Чингис Акатаев: Я в шоке от ареста Левчугова

Закончилась работа согласительной комиссии мэрии Томска и городской Думы. Впервые так долго и тщательно депутаты и чиновники обсуждали городской бюджет на будущий год. Что из этого получилось, мы решили узнать из первых рук у спикера Думы города Томска Чингиса Акатаева. Заодно обсудили с ним последние громкие события - арест следователя Сергея Арефьева и бизнесмена Владислава Левчугова и предстоящие выборы мэра и губернатора.

Автор: Дума города Томска Чингис Акатаев

– Два дня назад закончила работу согласительная комиссия, завтра он будет вынесен на собрание Думы. Могли бы вы назвать основные параметры – доходы, расходы и в сравнении с прошлым годом, что изменилось. – На самом деле, хочу сказать сначала, что работа над проектом бюджета 2022 года шла более углубленно, более тщательно, чем в прошлом году. Это легко объяснимо: вы помните, что в прошлом году нам пришлось практически сразу же после избрания включаться в этот процесс. Хочу сказать, что сегодня фактически все без исключения депутаты понимают, что это огромный хозяйственный механизм, требующий ежедневного внимания, и соответственно, более тщательного, более вдумчивого подхода. Рубануть с плеча – давайте здесь уберем, там добавим – больше нет. У нас в этом году согласительная комиссия длилась дольше обычного. Мы делали перерыв достаточно большой для того, чтобы понять, какие виды помощи мы можем получить из областного бюджета, из федерального. Кое-какие позиции мы долго согласовывали, еще раз обменивались мнениями. Взять тот же предпоследний протокол согласительной комиссии, он у нас на 45 листах! То есть, это со всеми поправками, обсуждениями и так далее. Это такая скрупулезная работа. Я напомню параметры бюджета. – Да, доходы, расходы. – Доходы 16 миллиардов 648 миллионов и 17 миллиардов 445 миллионов – расходы. – То есть, дефицит. – Дефицит – 797, грубо говоря, почти 800 млн рублей. Вот те параметры, с которыми мы вошли в работу согласительной комиссии. Ориентировочно у нас как доходная часть, так и расходная часть будет увеличена где-то на 650 миллионов рублей. Теперь коснусь основных пунктов, которые в первую очередь интересуют томичей. Вы помните наш посыл, который мы обозначили всем депутатским корпусом – это от окраины к центру. Потому что у нас на самом деле Томск разрастается, есть присоединенные территории. Начну с дорог. Впервые мы в проекте бюджета закладываем на ремонт, подчеркиваю – это не на ямочный ремонт, а капитальный ремонт дорог второй, третьей категории, так называемые дороги второстепенные, те, что интересуют людей. – Это во дворах дороги? – Нет, это подъезды к микрорайонам. Давайте возьмем мой 21 округ: Иркутский тракт - это дорога первой категории, а например, переулок Карский, по которому тоже достаточно большое движение – это дорога второй категории. Улица Революционная в поселке Кирпичный – это третьей категории. – Недавно был пресс-релиз из Белого дома, что у нас количество ДТП упало на 16% за счет того, что реализуется нацпроект «Безопасные качественные дороги», и там была цифра, что в самом городе Томске 14 километров дорог отремонтировано. 14 километров – это много или мало? – 14 километров дорог – это не мало. Почему, например, здесь взаимосвязан вопрос со снижением ДТП? Когда подвергается капитальному ремонту дорожное полотно в рамках национального проекта, там же речь идет не только об укладке асфальта. Там речь идет о том, что должны быть сопутствующие тротуары, ливневка, освещение и установка определенных конструкций, обеспечивающих безопасность движения: пешеходные переходы и так далее. Вот о чем идет речь. И соответственно, когда берется определенный участок дороги, все эти элементы должны быть включены в этот ремонт. – То есть, 14 километров – это не мало? – Да, это не мало, но, если брать 2021 год, мы помним, что это Нахимова, это участок проспекта Ленина, это от Красноармейской до Яковлева. Вот в следующем году у нас в проекте бюджета стоит 11 дорог – это по первой и второй категории, я приведу их названия – Высоцкого надо делать, Ивановского вся разбитая – надо делать, Карла Маркса, Герцена, Белинского, Сибирская. Таким образом, каждый год мы стараемся захватывать все больше и больше дорог. Но! Что говорят жители? Они говорят: «Власть, вы, пожалуйста, подъезды к нашим микрорайонам сделайте!» Потому что общая инфраструктура – это замечательно, но это общая инфраструктура, общее достояние. А «нас интересует, когда мы утром с работы или вечером после работы, или из садика, в школу, подъезжаем к своим дворам – вот эти дороги нас интересуют, по ним проехать невозможно». И в принципе, я думаю, каждый депутат такими наказами вооружен, и в этом году, 2022 я имею в виду, мы хотим заложить 120 миллионов рублей. Здесь, как мне кажется, мы были услышаны субъектом Федерации… – Областной администрацией? – Да. Надеемся, что такое подтверждение найдем. 22-го декабря будет заседание Думы области по принятию бюджета, и вроде 70 миллионов рублей нам область выделит на ремонт дорог второй, третьей категории. Мы к ним добавляем 50 миллионов из нашего местного бюджета, и таким образом, еще раз подчеркну, впервые в истории города Томска на ремонт второстепенных дорог появится 120 миллионов рублей. Сегодня по различным каналам идет сбор информации о том, какие дороги ремонтировать. Вы знаете, да?

– А почему ЦУР собирает эту информацию у жителей? Что у нас в мэрии не учтены плохие дороги? Или мы тут тоже будем рейтинговое голосование какое-то делать, как в благоустройстве? – Все учтено, просто, я так думаю, что, наверное, из того функционала, который ЦУРу был задан, они тоже мониторят ситуацию. Я абсолютно уверен, что те предложения, которые сейчас у них аккумулируются, и которые аккумулируются в администрации города Томска через районные администрации, они будут тождественны. – Просто мне интересно, зачем «давайте мы соберем, опросим жителей» - как будто в мэрии не знают какие дороги у нас плохие. – Такой перечень есть. И обратите внимание, буквально несколько дней назад Вячеслав Черноус специально, я думаю, отвечая на определенные недоуменные вопросы жителей, куда вообще обращаться, он выступил и сказал «ребята, у нас этот перечень есть». Сегодня горящая, так скажем, позиция – это 94 дороги на 250 миллионов рублей. И этот перечень можно расширять и расширять, но в зависимости, конечно, от того, есть у нас финансы или нет. Но если мы, условно, 2 года будем давать по 120, или в следующем году 130 миллионов рублей, мы эти 94 второстепенные улицы, конечно, закроем. Поэтому нам не важно, где идет сбор. Более того, хочу сказать, что мы как депутаты от округов наизусть знаем те дороги, которые требуют ремонта. Здесь, знаете ли, какого-то открытия для нас нет. – Мы просили наших подписчиков тоже прислать вопросы, и вот тут спрашивают: «Как вы считаете, справляется ли город Томск без мэра с проблемами? Дайте честный ответ». – Знаете, я скажу так, что динамика тех или иных вопросов, конечно, зависит от личности – кто возглавляет город или регион, или страну. Но, тем не менее, надо понимать одну вещь – есть ли там исполняющий обязанности, раз так сложилось. От функционала ежедневного, который начинается, условно говоря, почти в круглосуточном режиме – там трубу прорвало, здесь автобус не ходит – это волей-неволей все равно заставляет тебя решать в том или ином ключе все эти вопросы. Поэтому, есть команда администрации города Томска … – То есть, вы считаете – они справляются с текущей ситуацией? – С текущей – да. Но есть болевые точки, о которых я тоже бы хотел сказать. Например, это подготовка к отопительному сезону. – У меня есть про это вопрос. Вы писали о том, что был очень тяжелый старт отопительного сезона, что до конца сентября порядка 180 домов не были подключены к отоплению. И до сих пор продолжаются какие-то раскопки, я все время вижу, что где-то пилят асфальт. Вы можете объяснить, в чем причина? – Для общего понимания, у нас более 600 километров протяженность теплотрассы в городе Томске, и, я думаю, жителям будет интересно, как вообще сложилась эта мозаика. В военные годы 32-33 завода были эвакуированы в Томск. К сожалению, сегодня этих заводов почти нет. А ведь именно эти заводы содержали всю социальную инфраструктуру – сады, школы, поликлиники, и всю коммунальную инфраструктуру. Когда началась перестройка, и так скажу, пошел определенного рода хаос, многие заводы рыночных условий не выдержали и вся инфраструктура просто была сброшена. Вы помните же, как заводы отказывались от садов, школ и так далее. Точно так же они сбросили всю инфраструктуру, и ее в определенный период действительно никто не содержал. И сегодня та же теплотрасса, тот же водовод в определенных местах просто представляет собой жалкое зрелище. Для нас болевой вопрос – эти бесхозные сети, которые, в принципе, «ТомскРТС» не обязан ремонтировать. – А что значит бесхозные? Они ни у кого на балансе не значатся? – Да, абсолютно точно. Я выступил на собрании Думы и сказал, что вообще нам надо подступиться к этому вопросу, вплоть до создания, как вариант, отдельных муниципальных бригад. Потому что этот сентябрь был на самом деле очень печальный и очень тревожный. Такого количества раскопок, не подключенных домов не то что к теплу, а даже к горячей воде – такой критической массы у нас давно не было. Слава Богу, мы были услышаны, и в проекте бюджета на 2022 год мы впервые выделяем почти 10 миллионов рублей на ремонт бесхозных сетей. Другой вопрос – мэрия высказала, так скажем, свои опасения, стоит ли под это создавать отдельное муниципальное предприятие – это же зарплаты, это же налоги, это содержание – коль можно просто на рынке обратиться через конкурс к услугам сторонних организаций. Эти работы ведь носят сезонный характер. Определенная логика в их аргументации есть. Депутаты пообсуждали этот вопрос, договорились, что в январе еще раз обсудим, еще раз услышим доводы ряда депутатов и доводы администрации. Но я выскажу свою точку зрения – мне вообще, по большому счету, без разницы муниципальное это предприятие будет делать или сторонние организации, которые имеют в этом определенные профессиональные навыки, которые эти бесхозные сети, узлы учета будут приводить в нормативное состояние. И жителям без разницы. Главное, чтобы это было сделано, и в сентябре 2022 года все были подключены к теплу – вот основная тактика.

Лицей № 8

– Не могу не спросить про лицей № 8. Что с ним? К первому сентября следующего года мы опять его не отремонтируем? – Давайте буду предельно откровенен, и полную информацию даю, чтобы услышали учителя и родители. Мы заложили 65 миллионов рублей в 2021 году и 102,5 миллиона рублей в 2022 году с тем, чтобы в 2021 году провести конкурс. Ждали проектно-сметную документацию. Все затянулось. На этот процесс наложился ценовой беспредел, который в этом году – на металл, на все строительные материалы, на деревянные изделия. Выходит экспертиза, и мы видим сумму 287,7 миллионов. Разница между 167 и 287… – Почти в два раза. – Да. Что мы делаем? Конечно, мы обращаемся в область. Кричим «караул, помогите». Во-первых, мы уже на грани, так скажем, отчаяния – это крик родителей и учеников, которые учатся в пяти-шести образовательных организациях, не имея своего родного приюта. И на сегодняшний день картина такая: у нас есть 65 миллионов этого года (естественно мы их не использовали). Мы их попытались использовать, но аукцион не состоялся, никто на него не вышел. И здесь логика понятна. Потенциальные участники конкурса говорят «ребята, к этому лицею приковано огромное внимание – значит мы должны все четко и в срок, и качественно все сделать. Самый главный фактор – мы не видим окончательную сумму». И кто туда пойдет? А конкурс был объявлен на промежуточные 154 миллиона рублей. Сегодня рабочий вариант, который девятого декабря, я надеюсь, на Думе мы уже примем, 102,5 миллиона рублей, мы туда закладываем 107,5 миллионов рублей из местного бюджета, и 80 миллионов рублей нам пообещала область. – Пообещала? – Да, пообещала. Мы очень на это надеемся. Но! Вы не забывайте, что сегодня очень большие надежды связаны с федеральной программой, которая с первого января должна заработать – это ремонт школ, опять подчеркну мысль я, что очень жаль, что нет слова «и садов», потому что они тоже требуют ремонта. Но хотя бы по школам, если этот процесс двинется. Мы туда от области отправили большой перечень образовательных организаций не только в городе Томске, но и в районах, лицей № 8 стоит первой строчкой. Я, конечно, не провидец, но если все по этому алгоритму временному нам удастся, я думаю, первого сентября лицей будет сдан. – Чингис Маметович, не кажется ли вам странным, смотрите, мы сейчас вот тут всем миром ищем деньги на школу, при этом Федерация выделяет 18 миллиардов рублей на строительство кампуса. То есть, на школу денег нет, а кампус, необходимость которого не так очевидна или, по крайней мере, не для всех очевидна, пожалуйста. – Моя индивидуальная позиция – я считаю, что кампус – это по большому счету, очень большой катализатор для Томска. Со мной может спорить в индивидуальном порядке любой. У каждого сейчас свое мнение – кампус нужен или не нужен. Я считаю, что нужен. Давайте смотреть на те векторные точки, которые сегодня вообще создают развитие города Томска: это университеты. Только университеты нам могут создавать движение города. Это дополнительный приезд студентов – это 10 тысяч человек будет, 15, которые здесь будут 4 года или 6 лет учиться, в зависимости от бакалавриата и магистратуры. Часть из них, во-первых, они здесь будут жить, и да, оставлять деньги. Во-вторых, это же не только просто общежития. Инженерные, лабораторные корпуса, это библиотека, это спортивный комплекс и так далее. Понятно, что все это мы будем решать в привязке еще и с транспортной доступностью – это тоже ключевой вопрос, и об этом можно, наверное, отдельно говорить.

Макет кампуса

– То есть, вы считаете, не получится так, что у нас будет канатная дорога, и при этом средние школы или детские сады будут в полуразрушенном состоянии. Вы же подсчитывали сами, сколько у нас нуждаются в капремонте, их там какое-то невероятное количество школ. – Нет, в капремонте нуждаются очень много школ и садов, учитывая и культурные и спортивные учреждения, потому что большая часть из них построена в середине прошлого века. Мы же не отрицаем этот факт. Но я считаю, что один вопрос ко второму никакого отношения не имеет. – А что у нас с капитальным ремонтом моста? Я помню, что вы предлагали на время ремонта сделать понтонный мост… – У нас сейчас два болевых вопроса – коммунальный мост, требующий капремонта и напомню, что в ценах этого года это 1 миллиард 193 миллиона рублей. Понятно, что будет корректировка. И Кузовлевский переезд, который закрыт, по нему тоже экспертиза вышла. Долго шло, потому что надо было порядка 17 согласований с железной дорогой сделать. Как мне сказали, что вроде бы в параметры Федерального бюджета эти два объекта на следующий год включены. – Я хотела про сроки узнать, потому что вот мы говорим, говорим, а никаких точных дат нет пока. – Кузовлевский переезд, надеюсь, если мы эти деньги получим, в следующем году будет завершен. Что касается коммунального моста, то мне специалисты сказали, курирующие этот вопрос, 2022-2023 годы, то есть, его невозможно за один год сделать.

– Ваша коллега, Елена Ульянова бьет тревогу, что у нас погибает общепит. Сегодня она опубликовала и открытое письмо на имя губернатора, прокурора, руководителя антимонопольной службы. Могут ли здесь помочь чем-нибудь депутаты предпринимателям, и как вы считаете, действительно ли настолько тяжелая ситуация сейчас в этой сфере бизнеса сложилась? – Я считаю так, крик отчаяния появился, он же неспроста появился, это же тоже люди, семьи, бизнес. Если все так опасно с коронавирусом, то у меня тогда другое предложение – давайте закрывать строительные магазины, тоже ограничивать доступ. Давайте закрывать большие продуктовые супермаркеты, и с этой точки зрения это тоже общественные места… – Ко всем относиться одинаково? – Абсолютно точно. Тогда давайте применять равные подходы. Почему кто-то решил, что именно в кафе и в ресторанах происходит эпицентр всех контактов. Честно скажу свое мнение – я не уверен, что это так. Я могу привести очень много примеров, где это может происходить. – Лично вы, как вы как относитесь к принятию закона о QR-кодах? – Сложно сказать. Я сам, во-первых, тяжело болел. Я скажу так, никогда в жизни я так не болел. Я две недели находился в госпитале, и первые девять дней не мог поднять голову, такая была интоксикация жуткая. Я не могу об этом не сказать. И мне было страшно, семье моей было страшно, детям моим, супруге, родителям. Хочу сказать, что такого со мной никогда не было. И вот лежишь и думаешь – каждый человек же никогда наизусть не знает свою иммунную систему. И рассуждаешь – где она сейчас может стрельнуть? Потому что ты уже наслушался: у кого-то сердце, у кого-то легкие, у кого-то еще что-то. И я с этой точки зрения думаю, что, наверное, определенные меры надо принимать. – Я бы хотела все-таки позицию понять – за QR-коды или против? Потому что те, кто против QR-кодов, они не против вакцинации, не против прививок, они это подчеркивают. – Не могу пока сказать. Четкого мнения у меня пока не сформировано. – Другая горячая темя недели – это арест следователя по особо важным делам Сергея Арефьева. Говорят, что сумма взятки – 40 миллионов рублей. – То есть, вы успели посчитать? – Прикинуть по пачкам можно. Мне просто интересно ваше мнение как бизнесмена. Обычных томичей, конечно, размер взятки впечатлил. А на вас это впечатление произвело? – Во-первых, давайте так, справедливости ради, сумма взятки не была озвучена. Есть предположения, что это может быть и 10, и 40, и 50. Могу сказать только одно, мы пока не знаем нюансов всего, что произошло. Конечно, для всех шок, что там прозвучала фамилия Владислава Левчугова. По сути, человек, который создал сам себя, свою империю в хорошем смысле слова, заводы, пароходы, яхты, самолеты – и как он оказался в этой истории? Это для меня, как и для очень большого круга моих знакомых, огромный вопрос. Все в шоке именно от этого. Я не готов рассуждать о следователе Арефьеве, я его не знаю. Я знаю Владислава, и очень давно. Я видел, как он скрупулезным трудом создавал свой бизнес, без всякой посторонней помощи, начиная с одного киоска, и понеслось. И сегодня, когда все это прозвучало, как гром среди ясного неба, я просто в шоке. Я вчера пошел на тренировку, на футбол, нас 20 человек … – И все про это говорят? – Именно про это. Про то, как там и при каких обстоятельствах оказался Левчугов, и что сие все это значит. Узнаем. Подождем. Я думаю, следствие все равно какие-то крохи, не крохи, информацию нам даст. Все хотят понять, как вообще такое могло происходить.

Владислав Левчугов

– А другую тему на футболе обсуждали – уход с поста заместителя губернатора Сергея Ильиных? И это немножко странно после такой оглушительной победы «Единой России» на выборах в облдуму. – Здесь скажу без утайки – не знаю причин. Сегодня Сергей мне звонил, поблагодарил за совместную работу. Более того, два дня назад я написал ему в WhatsApp, говорю: «Сергей, это правда, вот слухи, которые сейчас в телеграмм-каналах?» Он сказал: «Правда». Я, знаете, не имею привычки задавать более уточняющие вопросы. Надо – человек сам скажет. Но могу сказать, что мне с ним было очень комфортно работать. Мы с ним знакомы еще по экономфаку ТГУ. Он младше учился, там, где Владимир Самокиш. Но, тем не менее, нас как-то судьба с Сергеем свела. Поэтому у меня о нем только положительные отзывы. А что там произошло, я не знаю. Не задаю вопросов. Впрочем, мне кажется, никто их никогда реально и не осветит. – Судя по всему, 2022 год обещает быть не скучным: у нас выборы губернатора будут, и возможно, если, конечно, не случится чудо, и вдруг не оправдают Ивана Кляйна, то и мэра. – Все в нашей жизни бывает. – Ваше имя называют в качестве претендента и на пост мэра, и на пост губернатора, поэтому мне интересно, думали ли вы сами об этом? – Хороший вопрос. Знаете, двадцатилетний мой опыт уже не перемещает меня в зону волшебных мечт и полетов в этом ореоле тщеславия и честолюбия. Будет день, будет пища. Я всегда говорю так. Соответственно, не я решаю, не мне решать. Моя задача на сегодняшний день, и как мне кажется, это у нас получается, подчеркиваю – у нас, у всего депутатского отпуска – быть востребованными у населения города Томска. И еще раз скажу, «от окраины к центру» означает одно – мы сегодня очень плотно работаем во всех микрорайонах. И вот эти программы, ремонты дорог второй и третьей категории – еще одна хорошая программа, которую, я надеюсь, мы тоже на нее деньги выбьем – это дворовые территории, обустройство контейнерных площадок, освещение, внутриквартальные проезды, уборка уличной дорожной сети, чтобы это не вызывало нареканий у жителей – вот круг наших вопросов.

Чингис Акатаев