«Чем дольше живешь, тем больше долг»

Истории

В марте 2018 года Светлана Усова взяла кредит на 2,3 миллиона рублей под 22% и открыла кулинарию «Панкейк». В 6 утра Светлана приходила на работу и бралась за готовку, а в 8 открывала кафе. Закрывалась кулинария в 21:00, и так каждый день. Прежде чем открыть свое кафе, Светлана несколько лет работала риелтором. Бизнесом, как говорит сама, не занималась — только в конце 80-х годов торговала на рынке. На последней работе узнала, что в здании на Большой Подгорной, 87 застройщик и арендодатель Матлаба Алиева сдает помещение. У него Светлана и сняла помещение под кафе.

Дело, по словам предпринимательницы, шло: были покупатели и прибыль, за кредит аренду платить удавалось исправно. Но спустя год после открытия, 25 марта 2019 года, собственник помещения сам закрыл кафе и поменял замки на входной двери.

Пришел Матлаб и сказал, даже начал кричать, что у меня долг по оплате электричества и он меня закроет сегодня же, если я не принесу деньги, - вспоминает Светлана. - Я хотела с платой за электричество разобраться, потому что она по непонятной причине резко поднялась. До этого говорила, что показатели странные, но никто в них не разбирался. Матлаб не слушал, кричал, потом позвал своего племянника, поменял замок на двери, и больше я зайти не могла. Один раз только меня в кафе пустили, чтобы я продукты забрала, и то под присмотром племянника. А там много оборудования осталось, примерно на 550 тысяч, и куплено оно было на кредитные деньги

Чтобы скорее вернуться к работе, Светлана согласилась написать расписку о том, что за электроэнергию накопился долг в 50 тысяч рублей, и как только Светлана его оплатит, кафе откроется. Предпринимательница согласилась, чтобы «не спорить и не ругаться».

В свою очередь подруга Светланы Елена Сапрыгина, убеждена, что никакого долга за свет у предпринимательницы не было. Матлаб Алиев - брат Алипанаха Алиева, главы компании «ТИС», занимающейся строительством в Томске. Дом на Большой Подгорной, 87 строил «ТИС», Матлаб вместе с братом учредили в нем ТСЖ «СОЮЗ» и занялись сдачей в аренду помещений на нижних этажах. По мнению Елены, счетчик в кафе Светланы могли подключить к большим нежилым помещениям в домах и за счет этого увеличить плату за электроэнергию.



«У Алиевых в домах огромные нежилые помещения, большие залы, пустующие цокольные этажи. Мы думаем, что они подцепили куда-то Светлану, - уверяет Елена. - Потому что сначала плата была около 2000 рублей в месяц, а потом резко выросла до 8000 рублей. До этого она год исправно платила, никаких просрочек не было. Хозяева помещения приходили и спрашивали, как бизнес развивается, как идут дела, видели оборот пекарни. А когда ситуация со светом возникла, сразу же сказали: “Как разбираться, как платить будешь?” Светлана ответила тогда, что аренда у нее полностью оплачена, а со счетчиком нужно разобраться».

По просьбе Светланы владелец помещения вызвал электрика, тот посмотрел счетчики и сказал, что приборы в норме. Сама она специалиста вызывать не стала. Женщина не хотела терять бизнес, но 50 тысяч рублей сразу найти не смогла. Поэтому предложила Матлабу открыть ей кафе, чтобы она могла заработать и отдать долг, но тот отказался. Отказался арендодатель и забрать себе часть инвентаря в качестве платы. Тогда Светлана предложила продать часть оборудования. Алиев согласился и даже нашел человека, который приходил смотреть оставшиеся в кафе холодильники, духовки, плиты, полки, витрины и другое оборудование, но ничего не купил. А 8 апреля 2019 года технику из кулинарии перевезли в принадлежащий арендодателю склад. Где он находится, Светлана не знала и не знает.

Предпринимательница обратилась в полицию, но там ей ответили, что случившееся относится к гражданско-правовым отношениям: за долг по оплате арендодатель имеет право удерживать имущество арендатора, поэтому ей нужно договариваться с Матлабом самостоятельно. Светлана возразила, что у нее нет задолженности за аренду, и в кафе лежит оборудования почти на миллион. После этого полицейский пообещал выехать и разобрать, но так и не выехал. Двоим сыновьям Светланы удалось вернуть лишь холодильник с газировкой и морозильную камеру с мороженым – оборудование, которое Светлана арендовала. Остальное Матлаб оставил у себя – до уплаты долга.

Когда вещи вывозили, Алиевы позвали 26-летнего сына Светланы Александра обсудить возврат оборудования. Закрылись с ним в одной из комнат ТСЖ и там вместе с юристом начали давить на него психологически. Заставили еще на 80 тысяч расписку написать, якобы за аренду какого-то офиса, – рассказывает Елена. – Мы после этого поехали в отделение и написали заявление. Но Алиевы после сказали, что Александр сам расписку написал и давления не было, полицейские им поверили.

Из-за того, что кафе закрылось, Светлана лишилась дохода и платить за кредит было нечем. Через три месяца просрочки банк начал требовать деньги и даже подал иск на то, чтобы забрать единственный дом предпринимательницы, под залог которого выдалась ипотека.

Между тем Матлаб Алиев потребовал у Светланы уже не 50, а 130 тысяч. Еще 80 – как плату за то, что ему пришлось вывезти оборудование из кафе и держать «на хранении». Журналист ТВ2 связался с Матлабом Алиевым и попытался узнать его точку зрению на эту ситуацию, но бизнесмен не захотел ее изложить. Он ответил, что подал на Светлану ответное заявление за клевету и посоветовал обратиться к следователю за подробностями. Матлаб также заявил, что не повышал цену за возвращение инвентаря. Но в распоряжении редакции есть запись телефонного разговора, в котором Матлаб требует именно 130 тысяч рублей.

В сентябре 2019 года Светлане удалось заключить мировое соглашение и сохранить дом. За соглашение она заплатила 150 тысяч рублей и сейчас продолжает платить по 24 тысячи рублей в месяц. Но с арендодателем у Светланы договориться не вышло. Пришлось заявить в полицию о вымогательстве и краже.

По словам Светланы, она собрала все чеки и снимки вывезенного из кафе оборудования и передала их участковому. Но тот не стал их смотреть, а просто приехал к Матлабу на склад и сфотографировал сваленный в кучу инвентарь. После выдал постановление, что вещи в порядке и удерживаются арендодателем законно. На снимках, сделанных инспектором, Светлане сразу бросились в глаза желтые от старости холодильники – у нее по документам были новые. Тогда предпринимательница заподозрила, что ее оборудование продают.

Светлана вспоминает, что в конце ноября 2019 года прошел суд по заявлению с требованием вернуть ее технику. Матлаб на заседании заявил, что предпринимательница сама оставила оборудование на хранение в кафе, но его пришлось вывезти на склад. Судья попросил составить акт того, что было на момент начала вывоза и что осталось после. На заседании Алиевы согласились, но в итоге не пустили Светлану делать опись и направили в суд бумагу о том, что оборудование со склада забрали люди, представившиеся сотрудникам предпринимательницы. Судья выслушала эту версию и встала на сторону Алиевых.

Светлана предполагает, что принадлежащее ей оборудование продал не сам Матлаб Алиев - для бизнесмена-застройщика это несерьезные деньги - а его племянник Низами. У Низами, по словам женщины, был круглосуточный доступ к ее кафе и остальным помещениям, поэтому он мог продать инвентарь, а разбираться с кражей теперь приходится старшим родственникам.



Адвокат Светланы Вячеслав Филиппов считает, что его доверительницу, как говорят в бандитских кругах, «поставили на счетчик – чем дольше живешь, тем больше долг».

На судебном заседании Матлаб Алиев сказал, что готов вернуть Светлане имущество, если она ему выплатит 50 тысяч долга и не будет требовать описи. Но мы знали, что Алиевы уже несколько месяцев ведут аукцион и это имущество продают, поэтому на такие условия не согласились, – говорит Вячеслав. – В июне 2019 года Светлана написала заявление в полицию с требованием вернуть ее оборудование, но с нее лишь взяли два объяснения и отказали в возбуждении уголовного дела. Мы его обжаловали, но снова пришел отказ, и лишь после третьей попытки возбудили уголовное дело по статье «кража». Но уже через месяц дело приостановили, якобы потому что неизвестно подлежащее уголовной ответственности лицо. То есть все это, оказывается, делал не Алиев. Потом постановление об остановке дела отменили, но на сегодняшний день я не знаю, что там сейчас происходит.

Получит комментарий участкового, который приходил по обращению Светланы Усовой, и следователя, который едет это дело сейчас, журналисту ТВ2 не удалось.

Бизнес «в минус»

«Когда Алиевы имущество вывезли, заехала новая арендатор. С тем же товаром и тем же названием, что были у меня. Появилась только бумажка на дверном стекле с надписью «Комплексный обеды». Складывалось ощущение, что Алиевы просто отняли бизнес, – говорит Светлана. – Знакомые мои пытались узнать, кто хозяин кафе, но им это не удалось. У них не было ни кассового аппарата, ни документов – ничего».

Лишь в марте 2020 года у кафе появилось название «Вкусняшка». Новые арендаторы помещения, как утверждает Светлана, пользовались ее имуществом, оставшимся в кафе: бойлером, вытяжкой, раковиной и полками. О том, что эти вещи не принадлежат Матлабу, хозяйка кафе Лариса лишь когда Светлана пришла их забирать вместе со следователем.

Журналист ТВ2 встретился с Ларисой Сапрыкиной, владелицей кафе «Вкусняшка», которое работает сейчас на месте пекарни Светланы. Из небольшой кухни Лариса вышла в фартуке и поварском колпаке: и готовит, и рассчитывает покупателей сама. Лариса уверяет, что никакого сговора с Матлабом Алиевым по отъему бизнеса у Светланы у нее не было, а проблемы с арендой у последней возникли «из-за нежелания или невозможности заплатить за аренду помещения».

Я 15 лет в ресторане работала, не так давно уволилась. Хожу к девочке в этом здании (в здании по адресу Большая подгорная, 87 – прим.редакции ) на маникюр, как-то рассказала, что хочу свое дело открыть. А она мне ответила, что в здании недавно кулинария закрылась и сдается помещение, - вспоминает Лариса. - Встретилась с собственником, он спросил, какое оборудование мне нужно, позвал Светлану. Светлана выставила мне счет около 100 тысяч рублей за свою технику, но я сказала, это слишком дорого. Две-три недели я ждала, пока освободится помещение, потом въехала, заплатила за аренду и начала вместе с мужем делать ремонт. Уже потом узнала, что у Светланы с Матлабом конфликт.

По словам Ларисы, в помещении, куда она въехала, висел бойлер, вытяжка, зеркало и несколько полок, стояла раковина. Матлаб сказал, что если вещи не нужны, то их можно выкинуть, но Лариса решила оставить. О том, что оборудование принадлежит бывшему арендатору, она не знала. Через несколько дней после открытия «Вкусняшки» в кафе пришла Светлана и начала ругаться, требуя свое оборудование назад. Потом забрала принадлежащие ей вещи в присутствии следователя и пожаловалась на Ларису в налоговую за отсутствие кассы. Сейчас аппарат на месте, а тогда, говорит предпринимательница, его не успели поставить – только-только открыли ИП. Меню же, говорит Лариса, разрабатывали новое, и сознательно отказались от жареной выпечку в пользу печеной – так полезнее.