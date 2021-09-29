Гараж в охранной зоне памятника культуры: новое строительство или реставрация?

Новое строительство в охранной зоне ОЗФ 1-25 запрещено, но вблизи усадьбы Карим-бая в Татарской слободе возводят уже второй новодел. Сейчас в нескольких метрах от памятника федерального значения строят гараж. До этого здесь построили офисное здание.

О строительстве гаража в редакцию сообщила сотрудница Центра татарской культуры Наталья Лисовская. Центр располагается в доме купца Карима Хамитова по адресу ул. Максима Горького, 35.

Усадьба Карим-бая.

Фундамент под гараж в нескольких метрах от усадьбы заложили еще в августе. По словам Натальи Лисовской, директор татарского центра обращался в комитет по охране объектов культурного наследия: там сказали, что ничего про строительство не знают, но на месяц строительство прекратилось. Как только директор уехал в отпуск — соседи взялись за металлический каркас.

— Усадьба — памятник федерального значения, наделенный самым высоким статусом, — рассказывает методист-экскурсовод татарского центра Наталья Лисовская. В прошлом она — главный архитектор МП «Томск исторический» и автор крессовской программы восстановления деревянной архитектуры. — У территории памятника есть своя охранная зона. В ней запрещено любое строительство, кроме восстановительных работ.



Наталья удивилась, узнав, что данный земельный участок не входит в территорию памятника. Территорию должны формировать в соответствии с архивными документами. По схеме 1930-х, земельный участок, на котором строят гараж, относится к усадьбе. Сегодня участок в частной собственности: к территории памятника не относится, но находится в охранной зоне.

В Томске охранные зоны определяет Постановление Администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны». Территория, на которой ведется строительство гаража и на которой находится особняк Карим-бая, определена как ОЗФ 1-25.

Вот так охранная зона выглядит в постановлении. Красным отмечен строящийся гараж.

В ОЗФ 1-25 запрещается новое строительство, «за исключением мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия». В комитет по охране объектов культурного наследия Томской области редакция обратилась еще в прошлую пятницу. Общаться по телефону председатель комитета Елена Перетягина отказалась. В настоящий момент редакционный запрос отправлен на электронную почту комитета. По словам Натальи Лисовской, уже по металлоконструкции видно, что крыша у гаража будет двускатной — вода будет течь непосредственно к усадебному комплексу. Это может привести к разрушению стен и фундамента.

Вид на строительство из окон усадьбы Карима Хамитова.

Еще до строительства гаража вблизи памятника федерального значения построили двухэтажное офисное здание. Гараж строит тот же собственник, что владеет офисом ООО «Томские электрические сети».





Из разговора с собственником удалось выяснить, что разрешение на строительство офиса есть. По документам — это не новое строительство, а восстановление здания. А вот на строительство гаража разрешение и не требуется. Представитель собственника — адвокат Вадим Черепанов пояснил письменно по поводу строящегося гаража:



«Собственник земельного участка осуществляет не строительство, а капитальный ремонт объекта вспомогательного назначения. Данный объект самовольной постройкой не является. Сведения о наличии на участке разрушенного здания содержатся в документах технического учета и инвентаризации. Кроме того, указанный объект предназначен для обслуживания и эксплуатации основного здания, а потому в силу ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство таких объектов не требуется».

Строительство гаража, таким образом, является частью восстановления.

Разрешение на строительство офисов было выдано в соответствии с историко-культурной экспертизой, которую провели еще в 2017 году. В комитете по охране объектов культуры экспертизу могли отклонить, но у них претензий не возникло. Глава регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Мария Бокова отмечает, что ситуация вокруг особняка Карим-бая началась именно с этой экспертизы. Экспертизу сделали в ТГАСУ. Так как в зоне ОЗФ 1-25 разрешено только восстановление историко-градостроительной среды, строительство нового офисного здания в ней было обозначено как реконструкция «Многопрофильного учреждения дополнительного образования по ул. Мусы Джалиля, 28а».