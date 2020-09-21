«Был выбор — работает завод или нет»: собственник «Томской лампочки» о коронавирусе, уголовных делах и продукции

Истории

В 2021 году у томской «Лампочки» юбилей. 80 лет. Однако не факт, что к круглой дате знаменитое томское предприятие останется в живых. Очень непростым выдался для «Лампочки» 2020 год. Коронавирус, уголовные дела и обыски… Все сразу. Сотрудники завода были готовы выйти на пикет к зданию администрации, писали письма губернатору и запустили петицию президенту с просьбой спасти «Томскую лампочку».

О том, что происходит на заводе сейчас, редакции ТВ2 рассказал учредитель и президент группы компаний LEADlight Group Владислав Голубев.

«Работали на склад»

«Сейчас завод работает полным ходом, — рассказывает Владислав Голубев. — Конечно, мы тяжело пережили ограничения, связанные с пандемией. Мы, в основном, выпускаем федеральную продукцию, работаем на всю Россию и ближнее и даже дальнее зарубежье. Соответственно, когда закрыли границы, ввели запрет на работу торговых центров, не только российских, но и казахстанских, азербайджанских и прочих, это сильно ударило по нам. Мы работали на склад, истощали свои ресурсы».

Владислав Голубев возглавил «Лампочку» в 2007 году. Уже через полтора года началось производство светодиодных ламп. В 2014 году впервые было запущено и производство светодиодных нитевидных ламп под брендом «Лампочка томича».

В 2016 году на базе Томского электролампового завода был официально основан «Томский завод светотехники». Это одно из нескольких юрлиц, вошедших в LEADlight Group.

«За время коронавируса помощи от государства мы практически не получили. По одной компании из группы разрешили отсрочить выплату налогов, и все. Я еще являюсь вице-президентом стеклосоюза (одного из крупнейших профессиональных союзов). Мы писали предложение в правительство о том, какие нужно ввести меры, чтобы помочь отрасли. Ведь в первую очередь пострадали производители, которые работают на внутренний рынок, производят товары народного потребления. Но, кроме незначительных вещей, кардинальных мер принято не было», — продолжает Владислав Голубев.

В июне карантинные меры стали снимать: завод снова начал поставлять продукцию по России, а когда открылись границы, то и за рубеж. Было запущено и новое производство.

«В апреле мы начали разработку собственного прибора для обеззараживания воздуха — бактерицидного рециркулятора. На свой страх и риск вложили в это деньги, которых и так не хватало. Но довели рециркулятор до качественного уровня, начали его продавать. Вышли пока на уровень мелкосерийного производства — около 2 тысяч штук в месяц. Продукт сейчас востребован. Это нам в том числе помогает», — добавляет Голубев.

«Уголовное дело — полный абсурд»

Первые проблемы у предприятия начались в 2018 году. Кризис, на рынке упали цены, денег не хватало.

На заводе работает больше 400 человек. Общая налоговая нагрузка составляет около 50 млн рублей в год.

«Мы платили налоги, но сколько могли. В тот момент был выбор, либо работает дальше завод, либо нет. Когда нам выставили требования, мы оплатили часть, а часть не смогли», — говорит Владислав Голубев.

К маю 2018 года долг по обязательным платежам составил почти 12 млн рублей. Федеральная налоговая служба РФ подала заявление о банкротстве. Спустя год Арбитражный суд закрыл это дело, так как большая часть долга была погашена. Но летом 2019 года налоговая подала новый иск о банкротстве. Долг завода составлял почти 20 млн рублей. За год Томский завод светотехники выплатил около 17 млн рублей, и суд дело закрыл.

Однако налоговая служба передала информацию о задолженности в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Руководство «Томского завода светотехники» обвинили по части 1 статьи 199.2 УК РФ.

«Возбудили два уголовных дела: по периоду 2018 года и 2019 года. Одно открыли еще в прошлом году, активных действий там не было. В этом году возбудили по периоду 2019 года. И вот тут все и началось, — вспоминает Владислав Голубев. — 30 марта, в первый день, объявленный из-за пандемии выходным днем, когда мы распустили практически все производство, кроме вспомогательного и непрерывного циклов — стекольного и энергетического, к нам явились сотрудники полиции. Без масок, без предъявления бумаг: перемахнули через турникет, ворвались на производство, которое относится к особо опасному. То есть должны люди идти в сопровождении персонала. Нарушили требования санитарной безопасности. Зачем это было сделано, непонятно».

По словам Голубева, с марта были допрошены десятки сотрудников. У некоторых на квартире прошел обыск. Руководство холдинга подало несколько жалоб на действия полицейских. Одну из них, «О неправомерных действиях правоохранительных органов», в ближайшее время должен рассмотреть Кировский суд.

«Предприятие находилось под стрессом: пандемия, трудности с финансами, а тут еще и обыски, следствие. Как предательский удар в спину. Нами занимаются так, словно мы преступный картель какой-нибудь, а не завод по производству лампочек. Меня, как гражданина и руководителя, возмущает это. Трясет до сих пор», — возмущается Голубев.

Областные власти о ситуации знают. Был создан оперативный штаб, куда вошли следователи, сотрудники налоговой службы, замгубернатора по промышленности Игорь Шатурный и по экономике Андрей Антонов. Представители профильного департамента обратились в прокуратуру с просьбой разобраться в происходящем. «Выражали моральную поддержку».

«Уголовное дело — полный абсурд, — считает Владислав Голубев. — Как говорит руководитель ассоциации стеклосоюза, за то, за что нужно давать грамоту, хотя привлечь к ответственности. Это на самом деле очень беспокойный прецедент для всех руководителей».

Владислав объясняет: в 2018 году, когда у «Томского завода светотехники» возникли трудности, предприятие работало на свои деньги, не привлекая дополнительных кредитов. Поэтому хозяйственная деятельность велась через другие юрлица, входящие в холдинг.

«У нас группа компаний, аффилированных на мое же лицо, которые оплачивали, например, материалы, зарплату. И налоги тоже. Если предприятие умерло, то ничего погасить не может. Но мы работали, продолжали платить налоги. И весь долг по налогам был оплачен в течение года. Но по статье, которая вменяется, я должен был просто взять, сколько было денег заплатить, объявить банкротство и закрыть завод. И так бы я поступил по закону, но с потерями для всех. То, что мы все долги выплатили, не является аргументом, чтобы не преследовать меня по закону. Дело заведено по формальному толкованию Уголовного кодекса», — говорит Владислав.

Он добавляет, что также был проработан и график погашения долгов. «Когда денег не хватало, я из проданного личного земельного участка внес 1,5 млн своих денег. Но никого это не убеждает».

Сейчас Владислав находится в Грузии. Уехал туда с женой на лечение, ожидая рождения ребенка. Но обратно из-за принятых санитарных норм вернуться не может.

«Указал следователю точное свое местоположение. Объяснил причину, по которой не могу вернуться. Вошли в положение, дело приостановили».

Владислав Голубев говорит, что постарается не допустить закрытия завода. В ближайших планах: «Томскую лампочку» ждет расширение производства – на заводе работают над созданием новых видов ламп и средств защиты от вирусов.

Для справки:

История предприятия началась в 1941 году, когда в Томск были эвакуированы Московский электроламповый и подмосковный Запрудненский стекольный заводы, где они объединились в один — по производству электрических ламп – Томский электроламповый завод.

В 1944 году было выпущено 5,7 млн ламп, в 1950 году — 25 млн, в 1970 году — более 100 млн, всего за 70 лет работы было выпущено более 6 000 млн ламп. На предприятии разрабатывались новые виды продукции. В 1980-х годах ассортимент составлял около 100 наименований. Продукция поставлялась в 33 страны.

В 1990-е завод пережил банкротство головного холдинга. Томский электроламповый завод, не получавший кредитов, был вынужден отдать в процедуре банкротства две трети своих производственных площадей и половину заводской территории.

В 2007 году на завод пришла новая команда. Главной задачей стало сохранение действующего производства ламп и развитие как профильных направлений деятельности (производство светодиодных ламп и светильников), так и непрофильных (производство тепла, производство газов, производство изделий из стекла). В 2014 году на заводе поменяли устаревшее оборудование, ликвидировали все экологически грязные технологические процессы.