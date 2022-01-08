Ревизия в мусорной корзине. Разбираемся, что cдать в переработку в Томске

В томских дворах становится все меньше сеток для сбора вторсырья. Недавно власти объяснили это нерентабельностью для переработчика — люди плохо сортируют и готовят мусор, кидают в сетки слишком много непригодного для переработки сырья. Мы решили разобраться, какие виды материалов можно переработать в Томске, как их определить и куда отнести вторсырье, чтобы оно наверняка получило вторую жизнь.

«Кошмар сортировщика»

«На сегодняшний день в Томске остается порядка 500 оранжевых сеток. Были раньше сетки «Чистого мира», но он сетки забрал, зато создал два приемных пункта, куда также пластик принимают. По такому же пути сейчас идет и регоператор. Почему пошли по такому пути? Те территории, где были сетки, сортировкой там занимались 20-25% людей. Фактически для инвестора это становится нерентабельным. Технику ведь надо гонять, забирать содержимое. А сетки завалены обычным мусором, поэтому рентабельности нет», — объяснил заммэра Вячеслав Черноус. В мэрии говорят, что в будущем в Томске будут развиваться именно пункты, принимающие качественное вторсырье у населения за небольшую плату, а сетки не будут использоваться вовсе. Первой от сеток в Томске по разным причинам отказалась компания «Чистый мир». Сейчас на базе офиса (переулок Лесной, 4) и склада компании (Мостовая 20/1, c.2) работают экоцентры, куда каждый томич может принести наибольшее в городе количество видов вторсырья. Мы отправились в экоцентр, чтобы узнать, как выбрать упаковку, которую потом можно сдать в переработку, что можно принести и как подготовить сырье.

сортировка в экоцентре Чистого мира сортировка в экоцентре Чистого мира

«Раньше мы стояли на сортировке и разбирали пакеты. Люди привыкли в сетки сдавать все в одном пакете. Туда складывается разное: и бутылки, и консервные банки, и бумага. И этот пакетик представляет собой страх сортировщика, потому что невозможно это все разделить, — объясняет руководитель экоцентра «Чистого мира» Мария Дериглазова. — В таком виде оттуда возможно извлечь только самые ценные материалы. Вот разрывается пакет и быстро что-то достается: пластиковая бутылка, стеклянная бутылка. Перебирать пакеты невозможно, стоя на сортировочной ленте». В компании замечают, что многие из тех, кто носил отходы в сетки, не готовы ходить в экоцентр, объемы сырья стали меньше, но выросла сознательность. «Когда только открыли экоцентр, объемы были смешные. Сейчас побольше. В месяц мы тут собираем тонн пять. Это достаточно много, но не сравнится с сетками. Качество сырья компенсирует. Сетки удобны для населения, но для компании - это сложно. Сколько на сетке ни пиши, все равно будут кидать разное. Здесь человек пришел, ему объяснили и он примерно понимает, что и куда сортировать потом, приносишь лично, поэтому здесь другой уровень чистоты. В открытии экоцентра для нас нет способа заработать, потому что мы недавно только увеличивали объем так, что сейчас смогли выйти наконец-то на окупаемость зарплат двух сотрудников экоцентра - меня и моей коллеги», — говорит Мария.

Сейчас в экоцентр разрешают приносить чистые, помытые отходы с минимальной сортировкой. Конечно, в идеале, в экоцентре разложить свой мусор по коробкам с разными фракциями самому, иначе это будут делать сотрудники и волонтеры, но тут не настаивают. Но и чтобы провести минимальную сортировку и донести те фракции, которые принимаются в переработку, нужно понять общие принципы и немного вникнуть в местные реалии. «В каждом городе свои правила сортировки. Есть какие-то общие, конечно, но в целом все отличается. Например, можно сказать, что везде самый экологичный вид пластика с точки зрения переработки — это бутылка. Она выгодная для переработчика, соответственно, ее умеют перерабатывать везде. Стекло, картон — то же самое. Это общие правила, которые работают для всех городов. Если идти дальше, разбираться в типах пластика, какая упаковка для чего, то это уже нужно отталкиваться от того, хотим ли мы сдавать на переработку, либо хотим выбросить. Например, есть города, где вообще нет переработки, там приходится делать выбор в пользу той упаковки, которая при разложении или горении меньше вреда принесет, — объясняет эксперт. — Например, вместо пластиковых бутылок появились дой-паки. Многие спрашивают, действительно ли это экологично? Конечно, если мы этот дой-пак собираемся выкинуть, он более экологичен, потому что меньше пластика используется и попадает на полигон, если говорить про переработку, то дой-пак плохая для этого упаковка, а бутылка хорошая. Все зависит от местных условий. В нашем экоцентре мы принимаем очень большое количество упаковки, поэтому особой проблемы отказаться от непригодной к приему упаковки в магазине нет. У нас сейчас спектр материалов, которые принимаем, почти на уровне Москвы».

Треугольник с циферкой

Первое, на что можно обратить внимание, когда мы выбираем продукты в упаковке в магазине — это маркировка. Она обозначается треугольником со стрелками, чаще всего с цифрой внутри. «Вообще маркировка — это такой знак, который везде ставят, но, зачастую, выбирать упаковку по такому треугольнику - смысла нет, потому что он значит, что где-то как-то в принципе эта упаковка может быть переработана. Но не факт, что у нас. Знак имеет смысл, если в нем появляется какая-то цифра. С маркировками есть проблема, что они по сути никем не проверяются, не контролируются и часто встречаются неправильные маркировки», — говорит руководитель экоцентра. Чаще всего пластик маркируется цифрами от единицы до семерки. Но нужно обратить внимание, что не весь пластик принимают в переработку в Томске. Например, не перерабатывается Поливинилхлорид (ПВХ) с маркировкой 3. Чаще всего из этого материала сделаны пластиковые окна, трубы и даже термоусадочная пленка, которая встречается на бутылках от йогурта (например, «Имунеле»). То есть саму бутылку вы сдать можете, но желательно отделить от нее неперерабатываемую пленку. Также не принимается в переработку в эконцентре пластик с маркировкой 7. К нему относят полиуретан, полиамид, поликарбонат и прочие многосоставные пластики. В мусорной корзине они могут быть представлены упаковками от влажного корма для животных, влажными салфетками.

Цифры от 20 до 23 в маркировке обозначают бумагу и картон. «На эти маркировки я не советую ориентироваться, потому что зачастую их ставят на крафтовых пакетах, например, а мы их не принимаем в переработку. Я чаще всего учу людей, что в пластике есть смысл смотреть маркировки, в бумаге лучше обращать внимание на тип материала. Коробочки от сухих завтраков, лекарств, картон обычный, коробки от пиццы - это все картон. Бумага - это газета, листовка. Кстати, иногда сама даже не могу определить, куда идет. Можно сдавать в бумагу изрисованные и исписанные листы», — объясняет Мария Дериглазова. Не принимают в переработку бумагу для выпекания, так как она вощеная.

Металл обозначают маркировки с цифрами 40 (сталь) и 41 (алюминий). Чаще всего они соответствуют реальности, а изделия из этих металлов принимаются в переработку. К стали относятся консервные банки от сгущенного молока, кукурузы горошка и прочего. К алюминию — банки, крышки из алюминия, баллончики, которые предварительно нужно отделить от частей из других материалов, например, пластика. Стекло, которое имеет маркировку с цифрой от 70 до 76 отличить и отделить проще всего. В центре его принимают по цветам. Не нужно путать стекло с хрусталем. Например, фужеры, салатницы и прочая хрустальная посуда не подлежит переработке в Томске, эти вещи в исправном состоянии можно поставить на полку обмена в экоцентре, либо сдать в проект «Свалка».

Фото: Автор:

Не принимают в экоцентре в переработку композиционные материалы, которые обозначаются маркировкой с цифрами от 81 до 90. Среди них тетрапак, бумажные стаканчики, картон, покрытый алюминий-содержащей пленкой, упаковка от чипсов Pringles, металлизированные пакеты, тюбики от зубной пасты, крема и индивидуальные упаковки от чайных пакетиков. Если вам важно, чтобы как можно больше упаковки отправилось в переработку, можно поискать на полках магазина замену товарам в упаковке с этими маркировками, либо купить что-то на розлив в специальных магазинах.

В экоцентре установлены коробки для разных видов сырья, над ними висят подробные инструкции, что и в каком виде можно оставить. Если есть сомнения, проконсультируют и объяснят сотрудники. Среди того, что принимает экоцентр, есть даже те фракции, которые не смогут переработать в Томске. Но компания принимает их, если возможно накопить их в таком количестве, чтобы оказалось рентабельно отправить их оптом на переработку в другой регион. Например, так принимается полистирол, в том числе вспененный. «Мы принимаем вспененный полистирол (чаще всего это упаковки от яиц и подложки для продуктов). С ним есть проблема - он легкий очень, нужно долго копить нужное количество. По идее, пенопласт тот же полистирол. Но если у человека есть пенопласт, мы его отправляем на отдельное производство в Томске, которое только пенопласт принимает. Они называются “ТомпластЛТД”, но ячейки они не принимают, они остаются нам. Мы копим и потом отправляем, из этого делают потом утеплитель “Пеноплекс”. Прошлую партию отправили далеко, за Урал. Сейчас пытаемся наладить контакт с Новосибирском. Но это сложная упаковка, этот пенопласт итак не слишком востребован, так еще и этикетка на нем, которая усложняет переработку, просим людей от нее избавляться. Пока копим партию», — рассказывает Мария Дериглазова. Основной принцип подготовки отходов похож для всех типов: помыть, по возможности отделить этикетку, спрессовать (если можно). В общем, сделать так, чтобы отход стал «чистой» фракцией. Подробнее о подготовке каждого материала на фото в слайдере.

Фото: Автор:

Из популярной упаковки экоцентр не принимает небутылочный ПЭТ. Это прозрачная упаковка, которая чаще всего используется как контейнер при продаже пищевых продуктов. Этот вид ПЭТа похож с полистиролом, но их легко отличить. Если полистирол очень хрупкий и легко рвется, ломается, то небутылочный ПЭТ так повредить сложно. «Эту фракцию стали использовать везде для упаковки товаров из-за дешевизны. Мы пока не знаем, что с ней делать. Он объемный, легкий вдобавок. В теории его можно отправлять на переработку, как и все: как тетрапак тот же, который мы тут не можем переработать. Но проблема в объеме: нам нужно скопить, например, 10 тонн, чтобы более-менее выгодно его переправить, окупить работу, опрессовку, дорогу. В месяц мы собираем 10 кг, то есть чтобы отправить, нужно несколько лет собирать. А пластик он тоже не хранится долго, теряет свойства, начинает крошиться от погодных условий. Тетрапак тоже не принимаем, в теории тоже есть производства, которые перерабатывают, но нам невыгодно его копить», — говорит представитель экоцентра.

Полистирол и небутылочный ПЭТ очень похожи. Различить их можно по прочности материала Полистирол и небутылочный ПЭТ очень похожи. Различить их можно по прочности материала

Недавно экоцентр стал принимать бытовую технику. Ее перерабатывает тоже не сам «Чистый мир». Из экопункта во вторичное использование уходят только металлические части и рабочие компоненты. Корпусной пластик самостоятельно переработать сейчас у компании возможности нет, а чтобы отправить в другое место, нужны опять же большие объемы. «Сначала сдали нам 10 кг техники, потом 50 кг, недавно уже 100 кг. Совет тем, кто выбирает технику, отдавайте предпочтение той, что в металлическом корпусе - тогда больший процент от нее будет переработан, с пластиком сложнее», — говорит Мария Дериглазова. Также в экоцентре копится много неперерабатываемых мелочей. Например, керамические кружки ждут своего часа на мастер-классе по мозаике, диски могут послужить кому-то декором, крышки от пивных бутылок попросил собрать один из местных баров для украшения стойки. Скопились подарочные пакеты и открытки - чаще всего они используются всего один раз и хорошо сохраняются, поэтому могут послужить кому-то еще. Пакеты можно забирать из экоцентра и приносить свои. Много на полке обмена целых ненужных вещей для быта, целая косметика, книги, игрушки. «Пластиковые карты мы отправляем в московский “Собиратор”, просто кто-то из знакомых летит, просим отвезти. Но это сложный вид пластика, их измельчают и просто добавляют в строительные смеси, это низкий уровень переработки, но тем не менее», — рассказывает Мария.

Фото: Автор:

В будущем экоцентр планирует продолжить развитие в этой нише, но не только как пункт приема вторсырья, но и как образовательное пространство, где люди могли бы узнавать что-то об экологичной жизни. Для удобства томичей руководство центра думает над запуском экотакси, которое за небольшую плату, чтобы покрыть расходы на топливо, забирало бы отходы по адресам. Сейчас не у всех желающих есть возможность привезти сырье в офис или на склад компании.

Советы новичку

Если вы никогда не сортировали отходы, но хотите, часто советуют начать с какого-то одного вида сырья, например, пластиковых бутылок. Но у каждого человека специфический набор отходов, поэтому для начала проанализируйте свою корзину и поймите, какой материал встречается чаще всего. «По вторсырью многое можно сказать о человеке и его образе жизни. У кого-то много бутылок, у кого-то много пакетов, очень сильно видно, например, когда вторсырье приносят пенсионеры. У них в основном пакетики, нет контейнеров, бутылок, видно, что привыкли готовить дома. Студенты часто пользуются доставкой. Поэтому универсального совета, что первым начать собирать - дать нельзя. Можно начать собирать пластиковую бутылку, шаг хороший, потому что если каждый из нас начал бы собирать бутылку, это уже сократило бы объемы полигона на 50%. Потому что 50% - это эти бутылки, но проблема в том, что они есть не у всех. Можно начать с крышек - они легкие, удобные, не занимают много места, к сбору можно подключить родственников», — рассуждает Мария. Также сложным в переработке, по словам Марии, считается пленка. Поэтому первое, что она советует на лекциях — отказаться от пакетов, это очень сильно «экономит» потребляемый пластик. И еще один рабочий совет: куда бы вы ни сдавали сырье, чем лучше вы разделите отходы (например, отделите от банки из-под сметаны металлическую крышку), очистите их и освободите от этикеток, тем больше уверенности, что они будут переработаны.

Куда еще сдать сырье в Томске?

В некоторых дворах города все еще установлены оранжевые сетки, которые обслуживает компания «АБФ Логистик». Подробную информацию на этот счет на сайте компании и в интернете найти сложно. Согласно информации на сетках, оставить в них можно пластик, металл, стекло, макулатуру. Как сообщали в компании, сначала отходы из сеток везут на мусоросортировочный завод в Северске, там их разделяют на фракции, а после отправляют на заводы партнеров для переработки.

Также в конце 2021 года в Томске открылся первый пункт приема вторсырья «Седьмой лепесток» на улице Красноармейской, 122/1 ст 1. В январе 2022 такие же пункты по сбору отходов должны появиться на улице 79-й Гв. Дивизии, пересечении улиц Лазо и Беринга, в микрорайоне Южные ворота, а также на улице Бердской. В Северске пункт работает на улице ‌Первомайская, 5. Здесь сырье принимают за деньги. Например, за килограмм картона, пластика, алюминия, полиэтилена, стекла или вторсырья из других материалов там можно получить от 3 до 10 рублей, при этом сырье должно быть чистым. Собранные отходы отправляются на заводы по сортировке и переработке вторсырья в Северске, Новосибирске, Челябинске и других городах. Также компания время от времени запускает экотакси, которое забирает сырье на безвозмездной основе. Следить за датами отправки можно на страницах пункта в социальных сетях.