Центробанк просит признать «Первый Томский» банкротом. Что ждет пайщиков?

Истории

Центробанк просит признать банкротом кооператив «Первый Томский». Почему кооператив сравнивают с финансовой пирамидой? Что дает банкротство кооператива вкладчикам и что им делать прямо сейчас? Об этом в материале ТВ2.

«Есть хороший кооператив с большими процентами»

Кредитно-потребительский кооператив «Первый Томский» был создан в 2002 году. Изначально вкладчики вносили деньги в кооператив под 15 %, затем ставка снизилась до 10,5 %.

За 17 лет в кооператив вступило порядка трех тысяч пайщиков. У 900 из них вложены сбережения. Большинство из них — это пенсионеры в возрасте от 55 до 85 лет, которые вложили от 100 тысяч до двух-трех миллионов рублей.

«Нам соседи посоветовали вложиться, потому что проценты хорошие. Сумма у нас с мужем была большой, мы все деньги и отнесли», — рассказали вкладчики на собрании в ОНФ.

Летом Центробанк проверил деятельность кооператива. Был выявлен дисбаланс между количеством средств на вкладах и выданных займов. 3 октября для защиты интересов пайщиков ЦБ выдал предписание о запрете на привлечение денег, прием новых членов и выдачу займов. При этом кооперативу было разрешено выплачивать деньги. К концу года истек срок действия договора страхования, а руководством КПК не был продлен и договор страхования кооператива.

Не получая деньги от новых пайщиков для выплаты старых обязательств, 30 декабря руководство «Первого Томского» подало заявление о банкротстве.

Директор кооператива «Первый Томский» Евгений Седлецкий рассказывает, что проблемы у кооператива начались в 2009 году, когда кооператив получил 52 % просроченной задолженности по займам.

«Мы начали наращивать портфель сбережений, не допустили дефолта и отдали всем сберегателям деньги, но по балансу мы ушли в «минус». Привлекая новые займы, мы отдавали сбережения. Такая модель существовала на протяжении 10 лет», — говорит директор кооператива.

Для вывода кооператива из кризиса Седлецкий планировал создать второй кооператив, чтобы привлечь новые деньги, использовать материнский капитал вкладчиков и таким образом решить проблемы кооператива-банкрота. Но схема не оправдала возложенных на нее надежд.

«К нам обратилась наша коллега, которая девять лет работала в Ставропольском крае в Пятигорске. Кооператив ее не развивался и, поскольку мы друг друга хорошо знали, мы перевели его в Томск и сделали такое же название. Этот кооператив был членом СРО (саморегулируемая организация, в которой каждый кооператив с 2011 года должен быть зарегистрирован в обязательном порядке), мог принимать вклады и до 22 ноября начал активную деятельность. Но неожиданно руководителю СРО не понравилось, что два кооператива под одним названием, с одним председателем. Он исключил его из общества», — говорит Седлецкий.

По словам Седлецкого, сейчас у кооператива на расчетном счете 11 млн рублей. Еще 18 млн рублей — в резервах. Реализация имущества может принести порядка 30 млн. А вкладов — на сумму свыше 500 млн рублей.

«Кооператив на протяжении последних 10 лет был планово-убыточной организацией. КПК генерировал убыток, ежегодно «проедал» деньги вкладчиков, которые их приносили, и при этом открывал новые отделения в районах области. Кооператив платил одним вкладчикам за счет других, это и есть финансовая пирамида», — отметил эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков», руководитель регионального проекта «Ваши личные финансы» Михаил Сергейчик.

«Вернем деньги за вознаграждение»

Отчаявшись, некоторые вкладчики стали обращаться в различные центры финансовой поддержки, где пообещали 100 % вернуть вложенные в кооператив средства.

«Выяснилось, что ряд вкладчиков КПК «Первый Томский» уже взяли кредиты в банках до 40 тысяч рублей для того, чтобы заплатить за услуги таких псевдоюридических организаций. Этого ни в коем случае не нужно делать», — рассказывает сопредседатель регионального ОНФ Константин Юденко.

Как распознать мошенников? В ЦБ отмечают, что подобные фирмы агрессивно себя рекламируют, часто манипулируют информацией о сотрудничестве с государственными структурами и используют их символику.

«Нередко обманщики выбирают названия, похожие на названия официальных структур, например: «Комитет по защите акционеров», «Центр по защите прав обманутых вкладчиков». Часто ссылаются на сотрудничество с реальными организациями: «наши партнеры — УФАС России, Банк России, Роспотребнадзор», «работаем при поддержке правительства Москвы». Хотя официальные органы не имеют к ним никакого отношения», — подчеркивают в регуляторе.

Что же делать пайщикам? Эксперты советуют забрать исковые заявления из судов, так как в этом случае придется заплатить госпошлину и потратиться на юриста-адвоката. Также можно написать заявления в полицию и прокуратуру.

«Банкротства КПК бояться не нужно. Есть правовое поле, и в рамках него нужно действовать, а не пытаться давить на Центробанк — это бесполезно. Пайщикам необходимо следить за ситуацией и взаимодействовать с арбитражным управляющим, который будет назначен судом при введении процедуры банкротства (временного наблюдения). Ходить на собрания, принимать участие в коллективном принятии решений», — отмечают в ОНФ.

Власти не помогут

Пайщики стали писать обращения в администрацию области, но там лишь разводят руками. Председатель комитета государственного долга областного департамента финансов Сергей Барабанов подчеркивает, что вмешиваться в работу кооператива не в их полномочиях, так как надзорным органом является Центробанк.

«Власти не могут вмешиваться в работу регулятора и предлагать какие-то варианты — не в наших это полномочиях. В бюджете денег на спасение и помощь обманутым вкладчикам не заложено. Администрация занимается финансовой грамотностью, и наша задача — профилактика, чтобы люди, прежде чем нести свои сбережения, оценивали надежность этих вложений», — отмечает Сергей Барабанов.

Сейчас в отношении кооператива проводят проверку прокуратура и полиция. Ведомство оценит действия руководителей кооператива, после чего решится вопрос о возбуждении уголовного дела.