Гараж в охранной зоне памятника культуры: новое строительство или реставрация?

Новое строительство в охранной зоне ОЗФ 1-25 запрещено, но вблизи усадьбы Карим-бая в Татарской слободе возводят уже второй новодел. Сейчас в нескольких метрах от памятника федерального значения строят гараж. До этого здесь построили офисное здание.
О строительстве гаража в редакцию сообщила сотрудница Центра татарской культуры Наталья Лисовская. Центр располагается в доме купца Карима Хамитова по адресу ул. Максима Горького, 35.
Фундамент под гараж в нескольких метрах от усадьбы заложили еще в августе. По словам Натальи Лисовской, директор татарского центра обращался в комитет по охране объектов культурного наследия: там сказали, что ничего про строительство не знают, но на месяц строительство прекратилось. Как только директор уехал в отпуск — соседи взялись за металлический каркас.
— Усадьба — памятник федерального значения, наделенный самым высоким статусом, — рассказывает методист-экскурсовод татарского центра Наталья Лисовская. В прошлом она — главный архитектор МП «Томск исторический» и автор крессовской программы восстановления деревянной архитектуры. — У территории памятника есть своя охранная зона. В ней запрещено любое строительство, кроме восстановительных работ.
Наталья удивилась, узнав, что данный земельный участок не входит в территорию памятника. Территорию должны формировать в соответствии с архивными документами. По схеме 1930-х, земельный участок, на котором строят гараж, относится к усадьбе. Сегодня участок в частной собственности: к территории памятника не относится, но находится в охранной зоне.
В Томске охранные зоны определяет Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны». Территория, на которой ведется строительство гаража и на которой находится особняк Карим-бая, определена как ОЗФ 1-25.
В ОЗФ 1-25 запрещается новое строительство, «за исключением мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия».
В комитет по охране объектов культурного наследия Томской области редакция обратилась еще в прошлую пятницу. Общаться по телефону председатель комитета Елена Перетягина отказалась. В настоящий момент редакционный запрос отправлен на электронную почту комитета.
По словам Натальи Лисовской, уже по металлоконструкции видно, что крыша у гаража будет двускатной — вода будет течь непосредственно к усадебному комплексу. Это может привести к разрушению стен и фундамента.
Еще до строительства гаража вблизи памятника федерального значения построили двухэтажное офисное здание. Гараж строит тот же собственник, что владеет офисом ООО «Томские электрические сети».
Из разговора с собственником удалось выяснить, что разрешение на строительство офиса есть. По документам — это не новое строительство, а восстановление здания. А вот на строительство гаража разрешение и не требуется.
Представитель собственника — адвокат Вадим Черепанов пояснил письменно по поводу строящегося гаража:
«Собственник земельного участка осуществляет не строительство, а капитальный ремонт объекта вспомогательного назначения. Данный объект самовольной постройкой не является. Сведения о наличии на участке разрушенного здания содержатся в документах технического учета и инвентаризации. Кроме того, указанный объект предназначен для обслуживания и эксплуатации основного здания, а потому в силу ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство таких объектов не требуется».
Разрешение на строительство офисов было выдано в соответствии с историко-культурной экспертизой, которую провели еще в 2017 году. В комитете по охране объектов культуры экспертизу могли отклонить, но у них претензий не возникло.
Глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Мария Бокова отмечает, что ситуация вокруг особняка Карим-бая началась именно с этой экспертизы. Экспертизу сделали в ТГАСУ.
Так как в зоне ОЗФ 1-25 разрешено только восстановление историко-градостроительной среды, строительство нового офисного здания в ней было обозначено как реконструкция «Многопрофильного учреждения дополнительного образования по ул. Мусы Джалиля, 28а».
По слова Натальи Лисовской в дореволюционные годы здесь располагались хлебные склады купца Фуксмана. Таким образом, реконструировали здание техникума, построенное здесь в 1985 году.
— Это даже не историческое здание, — рассказывает глава ВООПИК Мария Бокова. — При этом на самом участке от здания не сохранился даже фундамент, был котлован. Если нет даже фундамента — нельзя говорить о восстановлении. Это в чистом виде новое строительство.
По словам Марии Боковой, при такой «реконструкции», не были сохранены даже объемные характеристики здания. Строение 1985 года было одноэтажным, офисное здание — двухэтажное.
— В данном случае ответственность за происходящее несет, в первую очередь, комитет по охране объектов культурного наследия, — рассказывает Мария Бокова. — При наличии таких нарушений экспертизу должны были отклонить. Комитет не принял надлежащих мер, не изучил экспертизу и допустил новое строительство с явными нарушениями. Эти действия должны служить основанием для проверки прокуратуры.
Ответ в Комитете должны дать в течение месяца. К тому времени гараж скорее всего уже построят.