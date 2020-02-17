ЧЕМ МЫ ДЫШИМ В ТОМСКЕ?

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Nebo: из Красноярска в другие города
Проект "Красноярск. Небо" инициирован активистами во главе с Игорем Шпехтом. Борцы за чистый воздух считают, что обеспечение доступа к данным о том, чем дышат жители городов, поможет контролировать смог.
Установив датчики качества воздуха в режиме реального времени, красноярцы обнаружили расхождение между показаниями своих устройств и официальными данными. Росгидромет, по мнению активистов, оперирует "разовыми" ПДК, а среднесуточные ПДК скрывает, и наоборот (в зависимости от того, какие показатели выглядят благополучнее).
Роскомнадзор блокировал экологические датчики "Неба", но сейчас они работают и транслируют информацию в интернет в режиме реального времени. Сигнальная сеть загрязнения воздуха Nebo построена на датчиках, оценивающих только содержание самых опасных мелкодисперсных частиц - РМ 2,5, и отображает состояние воздуха на карте с использованием индекса AQI (Air Quality Index). Интересно, что сеть распространяется на другие города. Проект CityAir взаимодействует с ней, предоставляя информацию со своих двух приборов в Томске, установленных в Академгородке и на улице Ивана Черных. Красноярск, печально известный своим "черным небом", входит в число городов с высоким уровнем загрязнения воздуха и регулярно попадает в списки самых грязных городов мира наряду с мегаполисами Китая и Бангладеша.
Фото: @nebo.community
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Официальные источники о качестве воздуха в Томске
Четкие количественные данные о том, каким воздухом мы дышим, можно узнать и у государственных служб. Например, на сайте Облкомприрода с периодичностью раз в год публикуются государственные доклады "О состоянии и охране окружающей среды Томской области". Последний доступный для чтения доклад - за 2017 год. Из него можно узнать, что:
- Томск относится к городам с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха наряду с Новосибирском, Бердском и Бийском;
- за период с 2013 по 2017 год отмечена тенденция повышения уровня загрязнения атмосферы города диоксидом азота, метиловым спиртом, аммиаком и формальдегидом;
- на 10 из 15 наблюдаемых перекрестках города зафиксировано превышение предельно допустимой нормы (ПДК) содержания хлористого водорода в 1,4-5,8 раз;
- ни на одной из 21 исследуемых детских площадок и зон отдыха ПДК загрязняющих веществ превышены не были.
Что касается взвешенных веществ (частиц РМ 2,5 и РМ 10), в докладе обтекаемыми фразами о них сообщается весьма неконкретная информация - среднегодовые ПДК не превышены, при этом имеется в виду вся совокупность взвешенных частиц (по отдельным классам данные не приводятся).