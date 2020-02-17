ЧЕМ МЫ ДЫШИМ В ТОМСКЕ?

Дмитрий Чубаров: Качество воздуха - это мера того, насколько он пригоден и безопасен для дыхания. Есть объективные характеристики воздуха, которые ассоциируются с его качеством. Среди них содержание загрязняющих веществ. Всемирная организация здравоохранения регулярно обновляет руководство по оценке качества воздуха. В нем выделяются 4 класса загрязняющих веществ: 3 газовые примеси и взвешенные частицы. Газы – это озон, двуокись азота и сернистый ангидрид. Это распространенные в воздухе газы, которые появляются в процессах сгорания топлива, в производственных процессах и несут опасность для людей. В воздухе содержится много других загрязняющих веществ, но именно эти три компонента являются хорошими индикаторами загрязнения в целом. Двуокись азота образуется в результате сгорания топлива и приводит к образованию озона в городской среде. Твердые частицы могут иметь самый разный состав и нести разный вред. В зависимости от размера, они попадают в различные ткани организма. Наиболее мелкие микронные частицы РМ 2,5 могут проникать через мембрану альвеол в кровь и разноситься по всему организму. Частички чуть крупнее - РМ 10 - оседают в легких и также вызывают воспалительные реакции. Часто, когда говорят о качестве воздуха, упоминаются и другие вещества. В России установлены нормативы для более 600 веществ. Но не для всех существуют практически применимые методики.