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17 февраля,
2020
ЧЕМ МЫ ДЫШИМ В ТОМСКЕ?
Как узнать о качестве воздуха в своем городе?
Воздушный ликбез.
Вечером 16 февраля над безветренным Томском распространился туман неизвестного происхождения. Он ощущался как легкий запах дыма и полупрозрачная завеса под ясным вечерним небом. По данным открытых онлайн-ресурсов CityAir и Nebo, дышать вчерашним вечерним воздухом в Томске было не просто неосмотрительно, а очень вредно. Такое значение соответствует цифре 8 по шкале ресурса CityAir и цифре 200 по шкале сайта Nebo. Значит, у томичей есть основания полагать, что с воздухом у нас далеко не все радужно, несмотря на устоявшееся мнение об относительном благополучии Томска на фоне промышленных соседей. Можно ли продолжать "дышать ровно" по отношению к самому необходимому для нас ресурсу - воздуху? Обсудим это с руководителем группы моделирования City Air Дмитрием Чубаровым.
Скрин с ресурса City Air с показаниями 16 февраля в 19:00 в Томске
Дмитрий Чубаров
Какие физические и химические параметры отвечают за качество воздуха?
Дмитрий Чубаров: Качество воздуха - это мера того, насколько он пригоден и безопасен для дыхания. Есть объективные характеристики воздуха, которые ассоциируются с его качеством. Среди них содержание загрязняющих веществ. Всемирная организация здравоохранения регулярно обновляет руководство по оценке качества воздуха. В нем выделяются 4 класса загрязняющих веществ: 3 газовые примеси и взвешенные частицы. Газы – это озон, двуокись азота и сернистый ангидрид. Это распространенные в воздухе газы, которые появляются в процессах сгорания топлива, в производственных процессах и несут опасность для людей. В воздухе содержится много других загрязняющих веществ, но именно эти три компонента являются хорошими индикаторами загрязнения в целом. Двуокись азота образуется в результате сгорания топлива и приводит к образованию озона в городской среде. Твердые частицы могут иметь самый разный состав и нести разный вред. В зависимости от размера, они попадают в различные ткани организма. Наиболее мелкие микронные частицы РМ 2,5 могут проникать через мембрану альвеол в кровь и разноситься по всему организму. Частички чуть крупнее - РМ 10 - оседают в легких и также вызывают воспалительные реакции. Часто, когда говорят о качестве воздуха, упоминаются и другие вещества. В России установлены нормативы для более 600 веществ. Но не для всех существуют практически применимые методики.
На протяжении нескольких десятков лет разными группами ученых выполнялись исследования, на основании которых удалось установить количественные статистически достоверные связи между качеством воздуха и продолжительностью жизни людей. Классический пример – американское исследование, которое выполнялось на протяжении 15 лет группой под руководством Дугласа Докери (Douglas Dockery). В исследование были включены несколько тысяч человек, проживающих в 6 разных городах с разным уровнем загрязнения воздуха. Так была доказана четкая закономерность: продолжительность жизни больше там, где воздух чище. Также ученые рассчитали, на сколько лет уменьшается продолжительность жизни при увеличении концентрации частиц РМ 2,5.
Какими приборами эти параметры можно достоверно измерить? Нужна ли для этого специальная лицензия на установку измерительного устройства?
Дмитрий Чубаров: Для загрязняющих веществ есть установленные эталонные методики, позволяющие определять их содержание в воздухе. С развитием технологий появляются новые методы, которые призваны обеспечить доступность измерений, низкую стоимость, большую автоматизацию без потерь в точности. Не все приборы одинаково точные. Задача построения таких приборов важна, и мы как раз этим занимаемся. Подтверждением адекватности новых приборов могут быть только постоянные параллельные испытания, в которых показания приборов сравниваются с эталонной методикой и оценивается достигнутая точность. Для оценки точности приборов есть процедура, и в каждой стране эти процедуры устроены по-своему.
Дмитрий Чубаров: Тема эта чувствительная, поэтому государство заинтересовано в достоверных данных. В России для того, чтобы выполнять мониторинг загрязнений атмосферы, необходимо, чтобы прибор прошел испытания и был внесен в Государственный реестр средств измерений, за ведение которого отвечает Росстандарт. Это минимальное условие, потому что не все приборы из этого реестра пригодны для работы в условиях атмосферы, где концентрация веществ очень низкая. Некоторые приборы рассчитаны на рабочую зону, где концентрация гораздо выше и при низких концентрациях ошибка очень велика. За измерения в России отвечает Росгидромет, у него есть свои процедуры применимости тех или иных приборов. Не так давно появилась методика для выполнения измерений в режиме 24/7, до этого у государства не было возможности такие измерения проводить на государственной наблюдательной сети. Наблюдения за состоянием атмосферы относится к метеорологической деятельности, подлежащей лицензированию. К примеру, мы на начальном этапе нашего проекта проконсультировались с юридическим отделом и поняли, что нам нужна лицензия.
Nebo: из Красноярска в другие города
Проект "Красноярск. Небо" инициирован активистами во главе с Игорем Шпехтом. Борцы за чистый воздух считают, что обеспечение доступа к данным о том, чем дышат жители городов, поможет контролировать смог.
Установив датчики качества воздуха в режиме реального времени, красноярцы обнаружили расхождение между показаниями своих устройств и официальными данными. Росгидромет, по мнению активистов, оперирует "разовыми" ПДК, а среднесуточные ПДК скрывает, и наоборот (в зависимости от того, какие показатели выглядят благополучнее).
Роскомнадзор блокировал экологические датчики "Неба", но сейчас они работают и транслируют информацию в интернет в режиме реального времени. Сигнальная сеть загрязнения воздуха Nebo построена на датчиках, оценивающих только содержание самых опасных мелкодисперсных частиц - РМ 2,5, и отображает состояние воздуха на карте с использованием индекса AQI (Air Quality Index). Интересно, что сеть распространяется на другие города. Проект CityAir взаимодействует с ней, предоставляя информацию со своих двух приборов в Томске, установленных в Академгородке и на улице Ивана Черных. Красноярск, печально известный своим "черным небом", входит в число городов с высоким уровнем загрязнения воздуха и регулярно попадает в списки самых грязных городов мира наряду с мегаполисами Китая и Бангладеша.

Фото: @nebo.community

Дмитрий Чубаров: Во многих городах ситуация не менее тревожная. Качество воздуха в городе можно рассматривать как пасьянс из трех карт: рельеф, метеорологические условия города плюс источники загрязнения. Томску с этим пасьянсом повезло. Но на уровне управления, принимая решение о каких-то новых предприятиях города, нужно помнить об их влиянии на экологическую обстановку. И вообще, о многих вещах следует думать в контексте чистоты атмосферного воздуха. Например, очень приятно смотреть, как щелкают поленья в камине, но в наших реалиях это уже легкомысленно. К примеру, в Лондоне, чтобы избежать знаменитого Лондонского смога, полностью запрещено сжигание дров в камине.
Лондонский смог 1952 года

Фото: Google Sites
Если не брать во внимание вчерашний вечер и судить по средним показателям ваших приборов, состояние воздуха в Томске можно назвать удовлетворительным. Зимой и летом есть небольшой процент проб с «красной шкалой», когда воздух оценивается от 5 до 8 по 10-балльной шкале. С чем они связаны? Какие основные загрязняющие воздух факторы можно назвать в Томске?
Дмитрий Чубаров: Воздух хуже, когда устанавливается штиль. Зимой он часто становится хуже, потому что ослабевает атмосферная конвекция (перемещение воздуха с одних уровней на другие - прим. ред.). Качество воздуха меняется каждый день. Оно зависит от состояния атмосферы. Если ветер сильный, он хорошо рассеивает примеси и воздух становится чище. Если выпал дождь, то загрязняющие вещества вымываются, тоже очищая тем самым воздух. В фоновом режиме в Томске загрязняют воздух энергетика, транспорт и в меньшей степени промышленность, потому что промышленные предприятия представлены незначительно.
Эпизоды высокого загрязнения прошлым летом связаны с лесными пожарами в Восточной Сибири. При таких пожарах загрязняющие вещества выбрасываются на большую высоту и переносятся на большие расстояния.

Фото: @kirillrodnoi
Дмитрий Чубаров: В результате лесных пожаров, которые действовали этим летом в Красноярском крае, Иркутской области, Якутии и Забайкалье, загрязняющие вещества побывали во многих городах России, потом пересекли ее территорию и достигли берегов Америки. Наши датчики выполняют измерения каждую минуту, и на сайте публикуются результаты с интервалом в 5 минут. Они установлены для проведения параллельных испытаний. На этом и основан выбор локаций. Один датчик на площадке Института оптики и атмосферы СО РАН в Академгородке измеряет только концентрации мелкодисперсных фракций взвешенных веществ РМ 2,5 и РМ 10 и примесных газов – оксида углерода, сероводорода, диоксида серы и азота, озона. Второй прибор расположен на улице Ивана Черных. Наши датчики установлены в начале 2019 года и накопили ряд данных, однако для выводов о состоянии воздуха в городе в целом нужна гораздо более плотная сеть.
Официальные источники о качестве воздуха в Томске
Четкие количественные данные о том, каким воздухом мы дышим, можно узнать и у государственных служб. Например, на сайте Облкомприрода с периодичностью раз в год публикуются государственные доклады "О состоянии и охране окружающей среды Томской области". Последний доступный для чтения доклад - за 2017 год. Из него можно узнать, что:
- Томск относится к городам с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха наряду с Новосибирском, Бердском и Бийском;
- за период с 2013 по 2017 год отмечена тенденция повышения уровня загрязнения атмосферы города диоксидом азота, метиловым спиртом, аммиаком и формальдегидом;
- на 10 из 15 наблюдаемых перекрестках города зафиксировано превышение предельно допустимой нормы (ПДК) содержания хлористого водорода в 1,4-5,8 раз;
- ни на одной из 21 исследуемых детских площадок и зон отдыха ПДК загрязняющих веществ превышены не были.
Что касается взвешенных веществ (частиц РМ 2,5 и РМ 10), в докладе обтекаемыми фразами о них сообщается весьма неконкретная информация - среднегодовые ПДК не превышены, при этом имеется в виду вся совокупность взвешенных частиц (по отдельным классам данные не приводятся).
Позволяет ли мониторинг при помощи датчиков, подобных вашим, судить о наиболее загрязненных и наиболее экологически чистых в отношении воздуха частях города?
Дмитрий Чубаров: Воздух в Академгородке чище. Пост наблюдательной сети Росгидромета, рядом с которым находится наша станция, был установлен давно, и сейчас в его показаниях в большей степени отражаются загрязнения транспортом. Наиболее загрязненные те участки там, где часто образуются пробки. В других городах, где наши датчики расположены неподалеку от дорог, мы можем видеть, как образование пробок негативно отражается на качестве воздуха. Например, мы проводили с ГК Автодор эксперимент на платной трассе и самыми загрязненными местами оказались пункты взимания платы, где образуются очереди из автомобилей. При загрязнениях транспортом точка выбросов находится близко к земле и качество воздуха может меняться от квартала к кварталу. Поэтому исследования загрязнения воздуха имеет смысл вести не только для отдельных районов, но и с гораздо большим пространственным разрешением.
В Томске сейчас горячо обсуждается проблема уменьшения площади городских зеленых насаждений. Есть ли взаимосвязь между относительным размером «зеленого щита» городов и качеством их воздуха?
Дмитрий Чубаров: У деревьев несколько ролей. Первая и одна из самых важных - способность зеленых изгородей защищать жилые кварталы от выхлопных газов. Так как они выбрасываются достаточно низко, с функцией защиты от газов справляются даже невысокие деревья и кустарники. Одна из особенностей деревьев – большая площадь поверхности, на которой оседают взвешенные частицы. Облака газов задерживаются в "коридоре" из деревьев и в меньшей степени проникают в жилую зону. Деревья служат способом измерения содержания загрязняющих веществ в атмосфере: по содержанию веществ в листовом опаде можно судить, в каком районе города воздух в большей степени загрязнен.

Сбором и анализом данных о состоянии атмосферы занимается Росгидромет - федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Но бесплатно информация в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды общего назначения предоставляется только органам государственной власти и органам единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Для всех остальных - организаций и физических лиц - существует прейскурант на предоставление информации.

Дмитрий Чубаров: Потребность в объективных данных есть не только у государства, но и у граждан. Поэтому на удовлетворение этой потребности могут работать и общественные организации, и отдельные люди. И хорошо, когда государство, реагируя на инициативы, совершенствует свою сеть и раскрывает свои данные.

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