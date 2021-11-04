«Человек без юмора подобен черно-белому телевизору». Томск прощается с экс-спикером Борисом Мальцевым

Сегодня Томск прощается с экс-спикером Томской областной Думы. Кресло думского председателя Борис Мальцев — строитель, управленец и политик — занял в 1994, покинул в 2011. Семнадцать лет его председательства, которые начались при ельцинской демократии, а закончились при путинской стабильности, были яркими. Каким запомнил Бориса Мальцева город? Собрали мнения томичей, отрывки и цитаты спикера из его книг и наших сюжетов.

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

«...Аппарат областной Думы до сих пор для краткости уважительно зовет его БАМ. Он и правда был как комсомольская стройка: вечно молод, улыбчив, задирист, амбициозен до самых последних дней...» (Елена Ульянова, депутат Думы города Томска)

Борис Мальцев родился 12 июля 1938 года в Перми. Отец — военный врач. Мать — работница ликероводочного завода. Детство прошло в переездах — Ярославль, Рыбинск, Закамск... В городе Березники пошел пятиклассником в школу, которую чуть раньше в том же 1949 году закончил будущий президент Ельцин.

О генеалогии: «Белой завистью завидую тем, кто знает свою родословную «от царя Гороха». Я вот не имею представления, кем были мои деды, не говоря уж о прадедах. В советские времена миллионы советских людей унесли тайны предков с собой в могилу. Многие скрывали свои родственные связи, боясь репрессий... Отец мой был десятым ребенком в крестьянской семье. Родители умерли рано, братья и сестры в гражданскую войну порастерялись. Отец никогда не рассказывал нам, своим детям, кем они были. Жил с чистого листа. Как ниоткуда пришедший. По материнской линии — примерно то же самое...» (из книги «Слово о простом и сложном»).

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

В 1951 отца Бориса Мальцева откомандировали в будущий Северск — начальником госпиталя в «почтовом ящике №5». Здесь у Мальцевых началась новая жизнь. По словам будущего спикера, в стиле «баракко».

«Местечко, где нас поселили, называлось 3-и Кузьминки. Маленький поселок, окруженный лесом, «зонами» и военными лагерями. Сегодня, проезжая мимо, невозможно поверить, что когда-то в березовых рощицах, разросшихся по обе стороны трассы на объект, располагалось бесчисленное множество казарм и бараков, окруженных заборами, сторожевыми вышками, рвами. Первыми строителями Северска были зэки, сейчас этого никто не скрывает» (из книги «Слово о жизни»).

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

Стать строителем Мальцев решил спонтанно. Идти в медицинский отговорил отец-медик. От ТГУ тогда отпугнул день открытых дверей — абитуриентов почему-то начали знакомить с вузом не с прекрасных в архитектурном отношении аудиторий и коридоров главного корпуса, а с подвальных лабораторий с низкими потолками. Свежеорганизованный ТИСИ (бывший элеваторный) Борису Мальцеву понравился больше: и эстетически — школьникам провели экскурсию по зданию лыгинской постройки, и прагматически — ребят убедили, что только здесь они смогут освоить перспективную тогда профессию инженера-строителя. Уже на пятом курсе Мальцев знал, что его распределят на «почтовый». Работал на строительстве СХК — сначала мастером, потом прорабом.

«...Свою трудовую деятельность он начинал в Северске — работал в «Химстрое» на строительстве объектов Сибирского химического комбината. Прошёл трудовой путь от мастера до политика государственного масштаба. Он был примером человека с большой душой, у которого вся жизнь прошла в бесчисленных заботах о людях. За очень многое я ему благодарен в своей жизни...» (Николай Диденко, мэр ЗАТО Северск)

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

О власти: «Достичь результата можно двумя путями — принуждением и стимулированием. Пресловутые «кнут и пряник». По собственному опыту могу свидетельствовать, без кнута не обойтись в тяжелые кризисные времена. Но в стабильные, спокойные, надо давать людям шанс расправить плечи, больше зарабатывать, больше потреблять. Когда я после окончания инженерно-строительного института занял низшую руководящую должность мастера строительного участка, я очень скоро убедился в эффективности материальных стимулов в повышении производительности труда. На нашем участке было две бригады, состоящие из людей подневольных, солдат срочной службы. Я как честный и порядочный комсомолец, по итогам закрывал ровно столько нарядов, сколько бригада наработала. Мой друг, мастер второй бригады, закрывал нарядов столько, сколько нужно было, чтобы солдаты хорошо заработали, получали поощрения, ходили в увольнительные. Мои работали через пень колоду, его рабочие летали по стройке. Тогда и я пошел тем же путем. И в следующем месяце мои солдаты рвали и метали, творя чудеса производительности! Правда, за все это мне пришлось отдать треть своей зарплаты за перерасход фонда оплаты труда. Но это уже были «издержки производства» (из книги «Слово о простом и сложном»).

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

Подниматься по карьерной лестнице Борису Мальцеву во многом помогало искусство публичных выступлений. В своей книге «Слово о жизни» он пишет, как в начале 60-х на одном из совещаний наблюдал коллег, которые пытались решить свои проблемы при помощи жалоб начальству — мол, не хватает того, сего. Мальцев свое выступление начал с того, что ему ничего не надо. У его подразделения все есть. Только используется безобразно. Потому что дорогими компрессорами его рабочих обеспечили. А вот такой мелочью как шланги — нет. И поэтому вместо пяти отбойных молотков от компрессора может работать лишь один. Мальцеву поаплодировали. А после стали двигать по комсомольской линии. Потом — и по руководящей. В 26 лет он стал директором завода ЖБК на Каштаке. А с 1970 по 1990 работал замначальника, главным инженером и начальником «Главтомскстроя».

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

Об обмане: «Есть обман вынужденный. В советское время, например, вся система планового хозяйства была построена на приписках. А что такое приписки? Обман и есть. Только его почти не скрывали. Все о них знали, но делали вид, будто этого явления в жизни нет. Скажем, каждый год мы должны были вводить определенное количество жилья. Не выполнишь план — на следующий год деньги, фонды, лимиты для области были бы урезаны. Дурацкая совершенно система: все строительные организации физически не могли освоить выделенные на год ресурсы, а после 1 января неизрасходованное просто пропадало, и финансирование на эту сумму потом уменьшалось. Причем, нас, строителей, руководство обкома КПСС, облисполкома порой заставляло идти на заведомый обман, поскольку за цифры введенного жилья с них тоже спрашивали из центра, что называется, по всей строгости...» (из книги «Слово о простом и сложном»).

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

О богатстве: «Наша семья не знала особой нужды. Отец был начальником госпиталя в Северске, хорошо зарабатывал, но после себя не оставил ни рубля сбережений. А в нашей семье не принято было копить: все, что зарабатывалось, тратилось на жизнь, на одежду, на книги, на отдых... Да, в 23 года я уже заработал на свой собственный автомобиль (это был «горбатый» «Запорожец»). В 26 лет я купил в рассрочку «Волгу» и потом пять лет за нее расплачивался. И если бы у меня в то время вдруг порвались брюки без возможности их починить, мне не в чем было бы идти на работу. Я был директором завода и у меня была одна пара брюк!» (из книги «Слово о простом и сложном»).

В 1990-1991 году Борис Мальцев был замом председателя Томского облисполкома. С 1991 по 1994 — гендиректором томской промышленно-строительной ассоциации. А в марте 1994-го его избрали депутатом областной Думы первого созыва. И он стал ее председателем.

«Управление — это насилие, — говорил Борис Мальцев в 1994 году в программе «Лексикон» на ТВ2. — Когда мне говорят, нашу власть не любят… Скажите мне, где в мире любят власть? Нигде. Потому что нельзя любить насилие... Власть, конечно, портит. Ненормальный человек становится. Особенно, большая, абсолютная власть. Человек себя даже дома ведет так, даже в семейной обстановке. Привыкают к беспрекословному подчинению. Потому что вокруг власти чаще всего трутся те люди, которые эту власть потом продают. Только человек потерял власть, и те, кто вчера подносили, завтра эти люди проходят и даже не здороваются. Если спросишь у обывателя, то обыватель скажет, что власть — это богатство. А я считаю, что власть значительно слаще, чем деньги, женщины и чем вино. Поэтому человеку с большой властью не нужно ни первое, ни второе, ни третье».

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

Депутатом и спикером облдумы Борис Мальцев переизбирался еще трижды — в 1997, 2001 и в 2007 годах.

«Во многом благодаря опытному и мудрому Мальцеву оправдано мое политическое долголетие. Мы абсолютно разные люди, в то же время, когда на кону стояли вопросы государственной важности, мы никогда не руководствовались личными амбициями, а делали шаги навстречу друг другу, находили общий язык. Когда его первый раз выбирали спикером, он сразу сказал: «Я вижу одну из главных целей Думы — укрепление государственности, укрепление авторитета и силы местной власти, не лично В. Кресса, а власти администрации области». Этому принципу он следовал все годы. Да, у нас были с ним жесткие споры, но никогда он не выносил их наружу, не делал публичными. Умел искать и находить компромиссы...» (Виктор Кресс, экс-губернатор Томской области)

Автор: фото из аккаунта Виктора Кресса в ФБ

«Второй состав областной думы явился поистине звёздным. В большинстве своём, что ни фамилия, то история. Трошин, Вяткин, Ильин, Новицкий, Ковалёв, Кляйн, Калюжный, Коробов, Макаров... Был в том созыве, помнится, и нынешний губернатор... И, конечно же, наш бессменный спикер Борис Алексеевич Мальцев! Ум, чувство юмора и умение вот так, незаметно, найти выход, казалось, из любой неразрешимой ситуации. Всегда элегантный, в меру ироничный и всегда открытый для общения. Его острые шутки помню до дня сегодняшнего...» (Владимир Долгих, депутат Думы Томской области II, III и IV созывов)

Автор: фото из личного аккаунта ФБ Владимира Долгих

Журналисты Мальцеву благоволили и охотно растаскивали спичи спикера на цитаты. В юбилейный сборник «Томский парламент. 10 лет областной законодательной власти» вошла даже подборка его изречений: «Я был там, видел: мост наши построили правильно – поперек реки», «Дело с собором надо закончить и поставить на этом крест» и т.д.

О юморе: «Человек без юмора подобен черно-белому телевизору. Смотреть можно, но полноты ощущений нет... Смех, юмор — сильное оружие. Пробивает любые стены. Выручает в самых сложных ситуациях. Неоднократно убеждался в этом на собственном примере. Иной раз обсуждение вопроса на заседании Думы заходит в тупик, уже не воспринимаются никакие аргументы, кажется, еще немного, и одна часть депутатов набросится с кулаками на другую. Вовремя брошенная в эту взрывоопасную атмосферу шутка моментально разряжает обстановку, снимает напряжение в зале. И вместо тупика появляется конструктивное решение...» (из книги «Слово о простом и сложном»).

В 2004-м в сюжете ТВ2 об итогах двух пятилеток томского парламентаризма респонденты Максима Воронина рефлексировали об эволюции местного парламентария: от депутата-романтика до депутата-прагматика. Печалились, что вместе с налогами в Москву уходит и власть: «Дали очень большие права нам в 94 году, — говорил в сюжете Борис Мальцев. — А сейчас они тают, эти права. Нашей Думе все меньше и меньше работы остается». Но все еще продолжали быть открытыми — в 2004 году практически все областные депутаты согласились познакомить зрителей со своими семьями в рубрике «Дума дома» на СТС-Открытом ТВ:

Вскоре в обиход войдет понятие «вертикаль власти». В областной Думе появится фракция Единой России. В партию вступит губернатор. Еще через несколько месяцев спикер из ярого противника новой депутатской группы превратится в активного ее сторонника. Свои размышления о политических реалиях нулевых Борис Мальцев чуть позже изложит в книге «Слово о простом и сложном»:

Об авторитаризме: «...Абсолютный авторитаризм, особенно в мирные, стабильные времена — это, конечно, несчастье и для народа, и для государства. Какими бы отменными качествами ни обладал лидер, какие бы заслуги ни имел, система личной власти непременно ведет к культу, славословиям, потере чувства реальности, отрыву от народа, его нужд и потребностей. Мы знаем уроки истории и давние, и недавние, когда авторитарная модель власти превращается в тоталитарную, когда система консервируется, ржавеет, и, чтобы сохранить себя, вынуждена прибегать к силе и репрессиям».

О демократии: «Демократия — это прежде всего порядок, основанный на законе и договоренности всех членов общества соблюдать общепринятые правила игры. Если этот баланс разрушить, никакой демократии не будет. Если исполнительная власть подминает под себя представительную и наоборот, если судебная власть коррупционна, если оппозиция карманная, если закон, что дышло — такое устройство никак нельзя назвать демократическим. То есть, сделать вид, что это демократия, можно, но весь вопрос — насколько долго».

Об олигархах: «...Конечно, возмущает избирательность подхода к некоторым олигархам. Почему одних отправляют на нары после показательного судебного процесса, а другим дозволено покупать футбольные клубы или заседать в сенате? Потому что это «правильные» олигархи?..».

О провинциализме: «...Откровенно скажу: когда нас, председателей региональных парламентов и губернаторов, «выгнали» из Совета Федерации, страна от этого не выиграла, а потеряла. Потому что вместо 170 региональных лидеров, которые, находясь в центре принятия решений государственного масштаба, быстро превращались в крупных государственных деятелей, мы получили 170 провинциальных, местечковых, руководителей, следящих за событиями в стране в основном по телевизору и по обзорам прессы. В Москву они теперь приезжают либо по большим праздникам, либо по необходимости — пройтись по министерствам и ведомствам с протянутой за дотациями и субсидиями рукой. Зависимость от столицы — это и есть настоящий провинциализм...».

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

За словом Борис Мальцев в карман не лез. Иной раз бывал чересчур прямолинеен, из-за чего попадал в неловкие ситуации. И в 70-х, и в 90-х, и в нулевых. Так, например, из-за ЦУМа его чуть не лишили партбилета. Здание универмага не могли достроить лет пять — по словам Мальцева, типовой проект, разработанный в другом городе, не был рассчитан на затяжную сибирскую зиму. И когда газета «Правда» напечатала заметку, что в Томске беда с торговыми заведениями, и даже трусов купить негде, Лигачев устроил по этому поводу разнос — строителям в том числе. Мальцев сказал, что строители не виноваты — мол, какой-то дурак привез в Томск дурацкий проект, по которому можно строить только в плюсовую погоду. Оказалось, что проект привез в Томск Лигачев. Он предложил исключить Мальцева из партии и снять с работы, но ограничился выговором.

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

В 90-х, вспоминает Мальцев в книге, он как-то после выборов встречался с избирателями. Жители дома с улицы Дружбы принесли ему коллективную жалобу. Он спрашивает у помощника — этот дом голосовал за меня? Нет, говорит помощник. Мальцев возвращает петицию со словами — кто не голосовал, я помогать не буду. Свидетель этой сцены — депутат горсовета от Степановского округа — ситуацией была возмущена.

В конце нулевых инициативная группа граждан требовала отзыва Бориса Мальцева с поста спикера после его высказывания в эфире ТВ2 в адрес степановской пенсионерки Марии Кобылиной, которая жаловалась на текущую крышу. Спикер принес бабе Маше публичные извинения. И помог поправить крышу. Скандал тогда замяли. А через пару лет с поста спикера Борис Мальцев ушел сам. И это последний сюжет ТВ2, где он был главным героем:

«На посту спикера областного парламента он всегда умел блистательно выходить из сложных ситуаций. И этому тоже у него можно и нужно было учиться. В самые непростые для страны времена Борис Алексеевич предложил развивать в масштабе региона сбор дикоросов. Поначалу это воспринималось не всерьёз, скорее даже в насмешку. Но стало очень хорошим подспорьем для тысяч людей в сельских районах, где тогда вообще не было ни работы, ни денег. Отрасль начала развиваться, и сегодня это самостоятельное направление в экономике Томской области...» (Оксана Козловская, спикер Думы Томской области)

Автор: фото из книги «Слово о жизни»

Борис Мальцев ушел из жизни 2 ноября 2021 года на 84-м году жизни.