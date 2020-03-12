«Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет»

Истории

Вчера Государственная Дума приняла проект закона о поправках в Конституцию в третьем чтении, Совет Федерации вчера же его одобрил. Теперь в соответствии с законом поправки рассматривают законодатели всех 85 субъектов РФ. Так что сегодня внеочередные собрания региональных парламентов идут по всей стране. Чтобы принять поправки, необходимо одобрение не менее 57 регионов. После этого их оценит Конституционный суд. А 22 апреля пройдет всероссийское голосование. Где «за» должна высказаться половина проголосовавших. Порог явки на эту процедуру не предусмотрен.

Сегодня журналист ТВ2 побывал на обсуждении поправок в томском областном парламенте. Депутаты были не в полном составе.

Сергей Звонарев и Игорь Чернышев в командировках. Брянский, Фоменко, Шутеев в отпусках. Петр Чубик, Галина Немцева и Ростовцев отсутствовали по болезни. Эдуард Галажинский прилетел из Испании, и его «попросили не рисковать». По производственной необходимости не было Коковина. Но для кворума депутатов хватало. Тем более что пятеро отсутствовавших – Коковин, Шутеев, Галажинский, Звонарев и Чубик – передали свои голоса.

Присутствовал губернатор, правда, ничего не говорил.

В начале собрания спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская сообщила о его историческом характере.

Наше собрание носит исторический характер, и прежде всего потому, что поправки не могут вступить в силу без их одобрения субъектами Российской Федерации. Цель поправок – закрепить в Конституции все политические и социально-экономические достижения страны за последние два десятилетия.

— Что главное в поправках? — подытожила спикер. — Это новые стандарты социальных гарантий для россиян, которые берет на себя государство. Это обязательная ежегодная индексация пенсий и социальных выплат. Гарантии по минимальному размеру оплаты труда, системная поддержка семей и детей. Гарантия качественной и доступной медицинской помощи и образования.

Во-вторых, это защита суверенитета и территориальной целостности страны, незыблемость российских границ и недопустимость отчуждения территорий. Интересы государства обеспечивает и приоритет российского права над международным.

При этом ключевой фактор для развития нашего государства – сохранение сильной президентской вертикали с одновременной передачей ряда президентских полномочий Федеральному Собранию РФ.

Не менее важен блок поправок о консолидирующих для страны ценностях: защите исторической правды и будущего нашей страны. А также порядок исчисления президентских сроков.

— У присутствующих есть вопросы?

Вопросов не было.

Далее выступил Дмитрий Лаптев, председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности, и также предложил поправки одобрить. К нему вопросов у присутствующих тоже не было.

Еще вчера перед заседанием Думы депутаты договорились, что будут выступать только руководители фракций. Но так как Галина Немцева, руководитель фракции партии «Справедливая Россия», заболела, ее мнения нам услышать не удалось. Надо сказать, что одобрение поправок не было уж вовсе единодушным. Коммунисты позволили себе некоторые сомнения. Конечно, не такие, чтобы голосовать против. Но...

Наталья Барышникова, руководитель фракции КПРФ в Законодательной Думе Томской области, начала свое выступление с сообщения, что фракция КПРФ приняла решение при голосовании воздержаться.

— Решение обусловлено следующим. В первую очередь возникает вопрос: почему такая спешка? Ведь речь идет об основном законе страны. Как формировалась рабочая группа? По каким критериям выбирали состав этой группы? Там оказались люди, которые ни разу Конституции не открывали за всю свою жизнь и не стеснялись об этом говорить. Превратили работу этой группы в реалити-шоу. По Конституции нужно проводить референдум. А мы важнейшие вопросы рассматривали всего в течение двух месяцев. И сегодня в пожарном порядке проводят внеочередные собрания парламенты по всей Российской Федерации.

Даже имена великих людей 47 аэропортам страны присваивали полгода в три тура. А мы принимаем ключевой документ в такой спешке, что 90 процентов граждан страны либо не читали поправки в Конституцию, либо не понимают, что за ними стоит. Если стоит задача пропихнуть поправки поскорее, то тогда задача оправданна. Но если целью ставить укрепление государства, рост доверия граждан к представителям власти, тогда нужно принимать закон о конституционном собрании и проводить процедуру работы над Конституцией в нормальные сроки, вовлекая в этот процесс весь народ страны.

КПРФ изначально выступала против Ельциновской конституции 1993 года. Но вносить в Конституцию, считает Барышникова, нужно принципиальные поправки. МРОТ был закреплен в Трудовом кодексе еще в 2004 году. Запрет на двойное гражданство для чиновников есть в ст. 16 ФЗ о гражданской службе РФ. КПРФ внесла 108 поправок. Однако комитет Думы рекомендовал к отклонению 87 поправок. Например, о национализации ключевых отраслей экономики и о снижении пенсионного возраста для женщин до 55 и для мужчин до 60. И запрет высшим чиновникам и депутатам иметь имущество за рубежом.

ЛДПРовцы посетовали на то, что не все их соображения были учтены при работе над поправками. Что, впрочем, не помешало голосовать «за».

Леонид Терехов, руководитель фракции ЛДПР:

— Не все предложения ЛДПР вошли в проект закона. Мы, например, предлагали убрать национальные названия из субъектов России. Проводить выборы только по пропорциональной системе, поскольку, по нашему мнению, одномандатные округа — это отчасти сепаратизм. А стране необходимо стремление к монолиту.

Ну, и «Единая Россия», понятно, не могла быть против.

Александр Куприянец, руководитель фракции партии «Единая Россия»:

— В Государственной Думе 450 человека. В итоге «Справедливая Россия», «Единая Россия» и ЛДПР поправки поддержали. Никто не голосовал против. Есть только несколько человек из КПРФ, которые воздержались. Так что мы тоже решили консолидированно голосовать и поддержать поправки.

Единственный, кто взял слово вне определенного регламента, – депутат от КПРФ Алексей Федоров. Оказалось, что вовсе не для того, чтобы покритиковать поправки, а наоборот, чтобы подчеркнуть их достоинства. Он отметил, что есть в поправках отрицательные моменты, но есть и позитивные. И предпочел остановиться на позитивных.

— Положительный момент — это что русский язык будет признан государственным языком РФ. Я по духу русский, говорю на русском языке. Почему я должен об этом молчать? Это одна из основополагающих поправок — о русском языке. <… > Сегодня мы на примере стран Прибалтики, Украины, Казахстана видим, как на русских наступают, и на русский язык в первую очередь. Поэтому мы на своей территории должны сохранить это в первую очередь.

29 депутатов Законодательной Думы Томской области проголосовали ЗА поправки. 4 человека воздержались. ПРОТИВ не проголосовал никто.

Аплодисменты.

После которых все очень быстро разбежались дальше по делам.

Так что задать вопросы мы успели только двум депутатам.

Владимир Резников, депутат от партии «Единая Россия»:

— Какая из поправок вам больше всего нравится?

— Больше всего мне нравится, что дискуссии по высшему руководству в стране не будет. Определена последовательность. Обозначили, что с введением новой Конституции наш президент будет иметь право выдвинуть свою кандидатуру.

Леонид Терехов, руководитель фракции ЛДПР в Думе Томской области:

— Какая из поправок вам больше всего нравится?

— Это закрепление в Конституции государствообразующего русского народа и русского языка как языка государствообразующего народа.

— Мы всегда гордились тем, что Россия – многонациональная страна. И в Конституции мы были просто единым народом. Вы считаете, что русский народ и русский язык как-то притеснялись?

— Это было недостаточно прописано в Конституции. Эта поправка, она позволит... (задумался) она важна. Я считаю, что это сделано правильно, поскольку позволит консолидировать общество, в том числе на основе государствообразующего народа и его языка.

И вообще, все поправки хорошие. Все идут на развитие суверенитета страны. И на социальное развитие.

— Считаете ли вы, что президент должен быть сменяем?

— Да, наша партия выступает за сменяемость власти. Мы просили убрать слово «подряд», что одно лицо не может занимать должность президента более двух сроков подряд, и отставить просто «два срока», и видите, эта поправка внесена. В Конституции прописано просто «не более двух сроков».

— А вы слышали про обнуление? Сейчас примут новую Конституцию, и можно опять два срока?

— Этот вопрос дискуссионный. За скобки этот вопрос убираем... Такого слова — обнулиться — нигде нет. Это как народ решит 22 апреля.