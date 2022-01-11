Чем дальше в лес, тем больше долгов: почему полиция ищет китайского лесозаготовителя Пэна Гоцина

Асиновская полиция разыскивает Пэна Гоцина — одного из китайских инвесторов, который стоял у истоков создания и развития Асиновского ЛПК. Гоцин возглавлял такие компании как АО «РусКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь». В настоящее время китайский бизнесмен обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным ТВ2, общий объем долга превышает 30 млн рублей. По словам жителей Асина, объявление о розыске появилось в городе давно. Однако в областном центре об этом не было никакой официальной информации, а о случившемся стало известно только в новогодние каникулы.

А, между тем, по первоначальным планам в Асине в 2022 году должен был заработать завод по производству мебели. Однако перспективы этого производства сегодня под вопросом: открытые несколько лет назад заводы так и не вышли на проектные мощности, предприятия показывают на протяжении нескольких лет только убытки.

Автор: www.list-org.com Чистая прибыль АО "РУСКИТИНВЕСТ" Автор: www.list-org.com Чистая прибыль АО "РУСКИТИНВЕСТ"

С чего все начиналось

Меморандум о создании в Томской области лесопромышленного парка подписали в 2008 году администрация региона и Янтайское северо-западное общество лесного хозяйства. Нынешний ЛПК создавался на площадях советского комбината. Планировалось, что предприятие станет самым крупным в Асине, будет перерабатывать 4,5 тысячи кубометров древесины в год и создаст пять тысяч рабочих мест для жителей Асиновского и соседних Верхнекетского и Тегульдетского районов. На старте проект обещал 30 млрд инвестиций, 2,9 млрд ежегодных налоговых отчислений, 5400 рабочих мест и жилой микрорайон на 9000 человек для работников, строительство соцобъектов — детского сада и поликлиники. На базе ЛПК планировалась работа шести заводов переработки древесины. Ввести их в эксплуатацию первоначально планировали к июню 2009 года, но сроки неоднократно переносились. В феврале 2015 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски мощностью в 150 тысяч кубометров. В планах на 2017 год был запуск завода по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд рублей мощностью в 200 тысяч кубометров. В 2018 году «РусКитИнвест» планировал открыть второй завод по производству шпона, к 2020-му запустить производство ДСП, к 2021-му — ламината, а к 2022-му — мебели.

Автор: пресс-служба обладминистрации Сергей Жвачкин, Пэн Гоцин и вице-премьер Аркадий Дворкович на открытии завода по производству шпона, 2015 год Автор: пресс-служба обладминистрации Сергей Жвачкин, Пэн Гоцин и вице-премьер Аркадий Дворкович на открытии завода по производству шпона, 2015 год

Помимо этого инвесторы планировали в Верхнекетском районе строительство Белоярского целлюлозно-бумажного комбината мощностью в 500 тысяч тонн продукции в год. Стоимость этого проекта оценивалась в 50 млрд рублей. Однако дальше разговоров дело не пошло.

«Для нашей компании это первый проект такого плана в России, поэтому вначале мы немало сил и времени потратили на изучение правил ведения бизнеса в вашей стране. В силу объективного различия между китайским и российским законодательством, разного менталитета мы не всегда корректно вели свою деятельность, что приводило к большому количеству проверок и, как следствие, административным штрафам. Мы ведем свой бизнес открыто и не стремимся обмануть российское законодательство и, в свою очередь, надеемся на конструктивное взаимодействие с контролирующими органами по приведению нашей деятельности в соответствие с российскими законами», — говорил китайский бизнесмен Пэн Гоцин ранее.

В 2016 году Пэн Гоцин вышел из проекта. Региону представили нового инвестора — Хубэйскую лесопромышленную компанию «Фу Хань». Томские власти заключили новое соглашение с инвестором, согласно которому предприятия должны были существенно увеличить объемы лесозаготовки и производства продукции, однако по словам замгубернатора Андрея Кнорра, акционеры не выполнили практически 90% плана.

Автор: пресс-служба обладминистрации Сергей Жвачкин и глава Хубейской инвестиционной компании Ли Цзюнь. Август 2017 года Автор: пресс-служба обладминистрации Сергей Жвачкин и глава Хубейской инвестиционной компании Ли Цзюнь. Август 2017 года

Подрядчики компании жаловались на задержки с оплатой. А губернатор области Сергей Жвачкин направил петицию руководству Китая, в которой рассказал о нарушении китайским инвестором условий сотрудничества в рамках создания Асиновского ЛПК. «Я направил петицию послу Китая. О нарушениях, которые допустила одна из китайских компаний на территории Томска. Знаю, что петицию уже рассматривают в партии. Надеюсь, что их не расстреляют, но примут достаточно жесткие меры», — говорил он в эфире телеканала «Томское время» в 2018 году.

Автор: пресс-служба обладминистрации Автор: пресс-служба обладминистрации

В 2019 году губернатор «рекомендовал китайским партнерам форсировать сроки реализации леспопромышленного инвестпроекта в Асино». «Давайте инвестпроект форсировать, – говорил Сергей Жвачкин в октябре 2019. – До конца 2019 года жду ввода в эксплуатацию завода МДФ и следом начинайте строить завод пеллет. Напомню, что лесопромышленный парк мы строим по российско-китайскому межправительственному соглашению, контроль за ним жесткий на всех уровнях».

Наступил 2022 год. Завод МДФ-плит с 2016 года работает в техническом режиме. Официальный ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса, если верить сайту компании, намечен на второй квартал 2022 года.

А есть ли прибыль?

Юридически работа Асиновского ЛПК устроена непросто. Есть компания «Хенда-Сибирь», которая занимается переработкой древесины. Согласно данным «Контур.Фокуса», в 2020 году показала выручку в 2,7 млрд рублей (рост 31%), однако ее чистый убыток составил 4,9 млрд рублей. «Хенда-Сибирь» является одним из учредителей «РусКитИнвеста». Компания занимается лесозаготовкой и, по данным того же «Контур.Фокуса», не приносит прибыли. На конец 2020 года ее выручка была 547 млн рублей, чистый убыток достигал миллиарда рублей. «РусКитИнвест», в свою очередь, является учредителем Асиновского завода МДФ-плит. Финансовые показатели на конец 2020 года: выручка — 1,3 млрд рублей, чистый убыток — 608,5 млн рублей.

Автор: Администрация Томской области Губернатор Сергей Жвачкин и генеральный директор компании «РусКитИнвест» Пэн Гоцин(в центре фото) в посольстве Китая в 2016 году Автор: Администрация Томской области Губернатор Сергей Жвачкин и генеральный директор компании «РусКитИнвест» Пэн Гоцин(в центре фото) в посольстве Китая в 2016 году

Пэн Гоцин раньше возглавлял АО «РусКитИнвест» и ООО «Хенда-Сибирь». В настоящее время он является бенефициаром двух компаний, зарегистрированных в Новосибирской области: банкротящегося «Сибирского ЛПК», который владеет заводом по производству шпона, а также ООО «Белоярский ЦБК». Компания должна была строить целлюлозно-бумажный комбинат в Томской области, но, как мы писали выше, отказалась от своих планов и перенесла проект на территорию Новосибирской области.

Автор: Контур.Фокус Серым выделены недействующие юридические предприятия Автор: Контур.Фокус Серым выделены недействующие юридические предприятия

При этом, надо отметить, что проблемы с налогами у Асиновского ЛПК случались и раньше. Например, в начале 2021 года приставы арестовали имущество «РусКитИнвеста». К тому времени задолженность организации по налогам превысила 40 млн рублей, еще 2 млн рублей составил исполнительский сбор. «С целью взыскания долга сотрудник отделения судебных приставов по Асиновскому району вынес запрет на совершение регистрационных действий с автопарком должника в ГИБДД и недвижимостью в Росреестре. Вскоре был наложен арест на шесть зданий, три земельных участка и три автомобиля предприятия. Предварительная оценка арестованного имущества составила более 20 млн рублей», — говорилось в сообщении. И это не первый подобный случай. В сентябре 2020 года приставы уже арестовывали имущество компании. Тогда задолженность компании по налогам составляла 11 млн рублей. По данным «Контур.Фокуса», Асиновский завод МДФ-плит заплатил в 2020 году больше 43 млн рублей налогов. «РусКитИнвест» — больше 84 млн рублей.

Что дальше

Власти Томской области объясняют сложности с развитием Асиновского ЛПК сменой инвестора и, конечно же, пандемией. «За эти годы здесь было построено три завода, в перспективе откроется четвертый. Штат рабочих сейчас составляет более 1 700 человек. Добавлю, что столько внимания, сколько региональная власть уделяет «РусКитИнвесту», не уделяется ни одному лесоперерабатывающему предприятию. То обстоятельство, что инвестор иностранный, вносит ряд ограничений, но у меня нет никаких сомнений в том, что проект не остановится. Да, сегодня предприятие сталкивается с определенными сложностями из-за пандемии, но работа продолжается», — говорила спикер облдумы Оксана Козловская в августе 2021 года. При этом, спикер облдумы подтвердила, что на данный момент треть предприятий Асиновского ЛПК еще не вышли на проектную мощность, отмечает портал vtomske.ru.