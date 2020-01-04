Что такое Wi-Fi и как беспроводные сети связаны с IP-адресами?

Истории

В тексте «11 лет колонии за незапароленный Wi-Fi» мы рассказывали историю Романа Морозова. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима за продажу наркотиков через интернет. В наркоторговле Романа заподозрили, потому что его IP попал в список IP-адресов, с которых, по мнению полицейских, «закладчики» получали задания. Список правоохранители составили из IP-адресов, подключавшихся к незапароленной сети Wi-Fi через роутер, который стоял в квартире родственницы Романа.

Журналист ТВ2 решил узнать, как работает Wi-Fi, как он связан с ID-адресом и насколько опасны незапароленные сети. На вопросы ответил эксперт по IT-безопасности, сотрудник компании Attrax.Digital Иван Котырло.

Что такое Wi-Fi?



Wi-Fi расшифровывается как Wireless Fidelity – «беспроводная привязанность». Суть технологии в том, что Wi-Fi - это сеть радиопередачи данных. Только радиостанции вещают в один конец, а Wi-Fi и принимает сигналы, и передает.



В разных странах частоты Wi-Fi отличаются, но есть стандартная частота бытового Wi-Fi в 2,4 гигагерц. Есть и другие частоты, обозначаемые сочетанием IEEE 802.11 и одной из четырех букв: A, B, G или N. Этим буквам в данном стандарте соответствует протокол, характеризующий то, как идет обмен данными.



Для чего это было придумано? Стандарт А до определенного времени использовался в качестве защищенной военной связи. Это были частоты, недоступные для бытовых целей. В России приборы, поддерживающие стандарт А, должны проходить сертификацию в Россвязьнадзоре, потому что их частоты могут пересекаться с военными.



Также в России есть ограничения для Wi-Fi по мощности, которая измеряется в децибелах. Стандартная мощность, безопасная для нахождения рядом с передатчиком, это 18 децибел. У сертифицированных устройств мощность может быть значительно выше.

Как связаны сети Wi-Fi и IP-адреса?

​ Wi-Fi как средство связи должно быть обеспечено вайфай-картой. Эта карта может стоять в ноутбуке, телефоне и любом другом устройстве, даже в стационарном компьютере. Роутер – та часть, которая позволяет соединить конечное устройство с проводной сетью, выполняет функцию маршрутизации. Когда вы запрашиваете доступ к определенному сайту, браузер запрашивает у роутера соединение с серверами и IP-адрес сайта. Получив IP-адрес, браузер обращается к нему и получает содержимое сайта.



Еще одна функция роутера – так называемый «маскарадинг». Допустим, дома есть один роутер, которому дан один IP-адрес. И еще дома целая куча устройств: телефоны, ноутбуки, планшеты и еще что-нибудь. Нужно как-то скрыть эти устройства и отправлять все их запросы в интернет уже от имени самого роутера. У роутера есть DHCP – сервис, который раздает IP-адреса подключающимся к роутеру устройствам. Эти адреса используются во внутренней сети роутера и дальше не выходят.



Чтобы передать информацию, роутеру нужно взять прилетевший от телефона, например, пакет трафика и отделить от него данные отправителя. На их место роутер подставляет свой адрес, а в конце пакета ставит маркер-идентификатор устройства, с которого поступил запрос. Этот идентификатор роутер сохраняет в своей памяти и указывает для него отделенный ранее адрес отправителя – чтобы знать, кому во внутренней сети передать данные. Когда внешний сервер отвечает на запрос, переданный через роутер, в ответе есть идентификатор. Роутер этот идентификатор считывает и передает ответ устройству, отправившему запрос. Так работает «маскарадинг».