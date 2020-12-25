Чего стоит сад построить: 30 детских садов за 10 лет
ТДСК об «экспериментальном» опыте с теплом Земли, строительстве в отдаленных районах и том, как создать проект детского сада, по которому будут строить во всей России.
Каждое утро тысячи ребятишек ведут за руку в детский сад. Детсад у дома стал нормой, доступной для большинства томичей и жителей области. Немалый вклад в это внесла Томская домостроительная компания: за 10 лет построила 30 детских садов в городе и области. На днях юбилейный, 30-й, введен в эксплуатацию в селе Мельниково. Мы наведались туда в гости и посмотрели на последние приготовления. А технический директор ТДСК Павел Семенюк рассказал о том, как создается проект детского сада, какие нормы нужно соблюсти, чтобы его «приняли», и что из себя в России представляет идеальное пространство для детей 21 века.
В новый детский сад Мельникова Александр Дмитриев ездит из соседнего села Каргала. Он занимается оформлением внутреннего пространства. У художника с 30-летним стажем в этом деле большой опыт: расписывал садики в Каргале, Маркелово, Анастасьевке и Бакчарском районе.
– Лет 30 назад это было, – вспоминает Александр Дмитриев. – С тех пор подход к оформлению изменился: раньше перед тобой была большая пустая стена, ты сам выбирал сюжет из сказки и разрисовывал ее так, как вздумается. Сейчас есть четкий дизайн-проект, от него нельзя отходить. Да и не хочется. Все продумано, ничего лишнего: чистые цвета, понятные рисунки, все гармонично сочетается со стенами и потолком. И рисуют сейчас не масляными красками, а акриловыми. Такие картинки придется подновлять чаще, но зато этот способ более экологичный, то, что нужно для детей. Уютно здесь. Сам бы в такой садик ходил.
Штрихи Александра Дмитриева – финальные в этом детском саду. Через пару часов он нанесет последний мазок, и в скором времени 145 ребятишек из села Мельниково отметят новоселье. Детский сад около года строила Томская домостроительная компания.
– Этот сад в плане качества такой же, как городские: те же современные материалы, инженерные коммуникации и технологии, – рассказывает прораб СУ ТДСК Константин Громов. – Соблюдены все нормы: видеонаблюдение, пожарная безопасность, в группах отдельные спальни и санузлы по возрастным требованиям, лифт для маломобильных детей. В ясельных группах, которых здесь три, предусмотрены отдельные выходы на улицу. Кроме того, в наших современных садах легче контролировать микроклимат и воздухообмен с помощью механической системы вентиляции.
Мельниковский детский сад — 30-й на счету Томской домостроительной компании. Как и предыдущие 29, он построен с соблюдением всех правил и норм. Они начали формироваться заново в конце 90-х, когда в регионах стали задумываться о строительстве социальных объектов. В Томске строительство садов остановилось в конце 1980-х. Проблем с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях добавило еще и закрытие старых садов: какие-то перепрофилировали, некоторые попросту перестали функционировать, а здания были проданы под офисы и другие нужды. После 10-летнего провала в градостроительстве ТДСК первая начала задумываться о необходимости строительства социальных объектов.
Детский сад в "Зеленых горках"
Павел Семенюк
технический директор ТДСК
— Строительство социальных объектов — прерогатива органов власти. Все они должны строиться на бюджетной основе. Но эта традиция в нашей стране была утеряна. И мы, застройщики, стали инициаторами появления садиков, потому что в новых микрорайонах, а тогда мы приступили к застройке района-миллионника «Солнечная долина», без них никак. Когда все начиналось, у нас не было своего проекта детского сада. Мы нашли подходящий и стали «привязывать» его к месту. Пришлось дорабатывать много документации. Сделали генплан участка и все, что необходимо для размещения объекта. И он появился. В этом году «Подсолнушек» отметил свое 10-летие.
Детский сад «Подсолнушек»
— Мы очень рады, что у нас рядом с домом есть такой прекрасный сад: уютный, светлый, просторный, с добрыми и терпеливыми воспитателями, — делится впечатлениями мама воспитанника «Подсолнушка» Елена. — Сын с удовольствием туда ходит, потому что ему не скучно: робототехника, песочная терапия, бассейн и еще много интересных занятий.
В 2008 году началось освоение Солнечной долины. В соответствии с нормами градостроительства в проекте на миллион квадратных метров жилья застройщик предусмотрел и социальную инфраструктуру. Один из первых садов, появившихся в «Зеленых горках», работает на тепле Земли. В мире эта технология давно и успешно используется. Для Томска это был экспериментальный опыт.
В основе технологии — насосы, которые забирают низкопотенциальное тепло Земли. Зимой на улице -20, а температура земли глубже +5...+7. За счет этой разницы можно подогревать помещение через теплые полы. Батареи у нас обычно 70-90 градусов, а полы — 25. Но площадь у них большая. Совокупного количества тепла хватает на помещение. Эта система очень эффективная: она позволяет в три раза уменьшить расход тепловой энергии при обеспечении даже более комфортного режима в помещении. Но на работу тепловых насосов требуется электроэнергия. А она у нас в стране дорогая. Тарифная политика — единственное, что остановило развитие этого направления. Нашим проектом заинтересовались в Москве, мы даже в Сколково делали доклад, Гран-при получили. А сад с «экспериментальной» системой отопления благополучно работает и сегодня.
Детский сад в "Зеленых горках", работающий на тепле Земли
Разработка проекта детского сада ТДСК стала чем-то новым для Томска 2000-х. Было заключено государственно-частное партнерство, по которому совместно с администрацией области застройщик запланировал строительство 17 детских садов в городе и области за два года. На эти цели предприятие взяло в банке кредит больше двух миллиардов рублей.
— Задача была сложная, — рассказывает Павел Семенюк. — Во-первых, непростая география: Стрежевой, Александровское, Белый Яр. В отдаленных районах неудобно строить по всем позициям. Железобетон, например, мы сплавляли по реке. Во-вторых, во многих местах не было технических условий для строительства: где-то ЛЭП тянуть километр, где-то пришлось строить котельную, канализационную станцию и другие дорогостоящие объекты инженерной инфраструктуры, без которых детский сад не смог бы функционировать. Это была целая эпопея. Но сады построены, и в них уже много лет ходят дети.
Детские сады в Каргаске, Стрежевом и Первомайском
— Вряд ли кого-то может не радовать, когда дорога в сад занимает две минуты, — говорит мама воспитанницы детского сада в «Южных Воротах» Наталья. — У нас садик прямо во дворе. Наблюдаем из окна, как дети гуляют. Очень важна безопасность: двухметровый забор, вход только по магнитным ключам, видеонаблюдение. И, конечно, очень важны отношения между детьми: они ходят в одну группу, живут по соседству, гуляют в одном дворе и будут учиться в одной школе. А это значит крепкая дружба, которая идет с детства.
В 2012-13 годах федеральные власти решили разработать систему типовых эффективных проектов детских садов, на базе которых можно было бы объявлять аукционы на строительство и распространять «работающие» проекты по всей стране. ТДСК приняла участие в разработке проектов двух садов — на 145 и на 220 мест.
— Индивидуальный проект — сложная задача, длительная по времени и не всегда удачная по конечному результату, — рассказывает технический директор ТДСК. — Любой новый продукт требует отработки, редко с первого раза все получается удачно. Возможно, еще поэтому была придумана такая схема. Мы направили проекты наших садов в Москву. Документацию рассматривали в Минстрое. Многие регионы старались продвинуть проекты каждый на своей базе: кирпичные, монолитные. Но далеко не все были сборно-индустриальные, как у нас. А это и скорость, и качество. Мало кто смог бы так быстро построить 17 детских садов за два года, да еще на удалении, если бы не было заводского изготовления. В результате оба наших садика на 145 и на 220 мест были включены в этот реестр. И дальше мы уже работали на основе наших детсадов, реализуя нацпроект «Демография».
Что такое проект детского сада?
Проект — это сложный документ, который состоит из 29 разделов. Каждый выполняется специалистами разных направлений: инженер-конструктор, инженер по водоснабжению и водоотведению, инженеры по системам вентиляции и отоплению, электрооборудованию, архитектор и др. Каждый должен знать все о нормах в своей области. Их объединяют главный инженер и главный архитектор проекта. Эти специалисты все сводят вместе. С виду все детские сады кажутся одинаковыми. Но это только внешне. Каждый год в нормативной базе строительства социальных объектов происходит много изменений. Они касаются пожарной безопасности, охраны и видеонаблюдения, доступности маломобильных групп и других важных аспектов. С каждым годом ужесточаются требования надзорных органов.
— Для каждого сада индивидуально разрабатываются проект фундамента и генеральный план, внешние сети, — рассказывает Павел Семенюк. — Почти ежегодно в нормы проектирования вносятся изменения. Из последних, например: в любом садике теперь должен быть лифт для маломобильных групп: в городе или деревне, есть там специалисты по его обслуживанию или нет — раз по нормам есть, значит, делаем. В этом ответ на вопрос: почему мы не брали за основу проект какого-то заграничного детского сада. За рубежом другие подходы к строительству детских учреждений. И с точки зрения российских нормативов некоторые неприемлемы. Например, что касается той же спальни: согласно нашим требованиям, она обязательно должна быть отдельной. В большинстве европейских стран дети постоянно находятся в одном помещении.
Детский сад в Радонежском
С изменением демографической ситуации меняются запросы. Несколько лет назад появилась необходимость увеличения числа ясельных мест в садах. Иногда это происходит настолько быстро, рассказывает технический директор ТДСК, что приходится корректировать проект прямо в ходе работы, потому что для ясельных групп — другие нормы. К примеру, в каждой группе для малышей должен быть отдельный выход на улицу и свои вспомогательные помещения. Да и мест для воспитанников до трех лет в последнее время стало требоваться больше.
Сегодня на счету ТДСК 30 детских садов. Мало кто из региональных застройщиков может похвастать тем же. Проектный институт «ПКБ ТДСК» по заказу городского департамента капитального строительства завершает работу еще над восемью садами в Томске. Уже спроектированы и получены экспертизы четырех из них: на Иркутском тракте, улице Высоцкого и два — по Ивановского. Кто будет застройщиком — пока неизвестно. Будет аукцион.
Павел Семенюк
технический директор ТДСК
— Мы стараемся строить такие детские сады, чтобы в них не только все соответствовало нормам. Важно, чтобы самим детям нравилось туда ходить. При разработке дизайна интерьера и экстерьера мы думаем и о том, чтобы ребятишкам было интересно там находиться. В наши сады сейчас ходят около 10 тысяч томских детей. Приятно сознавать, что мы приложили руку к созданию их первой Аlma mater.
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