Цирк одного клоуна

К детям у Марины разный подход, на дачу приезжают ребятишки с разными способностями.
– Где-то бывает по слогам говоришь. Даешь зайчика, например, на руки погладить, и говоришь по слогам: «Это Зай-чик! Это Со-ба-ка!». У ребенка уже совсем другая мотивация, он начинает говорить. Одно дело на картинке увидеть, другое дело – вживую.
В этот раз Марина Мырина устроила для детей «дискотеку с блестяшками». Дети вместе с родителями играли на детских музыкальных инструментах, пели. Самым популярный инструмент – барабан, так что со временем в нем даже появились дырки. Сейчас Марина задумывается о покупке настоящей ударной установки.