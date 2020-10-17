Цирк одного клоуна

Сейчас на даче продолжается ремонт. Ремонт идет медленно, у аниматора Марины и ее мужа — фотографа из-за пандемии мало заказов. Сделан первый этаж с игровыми, спальнями и кухней, а также двор с качелями и беседками. На втором этаже Марина планирует сделать студию для социальных фотосессий и установить тренажеры.



– Этот дом мы купили для особенных ребятишек, чтобы было какое-то место, куда они могут приехать и отдохнуть, – рассказывает Марина Мырина. – Когда ребенок в четырех стенах, это все-равно гнетет. Любой ребенок любит разнообразие. В это место они могут приехать, как к себе домой. Для меня все ребятишки как родственники. Это те же дети… просто они ни по-другому радуются, по-другому играют.



Около ста детей у нас уже побывало. Приезжали даже из Череповца три семьи с детишкам, у которых ДЦП. Они здесь жили пару дней, в Томск прилетали на реабилитацию. Сказали, что следующим летом приедут снова, понравилось.

