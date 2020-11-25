Что делать, когда муж увез ребенка?

— За это время в Краснодаре я два раза была в горах, приводила мысли в порядок. Хожу в церковь, молюсь. Мне больше ничего не остается.



Ульяна писала бывшему мужу, просила просто поговорить с дочерью.



— На мои звонки он не отвечает, периодически меня блокирует в WahtsАpp. Не идет на контакт, мы не можем договориться. Я хочу поговорить с Катей, узнать о ее состоянии, на что он мне пишет, что отправляет мне ее видео и фотографии, а по факту — нет. Я просто хочу удостовериться, что она жива. Я ничего не знаю о здоровье дочери. Я обратилась в детскую поликлинику, чтобы узнать, есть ли прививочный сертификат, на что мне сказали, что это я должна предоставить его медикам как мать. На мое имя приходят странные штрафы, кто-то пожаловался, что я нахожусь в Томске без временной прописки, мне пришлось идти в прокуратуру и обжаловать решение суда. На работу в Краснодаре мне пришла жалоба. Кто-то написал на меня заявление в департамент образования Краснодара, с места работы запросили характеристику. Бывший муж написал жалобу в отдел опеки в Краснодаре, что якобы я даю взятки представителям опеки. Поэтому у меня еще раз проверили условия проживания для ребенка. На меня постоянно идет давление со стороны бывшего мужа.



Бывший муж Андрей (имя изменено) рассказал ТВ2, что дочь не видится с матерью, потому что мать живет в Краснодарском крае.



«У нас все происходит в рамках закона. Я не препятствую общению с дочерью, если Ульяна не может дозвониться до меня, этот вопрос решается покупкой новой сим-карты. Мы с дочкой живем дома и не прячемся. Скоро планируем поехать на юг. Ульяна не помогает ребенку, не звонит и не пишет. Она не работает, получила дополнительные выплаты из-за пандемии на ребенка и не отправила их дочери», — утверждает Андрей.



По словам Сыровой, она с понедельника по пятницу работает в муниципальном детском саду №193 в Краснодаре.



«Справку о месте работы я приобщила в суде. Бывший муж нагло врет, клевещет на меня, пытается выкрутиться, хотя определение суда уже есть. Часть выплат на ребенка во время пандемии я потратила на юриста и дорогу в Томск, остальную часть планирую потратить на Катю, когда она будет со мной», — говорит Ульяна.



Андрей скинул нам ссылку на сайт интимных услуг, где якобы зарегистрирована Ульяна. Домашние фото сопровождает странный текст, в котором упоминается и ребенок. Мы позвонили и написали по указанному номеру в анкете. Нам ответила Ульяна. По ее словам, кто-то обманом разместил ее фотографии и анкету на сайте.

