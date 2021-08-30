На столе толченый картофель, тушеная капуста, гречка, свежие овощи, сыр. Обязательно чай с собственных китайских плантаций и чачжаевских гор. К чаю мед, финики, горячие снеки со сковородки. Хлеб тоже домашний. Летом раз в неделю, зимой реже, чачжаевцы выезжают за продуктами.



«Красивая идея — про автономность питания. Но, чтобы к этому прийти, нужно тотально всего себя посвятить производству продуктов. У нас есть огород, где выращиваем обычные сибирские корнеплоды. Есть кустарники, малина, вишня. Но не делаем на этом акцент — обязательно обеспечивать себя своими продуктами. Стараемся покупать продукты, насколько это возможно, менее вредные. Но не очень заморочены на теме питания. Хотя мясо мы здесь не едим, всякую химию тоже органически не переносим. Сладкое: чистый сахар, конфеты практически не покупаем. Но кто-то у нас любит, например, кетчуп — не проблема. Покупаем, привозим».



Жесткие ограничения в материальном часто приписываются поселениям людьми со стороны, по незнанию. По этой же причине иногда жителей Чачжаевки отождествляют с анастасиевцами, называют сектантами. Многие считают: чтобы объединиться в такое сообщество нужна общая религиозная идея. В Чачжаевке считают иначе.



«Наша религия — это здравый смысл. Хотя это тоже очень субъективно. Поэтому вся работа в том, чтобы находить общий язык и друг с другом, и с самим собой. Когда в 2020-м году случился карантин, про это много писали. Что люди вдруг оказались со своей семьей дома. И вот они: «Е-мое! Че ж делать-то?». И то же лично с собой. Не можешь постоянно убегать в разные информационные пространства, сидишь тут зимой и начинаешь думать: что я хочу от жизни? Что жизнь хочет от меня? Какое мое место?



И, наверное, когда кто-то со мной встречается, может подумать: «Ну блин, точно сектант какой-то бородатый». Но за этим не стоит какая-то внешняя идея. Это просто внутренняя работа, которую каждый делает сам, как может. Кто-то опирается на религии. Здесь нет не только обязательной, даже просто общепринятой религии. Кто-то к буддизму ближе, кто-то к православию. Кто-то увлечен шаманизмом и глубоко в это копает».



По-шаманьи чачжаевцы относятся к клещам. Говорят: если не обижаешь природу, «не косячишь», то ни клещ тебя не укусит, ни палка с дерева на голову не упадет. Спойлер: у нас не получилось.

