Цифры не бьются. Какова реальная смертность от ковида в Томской области?
С апреля по ноябрь в России на койках для коронавирусных больных умерли как минимум в два раза больше человек, чем учтено в официальной за все время пандемии. Об этом пишет издание «Медиазона», авторы которого получили доступ к данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Министерства здравоохранения. Согласно этим данным, смертность от коронавируса в Томской области может быть занижена в пять раз.
Как скрывают смертность?
С «Медиазоной» вышел на связь пользователь ИЦК, пожелавший остаться анонимным. Он представил редакции доказательства того, что действительно имеет доступ к системе, и прислал архив с файлами, скачанными из ИЦК. По этим данным, с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября включительно в России умерли 74 866 пациентов. Согласно официально опубликованной информации, за этот же период от COVID-19 умерли 36 516 человек.
Росстат, который на сегодняшний день опубликовал статистику по сентябрь, дает данные в 55,6 тысяч умерших от ковида пациентов. В ИЦК содержатся данные о смертях 41,3 тысяч пациентов коронавирусных больниц.
На общероссийском графике видно, что данные Роспотребнадзора о погибших от COVID-19 никогда не совпадали с количеством умерших на коронавирусных койках и всегда были меньше примерно в два раза.
В ноябре, когда в федеральных сводках сообщали о 400-500 смертях в день, в коронавирусных больницах на самом деле умирали по 800-900 человек. Пик смертности в данных, доступных «Медиазоне», пришелся на 17 ноября — тогда в больницах умерли 932 человека: Роспотребнадзор отчитался только о 456 умерших.
Ранее Медиазона отмечала, что за время пандемии с апреля по октябрь 2020 года в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период за последние пять лет. Избыточная смертность составила 18%. Если учесть только период с апреля по сентябрь — те месяцы, по которым есть полные данные Росстата — то прирост смертности составит 106 тысяч человек.
Демограф Алексей Ракша в разговоре с «Медиазоной» объясняет, что не все избыточные смерти относятся к коронавирусным: по словам демографа, они могут быть связаны, например, с перегруженностью системы здравоохранения.
«Заняты срочные службы — у кого-то инфаркт, у кого-то что-то еще. Откладываются плановые операции. Разные могут быть вещи, но, по опыту развитых стран, COVID-19 составляет в избыточной смертности от 55% до 110% В среднем — 80%», — говорит Ракша.
Что в Томской области?
Исследование показало, что одни регионы, похоже, предоставляют заниженные данные о смертности от коронавируса в обе базы — и в ИЦК, и в Федеральный регистр. В этих регионах избыточная смертность, по данным Росстата с апреля по сентябрь, в 20–120 раз выше, чем официальная смертность. Яркие представители этой группы: Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Липецкая, Брянская, Челябинская, Рязанская, Ярославская, Ленинградская области.
Есть регионы, в которых разрыв между данным, относительно невелик. К этой группе относятся: Калининградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Сахалинская, Калужская области, Мордовия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Краснодарский край. Некоторые регионы занижают данные для сайта «Стопкоронавирус.рф» не очень сильно, зато постоянно — с одним и тем же «коэффициентом».
И есть регионы, где данные относительно точно совпадают друг с другом. Здесь Тульская и Мурманская области, Москва и Севастополь, Тыва и Адыгея, а также Красноярский край.
Авторы материала отнесли Томскую область к регионам, в которых данные ИЦК никак не связаны с данными оперативных штабов. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.
При этом ранее Росстат публиковал данные, из которых следовало, что в Томской области смертность от коронавируса могла быть занижена в два раза.Так, на 1 сентября 2020 года региональный оперштаб сообщал о смерти 69 пациентов, а из данных Росстата следует, что к тому времени от COVID-19 умерли на менее 159 зараженных.
Похожая ситуация с расхождением цифр статистики складывается и в других сибирских регионах. Например, в Новосибирской области, по данным Росстата, с апреля по август умерли 767 пациентов, зараженных коронавирусом. При этом COVID-19 как основная причина указан в 482 случаях. Новосибирский же оперштаб сообщал о 361 умершем.
Больше чем в три раза смертность могли занизить в Омской области. По данным Росстата, с апреля по август здесь скончались 680 пациентов с коронавирусом, а именно от COVID — 472. Региональный оперштаб сообщал, что к 1 сентября погибли 198 заболевших (к 7 октября насчитали 328).
Самое существенное расхождение данных в Кемеровской области. Росстат сообщил о кончине 433 пациентов с коронавирусом, а местный оперативный штаб о 49 жертвах. Кроме того, в Кемеровской области больше всего умерших пациентов с диагностированным COVID-19, на смерть которых коронавирус «не оказал существенного влияния» (256 случаев – это больше половины всех случаев).
В свою очередь, губернатор Томской области Сергей Жвачкин неоднократно подчеркивал, что региональный оперативный штаб сообщает о каждой смерти от коронавируса.
«Причем часто делает это, даже опережая федеральный оперативный штаб, рассказывая не просто о фактах смерти, но и об обстоятельствах гибели людей», — уточнял Сергей Жвачкин.
О различиях оперативной и итоговой статистике говорил и заместитель губернатора Иван Деев. По его словам, итоговые цифры смертности все смогут увидеть в 2021 году, когда Росстат проанализирует все данные. Сейчас же, по словам замгубернатора, возможны накладки. Например, пациент может умереть в одном регионе, а быть прописанном в другом. В оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.
Деев объяснял: в данные об умерших от коронавируса попадают те случаи, когда есть официальное подтверждение патологоанатомов, что человек умер именно от COVID (Иногда получение подтверждения может занять до 45 дней). Если смерть пациента наступила от хронического заболевания, которое обострилось на фоне ковида, то в общей статистики они не учитываются. По данным облздрава, с апреля по сентябрь в 117 случаях смерти коронавирус являлся сопутствующим заболеванием на фоне хронических.
Редакция ТВ2 связалась с Информационным центром по мониторингу за ситуацией с коронавирусом с просьбой прокомментировать опубликованные цифры. В ИЦК ответили, что от комментариев отказываются.
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