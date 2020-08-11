Чтение с листа: «Я не хочу крови и насилия»

Истории

В Беларуси продолжаются протесты после оглашения результатов президентских выборов. 9 августа, по официальным данным, с 80% голосов шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, который управляет страной с 1994 года. По мнению независимых наблюдателей, победу одержала Светлана Тихановская — филолог, переводчик, супруга блогера, автора ютуб-канала «Страна для жизни», политзаключенного Сергея Тихановского. В ночь с 9 на 10 августа на улицы в Минске и по всей стране вышли тысячи несогласных с результатами выборов белорусов. Полиция действовала жестко — использовала светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки. Было множество раненых и задержанных. Во вторые сутки после выборов столкновения протестующих и силовиков продолжились — есть сведения как минимум об одном погибшем.

Фото: Александр Васюкович, Белсат

Накануне вечером Светлана Тихановская отправилась в ЦИК, чтобы обжаловать официальные результаты голосования. И связь с ней оборвалась на несколько часов. Позже появилась информация, что власти вывезли Тихановскую из страны. Утром министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус написал в своем Твиттере: «Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве». Днем 11 августа в интернете стали распространяться видеообращения Тихановской. Первым в сетях появилось видео, в котором Светлана объясняет свой отъезд из страны:

«Знайте, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни [мой муж] Сергей [Тихановский] никоим образом на него просто не могли повлиять. И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие возненавидят. Но знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Я… Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни».

Позже провластный белорусский телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал еще одно видеообращения Тихановской. Которое, возможно, по хронологии было первым. Женщина в подавленном состоянии, не поднимая глаз, читает текст с бумажки:

Тихановская записала обращение к белорусам с просьбой разойтись по домам. Но в сети уже заметили: эмоциональная Тихановская тихо читает с листка заранее написанный текст. Некоторые уже успели предположить, что видео было записано до ее выдворения в Литву pic.twitter.com/Yi1tro3M3X — Лента.ру (@lentaruofficial) August 11, 2020

«Граждане республики Беларусь. Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства, народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Беларусы. Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких».

Где и когда было записано это видеообращение, не пояснялось. Эксперты Conflict Intelligence Team предположили, что запись могла быть сделана в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. В частности, им удалось обнаружить в Твиттере фотографию Ермошиной, на которой присутствует аналогичный диван (то есть, «из той же серии, комплекта, дизайна»). В свою очередь, на канале Varlamov News было отмечено сходство жалюзи с видеообращения Тихановской и другой фотографии Ермошиной. Обратил внимание на жалюзи в своем телеграм-канале и Навальный.

«Стоит отметить, — пишет CIT, — что в другом, опубликованном ранее обращении, которое было записано, по-видимому, уже в Литве, Тихановская говорит, что «дети это самое важное». Из этого сторонники Тихановской делают вывод, что жизням ее детей и, возможно, находящегося в СИЗО мужа угрожали, и что обращение с призывом не выходить на протесты она прочитала под давлением».

Редакция ТВ2 связались с белорусскими журналистами и правозащитниками, чтобы узнать, что происходило в последние сутки в Минске, и что говорят в стране об отъезде Светланы Тихановской.

Змицер Лукашук, спецкорреспондент «Европейского радио для Беларуси»

Фото: из соцсети Фейсбук

— Что говорят в Беларуси об отъезде Светланы Тихановской?

На данный момент сказать, что говорят в стране по поводу отъезда Тихановской, не представляется возможным. Информация об ее отъезде появилась только сегодня, а чуть позже — ее видеообращение. В нем она говорит о том, что думала, что ее эта кампания закалит, но оказалось, что она все та же слабая женщина. Все эти жертвы не стоят того, и что дети самое главное. И что она уехала к детям. И что она понимает, что кто-то ее поймет, кто-то осудит. Кто-то возненавидит. Но что есть, то есть. В соцсетях высказываются самые различные точки зрения.

По большому счету, лидером Светлану Тихановскую не воспринимали. Больше — как знамя, возле которого встали и объединились. Тем более, она сама говорила, что она не лидер, она не герой. Вы — сами герои, сами принимаете решение. И соответственно, сами принимаете ответственность за свои решения.

Только что я разговаривал с доверенным лицом Светланы Тихановской Ольгой Ковальковой. И она рассказала, как все происходило. Вчера они вместе с Тихановской и юристом Максимом Знаком принесли в ЦИК заявление о непризнании результатов голосования. Ковалькову и охрану в здание не пустили, туда прошли только Светлана Тихановская и Максим Знак. Их там разделили. И через три часа Максим Знак вышел из здания один и передал, что Светлана подошла к нему и сказала, что она приняла решение. И что дальше она поедет одна. Естественно, она не пошла своим путем, не поехала на метро. Она была в сопровождении представителей, скажем так, белорусских властей. На сегодня было назначено судебное разбирательство по делу задержанной накануне дня голосования начальницы штаба Светланы Тихановской Марии Мороз. Мороз в тот же день, вчера, отпустили. Естественно, Тихановскую вывезли из страны представители белорусской власти. Вот так все это выглядит.

— Как относятся и что говорят насчет призывов к всеобщей забастовке?

— Непонятно, от кого эти призывы. У нас, в данном случае, странная ситуация, нет лидеров. Нет координационного штаба. Где-то в телеграм-канале появилось сообщение: давайте 11 числа устроим национальную забастовку. А от кого, кто за этим стоит, кто к этому призывает? Ни Светлана Тихановская, ни другие лидеры мнений. Утром пошел слух, что на Минском электромеханическом заводе люди объявили забастовку. Но, как оказалось, это не было связано с результатами голосования. Люди высказали свое недовольство тем, как силовики разгоняли акции протеста. Через несколько часов люди пошли на свои рабочие места. Сообщения о массовой республиканской забастовке пока не приходят.

— Что вчера ночью происходило в Минске?

— Нет никакой централизации, нет никакой точки концентрации протестных настроений. Своей площади или Майдана. Люди-то выходят, но не идут в какую точку сбора. Жители определенного района вышли у себя на районе. В Минске все протесты были разбросаны по разным районам. Никто не ожидал, что район площади Пушкинской станет чуть ли не центром протеста в Минске. Или район универмага «Рига», недалеко от Бангалора. Как это вчера происходило. Вчера я поздно возвращался домой на окраине города, и в два ночи люди стояли возле центрального проспекта с символикой и лозунгами. И сигналили все, кто проезжал. Носились автозаки, военные машины. Такой децентрализации никогда не было в Беларуси.

Возможно она вызвана желанием распылить силы правоохранителей, чтобы они не знали, куда ехать. В первое время это сработало, но в то же время такие мелкие протесты легко разгонялись. 20-30 «космонавтов» легко разгоняют толпу в 200-300 человек. Не знаю, насколько эта тактика действенная.

Фото: Александр Васюкович, Белсат

— Есть какая-то информация про задержанных?

— Согласно официальной информации, задержано 60 человек. Вполне возможно, что это так. Было много задержанных в последние дни. И СИЗО, и милицейские участки, и места содержания переполнены. Людей некуда девать. Многих привозят, они получают угрозы и дубинкой по ногам, и без составления протокола их отпускают. Но в то же время много видеосвидетельств о том, что силовики стали действовать еще более жестко, чем раньше. Кадры садистского видео, где силовики толпой догоняют человека, который убегает и избивают его толпой, не один раз появлялись в мессенджерах.

Виктория Федорова, председательница организации «Правовая инициатива

Фото: из личного архива Виктории Федоровой

— У меня разрывается телефон, очень много задержанных. Вот, что пишет один из тех людей, которые провели ночь в РУВД. «Я провел ночь в РУВД меня минимально побили и разбили телефон. Я в порядке, отпустили без протокола. Мы сидели в актовом зале мордой в пол под дубинками и при нас били очень долго тех, кого привезли в три часа ночи. Менты выбивали пароли от телефонов и каналов в телеге. Людей били и выкручивали руки, чтобы узнать пароли. Мой телефон разбили при задержании, омоновец наступил на него каблуком. Так что я не узнал, к счастью, насколько я партизан».

Фото: Александр Васюкович, Белсат

Барбара Пучинская, сотрудница НКО, которое занимается белорусской культурой и языком.

— Я могу уверенно сказать, что большинство белорусов Светлану Тихановскую поддержит. Я вижу, что из-за границы пишут, что вот, она уехала, это плохо и так далее. На самом деле, ситуация в Беларуси слишком страшная, поэтому никто тут ее осуждать не будет. И люди уже выходят не ради нее, или кого-то, а ради своей свободы и страны.

Еще знаю, что сейчас сложно найти задержанных. Их из Минска увозят в другой город. Трудно узнать, кто и где из задержанных. Родственников задержанных тоже задерживают. И вчера почти не было судов, а сегодня их много. И пока нет никакой точной информации про убитых и раненных.