Что нужно знать при выборе управляющей компании

Каждый год в отрасли ЖКХ происходит движение: кто-то уходит от управляющих компаний в кооперативы, кто-то создает ТСЖ, а кто-то возвращается. За 2020 год УК холдинга ТДСК приросли 75 тысячами квадратных метров. Только возвращаются дома часто в плачевном состоянии. Подобную ситуацию сейчас переживают жители дома по адресу Советская, 50. Несколько лет назад они организовали ТСЖ, затем жилищный кооператив. Но от самоуправления получили не выгоду, а одни убытки.



– Наш дом находится в центре города, небольшой, всего около 80 квартир. Жильцы – далеко не бедные люди. Но главная проблема, с которой мы столкнулись – огромные неплатежи. И кооператив не нашел механизма, который помог бы ему бороться с этой проблемой, – рассказывает Константин, активный житель дома на Советской. – В итоге дом загнан в бешеные долги. С нами отказались работать все: системы отопления не обслуживаются, уборка подъездов и территории не производится, снег с крыши не счищается – никакие услуги дому не оказываются. В моем подъезде три месяца не убирали. Скидывались с соседями, сами искали и нанимали человека.



Сейчас собственники с Советской спасают дом, как могут. Но Константин считает, что оптимальный вариант – перейти в управляющую компанию или нанять УК для управления жилищным кооперативом.

