глазах эти улыбки... Они ведь такие же дети, им хочется улыбаться, играть... И только родители и врач знают, что на это остается совсем мало времени. Безусловно, это сложно.
Александр Мазуров
Октябрь 2020
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