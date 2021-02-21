Добрые новости
21 февраля,
2021
В девяностые годы на глазах одна страна исчезла в одночасье, а другая появилась. Появились частные банки, биржи, политические партии, товары на магазинных полках. Исчезли старая работа, накопления на сберкнижках, старые социальные статусы Все это было странно, непонятно, неожиданно, необычно, удивительно. Чудесно... Не случайно тогда популярнейшей передачей телевизионной стало "Поле чудес", в котором можно было выиграть электрический чайник за удачно угаданную букву. А иметь хорошую работу и осуществить детские мечты — чудо? Вмешательство божественной силы или что-то трудно объяснимое? Чудо - всегда ли это хорошо? Послушайте, что говорили об этом наши собеседники из Страны чудес девяностых.
— Чудеса случаются?

— Я считаю, кто-то свыше мне помог встретить мою девушку.

— Бывает, что-то потерял, не вещь, а отношения какие-то, а потом раз — нашел, это чудесно.

— Работа была прекрасная, чудесная. Я была преподавателем. Там были чудеса со спиртовками, с пробирками.


— В какие чудеса верили в детстве?

— В детстве я мечтал летать. И это чудо я, можно сказать, осуществил. Я летаю на дельтаплане. Это одно из чудес, которые мне удалось осуществить в своей жизни.


— В России чудо всегда хорошо?

— Чудо прекрасно. А в России тем, кто не умеют делать большие деньги, надо только заниматься чудесами и верить в чудеса.

Вера у разных народов в чудо имеет, я бы сказала, общие основания, общие точки соприкосновения. Может быть, лучше это показать примерами. Как правило, святой, творящий чудо, ассоциируется у нас с чем? Творящий добро, чудо. Франциск Ассизский мог поговорить с волком, мог понять и птиц, и с цветами, в принципе, то же самое делает Сергий Радонежский, когда к нему в келью приходит медведь. Медведь голодный, дикий, злой, но он его приручает одним даром любви и творит чудо. То есть, вот такие вещи, они как бы выдают общие моменты, которые могут связать эту категорию чудесного в различных цивилизациях. Нечто общечеловеческое. В ожидании общечеловеческого чуда.
Ирина Николаева
историк
Аладдин
Арабская ночь. Горяча словно день. Тут жарко всегда и даже когда опускается тень. Так начинался диснеевский мультик, который на кассете в видеоплеере был уже чудом сам по себе. А тем более лампа с Джином и ковер-самолет. История уличного воришки, влюбившегося в принцессу стара как мир. Мультик цепляет не только детей, но и взрослых, ведь он завязан на шутках большого и синего Джина в исполнении Робина Уильямса. Шутки он писал сам, правда, актер записал целых четыре четырехчасовых сессии, разрабатывая персонажа. А аниматорам пришлось выбирать для фильма только некоторые фразы.
— Как вы относитесь к чудакам?

— Ну, знаете, они нашу жизнь иногда делают интересной, веселой.

— Бывают чудаки близко к больным людям, их так и называют не чудаки, блаженные, дурачки. Вообще-то они хорошие люди, прежде всего у них мягкое сердце

— К чудакам как-то скептически.

— Им, наверное, легче живется.

— Я сам чудак.

— Говорят, все люди, которые занимаются наукой в некотором смысле ненормальные, так что, наверное, и я чудак.

В Новотроицке, мы там расследовали случай. Женщина дежурила ночью, уже кончила дежурство, шла домой по полю, к себе в деревню. Деревня метров двести. Вдруг смотрит, над поляной летит шар, присмотрелась, а шар полупрозрачный, там внутри сидят два человека: один сидит и вперед смотрит, а другой за его спиной и периодически поворачивается к нему, и даже видно как говорит что-то. И вот один момент, который показывает, что это не галлюцинация. Подошла она к домам: первый дом был ниже объекта, и объект пролетел над домом. А второй объект залетел за дом вот такого эффекта при галлюцинации не наблюдается. Она вынуждена была еще некоторое время ждать, когда объект вылетит с другой стороны.
Геннадий Николаев
изобретатель, уфолог
— В жизни, которая нас сейчас окружает, в жизни нашей страны, что вы считаете самым большим чудом?

— Знаете, я считаю, что мы еще держимся, улыбаемся, и вообще наш народ — это чудо, непредсказуемое, но чудо.

—Длинная осень, а так без чудес.

— То, что сейчас мы освободились от рабства. Политика опять, никуда от нее не денешься. Это чудо, я думаю, потому что никто не ожидал, что все так быстро изменится. Это, наверное, самое главное, что мы сейчас можем говорить и думать то, что хотим.

— Мир. Сейчас такая напряженная обстановка, что мир — это чудо.

Поле чудес
"Подарок в студию!" — объявляет Леонид Якубович уже на протяжении более трех десятков лет. Удивительно, но и сами участники программы всегда приезжают с подарками.

Хотя программа сделана на основе американского "Колеса фортуны" она приобрела совершенно русский колорит. А подарки, которые привозят телезрители, хранятся в музее в фойе главного здания телецентра "Останкино".




На тех или иных этапах, в тех или иных обстоятельствах само представление о чудесном меняется. Сдается мне, что не случайно русское средневековое общество нередко связывало чудо именно с изменением власти. Проблема была чрезвычайно болезненной, вечно острой,
вечно больной для русского общества. Посмотрите, тот же Сергий Радонежский творит те чудеса, которые никогда не приписывались Франциску Ассизскому. Допустим, в 1356 году борьба между Борисом Суздальским и его братом Дмитрием за нижегородский престол, борьба которая повлекла за собой братоубийство, борьба не на жизнь, а на смерть. Все это было сопряжено с большим кровопролитием. Сергий Радонежский только силой своего слова прекращает борьбу, и все радуются и молятся на него, что надо же, он прекратил эту борьбу. А чудеса, которые творил Василий Блаженный для того, чтобы совладать с дикостью царя, с его кровожадностью. С моей точки зрения бывают какие-то вот такие периоды, которые акцентируют ту или иную особу, ту или иную сторону чудодейственных свойств.

Во Франции, в Германии широко было распространено представление о том, что прикосновением короля, в частности за Капетингами была укоренена такая способность в сознании обыденном: король способен одним прикосновением руки излечить золотушных больных. Любопытно, что в сознании многих народов представления об этом живет. Я уже не говорю о жрецах и шаманах, которые одним прикосновением могут изгонять бесов, одержимых излечивать. Журналисты как-то отметили, те кто бывал на митингах с Фиделем Кастро, что многие из собравшихся пытались дотронуться до него, то есть, тоже полагали, что он обладает каким-то даром, который может произвести с ними нечто чудесное.




Ирина Николаевна



историк
— Говорят, Россия страна чудес, вы согласны?

— Да, здесь живут замечательные люди, и там, на Западе, им даже не снится то, что у нас случается, то на что способны русские люди.

— Да. Как Буратино в сказке. То есть, вот вроде никто не работает, посмотрите днем на улице людей сколько, в транспорте: никто не работает, безработица там минимальная официально, на самом деле она ведь ужасная и как-то все живут, и никто не умирает. И все одеты, сыты, обуты — чудеса.

— Да. Здесь можно сделать все, что вы хотите.

— Почему люди во все времена так легко верили в чудо?

— Потому что душа по природе христианка.

— А почему они столь же легко верили лжепророкам?

— Это уже от плотского мудрования. Когда человек отдается своим собственным представлением о чуде, о Боге, о знамениях, вообще о чем-либо духовном. Тогда он с легкостью прельщается различными ложными чудесами, которых в настоящее время действительно стало много. Но как проявляются вот эти неистинные чудеса, бесовские? Со стуком каким-то приходят, шумы, шорохи и так далее — это не есть действие святого духа. Чудо, настоящее, оно никогда не тешит человеческое тщеславие, оно совершается в кротости, в тишине. Как и господь совершал свои чудеса, оно всегда имеет какую-то святую цель, обязательно связанную с пользой для человеческой души. Обычно способность творить чудеса дается людям смиренным, эти смиренные люди никогда не высказывали свою эту возможность и не показывали. Более того, такие святые как Сисой Великий, Пимен Великий, да и многие другие, о которых мы читаем в житиях, они тщательно скрывали этот дар, хорошо зная о том, что способность творить чудеса ведет к человеческому тщеславию. Поэтому получив такой дар чудотворений, они его мало того что скрывали, они еще и просили у Бога, чтобы он дал им разум, как сохранить себя, чтобы не впасть в тщеславие, в гордость и так далее.
Рождение ребенка и все что вокруг себя мы видим: горы, лес, травинки, жучки в них ползающие, сам человек, когда он проникает внутрь себя, он не может не поразиться.

Отец Александр

Священник Петропавловской церкви
— Самое большое чудо в жизни?

— Моя работа. Поэтому я всегда жизнерадостная. Я занимаюсь бальными танцами.

— В настоящий момент, что я до сих пор остался таким, как меня воспитали моя мать мой отец. Потому что, скорее всего, я должен был бы уже быть другим.

— Рождение моих мальчиков.


—Какого чуда еще в этой жизни ждете?

— Я хочу, чтобы страна возродилась, была той же державой, чтобы нас все уважали.

— Я уже вообще ничего не жду хорошего для себя. Для детей, может быть. Я думаю, что все-таки будет у нас нормальная жизнь.

— Коммунизма во всем мире.

— У меня деловое очень сегодня настроение. Я решаю вопрос для себя очень важный, если он решится, это чудо.

— Какого чуда может ждать девушка? Принца.

500 дней
Как ни странно это не программа формата "Большой брат", а непринятая программа чудесного превращения плановой экономики Советского Союза в рыночную в целях преодоления экономического кризиса 1990 года. На первом этапе в течение 100 дней предусматривались приватизация жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий. На базе Госбанка СССР создавалась Резервная система. На втором (150 дней) — либерализация цен. На третьем (150 дней) — стабилизация рынка. И еще сто дней на начало подъёма. Инициатором программы был молодой в те годы экономист и начинающий политик Григорий Явлинский.

— Что такое чудо?

— Что-то необыкновенное, от чего человек становится счастливым.

— То, что никогда не может произойти.

— Нечто, что вырывается из обычных понятий.

— Охота чего-нибудь, охота, а потом раз это и происходит.

— Фокус хороший, только и всего.

— Это что-то неопознанное данное время наукой, необъяснимо пока.

— Чудо это то, что в общем то ждешь всегда долго, и иногда это происходит. То есть ощущение чуда в каждом человеке, в душе всегда живет.

— Идете-идете, и на вас свалился Мерседес, вот это чудо.




— Верить в чудо хорошо или плохо?

— Я думаю что все-таки в этом больше хорошего, чем плохого, потому как чудо, как бы то ни было, всегда связано с надеждой на благополучие, на доброе разрешение проблемы, и сам этот настрой, уверенность позволяет человеку преодолевать многие препятствия, с которыми он сталкивается. И самое большое чудо — это чудо любви, когда человек им преисполнен, то чудо действительно совершается.

Ирина Николаева


историк

— Верите в чудо?

— Может, у меня что-то от дитя осталось, но я верю.

— Хотелось бы верить, но я уже не настолько маленький.

— Обязательно-обязательно, надо верить в чудеса и быть оптимистом.

— Существуют объективные законы, субъективные законы. Чудес, извините, я считаю, что не существует. Фокусники и чудеса — да, а остальное я не верю.

— Вся жизнь чудо. Чем дальше, тем смешнее.

Верю-верю. Во все чудеса, какие бывают, во все верю.





9 ноября 1995 года
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