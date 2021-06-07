Черви в масках и тяжелые металлы в вакцинах. Разбираем новые фейки о коронавирусе

Истории

Вы верите в моргеллонов? А в то, что наночерви живут в медицинских масках? Томичи за время пандемии задавали этот вопрос поисковикам на 30% чаще, чем жители других небольших городов России. А еще в Сибири и на Дальнем Востоке чаще всего распространялись слухи, что ковид можно лечить народными средствами. Яндекс.Кью вместе с социальными антропологами из РАНХиГС закончили новое исследование ковидной «инфодемии». О том, как рождаются «коронафейки» и какие из них больше всего триггерят россиян, а также об анекдотах и просветительстве мы поговорили в инстаэфире ТВ2 с одним из авторов исследования — социальным антропологом Александрой Архиповой. Посмотреть видеоверсию разговора можно здесь.

Фото: Александра Архипова

Александра, изучением слухов о «короне» вы занимаетесь столько, сколько коронавирусная пандемия и длится — прошлой осенью делали с вами на эту тему большой материал. В чем особенность совместного исследования с Яндексом.Кью, что нового в области коронафейков удалось обнаружить?

Есть хорошие и плохие новости. Плохие новости заключаются в том, что с большим отрывом в эволюционной гонке слухов и фейков в России, победили слухи и фейки о вакцинации. Что, в общем, довольно ожидаемо. К ним примыкают также «антимасочные» слухи. Они вышли на плато — с декабря 2020 года и по нынешний момент они находятся на том же уровне развития. Они размножаются и никуда не собираются исчезать. И это не очень хорошая новость. Ее можно разбавить новостью не столько хорошей, сколько забавной.

Мощности аналитиков Яндекса и Яндекс.Кью позволяют проанализировать, как люди делают запросы и как пытаются проверить слухи по разным городам. И вот тут начинается очень много интересных вещей.

Если среди ранних слухов о коронавирусе были рассылки о том, что китайцы заражают ковидом через предметы (через посылки, или попросив незнакомца прочитать адрес на бумажке, пропитанной белым порошком), то ими чаще всего интересовались города Дальнего Востока или Иркутск, в котором тоже много китайцев. Это, в общем, вполне объяснимо. Но! Например, Махачкала и Владикавказ на 50% чаще, чем другие города, запрашивают информацию — надо ли дышать парами водки, чтобы вылечиться от ковида (на самом деле нет)? Почему именно там запрашивают про пары водки? Например, можно предположить такое объяснение: в Махачкале много мусульман, которым пить водку нельзя, поэтому их страшно интересует вопрос: если я не пью водку, а дышу парами водки — это то же самое, что питие или нет? Но, возможно, есть какое-то другое объяснение...

Из исследования «Инфодемия в эпоху коронавируса»: ​ «Антропологи собрали корпус из 244 фейков и проследили динамику их распространения в соцсетях с начала 2020 года до середины мая 2021-го. В общей сложности они зафиксировали более 6 миллионов постов и репостов, воспроизводящих разные коронавирусные фейки. Оказалось, что инфодемия опережает эпидемию: больше всего «фейковых» постов появлялось в середине февраля — конце марта прошлого года, когда темп распространения самого вируса был ещё сравнительно невысок».

Фото: из исследования Яндекс.Кью и группы антропологов РАНХиГС "Инфодемия в эпоху коронавируса"

Или, например, в Томске на 30% чаще, чем в других городах, делают запросы про то, что в масках медицинских живут страшные нано-, микрочерви, которые иногда называются «моргеллоны». Ну вот кто-нибудь из томичей может мне объяснить, что такого в томских масках, что чаще запрашивают про червей?

Вообще лидер по этому запросу — Казань, но там это как раз можно объяснить. В Казани и Татарстане были адски тяжелые ограничения в связи с ковидом – и чуть ли не самое большое в стране количество штрафов за несоблюдение ограничений, в том числе и про маски. А когда людей штрафуют направо и налево за маски и нарушение карантинного режима, понятно, что это никому не нравится. И тут же возникает новое объяснение — почему их не надо носить... Но Томск? Скажи, дорогой любимый Томск, почему черви в масках?

Для тех, кто не в курсе — что это за существа такие моргеллоны?

В 2002 году одна женщина сочла, что ее сын болен неизвестной науке болезнью, и что у него под кожей живут микропаразиты. Отметим, что некоторые насекомые могут откладывать яйца под кожей человека. Эта проблема характерна для части побережья Океании, для Западной Африки, Центральной — в частности, ее называли «болезнью антропологов». Потому что приезжает прекрасный белый антрополог на остров, представьте — голубой океан, пальмы… И ты ступаешь на этот белый-белый песочек голыми ногами, потому что тебе хочется побегать босиком. И тут же у тебя между пальцев откладывают яйца разные насекомые, и все это плохо заканчивается — можно и фаланги пальцев лишиться.

Так, например, пострадал Тур Хейердал, знаменитый норвежский путешественник. Пальцев он не лишился, но медовый месяц его был испорчен.

Фото: wikipedia.org

Но вот эта женщина придумала совершенно новую болезнь — о том, что под кожей человека живут микрочерви. И назвала ее «болезнь моргеллонов». Был тогда основан целый фонд, который пытался доказать, что эти моргеллоны, наночерви, существуют. Ничего не было доказано, но моргеллоны как-то пошли в обиход. А потом одновременно, на волне ненависти к маскам, к нам из Западной Европы пришли разные видео, в которых люди пытаются доказать, что маски вредны. Они намачивают маски водой, натягивают, смотрят с увеличением — и там как будто нити шевелятся. На самом деле, это просто остатки фибры. Шевелятся они, потому что человек, который наклоняется и снимает — конечно, дышит.

Вирусные видео приходят в Россию. А в России есть доктор биологических наук Ирина Ермакова, автор теории про бактерию Синтию, из-за которой якобы произошел коронавирус. Она же упомянула в одном из своих выступлений моргеллонов (конспирология никогда не ходит одна!) И так черви в масках «соединились» с моргеллонами, и появилась прекрасная страшная история.

Фото: из аккаунта в FB Александры Архиповой

Почему вообще рождаются слухи о коронавирусе?

Одна из причин — это, конечно же, ситуация полной неопределенности. Когда ты не знаешь, чего делать. А особенно, когда официальные лица занимаются отрицанием. Помните, как разворачивались события в январе-феврале 2020 года? Вся Европа закрывается, все паникуют, а нам говорят — «у нас ничего не будет», «у нас все под контролем»...

И тут, конечно, все начинают друг друга предупреждать в вотсапе. Это стремление предупредить других дает тебе такое чувство — что ты что-то сделал. А раз ты что-то сделал — ты контролируешь ситуацию. И само это действие – участие в подобных рассылках — успокаивает. Это нормальное свойство социальной эволюции.

Сплетни и обмен советами — свойство человека, приобретенное в тяжелой эволюционной борьбе. Они сплачивают людей.

Есть такой — мой любимейший — антрополог Робин Данбар. Он изучал развитие мозга у разных приматов, но заодно он очень неплохо изучил эволюцию людей. Одно из известных исследований группы Данбара выглядит следующим образом — они изучали разговоры в кафе. Разговоры коллег, которые выходят на ланч, в разных странах. Записывали по несколько минут каждого разговора. То, что по-английски называется small talk.

И выяснили, что на первом месте в этих small talk были бесконечные обмены советами. Где что купить, как снять дом, куда поехать и так далее. На втором месте — сплетни. Которые отлично сплачивают коллектив, потому что показывают, что тебе интересно — что подумала Маша и как отреагировал Дима.

Развитие слухов и фейков в период социальных катастроф идет по такому же закону. Мы распространяем советы, в том числе, и псевдомедицинские, и неправильные, и правильные, и всякие слухи, потому что это позволяет укрепить связи в сообществе. Показать, что я — забочусь. И поэтому когда вам ваша мама, бабушка присылает в вотсап всякое такое, хотя ее 100500 раз просили этого не делать, то на самом деле это проявление некоторой заботы и желания поддержать связь. Это — нормально.

Как вы прокомментируете динамику изменения интереса к фейкам с начала 2020 до мая 2021? В исследовании фигурируют группы с любопытными названиями — «происхождение и распространение коронавируса», «антивакцинные фейки», «влияние пандемии на обычную жизнь»...

Есть группа — «нежелательные социальные изменения». Это всякие слухи о том, что в городе Х введут карантин, и там закроют дороги, будут проблемы со снабжением, исчезнет гречка и прочее-прочее... Таких слухов очень много ходило. Они — не самые популярные, их всплеск был в начале, потом исчез. Самыми популярными были антивакцинные и народная медицина.

Но! Мы должны хорошо понимать, что именно на слухи про нежелательные социальные изменения — про то, что завтра введут карантин, комендантский час, исчезнет гречка, в больнице Х все заболели, а от нас это скрывают, как это было в Уфе и в Пензе — прежде всего обратят внимание правоохранительные органы.

Если вы вдруг упертый конспиролог, и считаете, что Биллл Гейтс вас чипирует лично со спутника, вместе с Синтией и рептилоидами, то за такой слух вы с маленькой долей вероятности получите штраф. А вот если вы напишете — особенно в вотсапе или вконтакте (это самые опасные соцмедиа), что слышали, что главврач больницы N заболел и ходит на работу, а это вообще-то просто передача мнений — то за это вам может прилететь очень серьезный штраф. Именно на такие слухи обращали внимание СК и полиция. Поэтому с такими слухами надо быть осторожнее.

Вопрос от зрителя — считаете ли вы правильным наказание за фейки?

Категорически нет. Если забыть на секундочку о ковиде, то вот сейчас был ужасный масс-шутинг в Казани — расстрел в школе. И после этого прошла волна слухов, что стрелок был не один, и что будут стрелять в других школах. И, конечно, тут же начали людей за это штрафовать, включая девочку 16 лет, которая запостила об этом слух в инстаграм. Это несправедливо.

Кроме того, оба этих закона — уголовный и административный — часто применяются странным образом. В этих законах есть формулировка о «заведомо недостоверной информации».

То есть, человек должен знать, что он публикует заведомо недостоверную информацию. А, как правило, эти люди просто услышали разговор и об этом написали. Они не знали, что это неправда. И это, на самом деле, реально плохо.

Комментарий от наших зрителей — «благодаря этим слухам люди информацию узнают...»

Не всякая информация, полученная из слухов — неправильная. Многие из нас жили в Советском Союзе, в котором вообще привыкли верить слухам... Давайте вспомним 1979 год — печально известная утечка сибирской язвы в закрытой лаборатории под Свердловском.

Люди начали умирать от очень странной легочной инфекции. И по городу Свердловску поползи слухи, что это утечка какой-то гадости из закрытой лаборатории. Но КГБ лучше знал, как надо ставить диагноз по поводу смерти.

Уже в 90-е годы было доказано, что это была утечка из лаборатории. То есть, не всегда слухи не правдивы, мы должны это понимать. Слухи — это неформальная информация.

Фото: из личного аккаунта в FB

Какие фейки из тех, что фигурируют в вашем последнем исследовании, оказались самыми живучими? Какие триггерят больше всего людей?

Это слухи, что «вакцина вызывает рак» и «вакцина вызывает бесплодие». Мы проверили запросы просто «вакцина вызывает бесплодие», а также по именам вакцин — «Sputnik вызывает бесплодие», «Pfizer вызывает бесплодие», «Astra Zeneca вызывает бесплодие.» Естественным образом «Спутником» интересуются больше. И пользователи больше пытаются эту информацию проверить.

Они гораздо чаще добавляют к запросам про «Спутник» окончание — «фейк или правда?», «ложь или правда?» — пытаясь узнать факты. То есть реально людей волнует то, что ближе к телу — и вакцинация людей сильно волнует.

Из очень забавных вариантов на тему вакцинации — «бомбанула» рассылка о том, что людей с поддельными сертификатами узнают и ловят в аэропортах. Знаете, почему? Потому что на них не срабатывают металлодетекторы. А почему не срабатывает металлодетектор? Потому что в вакцине же «очень много тяжелых металлов» — это популярный миф такой. И этих тяжелых металлов якобы так много, что металлодектор их слышит.

Поэтому, когда вакцинированные проходят через металлодетектор, он пищит. А если человек проходит и детектор не пищит, значит, он, гад, подделал сертификат.

Это прямо очень красивая история. И она разошлась в виде такой панической рассылки — как мы любим — «мне рассказала мама одного знакомого...».

Для справки:

Среди популярных «антивакцинных» фейков, большинство из которых имеют тенденцию к росту, в исследовании социальных антропологов и Яндекса.Кью выделены следующие: 1. Билл Гейтс, мировое правительство и «золотой миллиард» (вакцинация — это шаг к установлению нового мирового порядка, предполагающего сокращение населения Земли до одного миллиарда человек; заинтересованы в этом богатейшие люди мира); 2. При вакцинации в тело вводится чип (будет использоваться для контроля за человеком); 3. Вакцины вызывают бесплодие и другие болезни (в некоторых вариантах фейка поясняется, что это нужно для сокращения населения); 4. Вакцина содержит вредные металлы (см.выше); 5. Тесты и вакцинация нужны для сбора генетической информации и изменения ДНК; 6. Чип в вакцине — это печать антихриста.

Традиция проверять фейки у нас как-то укрепляется? Активней стали люди запросы задавать — «правда-не правда»?

На самом деле, мы не можем сравнить с тем, что было 10 лет назад, хотя очень хочется. Но в принципе, за последний год появилось очень много независимых фактчекинговых агентств. И это очень хорошо. Существует огромный английский сайт snopes.com, где проверяют городские легенды. Целая команда, серьезная, проверяет городские легенды. Это самый авторитетный сайт. До этого таких сайтов не было. Ближайших русскоязычный — казахстанский сайт factcheck.kz, который очень хорошо проверял факты о ковиде. Это очень почтенная деятельность, и жалко, что у нас это начало развиваться только что, а раньше этого не было.

Фото: из исследования Яндекс.Кью и группы антропологов РАНХиГС "Инфодемия в эпоху коронавируса"

Российское ковидное мифотворчество от мирового чем-то отличается?

Есть отличия по форме, а есть отличия по содержанию. По содержанию отличий мало. Специфика мифологии 21 века в том, что крайне легко пересекаются национальные и языковые границы. Многие фейки и слухи возникли в Китае, и, быстро видоизменяясь, обошли весь мир, предваряя реальную эпидемию.

Существует русская специфика в форме. Во-первых, россияне обожают ссылаться на нашего человека за границей.

То есть, фейки, в которых фигурирует, например, доктор Алексей Юдин, бывший одессит, ныне живущий в Израиле, советующий воду с лимоном против коронавируса — заходят прямо на ура. Дышать парами водки просто так — совет так себе. А вот если его дает российский врач Колосов, живущий в Италии, все, конечно, немедленно следуют этому совету. Или, например, наш российский врач Юра Климов — не существующий — который уехал в Ухань и всем всю правду рассказал оттуда...

Также в наших фейках, как правило, существует ссылка на инсайдерский источник: «Вертолеты будут дезинфицировать город, сообщила жена военного из воинской части...», «Наш доктор Юра сообщает нам из Ухани...».

Всегда этот инсайдер — такой же, как мы. Молодой доктор, жена военного — социально близкие люди. Как правило, в ровно таких же фейках в Америке в конце появляется ссылка на, например, Стенфордский университет: «Вертолеты будут дезинфицировать Чикаго — сообщил Стенфордский университет...». Никакой вам жены военного.

Если возвращаться к Сибири, один миф обозначили — про наночервей. Чему еще верят в Сибири и на Дальнем Востоке?

Во время второй волны — это ноябрь-декабрь 2020 года — очень были распространены все рекомендации, связанные с народными средствами. Иркутск и Улан-Уде массово запрашивали про имбирь. Причем, имбирь советовали как глотать, так и привязывать к ноге. Затрудняюсь объяснить — почему к ноге? В Новосибирске, Томске, Перми и опять же Улан-Уде был очень высокий всплеск так называемого «щелочного рецепта». Это очень длинный, занудный текст, согласно которому, чтобы победить коронавирус, надо принимать щелочные продукты с более высоким pH, чем у него.

Понятно, почему так происходит — в ситуации, когда плохо с медициной, когда коек не хватает, скорая едет по три дня, врач не ходит — начинаешь хвататься за все, что есть.

Фото: из исследования Яндекс.Кью и группы антропологов РАНХиГС "Инфодемия в эпоху коронавируса"

А есть ли связь между приверженностью к той или иной мифологии и политическими взглядами? Ковид-диссидентов, например, больше среди либералов или лоялистов?

Такого исследования на российском материале я не встречала ни одного. Но подобных исследований очень много проведено в Англии и, чаще всего, в Америке. И эти исследования — их десятка полтора — показывают, что, если человек придерживается позиций Дональда Трампа, то он, скорее, более активно распространяет слухи о коронавирусе, и вообще больше склонен к такому классическому конспирологическому мышлению. Эти исследования — на разных выборках, с экспериментами, без экспериментов, с опросами, без опросов — показывают в принципе одно и то же.

Ваша коллекция ковидных анекдотов пополняется со временем? Какой самый любимый?

У меня два самых любимых.

— Ребе, скажите, чем кормить больного ковидом? — Конечно, мацой! — А почему мацой? — Как вы думаете, а что еще пролезет под дверь?

А второй — про чисто наши российские реалии: «Звонит муж жене из магазина: «Дорогая, я в магазине, что брать? — Ты в маске? — В маске. — Тогда бери кассу!».

А тенденция к реинкарнации старых, советских анекдотов сейчас есть?

Наша российская ситуация прямо подталкивает к этому. Ну вот вспомним, например, анекдот про Андропова.

«Выборы Андропова в Политбюро: «Товарищи, кто проголосовал за меня, можете опустить руки и отойти от стенки». Звучит сегодня, согласитесь?

Можно ли как-то победить инфодемию щадящим и быстрым способом?

Можно, в принципе, всем заклеить рот, запретить все соцсети — такой немножко китайский путь. Но мне кажется, не надо делать каких-то сверхусилий. Потому что инфодемия — это нормальный социальный процесс. Она исчезает, когда исчезает напряжение. И она коррелирует явно с одним признаком — уровнем недоверия к власти. Чем выше уровень недоверия к власти, тем выше инфодемия.

Поэтому надо налаживать вертикальные отношения. И повышать доверие к власти. Тогда в принципе, этих вещей будет меньше.

Я много раз приводила пример из шведской жизни. Я жила в Швеции, и там случилась история — в шведской школе, в маленьком северном городке, прошел слух (все его знают), о том, что в кустах нашли мальчика с вырезанной почкой. А в руках записка — спасибо за почку. И какая-то сумма денег значительная.

Как развивались события. Эта паника в 2016 году обошла Западную Европу и Россию. Родители Москвы страшно переживали, делали запросы в Лизу Алерт, куда угодно — только не в полицию.

А родители шведские немедленно позвонили в полицию. Пришел полицейский в школу, сказал, что все это полная чушь — никакие мальчики и девочки вообще не пропадали в северной Швеции, не говоря о том, что их находили убитыми. И на этом начавшаяся было паника, не успев родиться, исчезла. Потому что первые же родители, которые получили эту рассылку, позвонили в полицию.

Фото: THISAM-2019

Вы сказали, что планируете приехать в июле в Томск — это будет какая-то очередная встреча со студентами, лекция?

В Томске в начале июля должен был проходить Всероссийский конгресс антропологов. Это великое мероприятие, на которое обычно приезжают около 2000 человек. И обычно город сотрясается — это всегда очень весело, интересно. Но сейчас число участников конгресса ограничили 300-ми очными участниками (остальные заочно). Перед нами стоит тяжелая задача — будем стараться соответствовать (смеется). Но, тем не менее, такой нано-конгресс все-таки состоится.

1 июня вступил в силу закон о просветительской дейтельности. Законопроект был внесен в Думу 18 ноября 2020 года. Той же группой авторов, что в тот же день внесли на рассмотрение еще один резонансный законопроект об «иностранных агентах»-физлицах. В пояснительной записке авторы отмечали, что в действующем законодательстве не прописаны правовые основы для просветительской деятельности, а также требования к ее участникам. Как писали Климов со товарищи: «Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий...». Уже понятно, как закон о просветительской деятельности отразится на работе социального антрополога Александры Архиповой?

Все ждут, как это отразится на всех нас. И дело тут не только во мне — в принципе, абсолютно непонятно, что будет с этим законом. Непонятно, надо ли нас лицензировать, и как лицензировать. По этому варианту закона надо иметь лицензию на просветительскую деятельность, которую ты получаешь, если ты — внимание! — два года являешься просветителем.

А как доказать, что я просветитель два года? А как поступать тем, кто впервые в жизни читает лекцию просветительскую? То есть, это все абсолютно непонятно. Как он будет применяться — непонятно.

Этот закон удивительным образом объединил людей с совершенно разными взглядами. Потому что на политику люди имеют взгляды разные, а хорошую научно-популярную книжку хотят все почитать. Кроме этого, последние пять лет у нас идет стремительный всплеск интереса к научно-популярным мероприятиям. Проходят фестивали, научно-популярная литература пользуется бешеным успехом, лекции публичные. И я думаю, что этот закон еще аукнется.