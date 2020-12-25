В 2012-13 годах федеральные власти решили разработать систему типовых эффективных проектов детских садов, на базе которых можно было бы объявлять аукционы на строительство и распространять «работающие» проекты по всей стране. ТДСК приняла участие в разработке проектов двух садов — на 145 и на 220 мест.



— Индивидуальный проект — сложная задача, длительная по времени и не всегда удачная по конечному результату, — рассказывает технический директор ТДСК. — Любой новый продукт требует отработки, редко с первого раза все получается удачно. Возможно, еще поэтому была придумана такая схема. Мы направили проекты наших садов в Москву. Документацию рассматривали в Минстрое. Многие регионы старались продвинуть проекты каждый на своей базе: кирпичные, монолитные. Но далеко не все были сборно-индустриальные, как у нас. А это и скорость, и качество. Мало кто смог бы так быстро построить 17 детских садов за два года, да еще на удалении, если бы не было заводского изготовления. В результате оба наших садика на 145 и на 220 мест были включены в этот реестр. И дальше мы уже работали на основе наших детсадов, реализуя нацпроект «Демография».