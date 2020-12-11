Чингис Акатаев о передаче градостроительных полномочий в область: Мнение горожан никто слушать не будет

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Администрация Томской области подготовила законопроект, который предусматривает передачу полномочий по градостроительству (от формирования генплана до благоустройства общественных пространств) от муниципалитетов Томска и Томского района. Реакция депутатов гордумы не заставила себя долго ждать. По мнению депутата-коммуниста Андрея Петрова, обладминистрация таким образом решила подавить кардинально «строптивость» томичей, а глава Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева заметила, что «отбирают полномочия у Томска и Томского района, а все остальные, не интересные застройщику районы, похоже, не трогают».

Городские депутаты однозначно против новой инициативы областных властей, заявил журналистам спикер гордумы Чингис Акатаев. Почему? Далее мы приводим его аргументы полностью.

— В данном случае инициатором этой законодательной инициативы выступил областной департамент архитектуры и строительства. Это абсолютно точно. Дальше порядок такой: если вопросы затрагивают жизнь муниципалитетов, то данный законопроект поступает в департамент правовой работы на анализ отсутствия противоречий. Затем отправляется в Совет муниципальных образований — коллегиальный орган, который специально создан для решения подобных вопросов. Понятно, что там задевалась судьба Томска и Томского района. На основании этого Совет муниципальных образований направил нам письмо о том, чтобы мы сделали отзыв на данный законопроект. Это обычный порядок. Мы его получили два дня назад. Не среагировать на него, конечно, мы не могли. Потому что, как говорил великий и могучий Борис Мальцев — четырежды спикер областной Думы: «Без земли и собственности власть ничто». Мы не делаем акцент на том, что именно эти параметры нам нужны, тем не менее, глубокая мысль заключается в том, что Генплан, вопросы градостроительной застройки — это насущные вопросы, которые задевают жизнь тысяч томичей. И когда область в лице департамента инициирует данный вопрос, то мы понимаем, что огромный пласт вопросов, с которыми мы сталкиваемся каждый день, а мы все-таки народные избранники, он из-под нашего, я подберу слова, участия (не контроля, не решения) уходит. Возникает вопрос - почему?

Когда меня выбрали спикером, то мы с Сергеем Анатольевичем обсуждали очень много вопросов, касающихся жизнедеятельности Томска. Он услышал мое мнение по поводу злободневных вопросов, которые стоят на повестке, и сказал, что «сегодня, к сожалению, в Томске градостроительная политика не имеет четких контуров».

— Я с этим согласен. Отсутствие четких границ исторического поселения — это что? Отсутствие железной воли у города Томска, который, не забывайте, в 2016 году выступил заказчиком границ исторического поселения, а потом этот вопрос просто ушел из его рук.



Затем выдавливание строителей за пределы Томска. Это факт. И тогда Сергей Анатольевич сказал, что, наверное, будет логично, если область в определенный момент станет курировать все вопросы градостроительной политики и генерального плана. Я сказал, что, наверное, это логично. Но я никогда не мог подумать, что это перейдет именно в формат закона, в котором у нас все заберут. Потому что курирование и координирование деятельности — это одно, я же тоже координирую деятельность 36 депутатов. Но ни в коем случае не забираю их мнение. Может быть, неуместное сравнение, но тем не менее.



Почему-то кто-то, как говорит следствие, из неустановленных лиц явно лоббирует этот вопрос. И, как я считаю, вводит главу региона в заблуждение. Мы внимательно посмотрели практику других регионов — Новосибирская область, Кемеровская, Тюменская… Там у сельских регионов, когда шел подобный процесс, и вы знаете, что у нас тоже у ряда сельских территорий эти полномочия перешли на региональный уровень, то подача шла под предлогом того, что не хватает квалифицированных кадров. Я не готов рассуждать на эту тему, но кадры в Томске есть. И с этой точки зрения в этих областных центрах, о которых я сказал, полномочия были переданы только с сельских территорий, сами областные центры полномочия оставили у себя.



Есть ряд регионов, которые эти полномочия забрали, но сейчас происходит обратный процесс, и они их возвращают. О чем это говорит? Невозможно на региональном уровне детально это делать. И это не нужно делать. То же самое, если к тебе в огород придет сельсовет и скажет, что ты неправильно садишь морковку и кабачки и что в сельсовете есть специальный человек, который отныне будет говорить, как правильно все делать в вашем личном огороде. Для меня это такое сравнение.

Для чего? Если кто-то считает, что городу что-то мешает, то давайте сядем за стол переговоров и обсудим, что мешает, почему и что нужно сделать, чтобы комплексное развитие города лежало в канве совпадающих интересов. Мы понимаем, что есть нацпроект «Жилье», что есть определенное видение развития территорий, но это же надо обсуждать с нами. А сегодня, получается, что схлопывается сразу несколько площадок, на которых обсуждалось строительство, возможности перевода категории земель. Нет томской площадки, нет общественных слушаний. А я могу привести работы этой демократической площадки. Помните, было достаточно бурное обсуждение, строить или не строить часовню на Ново-Соборной? Это же было мнение жителей. Или микрорайон Наука, жители которого говорят, что нельзя строить высотки, так как губится природа, озера. Это все общественное мнение, которого теперь может не быть.

Мы говорили о политических рисках, давайте поговорим об экономических. Инициатор проекта — областной департамент по строительству и архитектуре — предлагает создать новую структуру с объемом финансирования 55-60 млн рублей в год. Плюс еще Центр компетенций по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» - 15 млн. Плюс корректировка и приведение в соответствие Генплана Томска и Томского района — это еще 40 млн. То есть 110 млн рублей — это затраты на 2021 год в случае принятия решения. Я тут вообще логики не вижу. Если мы как город бьемся по позициям и просим у областного центра денег на благоустройство дворовых территорий, ремонт внутриквартальных проездов и на дороги 2-3 категории, газификацию. В то же время у региональных властей нет дополнительных средств на завершение капремонта школы №19.





— Теперь возникает вопрос, если это произойдет, то мы должны сказать о политических последствиях. Я хочу выступить 24 декабря на заседании фракции «Единой России» перед заседанием областной Думы. Моя задача - обозначить риски в преддверии выборов в областной парламент в следующем году. Как участник политического процесса, я просто не могу не высказаться. Конечно, там будут присутствовать и наши уважаемые строители, они члены «Единой России» (депутаты областной Думы, возглавляющие строительные организации — Екатерина Собканюк — «Карьероуправление», и Александр Шпетер — «ТДСК» - ред.), но предупредить всех о политических рисках я обязан.

«Справедливая Россия», «КПРФ» и ЛДПР уже по этому вопросу открыто высказались. На Совете Думы города Томска я уже этот вопрос обсудил. Такой важнейший документ, который должен превратиться в закон и который затрагивает всю хозяйственно-экономическую деятельность города, я не мог не обсудить с коллегами. И, конечно, далее этот вопрос будет включен в повестку заседания следующей Думы для общего обсуждения. Я думаю, что здесь, как и по инициативе областного депутата Игоря Чернышева, мнение будет единым, независимо от партийной принадлежности. Независимые депутаты, «Новые люди», «Яблоко», «Единая Россия» — все однозначно против передачи градостроительных полномочий в область. Здесь ни у кого нет каких-то иных мыслей. Елена Ульянова, представитель партии «Роста», уже тоже в телеграм-канале высказала свою позицию, увидев эту новость.

​Если это все-таки случится, то это вызовет однозначно протест у населения. Если люди поймут, что они не могут к своим городским депутатам прийти, а в область в новое ОГБУ они точно не попадут, тогда давайте смотреть, что будет думать народ о власти. О городской Думе, которая ни на что не может повлиять и ничего сделать.

И есть здесь еще и организационный момент. Если это произойдет, то зачем нам иметь две параллельные структуры, которые будут делать одно и то же? У меня уже есть цифры, и тогда в январе мы будем выходить на сокращение департаментов в администрации Томска.

— А есть какая-то позиция города по этому вопросу?

— Город не рад этому решению. Я не могу говорить за и.о. мэра Михаила Аркадьевича (Ратнера - ред.) в данном случае, но, разговаривая с людьми из мэрии, могу четко сказать, что восторга, мягко говоря, это не вызвало. Хватит ли духа и смелости об этом заявить публично, я не знаю.

— Вы сказали, что инициатива законопроекта о передаче полномочий принадлежит областному департаменту архитектуры и строительства. А с заместителем губернатора, который курирует этот департамент, Евгением Паршуто у вас был разговор?

— А зачем? Если такие методы используются, то какой смысл нам выходить на него? Я уже говорил, что у нас был разговор с Сергеем Анатольевичем Жвачкиным о том, что область возьмет на себя координацию и курирование. Но о том, что будет закон и полностью все полномочия перейдут в область, об этом разговора не было. Чье это решение, мы не знаем.

— Ранее перевод земельных участков, например, из одной зоны в другую, согласовывался с городскими депутатами. Теперь это будут делать областные депутаты?

— Да. Размещение объектов местного значения, правил землепользования, застройка – все туда уходит. И утверждение Генплана. Я не юрист, но, наверное, теперь все эти вопросы будут согласовывать областные депутаты. Мы не знаем, какой будет порядок установлен. В нашем уставе Думы это прописано, все, что касается Генплана и застройки, только через Думу города Томска. Возможно, что всего этого у нас не будет. Поэтому мы категорически против данной постановки вопроса.

— Вы привели пример с границами исторического поселения. Область забрала эти полномочия и решала сама. Градостроительный совет по границам исторического поселения проводил Евгений Паршуто без участия Ивана Кляйна…

— Я в курсе. Поэтому мы сейчас тоже заходим в этот вопрос и не можем понять, почему так происходит. Как это вообще допустимо. К сожалению, мне не удалось поговорить с Иваном Григорьевичем. Я встретился с общественниками, я встретился с журналистами, которые в этой теме, я встретился с городом, но уже без Ивана Григорьевича, который мог бы подробнее рассказать, почему это происходит. У нас всех витает в воздухе вопрос: Why? Зачем вы это делаете? Кто-то преследует какие-то цели экономические на строительном рынке? Или что? На земельном рынке? Вопрос же очевиден? Очевиден. Хотим получить ответы.

— Означает ли все это, что в мэрии будут сокращаться департаменты? Архитектурный? Капстроительства тоже?

— Капстроительство к этому отношения не имеет. Хотя, если дорожная инфраструктура будет задеваться… Надо будет изучить эти вопросы. У нас что остается? Фактически у нас остается уборка города, образование, чуть-чуть культуры и чуть-чуть спорта. И все. Соответственно, я дал поручения и хотел бы, чтобы вы подчеркнули. Мы вынуждены будем рассмотреть этот вопрос: зачем содержать структуры, которым нечем будет заниматься. Готовить документы, что ли? Если ОГБУ (областное государственное бюджетное учреждение Региональный проектный институт — ред.) создается, пусть сами готовят. Меня больше всего беспокоит вопрос полного разрыва двухсторонней связи с жителями. Тяжело представить, что они с ОГБУ будут общаться. И ОГБУ с ними общаться не будет. Это же не депутаты. Им зачем с населением общаться? А сегодня я вижу по всем 36 депутатам, насколько идет плотное общение. И тут можно долго гадать, почему. Тут вот в сетях пишут, что, мол, те бы не шевелились, если бы не независимые. Но это из области досужих рассуждений.

— Пользуясь случаем, интересно было бы узнать ваше мнение насчет выделения 600 млн на выкуп земли на левом берегу под строительство кампуса. Область не дает несколько миллионов на ремонт 19 школы (там сумма значительно меньше), а тут 600 млн на выкуп у частной организации, мы все знаем, у какой…

— Не мы… Вы. Вчера был удивлен комментарию Самокиша в телеграм-канале «Милый Томск». Мол, не могу рассуждать об этом вопросе, пока непонятно. Надо внимательнее читать документы. На общественных слушаниях и на координационном совете по вопросам местного самоуправления область заявила, что в проекте бюджета эти деньги уже есть. Я задал вопрос: А что это за деньги? На это Александр Михайлович Феденев ответил: это на выкуп земельного участка на Левобережье под строительство кампуса. Я спросил, простите, о каком земельном участке идет речь. Мне сказали: скорее всего, «Карьероуправление». Я говорю: вообще-то есть документы, за сколько он выкуплен. Это сделка 2010 года.

— За сколько?

— 24,5 млн рублей.

— А сейчас за 600…

— Ну, как только в областном бюджете это будет принято, мы попросим уточнить. Возможно, речь идет о каком-то кусочке. В 10-м году была эта сделка. Десять лет. Ну давайте с инфляцией посчитаем. 50, может быть. Я задал вопрос, Оксана Витальевна (Козловская — спикер облдумы — ред.) вела: простите, а откуда такая сумма? Мне было сказано: оценочная компания определит стоимость земли. Я говорю, тогда второй вопрос: а откуда взялось 600 млн? Нас что покоробило? Мы целый месяц ставили вопрос о городских проблемах. Я выступил на координационном совете. Объяснял, на что нам нужно. Никто не ответил на вопрос, как нам компенсируют 230 млн, которые выпали в связи с отменой ЕНВД (единый налог на вмененный доход —ред.). Это же самый прямой вопрос: у нас просто вылетело из-за изменения федерального закона. Давайте изменим норматив УСН. Не 30%, а 50%, к примеру. Не-не… Бедственный бюджет. И потом узнаем, что на последней согласительной комиссии они с лету, с голоса принимают 600 млн проект бюджета. И 100 млн на ОГБУ скоро примут. 700!

— И ведь проект этого кампуса ни с кем не обсуждался. Он на 20 тыс. человек. При этом говорят, что все предыдущие места в общежитиях сохранят. Где мы возьмем 20 тыс. дополнительных студентов? Их наборы ежегодно падают.

— Не знаю.

— Может быть, в Думе инициировать обсуждение этого вопроса? Многие считают, что сама идея кампуса на Левом берегу абсурдна. Но никто никого не спрашивает.

— Мы немного в стороне, потому что это полуфедеральный, полуобластной проект. Но теперь он касается параметров бюджета. Думаю, что мы поинтересуемся этим вопросом в рамках своих полномочий. Все это очень странно. Очень подозрительно. Думаю, те, кто хотят услышать – нас услышат.