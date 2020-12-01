Цифры не бьются. Какова реальная смертность от ковида в Томской области?

Истории

С апреля по ноябрь в России на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено в официальной за все время пандемии. Об этом пишет издание «Медиазона», авторы которого получили доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Согласно этим данным, смертность от коронавируса в Томской области может быть занижена в пять раз.

Как скрывают смертность?

С «Медиазоной» вышел на связь пользователь ИЦК, пожелавший остаться анонимным. Он представил редакции доказательства того, что действительно имеет доступ к системе, и прислал архив с файлами, скачанными из ИЦК. По этим данным, с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября включительно в России умерли 74 866 пациентов. Согласно официально опубликованной информации, за этот же период от COVID-19 умерли 36 516 человек.

Росстат, который на сегодняшний день опубликовал статистику по сентябрь, дает данные в 55,6 тысяч умерших от ковида пациентов. В ИЦК содержатся данные о смертях 41,3 тысяч пациентов коронавирусных больниц.

На общероссийском графике видно, что данные Роспотребнадзора о погибших от COVID-19 никогда не совпадали с количеством умерших на коронавирусных койках и всегда были меньше примерно в два раза.

В ноябре, когда в федеральных сводках сообщали о 400-500 смертях в день, в коронавирусных больницах на самом деле умирали по 800-900 человек. Пик смертности в данных, доступных «Медиазоне», пришелся на 17 ноября — тогда в больницах умерли 932 человека: Роспотребнадзор отчитался только о 456 умерших.

Фото: Медиазона

Ранее Медиазона отмечала, что за время пандемии с апреля по октябрь 2020 года в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние пять лет. Избыточная смертность составила 18%. Если учесть только период с апреля по сентябрь — те месяцы, по которым есть полные данные Росстата — то прирост смертности составит 106 тысяч человек.

Демограф Алексей Ракша в разговоре с «Медиазоной» объясняет, что не все избыточные смерти относятся к коронавирусным: по словам демографа, они могут быть связаны, например, с перегруженностью системы здравоохранения.

«Заняты срочные службы — у кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции. Разные могут быть вещи, но, по опыту развитых стран, COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110% В среднем — 80%», — говорит Ракша.

Что в Томской области?

Исследование показало, что одни регионы, похоже, предоставляют заниженные данные о смертности от коронавируса в обе базы — и в ИЦК, и в Федеральный регистр. В этих регионах избыточная смертность, по данным Росстата с апреля по сентябрь, в 20–120 раз выше, чем официальная смертность. Яркие представители этой группы: Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Липецкая, Брянская, Челябинская, Рязанская, Ярославская, Ленинградская области.

Есть регионы, в которых разрыв между данным, относительно невелик. К этой группе относятся: Калининградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская области, Мордовия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Краснодарский край. Некоторые регионы занижают данные для сайта «Стопкоронавирус.рф» не очень сильно, зато постоянно — с одним и тем же «коэффициентом».

И есть регионы, где данные относительно точно совпадают друг с другом. Здесь Тульская и Мурманская области, Москва и Севастополь, Тыва и Адыгея, а также Красноярский край.

Авторы материала отнесли Томскую область к регионам, в которых данные ИЦК никак не связаны с данными оперативных штабов. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.

Фото: Медиазона