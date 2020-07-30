Что написано в заключении экспертов-геологов, из-за которого хотят перенести церковь в Нагорном Иштане

Истории

Петицию с призывом спасти деревянную церковь в Нагорном Иштане, которая появилась в сети несколько дней назад, уже подписали почти 900 человек. Поводом для воззвания послужила информация на сайте госзакупок: Центр по охране памятников объявил торги на разработку проектно-сметной документации для переноса деревянной церкви 19 века из Нагорного Иштана в Томск. Причиной столь радикального решения стали оползневые процессы, из-за которых в начале 2018 года в Нагорном Иштане сползла вниз часть берега. Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина считает, что перенос — единственный способ спасти уникальную церковь от разрушения. И ссылается на заключения областного комитета по вопросам ГО и ЧС и Сибирского регионального центра ГМСН. Оба эти заключения нигде не опубликованы. Но с содержанием второго журналистов ТВ2 познакомил директор Сибирского регионального центра государственного мониторинга состояния недр — филиала ФГБУ «Гидроспецгеология» Виктор Льготин.

Когда к вам обратились из областного комитета по охране объектов культуры с просьбой оценить ситуацию?

Запрос от комитета к нам поступил в сентябре 2019 года. Наши специалисты выезжали на местность — посмотрели все детально, обследовали, сделали высотную съемку ситуации дроном, провели опрос местных жителей. Геологических материалов, к сожалению, очень мало, т.к. специальных работ в этом районе не проводилось. Однако, в принципе, ситуация для нас более-менее понятна.

Это классический участок проявления одного из видов опасных экзогенных геологических процессов — оползневых процессов.

Изучением и прогнозированием опасных геологических и природных процессов наши специалисты (сначала в составе Томской ГРЭ, затем АО «Томскгеомониторинг», а последние два года в Сибирском региональном центре мониторинга) занимаются уже более 30 лет. Уже много лет мы выполняем мониторинговые исследования с прогнозами и рекомендациями в Лагерном Саду, Колпашево и на многих других участках Томской области и Сибирского региона. В свое время даже составили первую в России карту оползневых зон города Томска, на которой были отображены опасные и потенциально опасные участки при проведении строительных работ.

Надо отметить, что любой опасный геологический природный процесс не происходит сам по себе. Это, как правило, результат взаимодействия целого ряда факторов и условий, которые «провоцируют» возникновение и активизацию того или иного процесса или явления.

И что же провоцирует оползневой процесс?

Есть несколько природных факторов, при наличии которых может происходить оползневой процесс. В частности, должен быть определенный уклон поверхности (как правило, это 9 и более градусов). При меньших уклонах оползни практически не происходят.

Второе — должны быть определенные геологические условия и состав горных пород. Оползни случаются, как правило, на склонах с рыхлыми породами, например, при переслаивании песков, супеси, глины. Третье — должен быть определенный уровень обводненности горных пород, которая может зависеть как от поверхностных, так и от подземных вод.

В последние годы важнейшим фактором, который способствует развитию оползневых процессов, является техногенное воздействие — воздействие человека.

В частности, когда мы делали карту по оползневому районированию города, на ней, кроме явных и известных участков, где оползни уже происходили или происходят, был выделен целый ряд потенциально опасных. То есть, на этих участках присутствуют соответствующие природные факторы (уклон, геологическое строение и т.д.), но оползневые процессы там происходить не будут до тех пор, пока не будет активного техногенного воздействия. На основе подобных карт и схем можно выполнять районирование с оценкой природных рисков, что очень важно, например, при подготовке генеральных планов освоения территории.

Что показало ваше предварительное обследование?

Мы подготовили предварительное заключение, где дали обзорный анализ ситуации на данном участке, дали рекомендации по организации здесь участка наблюдений и перечню необходимых исследований, по результатам которых можно подготовить прогноз развития опасных геологических процессов. В любом случае, чтобы определить степень опасности оползневого процесса, необходимо выполнить комплекс специализированных работ и хотя бы полтора-два года проводить мониторинговые исследования за динамикой процесса на склоне, изменением уровней подземных вод в пределах годового цикла. Только после этого можно делать заключение с прогнозом развития ситуации и рекомендациями о целесообразности проведения здесь противооползневых мероприятий.

По первым впечатлениям вы можете дать оценку? Насколько далеко этот процесс зашел?

Процесс действительно зашел достаточно далеко. Но вот смотрите. Все говорят про местного жителя, у которого вместе с оползнем обрушились постройки, но мало кто говорит про причину — почему оползень сошел. По предварительным оценкам, а также информации от местных жителей основной причиной активизации оползня в январе 2018 года стало переувлажнение склона в результате утечек из проходящего поблизости водовода Томского водозабора. Склон обводнился, произошел подъем уровня подземных вод, что и спровоцировало оползание.

То есть, природа не при чем?

Здесь природе явно «помогли». Тем более, что оползни на данном участке относятся к типу оползней выдавливания (или — блоковых оползней). То есть, смещение грунтовых масс по склону происходит в виде откалывания блока и сползания его вниз. В данном случае, от берега высотой 35-40 метров откололся и сполз блок шириной 7-8 метров. В русле Иштанской протоки образовались валы выдавливания, которые постепенно размываются рекой. Аналогичные типы оползней наблюдались ранее в Лагерном саду в районе БНС ГРЭС-2, (ныне ТГК-11).

Оползни выдавливания обычно отмечаются, на высоких склонах долин крупных рек, с глубоким залеганием уровня подземных вод (в районе Нагорного Иштана это 35-40 метров).

Оползни данного типа формируются на участках высоких крутых склонов при наличии мощной толщи рыхлых отложений, в основании которой залегают грунты с низкими прочностными характеристиками. При определенных условиях происходит раздавливание и выпор слабых пород в сторону русла реки. При этом, оползневой блок проседает практически вертикально, в подножье склона образовывается зона проседания, которая чаще всего заполняется водой, образуя небольшие озера. В русле реки, как правило, происходит выпирание пород с формированием отмелей и осередков (небольших островов).

Еще одной характерной особенностью этих оползней является то, что они, как правило, имеют примерно одинаковую ширину этих «блоков сползания». То есть, если мы знаем ширину блока, который сполз, то можно предположить, что следующий блок (если произойдет сползание) будет иметь примерно такие же размеры.

И он в этом же месте будет?

Если посмотреть на схему участка, которую мы сделали — то здесь зеленым обозначены контуры бровки оползневого склона в настоящее время, а предполагаемые границы следующего потенциального оползневого блока, отмечены красным пунктиром. Эта граница проходит примерно в районе захоронения рядом с церковью.

У местного жителя, чей участок с хозпостройками и скважиной пострадал (все ушло на 15 метров вниз), произошли изменения на склоне именно в результате отседания, соскальзывания вниз блока оползневого тела. Чтобы предотвратить следующие оползни, необходимо в первую очередь исключить любые варианты переувлажнения склона – зарегулировать сток поверхностных вод на поверхности вблизи церкви и обеспечить их регулируемый сброс через систему простейших водосбросных лотков в реку.

Это обычно канавы какие-то?

Это обычно бетонные лотки, которые например, широко используются на оползневом склоне в Лагерном Саду. Необходимо сказать и о других факторах, которые могут спровоцировать активизацию подобного типа оползней. Следует избегать пригрузки «головы» оползня (верхней части оползневого склона) и, по возможности, исключить подрезание «языка» (нижняя часть оползня - выдавленные грунтовые массы). Поэтому на поверхности равнины рядом с церковью в Нагорном Иштане нежелательно возводить какие-то дополнительные строения и располагать тяжелые объекты.

Но там же ничего и нет?

Пока нет. Это скорее рекомендация на будущее. Необходимо воздержаться и от отсыпки площадки перед церковью гравием, так как это создаст дополнительную пригрузку склона. Кроме того, нельзя проводить нерегулируемую засыпку оврага возле церкви бытовыми отходами, так как в результате может произойти подпор выходов подземных вод в подошве склона и дополнительное переувлажнение грунта.

А чтобы «язык» оползня не разрушался, подпор каким образом можно сделать?

Обычно, для этого сооружают в основании склона бетонные контрбанкеты (как например, в Лагерном саду) или возводят прямо в русле специальные сваи. Подобные сооружения препятствуют размыву русловым потоком выдавленных оползневых масс. Естественно, это делается в рамках соответствующего специального проекта. И, конечно, эти затраты должны быть экономически обоснованы — ради чего это делается. Если, например, с Лагерным Садом все понятно — это город Томск, корпуса ТУСУРа, мемориал, то по Нагорному Иштану, конечно, есть вопросы.

С момента схода оползня прошло уже более двух лет, почему вы начали исследовать этот участок только осенью прошлого года?

Мы выехали в Нагорный Иштан сразу, как только к нам обратились с запросом. Конечно, если бы наблюдения начались несколько лет назад, можно было бы говорить о какой-то динамике происходящих там процессов. Безусловно, для организации наблюдений там необходимо оборудовать участок наблюдений, проведя необходимый комплекс работ по его организации. В предварительном заключении перечислен минимальный перечень этих работ.

Сюда входит бурение хотя бы одной скважины недалеко от церкви для уточнения геологического строения, определения уровня подземных вод и проведения режимных наблюдений в дальнейшем. Обязательным также является проведение крупномасштабной оползневой съемки и оборудование сети реперов на поверхности равнины и оползневом склоне для отслеживания динамики смещения грунтовых масс. Мониторинговые исследования на оборудованном участке наблюдений позволяют получить материалы, на основании которых можно делать прогнозы развития оползневых процессов. Проведение подобного комплекса исследований показало высокую эффективность при многолетних работах на оползневых участках в Лагерном саду города Томска.

А пока, не зная детально геологического строения на данном участке, мы даже не можем однозначно утверждать – это высокая надпойменная терраса Томи или уже склон водораздельной равнины.



Вы заключение для центра по охране памятников какое даете? Что вы рекомендуете еще полтора-два года проводить наблюдения?

По большому счету, да. Рекомендуем для прогноза развития оползней выполнить работы по организации участка наблюдений и проведение на нём мониторинговых исследований.

То есть, что срочно церковь нужно спасать, убирать… и что весь Иштан сейчас обвалится — такого в заключении нет?

Такого нет. А любые заключения и рекомендации каждый интерпретирует по-своему.

Но получается, что затеяли перенос на основе вашего заключения?

Не только. Но взяли из него то, о чем мы тоже говорим — да, здесь есть оползневой склон и возможна активизация оползней при наложении ряда факторов и условий. Но в заключении не зря написано, что оно предварительное. Еще раз подчеркну, что прежде, чем делать какие-то выводы и прогнозы относительно возможности проявления оползневых процессов, надо этот участок детально исследовать.



Как я понял из СМИ, на сегодняшний день окончательного решения о судьбе церкви из Нагорного Иштана не принято, пока только объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации о её переносе в Томск, в район Хромовки. Верное это будет решение или нет, покажет время. В любом случае, при принятии того или иного решения придется учитывать как минимум, три важных фактора – историко-культурную ценность церкви, общественное мнение и финансово-экономическую составляющую.