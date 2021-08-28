Чип для домашнего питомца и приют за счет инвестора: как власти пытаются решить проблему бездомных собак

Законопроект об обязательном чипировании домашних животных обсуждается в России. Помимо чипирования томичей могут ждать и другие новшества. Например, Минсельхоз готовит нормативно-правовую базу, чтобы запретить содержать неограниченное число домашних животных. Цель подобных инициатив простая — начать регулировать численность бездомных животных, а в идеале ее сократить. Мы расспросили владельцев домашних животных, чтобы понять, насколько по душе им данные инициативы. «Если скажут, нужно идти и ставить животное на учет, то я, конечно, отнесу свою кошку. Я считаю, что в развитых странах давно уже такая ответственность введена, что если ты выбрасываешь животное или издеваешься над ним, то на тебя налагается штраф. Там даже уголовное преследование идет. По поводу приютов, не прямо крутые приюты, но хорошо, если были бы места, куда можно отнести бездомное животное. Хотя бы так», — говорит Самат Аманжолов.

«На счет учета и маркировки в городе, это, возможно, правильно. Как бы то ни было, человек должен нести ответственность за то животное, которое приручил. А многие купят щенка, побалуются с ним, а потом выкинут. Не по-человечески выкидывать своего друга. Поэтому нужно за это штрафовать. А вот в каких нибудь деревнях и сельских местностях, думаю это не имеет смысла, и никто не будет соблюдать эти правила», — рассказал нам Алексей Пак.

Многие из опрошенных нами томичей выступали за строительство новых приютов для бездомных животных. «Знаете, тяжело оттаскивать собаку от бродячих псов. Они хотят пообщаться, а некоторые даже кусаются. Было бы здорово, если бы построили приюты для бездомных животных», — говорил Иван Волошенко. «В наше время очень много бродячих собак, это опасно для маленьких животных, с которыми гуляешь, из-за чего приходится брать на руки при прогулке. Что касательно приютов, это хорошая идея, но там еще должны быть ответственные сотрудники, доброжелательные и хорошие условия для животных», — считает Карина Симчук. «Скажем так, просто на словах звучит хорошо, но как проект с кучей плохих дорог, мне кажется, до этого еще долго. У нас в Тимирязево много животных, которых некуда деть, поэтому нужно наказывать тех, кто их выбрасывает. В общем, поддерживаю эти инициативы», — говорит Александр Семенов. Однако кто-то смысла в обязательном чипировании не видит. «Я считаю, что это чипирование необязательно. Как бы, у меня есть животные, я их люблю, их держу и они мне нужны. Тем более, думаю это будет платно, при учете заставят еще налог платить. Я считаю, что за любое животное, которое ты принял к себе, должен нести ответственность. А приюты, конечно, нужны», — говорит Людмила Савицкая.

Ранее председатель Совета депутатов города Новосибирска, Дмитрий Асанцев, обратился в Госдуму с просьбой принять новые правила содержания домашних животных. В частности, новосибирские депутаты предложили ввести обязательный учет и маркировку домашних животных, ужесточить ответственность за жестокое обращение с ними, а также завершить работу по разработке проекта создания типовых приютов для животных без владельцев. Томские депутаты эту инициативу поддержали. «Даже мой кот, когда я прихожу и ухожу из дома, пытается пойти на вольные хлеба. Я считаю инициатива правильная. Чипирование позволит отлавливать животных и быстро разыскивать хозяев. Надо с чего-то начать, у нас проблема бездомных животных тяжело решается», — говорил Роман Романов. Однако депутаты гордумы отмечают, что многие предложения нуждаются в доработке. По словам депутата Игоря Лютаева, необходимо сначала выработать систему, так как идея о регистрации животных может обернуться лишь очередными поборами и налогами для добросовестных владельцев. «Я бы предложил сначала решить вопрос с безнадзорными животными, которые уже сейчас существуют. Та ситуация, когда у нас на округах очень много жалоб от того, что стерилизованные и чипированные животные выпускаются назад, в нашу городскую среду и нападают на людей и создают угрозу для общества. Она неправильная. И вопрос нужно решать с этими животными», — говорил Лютаев. В апреле текущего года законопроект об обязательной маркировке и учете животных получил положительное заключение Правительства России. Ожидается, что осенью документ будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Сама маркировка является безболезненной процедурой для питомцев. Это делается несколькими способами: покупается специальная бирка или ошейник, вводится подкожный микрочип или делается специальное тату. Вся необходимая информация о животных будет заноситься в единую базу. Таким образом, можно будет проследить и выявить источник заболевания.