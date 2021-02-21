— Почему люди во все времена так легко верили в чудо?



— Потому что душа по природе христианка.



— А почему они столь же легко верили лжепророкам?



— Это уже от плотского мудрования. Когда человек отдается своим собственным представлением о чуде, о Боге, о знамениях, вообще о чем-либо духовном. Тогда он с легкостью прельщается различными ложными чудесами, которых в настоящее время действительно стало много. Но как проявляются вот эти неистинные чудеса, бесовские? Со стуком каким-то приходят, шумы, шорохи и так далее — это не есть действие святого духа. Чудо, настоящее, оно никогда не тешит человеческое тщеславие, оно совершается в кротости, в тишине. Как и господь совершал свои чудеса, оно всегда имеет какую-то святую цель, обязательно связанную с пользой для человеческой души. Обычно способность творить чудеса дается людям смиренным, эти смиренные люди никогда не высказывали свою эту возможность и не показывали. Более того, такие святые как Сисой Великий, Пимен Великий, да и многие другие, о которых мы читаем в житиях, они тщательно скрывали этот дар, хорошо зная о том, что способность творить чудеса ведет к человеческому тщеславию. Поэтому получив такой дар чудотворений, они его мало того что скрывали, они еще и просили у Бога, чтобы он дал им разум, как сохранить себя, чтобы не впасть в тщеславие, в гордость и так далее.

Рождение ребенка и все что вокруг себя мы видим: горы, лес, травинки, жучки в них ползающие, сам человек, когда он проникает внутрь себя, он не может не поразиться.



